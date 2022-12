Ünlü sunucu beş aylık bebeğini kaybetmişti: Tedavi ona acı çektirecekti, o yüzden reddettik

Haberin Devamı

O KARANLIK GÜNLERİ ANLATTI

O ünlü sunucu, Mariah Carey'in eski eşi olarak da tanınan Nick Cannon. Farklı kadınlardan çok sayıda çoçuk sahibi olmasıyla bilinen Cannon, model Alyssa Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Zen'i, geçen yılın aralık ayında henüz beş aylıkken nadir görülen türde bir beyin kanseri yüzünden kaybetmişti. 42 yaşındaki Cannon, konuk olduğu bir sohbet programında o karanlık günlere bir kere daha döndü ve neler yaşadıklarını anlattı.

'İLK AYLARINDA HEP GÜLÜMSÜYORDU'

The Checkup with Dr. David Agus adlı programa konuk olan Nick Cannon, sadece beş aylıkken kaybettiği bebeğinin, doğumdan sonraki ilk ayları hakkında "Sağlıklıydı, aktifti ve her zaman gülümsüyordu" dedi. Fakat minik Zen iki aylık olduğunda, bazı tuhaflıklar dikkatini çekti anlattığına göre. Özellikle de bebeğin nefes alma konusunda bazı sorunları olduğunu fark etti. "Çok sayıda çocuğun babası olmak bana en çok suçluluk duygusu veren durum. Bütün çocuklarımla yeteri kadar vakit geçiremiyorum. Çünkü sürekli olarak çalışıyorum" dedi Nick Cannon sözün bu noktasında.

'BEBEĞİN BAŞI BÜYÜKTÜŞ, AMA BEN DE ÖYLE BİR BEBEKTİM'

Sonra hem minik Zen'in annesi Alyssa Scott hem de kendisi, bebeğin başının biraz büyük olduğunu fark etti. Fakat bu durum Cannon'ı ilk anda endişelendirmedi: "Benim bütün çocuklarımın kafası büyüktür. Ben de biraz büyük kafalı bir bebektim" sözleriyle bu konuda rahat davranmasının nedenini anlattı. Fakat sonra başka bir gelişme oldu ve bebeği doktora götürmek zorunda kaldı Nick Cannon ve Alyssa Scott.

ASTIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP DOKTORA GÖTÜRDÜLER

Yaşadığı nefes alma sorunları yüzünden onun astım olduğunu düşünen Nick Cannon ve Alyssa Scott, Zen'i doktora götürdü. Doktorun ilk dikkatini çeken ayrıntı ise bebeğin kafasının normalden büyük olmasıydı. Doktor hemen duruma el koydu, minik Zen'e çok sayıda test yapıldı. Bebeğin hastaneden çıkmasına izin verilmedi. O anlarda neler hissettiğini Nick Cannon şu sözlerle anlattı: " Düşünebiliyor musunuz, astım olduğunu düşündüğünüz bebeği hastaneye götürüyorsunuz ve orada onun beyin kanserine yakalandığını öğreniyorsunuz. Bu büyük bir şoktu."

DOKTORLARDAN AÇIK SÖZLÜ OLMALARINI İSTEDİ

Nick Cannon bu korkunç haberin ardından doktorlardan onları nelerin beklediği konusunda açık sözlü olmalarını istedi. Doktorlar, Zen'in hastalığının nadir görülen ve agresif bir kanser türü olan glioma olduğunu açıkladı. Sonra da tedavi için kemoterapi önerildi. Bir de beyninde biriken sıvının boşaltılmasına karar verildi. Bu sıvıyı boşaltma seçeneği Nick Cannon ve bebeğin annesi Alysso Scott'a mantıklı göründü. Bebeğin ağrısı azdı ve yaşam kalitesinde büyük bir sorun yaratmıyordu.

'3 YA DA 4 YAŞINA KADAR YAŞAYACAĞINI SÖYLEDİLER'

Cannon "Bana oğlumun, 3 ya da 4 yaşına kadar yaşayabilmesinin en iyi senaryo olduğunu söylediler. Bunu duyduğumda onun yaşam kalitesini düşündüm. Olabilecek en iyi şekilde yaşamasını istedim" diye konuştu. Cannon, kemoterapi seçeneğini hiç düşünmediğini gizlemedi. Bunun nedenini de şöyle anlattı: " Doktora kematerapinin, oğlumun yaşam süresini uzatıp uzatmayacağını ya da acısını azaltıp azaltmayacağını sordum. Bana tümörün yerleşim yeri nedeniyle bu konuda çok faydası olmayacağını söylediler. Oğlunuzu, kafatasında biriken suyun boşaltılması için takılan aletlerle görünce zaden yüreğiniz parçalanıyor."

