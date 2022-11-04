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Ünlü sunucu ve oyuncunun 11'inci, belki 12'nci babalık coşkusu: İstesem daha çok çocuğum olurdu!

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#Nick Cannon#Mariah Carey#Nick Cannon'un Kaç Çocuğu Var
Ünlü sunucu ve oyuncunun 11inci, belki 12nci babalık coşkusu: İstesem daha çok çocuğum olurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 15:22

Gösteri dünyasında çok çocuklu ünlülere rastlamak hiç de şaşırtıcı bir durum değil aslına bakılırsa. Dört, beş hatta altı, yedi çocuklu ünlülerin sayısı azımsanmayacak kadar. Hatta geçen ay Alec ve Hilaria Baldwin, sekizinci bebeklerinin katılımıyla ailelerini biraz dana genişletti. Ama bu konuda Baldwin çiftini geride bırakan biri var ki deyim yerindeyse "baba olma rekorunu kimseye kaptırmıyor." Üstelik çocukları, farklı annelerden!

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BU KEZ BİR MUCİZE
İşte şimdi o ünlüden yeni bir bebek haberi daha geldi: Tam 11'inci, hatta belki 12'nci kez baba olmaya hazırlanıyor.Bu defasında durum diğerlerinden biraz daha duygusal. Çünkü, aynı anneden dünyaya gelen ilk bebek, henüz 5 aylıkken hayatını kaybetmişti. O yüzden de bu yeni hamilelik hem anne, hem de baba adayı tarafından "bir mucize" olarak tanımlanıyor. 

Ünlü sunucu ve oyuncunun 11inci, belki 12nci babalık coşkusu: İstesem daha çok çocuğum olurdu


İKİLİNİN İLK BEBEĞİ BEŞ AYLIKKEN ÖLMÜŞTÜ
Magazin dünyasını yakından takip edenler bu ünlünün, Mariah Carey'in eski eşi ve ikiz çocuklarının babası Nick Cannon olduğunu hemen anladı zaten. 41 yaşındaki Cannon ile model Alyssa Scott, yeni bir hamilelik heyecanı yaşıyor. Konuyla ilgili duyuruyu da sosyal medya üzerinden yaptı Cannon ve Scott. Bu Cannon'ın "şimdilik" 11'inci, Scott'ın da onunla ilişkisinden dünyaya gelen ikinci bebeği olacak. İkili, geçen yıl Zen adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olmuştu. Fakat minik Zen, yakalandığı hastalığa teslim olmuş ve beş aylıkken hayata veda etmişti. Cannon ile Scott, tedavisi olmayan bir hastalık yüzünden erken kaybettikleri Zen'i son ana kadar kucaklarından düşürmemişti. Zen, geçen yılın aralık ayında anne ve babasının kollarının arasından uçup gitti.

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MUTLULUĞUNU BÖYLE PAYLAŞTI
İşte şimdi Nick Cannon ile Alyssa Scott, Zen'in acısını biraz da olsa hafifletecek bir ikinci bebeğe kavuşmak için günleri, ayları sayıyor. Bu mutlu haberi Alyssa Scott, Instagram sayfasından duyurdu. Giderek büyüyen karnını gözler önüne serdiği fotoğraflarını paylaşan Scott bu durumun "Bir mucize ve nimet" olarak nitelendirdi.

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BÜYÜK ACI YAŞAMIŞLARDI
Cannon, bu acı haberi de kendi sunduğu TV programında gözyaşları içinde duyurmuştu. Nick Cannon, o programda model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen'in son anlarını onunla birlikte geçirdiğini, hatta onu ölmeden önce kucağına alıp son bir kez sahile götürdüğünü anlattı. Nick Cannon, oğlu Zen'in sağlığının henüz iki aylıkken bozulmaya başladığını anlattı. Bu sürede bebeğinin kafasının normalden daha büyük görünmeye başladığını anlattı Nick Cannon. Daha sonra da öksürmeye başladığını ve nefes almayla ilgili sorunlar yaşadığını sözlerine ekledi.

