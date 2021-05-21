Ashley Chain ve Safiyya Vorajee sekiz aylık bebekleri Azaylia'yı toprağa verdi: Sadece gözleri değil yürekleri de ağladı

DAYANILMAZ ACI Kızının hastalığı ve ölümüyle, annelik sevinci yarım kalan Safiyya Vorajee, hissettiklerini de sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kendisine ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşatan kızını kaybeden 30 yaşındaki Vorajee, yaptığı bir Instagram paylaşımında acısının "dayanılmaz" olduğunu belirterek "yataktan çıkmanın kendini için hiç bu kadar zor olmadığını" ifade etti.