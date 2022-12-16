Ünlü şarkıcı öfkesine hakim olamadı, sosyal medyadan paylaştı: Konser sonrası bir hayranımın tacizine uğradım

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SOSYAL MEDYA SAYFASINDA AYRINTILARIYLA ANLATTI

Ünlü şarkıcı Kehlani, nerede olduğunu belirtmediği bir konserinden sonra hayran kalabalığıyla buluştuğu sırada bir dinleyicinin tacizine uğradığını işte bu sözlerle sosyal medya sayfasından deyim yerindeyse "haykırdı." Gerçek adı Kehlani Ashley Parrish olan 27 yaşındaki Kehlani, geçtiğimiz günlerde verdiği konserin ardından bir dinleyicisi tarafından kendisine yapılanları sosyal medya sayfası aracılığıyladile getirdi. Şarkıcı, paylaşımında olup bitenler yüzünden çok sinirlendiğini belirtip duygularını ifade ettiği videolar çektiğini ama hepsini sildiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, öfkesini ve üzüntüsünü böylesine açık bir şekilde gözler önüne sermek istemediğini söyledi.

İNGİLTERE'DE OLDUĞU SANILIYOR: Her ne kadar Kehlani, yer zaman belirtmese de bu korkunç olayın İngiltere'nin Manchester kentindeki O2 Victoria Warehouse'daki konserinin ardından meydana geldiği sanılıyor. Kehlani, bir süredir Blue Water Road Trip turnesi kapsamında çeşitli yerlerde seyircisiyle buluşuyor.





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AÇIKLAMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİM

Kehlani, daha önce de buna benzer açıklamalarda bulunmuştu. 2019 yılında Sunday Gems adlı podcast yayınında konuşan Kehlani "Bu konuda söyleyebileceğim yeni bir şey yok. Daha fazla acı ve üzüntü eklemek istemiyorum. Tek söylemek istediğim, şu anda iyileşme yolunda olan herkese ve ihtiyaç duyan herkese sevgi gönderiyorum" dedi. Tacizde bulunduktan sonra özür dileyenlere de "İğrençsiniz" diye seslendi. Ünlü şarkıcı, başına gelen taciz olaylarını sosyal medyada paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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ME TOO HAREKETİNDE DE AKTİFTİ

2017 yılında, Hollywood ünlülerinin uğradıkları taciz olaylarını açıkça itiraf etmeye başladığı ve yapımcı Harvey Winstein'ı demir parmaklıklar ardına gönderen #metoo hareketi sırasında da aktif bir biçimde ön plana çıktı Kehlani. Kadınlara " Biz kadınız, biz hayatın kendisiyiz, biz hayatın kaynağıyız" diye seslendi.

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KADINLARA SESLENDİ: TRAVMANIN, GÜCÜNÜZÜ ELİNİZDEN ALMASINA İZİN VERMEYİN

Kadınlara, kendilerini taciz eden kişilerin korkutucu olabileceğini, dayanılması güç gelişmelere yol açabileceğini hatırlatan Kehlani sözlerini şöyle sürdürdü o dönemde: " Ne olduğunuzu unutmayın. Gücünüzü unutmayın. Hiçbir travmanın gücünüzü elinizden almasına izin vermeyin. Bunu söylemek yapmaktan daha kolay ama biz benim de söylediğimi anladınız."

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS, AVALON