Ünlü şarkıcının eski eşi yine susmadı: Tek eşlilik sağlıklı değil!

FİKİRLERİNİ DİLE GETİRDİ

The Language of Love (Aşkın Lisanı) adlı podcast yayınında Doktor Laura Berman'ın konuğu olan 41 yaşındaki Cannon, özel hayatıyla ilgili soruları da samimi bir şekilde yanıtladı. Cannon'ın en çok tartışma yaratan sözleri ise tek eşlilik ile ilgili olandı. Nick Cannon "tek eşliliğin sağlıklı olmadığını" savundu.

'SORUMLULUĞU TAMAMEN ÜZERİME ALIYORUM'

Doktor Berman, Cannon'a, farklı birlikteliklerinden sekiz çocuk sahibi olması ile ilgili bir soru yöneltti. "Bu hamileliklerin çoğu planlanmamış mıydı?" diye sorduğunda Cannon "Bunu asla söyleyemem" diye yanıt verdi. Nick Cannon, bu ilişkilerde de dünyaya gelen bebeklerde de bütün sorumluluğu üstlendiğini ve gelecekte de üstleneceğini açıkladı. Cannon, çocuklarının anneleri hakkında da "Bebek sahibi olduğum her kadın benim için harika bir annedir, bu çocukları hak etmiştir" diye konuştu. Sonra da "Yani bütün bu hamileliklerin planlı olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

'TEK EŞLİLİK BENCİLLİKTİR'

Ünlü şarkıcı Mariah Carey ile evliliğinden ikiz çocukları olan Nick Cannon, sohbet sırasında bu konudaki görüşlerini de anlattı. Cannon şunları söyledi: " Devletin, onayladığı bir evrakla "Bu bir bağ, bu bir ahit" demesine izin verdiğinizde artık bekar değilsinizdir. Ama resmiyeti dahil etmeden de kendi aranızda anlaşma yapabilirsiniz. 'Biz tek eşli olmayı seçtik, çünkü hiç kimsenin, sahip olduğumuz bu enerjinin bir parçası olmasını istemiyoruz' diyebilirsiniz. Ben bunu yapmıyorum." Sözün bu noktasında Nick Cannon kendi açısından baktığında tek eşliliği sağlıklı bulmadığını ifade etti. Bu konuda şunları söyledi: "Tek eşliliğin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bunun bencillik ve sahiplenme alanına girdiğini hissediyorum."

ARDI ARDINA ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ

Sadece beş ay yaşayabilen Zen, Nick Cannon'un yedinci çocuğuydu. Cannon, geçen haziran ayında, birbirine yakın zamanlarda farklı kadınlardan dünyaya gelen bebekleriyle konuşulmuştu. Cannon'ın bir süre birlikte olduğu DJ Abby De La Rosa, bu yıl haziran ayında Zion ve Zillion adını verdiği ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.

MARIAH CAREY'DEN DE İKİZLERİ VAR

Zion ve Zillion, Nick Cannon'ın sahip olduğu tek Ikizler değil. Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuk babası olmuştu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliğinden dünyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, şu anda 10 yaşında. Çiftin boşanmasından sonra Ikizler anneleri Mariah Carey ile yaşıyor.

İKİ ÇOCUK DA BU İLİŞKİDEN

Nick Cannon'ın Britanny Bell ile birlikteliğinden de 3 yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor.

HAYATA SADECE BEŞ AY TUTUNABİLDİ

41 yaşındaki Cannon'ın en küçük çocuğu ise model Alyssa Scott'dan dünyaya gelen Zen idi. Fakat onun hayat hikayesi sadece beş ay sürdü. Minik Zen, beyin tümör nedeniyle hayata veda etti.