Ünlü sunucu ve oyuncunun 11inci, belki 12nci babalık coşkusu: İstesem daha çok çocuğum olurdu

SON SAATLERİNİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER
Akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Nick Cannon "Ama onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük" dedi. Ama o muayenede Zen'in beyninde sıvı biriktiği ve bunu gidermek için bir aparat takılması gerektiği söylendi çifte. Cannon, oğlunun durumunun Şükran Günü döneminde ise giderek kötüleştiğini belirtti. Cannon; Zen ile geçirdiği son saatleri de anlattı programında. New York'tan, bebeğinin, annesiyle birlikte yaşadığı California'da gittiğini söyledi Cannon. Pazar sabahı kendisi ve sevgilisi Alyssa Scott ile birlikte uyandıklarını ve bebeği de alıp sahile gittiklerini anlattı. O geziden sonra birkaç saat sonra da Zen'in son nefesini verdiğini söyledi.

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'ALYSSA GÖRDÜĞÜM EN GÜÇLÜ KADIN'
Bu arada Zen'in annesi olan sevgilisi Alyssa Scott'ın bu korkunç trajedi sırasında da çok güçlü durduğunu sözlerine ekledi. Cannon "Zen'in annesi Alyssa, gördüğüm en güçlü kadın. Hiç tartışmadı, hiç sinirlemedi. En iyi anneydi ve en iyi anne olmaya devam edecek" diye sözlerini sürdürdü. İşte şimdi bu acının üzerine ikili yeni bir bebek heyecanı yaşıyor. Bu arada Alyssa Scott'ın eski ilişkisinden de bir kız annesi olduğunu hatırlatalım. 

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YENİ İKİZLER Mİ GELİYOR?
Bu arada neden Nick Cannon'ın 11 hatta belki 12'nci kez baba olmaya hazırlandığını söylediğimize gelelim. Çünkü Cannon'ın hayatındaki tek hamile kadın Alyssa Scott değil. Daha önce ikiz bebek sahibi olduğu model ve DJ Abby De La Rosa da hamile. Onun doğumu, Scott'tan biraz daha yakın. İşte zaten Nick Cannon'ın şimdilik kaçıncı kez baba olacağını da onun dünyaya getireceği bebek belli edecek. Çünkü Abby De La Rosa, bir değil iki çocuk yani ikiz bebek dünyaya getirebileceğini ima etmişti şakayla karışık. Yani bu yüzden Alyssa Scott'ın hamileliğiyle Cannon belki de 12'nci kez baba olacak. 

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NICK VE ABBY'NİN BİR KIZ BİR ERKEK İKİZLERİ VAR
Nick Cannon, geçen yılın yaz aylarında da birbirine yakın zamanlarda farklı kadınlardan dünyaya gelen bebekleriyle konuşulmuştu. Cannon'ın bir süre birlikte olduğu DJ Abby De La Rosa, bu yıl haziran ayında Zion ve Zillion adını verdiği ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.

Ünlü sunucu ve oyuncunun 11inci, belki 12nci babalık coşkusu: İstesem daha çok çocuğum olurdu


MARIAH CAREY'DEN DE İKİZ BABASI
Zion ve Zillion, Nick Cannon'ın sahip olduğu tek Ikizler değil. Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuk babası olmuştu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliğinden dünyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, şu anda 10 yaşında. Çiftin boşanmasından sonra Ikizler anneleri Mariah Carey ile yaşıyor.

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BU İLİŞKİDEN BİR ÇOCUK DAHA DÜNYAYA GELDİ
Nick Cannon'ın Britanny Bell ile birlikteliğinden de 3 yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor. Cannon ve Bell'in ilişkisinden şu anda altı haftalık olan bir bebekleri daha bulunuyor. 

Ünlü sunucu ve oyuncunun 11inci, belki 12nci babalık coşkusu: İstesem daha çok çocuğum olurdu


Cannon bu yılın şubat ayında da sevgilisi Bre Tiesi'dern dünyaya gelecek bebeğinin cinsiyetini duyurduğu sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Çift, bir oğulları olacağını kumsalda düzenlenen bir partiyle ilan etti. Nick Cannon ile Bre Tiesi, parti için tepeden tırnağa beyazlara büründü. İlk bebeğini bekleyen Treisi, giderek büyüyen karnını gözler önüne seren bir elbise tercih etti. Süsleme için pembe, mavi, beyaz ve turuncu renkli balonlar kullanıldı. Sürpriz ise parti sırasında gökyüzünde süzülen bir helikopter aracılığıyla duyuruldu. Cannon ile Tiesi'nin bebeğinin erkek olacağı, bir helikopterden serpiştirilen mavi konfetiler aracılığıyla açıklandı.

