Ashley Chain ve Safiyya Vorajee sekiz aylık bebekleri Azaylia'yı toprağa verdi: Sadece gözleri değil yürekleri de ağladı

KELEBEK ÖMÜRLÜ AZAYLIA Bir dönem İngiltere'de çeşitli futbol takımlarında oynayan ardından da modellik yapmaya başlayan Ashley Caine'in sekiz aylık kızı Azaylia, daha hayatının başında lösemiye yakalandı. Görev aldığı The Ex On The Beach adlı yapımla da şöhretini perçinleyen Ashley Caine ve bebeğinin annesi Safiyya Vorajee bir süredir minik Azaylia'nın tedavisi için hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar genç çifti yıkan gerçeği gizlemedi. Yapılan bütün tedaviye rağmen minik Azaylia'nın yaşayacak sayılı günleri kaldığını açıklamıştı.