'İNSANLARIN TERCİHLERİ BAŞKALARINI İLGİLENDİRMEZ'

Gösteri dünyasında çok eşli olan ya da açık ilişki yaşayan tek ünlü Nick Cannon değil. Başka ünlüler de geçmişte bu konuda samimi açıklamalar yapmıştı. Bunlardan biri de bir yıldır nişanlı olduğu Aaron Rodgers ile ayrıldığını açıklayan Shailene Woodley. Genç oyuncunun bu konuya yaklaşımı biraz farklı. 2020 yılında New York Times'a verdiği bir röportajda bu konuda şunları söylemişti Woodley "Hayatım boyunca hem açık ilişkiyi, hem de sonuna kadar sadık olduğum tek eşli ilişkiyi deneyimledim. Her ilişkinin kendi dinamikleri içinde yürütülebileceği bir çağdayız." Woodley, türü her ne olursa olsun bütün romantik ilişkilerde en önemli ayrıntının "sorumluluk duygusu, dürüstlük, iletişim kurabilmek ve güvende hissetmek" olduğunu belirtti. Sonra da sözlerini şöyle bitirdi: "Bütün bunların dışında insanların hayattaki tercihleri başka kimseyi ilgilendirmez."

ARTIK SUSMALARI İÇİN İMZA KAMPANYASI BİLE AÇILDI

Bu konuda en çok yorum yapan, hatta sosyal medyada artık susmaları hakkında imza kampanyası başlatılan ünlü çift Will ve Jada Pinkett Smith de açık ilişki yaşadıklarını defalarca ifade ettiler. 1997 yılında evlenen ünlü çift, birlikteliklerinin tek eşli olarak başladığını fakat zaman içinde başka bir noktaya evrildiğini anlattı. Geçen yıl, GQ dergisinin kasım sayısına konuk olan 53 yaşındaki Smith "İlişkimiz tek eşli olarak başladı. Ama sonra evrildi" diye konuştu. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etti. Smith sözlerini şöyle sürdürdü: "Jada, geleneksel evliliğe asla inanmadı. Gelenek dışı ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani Jada benden çok farklı bir ortamda büyümüştü." Mükemmel ilişkinin tanımıyla ilgili bitmez tükenmez tartışmalar olduğunu da" vurguladı. Will Smith "İlişkimizin bir bölümünde tek eşliliği seçtik. Ama bunun, mükemmel ilişkinin tek yolu olduğunu da düşünmüyorduk" dedi.

ESKİ EŞİNİN TERCİHİ TEK EŞLİLİKTEN YANAYDI

Bir süre önce Machine Gun Kelly ile nişanlanan Megan Fox'un da, Brian Austin Green ile evliyken tek eşli olmadığı iddialar arasında. O dönemde basında çıkan haberlere göre Megan Fox; evlilikleri boyunca başka ilişkiler de yaşadı. Fakat Brian Austin Green aynı tarzı tercih etmedi.

HOLLYWOOD'DA BİLMEYEN YOKTU

Bir başka iddia da bir dönemin gözde çifti Demi Moore ve Ashton Kutcher ile ilgili. İleri sürülenlere göre çift, evlilikleri sırasında açık ilişki yaşadı. Hatta Hollywood'da bunu bilmeyen yoktu. Star adlı derginin iddiasına göre bu durumu gizli tutmayı da başardılar. Bu konudaki iddialara ne Moore ne de Kutcher yanıt verdi. Bu arada çiftin, Ashton Kutcher'ın Demi Moore'u aldatması nedeniyle boşandığını da hatırlatalım.

ONLAR HAKKINDA DA İDDİALAR VARDI

Gwyneth Paltrow ile Chris Martin'in de evlilikleri sırasında bu tür bir ilişki yaşadığı ileri sürülmüştü. Access Hollywood, bu konudaki haberinde Paltrow'un, kocasını kıskanmadığını, "İkimiz de yetişkiniz. Kendi kararlarımızı verebiliriz" felsefesini savunduğunu ileri sürdü.

'SADAKAT ÇOK DA ÖNEMLİ DEĞİL'

Son dönemde olaylı ayrılıklarıyla gündemde olan Brad Pitt ile Angelina Jolie de bir dönem bu yönde açıklamalarıyla konuşulmuştu. Özellikle de Angelina Jolie. Jolie, 2011 yılında Almanya'da yayınlanan Das Neue Blatt adlı dergiye verdiği röportajda açık ilişkiye karşı olmadığını söylemişti. Geçmiş yıllarda hemcinsleriyle romantik ilişkiler yaşadığını da saklamayan Jolie "Sadakat bir ilişkide çok da olması gereken bir durum değil. Ne Brad ne de ben birlikte yaşamanın birbirimize zincirlenmek olmadığını biliyoruz. Hayatın hiçbir alanında birbirimizi kısıtlamayacağımızdan eminiz" diye konuşmuştu.