Ünlü sunucu ve oyuncunun 11inci, belki 12nci babalık coşkusu: İstesem daha çok çocuğum olurdu

O BEBEK DÜNYAYA GELDİ
O gün kumsal partisiyle cinsiyeti duyurulan bebek kısa süre önce dünyaya geldi. İkili, şu anda üç aylık olan oğullarına Legendary Love adı verildi. Cannon ve bebeğin annesi, mutluluklarını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Ünlü sunucu ve oyuncunun 11inci, belki 12nci babalık coşkusu: İstesem daha çok çocuğum olurdu

EYLÜL AYINDA YENİ BİR BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ
Nick Cannon'ın model LaNisha Cole ile ilişkisinden bir kız bebek de geçen eylül ayında dünyaya geldi. Cannon, Onyx Ice adını verdikleri kızının doğumhanede çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. 

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'HEPSİNİ İSTEDİM, ANNELERİ DE EN AZ BENİM KADAR İSTEDİ'
Nick Cannon, kısa zamanda bu kadar çok çocuk sahibi olması nedeniyle sık sık basının gündemine de geliyor. Katıldığı programlarda ve röportajlarında bu konudaki düşüncelerini samimi bir şekilde anlatıyor. Cannon, katıldığı bir radyo programında çok çocuk sahibi olmakla ilgili fikirlerini ifade etmişti. Cannon, o programda  çocuklarının annelerinin de en az kendisi kadar onlara sahip olmayı istediklerini söyledi. Nick Cannon "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" diye konuştu.

Ünlü sunucu ve oyuncunun 11inci, belki 12nci babalık coşkusu: İstesem daha çok çocuğum olurdu

'İSTESEM DAHA ÇOK ÇOCUĞUM OLURDU'
Cannon, sosyal medyada, farklı kişilerden ardı ardına bebek sahibi olmasıyla ilgili yapılan sert eleştirilere de yanıt verdi o programda. Büyüyen ailesine yönelik nefretin farkında olduğunu sözlerine ekledi. Nick Cannon, program sırasında "Eğer isteseydim bir yıl içinde daha çok çocuğum da olurdu, ama bunu istemedim" şeklinde şaşırtıcı sözler sarf etti.

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Ünlü sunucu ve oyuncunun 11inci, belki 12nci babalık coşkusu: İstesem daha çok çocuğum olurdu

'SADECE TEK BİR KADINLA BİRLİKTE OLACAĞIMI SANMIYORUM'
Nick Cannon, bu ilginç gelişmeler üzerine Magazin basınının mansetlerinden de inmiyor. Geçmişte bir röportajında tek eşliliğe inanmadığını söyleyen Cannon'ın, son dönemde üç tane sevgilisi olduğu ileri sürülüyor. Nick Cannon, katıldığı bir sohbet yayınında "Bir daha sadece tek bir kadınla olmak isteyeceğimi sanmıyorum" diyerek bu konudaki görüşünü ifade etmişti.

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EVLİLİĞE ESKİ EŞİ MARIAH CAREY İKNA ETMİŞ
Nick Cannon, Mariah Carey'den boşandıktan sonra verdiği bir röportajda, ünlü şarkıcıyla tanışınca tek eşliliğe yöneldiğini belirtmişti. "Evliliğe inanmıyordum" diyen Cannon "O bana her ne söylese aynı fikirde olurdum. Eğer bana aya gitmek istediğini söylese bunu hemen kabul ederdim" diye konuşmuştu. Fakat görünüşe göre Mariah Carey'den boşandıktan sonra Nick Cannon yeniden çok eşliliğe yöneldi.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS, INSTAGRAM 

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#Nick Cannon#Mariah Carey#Nick Cannon'un Kaç Çocuğu Var

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