LUPUS HASTALIĞI YÜZÜNDEN KEMOTERAPİ GÖRMÜŞTÜ

Cannon, kendisi de yakalandığı lupus hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi gördüğünü ve bunun ona neler yaptığını bildiğini söyledi. Küçücük bebeğinin kendisine çok da faydası olmayacak bir nedenle kemoterapi görmesini istemedi. "Zen'e kemoterapi tedavisinin neler yapabileceğini düşünemiyordum bile" diyerek anlattı bu durumu. Nick Cannon, lupus nedeniyle gördüğü kemoterapi sonucu, saçlarını kaybettiğini ama bunun acı bile sayılmayacağını fakat tedavinin "içindeki her şeyi emdiğini" belirtip "Yeni doğan bir bebeğin neler yaşayabileceğini düşünmek bile istemiyordum" dedi.

ZEN'İN VEDASI, DÜŞÜNDÜKLERİNDEN DAHA HIZLI OLDU

Sonunda Zen'in hastanede tedavi görmesine ama kemoterapi almamasına karar verildi. O süreçte hem Cannon hem de bebeğin annesi Scott, Zen ile mümkün olduğunca uzun ve kaliteli zaman geçirmeye çalıştı. Fakat sonunda minik bebek kısacık zamanda hayata veda etti. Cannon bu konuda "Bu bizim düşündüğümüzden çok daha hızlı oldu. O son hafta sonu bile biliyordum. 'Bu muhtemelen bizim son hafta sonumuz olacak' diye aklımdan geçirdim."

KENDİ PROGRAMINDA GÖZYAŞLARIYLA DUYURMUŞTU

NicK Cannon, Zen'in hayata veda ettiğini kendi programında gözyaşları içinde duyurmuştu bundan tam bir sene önce. Cannon, hayatının bu en acı deneyimini The Nick Cannon Show adlı programında seyircisiyle paylaştı.

SON SAATLERİNİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

Cannon; Zen ile geçirdiği son saatleri de anlattı programında. Geçen hafta sonu New York'tan, bebeğinin annesiyle birlikte yaşadığı California'da gittiğini söyledi Cannon. Pazar sabahı kendisi ve sevgilisi Alyssa Scott ile birlikte uyandıklarını ve bebeği de alıp sahile gittiklerini anlattı. O geziden sonra birkaç saat sonra da Zen'in son nefesini verdiğini söyledi Cannon.

'ALYSSA GÖRDÜĞÜM EN GÜÇLÜ KADIN'

Bu arada Zen'in annesi olan sevgilisi Alyssa Scott'ın bu korkunç trajedi sırasında da çok güçlü durduğunu sözlerine ekledi. Cannon "Zen'in annesi Alyssa, gördüğüm en güçlü kadın. Hiç tartışmadı, hiç sinirlemedi. En iyi anneydi ve en iyi anne olmaya devam edecek" diye sözlerini sürdürdü. Kaybettiği bebeği Zen'in ardından tekrar hamile kalan Alyssa Scott'ın, eski ilişkisinden bir de kız çocuğu bulunuyor.

ZEN YAŞAYAMADI, ANNESİ BİR KEZ DAHA HAMİLE: Geçen ay Nick Cannon ve Alyssa Scott cephesinden yeni bir haber geldi. Bir yıl önce büyük bir acı yaşayan ve minik bebekleri Zen'i toprağa veren çift, şimdi başka bir bebek bekliyor. Çift, bu konudaki duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı. Nick Cannon ile Alyssa Scott, Zen'in acısını biraz da olsa hafifletecek bir ikinci bebeğe kavuşmak için günleri, ayları sayıyor. Bu mutlu haberi Alyssa Scott, Instagram sayfasından duyurdu. Giderek büyüyen karnını gözler önüne serdiği fotoğraflarını paylaşan Scott bu durumun "Bir mucize ve nimet" olarak nitelendirdi.

Nick Cannon ve Alyssa Scott, Zen'in ölümünün ardından bir yıl sonra yeni bir bebek bekliyor.