'SADECE TEK BİR KADINA BAĞLI KALMAK ÇOCUKLUK'

Aktör Ethan Hawke'nin ünlü oyuncu Uma Thurman'ı çocuklarının dadısıyla aldattığını ve bu yüzden de boşandığını bilmeyen yok artık. Bu skandalın ardından dadı Ryan Shawhughes ile evlendiğini de... Görünüşe göre evlilik sakin bir şekilde yürüyor. Ama işin iç yüzü biraz daha değişik. Çünkü Hawke, sadece bir kadına sadık olmayı "çocukluk" olarak nitelendirdiğini kimseden saklamıyor. Aktörün hayatına çocuklarının dadısı olarak girip sonra karısı olan Ryan Shawhughes da bu duruma ve aktörün hayat tercihlerine herhangi bir tepki göstermiyor.

O HİÇ SAKLAMADI

Ünlü oyuncu Tilda Swinton ise açık ilişkiyi sadece savunmamış tam anlamıyla yaşamıştı. Swinton, 1985 yılında oyun yazarı ve ressam John Byrne ile birlikte olmaya başladı. Bu birliktelikten ikiz çocuk sahibi oldu. Ama ilerleyen yıllarda bu kez bir başka gençle Sandro Kopp ile flört etmeye başladı. Bu; Swinton'a göre ideal bir ilişki biçimi. Her ne kadar birçok kişiye göre "tuhaf" ya da "ahlaksız" olsa da Swinton'a göre bu ideal bir yaşam biçimi. Swinton bir süre önce ikiz çocuklarının babası Byrne ile birlikte İskoçya'da büyük bir evde yaşıyordu. O dönemde birlikte olduğu sevgilisi de zaman zaman gidip orada kalıyordu.

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ

Müzik dünyasının en güçlü çiftlerinden biri Beyonce ve Jay Z. Görünüşe göre de küçük kızlarıyla birlikte çok mutlu ve aşk dolu bir hayatları var. Bu gerçeğin bir kısmı. Bir de madalyonun öteki yüzü var. İddialara göre ünlü çift,zaman zaman hayatlarını renklendirmek için yatak odalarına başka konuklar çağırıyorlar. Ama bu kadar da değil. Bazı zamanlarda Jay Z, başka kadınlarla küçük kaçamaklar yapıyor. Ama Beyonce, mutlu aile tablosunu yıkmamak için bu konunun üstüne çok fazla gitmiyor. Çift haklarındaki bu iddialara yanıt vermemeyi tercih ediyor.



EMEKTAR OYUNCU DA MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Bundan birkaç yıl önce Hollywood'un emektar yıldızlarından Shirley MacLaine de mutlu bir evliliğin sırrının başkalarıyla birlikte olmakta saklı olduğunu söylemişti. Shirley MacLaine, 'hayatımın aşkı' dediği yapımcı Steve Parker ile 1982 yılında boşanmıştı. Ünlü oyuncu, kocasının, kendi banka hesabından kız arkadaşının hesabına yüklü miktarda para transfer ettiğini öğrenince ondan boşanmaya karar vermişti.

AÇIK İLİŞKİ SÜRDÜRMÜŞLER

Parker ile evli oldukları 1954- 1982 yılları arasında "açık ilişki" sürdürdüklerini söyleyen Shirley MacLaine, gençlik yıllarında Film çekimleri için uzun süre birbirlerinden ayrı kaldıklarını bu durumun da evliliklerine olumlu şekilde yansıdığını anlattı. MacLaine "O zamanlar kimse bizim ne yaptığımızı anlamadı" diye konuştu. Shirley MacLaine; 2001 yılında hayata veda eden Parker ile evliyken döneminin en gözde aktörlerinden Yves Montand, Danny Kaye ve Avustralya Dışişleri Bakanı Andrew Peacock ile birliktelik yaşamıştı.