Ünlü oyuncu net bir şekilde yalanladı: 'Ona aşkı öğreten güzel ve yaşlı kadın ben değilim'

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KİTAPTA NE TÜR İFŞALAR YER ALDIĞI HENÜZ BELİRSİZ

Herkesin büyük bir merakla piyasaya çıkmasını beklediği Spare adlı kitabı mutlaka duymuşsunuzdur. İlgilenmiyor olsanız bile bir yerlerde karşınıza çıkmıştır. İngiliz kraliyet ailesinin "asi" çocuğu Harry'nin, kendi bakış açısıyla hayatının bilinmeyenlerini gözler önüne serdiği bir kitap bu. Önümüzdeki yılın ocak ayında okurla buluşması beklenen kitapta ne tür ifşalar olduğu merak konusu.

'ŞEHİR DIŞINDA BULUŞTUĞUM GÜZEL, YAŞLI KADIN'

Özellikle de İngiliz kraliyet ailesi, bugüne kadar çeşitli konularda kendilerini suçlayan Prens'in neler yazdığını epey gerilimli bir şekilde bekliyor. Ama konumuz bu değil. Çünkü özellikle de bugün magazin basınının manşetlerini meşgul eden bambaşka bir konu var bu kitapla ilgili. Bu kez işin içinde, üç yıl sonra 60 yaşına girecek olan oyuncu ve model Elizabeth Hurley de var. Bir dönem rol aldığı The Royals adlı dizi dışında kraliyet ailesiyle hiçbir bağlantısı bulunmayan 57 yaşındaki Hurley'nin adı, duyanları şaşırtan bu iddialar nedeniyle Prens Harry ile birlikte aynı cümle içinde anılmaya başlandı. Bunun neden ve nasıl olduğuna gelirsek...

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' O KADIN KESİNLİKLE BEN DEĞİLİM'

Harry, Spare adlı kitabında sadece ailesiyle yaşadıklarını değil kendi özel hayatının bilinmeyenlerini de anlatıyor. Kitapta yer aldığı ileri sürülen bu ayrıntılardan biri de Harry'nin ilk gençlik yıllarında randevulaştığı ve aşk sanatına dair ilk deneyimini edindiği bir kadın.

Ortaya atılan iddialara göre Harry kitabında, kendisi daha karşı cinsle ilişkiler konusunda deneyimsizken, kırsal bir bölgede güzel ve kendisinden çok büyük bir kadınla buluştu. İşte Liz Hurley'nin adı da bu noktada devreye girdi. Son günlerde ortalarda dolanan söylentilere göre o Harry'den yaşça büyük güzel kadın" Elizabeth Hurley idi. Fakat Hurley bütün bu iddialara yanıt verdi ve 'o kadın ben değilim' dedi.

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Steve Bing ile ilişkisinden Damian adında 20 yaşında bir oğlu olan Hurley, The Times'ın bu konudaki sorusunu yanıtladı. Güzel oyuncu bu iddialara kahkahalarla güldüğünü belirtip "Ben değilim. Ben suçlu değilim. Kesinlikle ben değilim" diyerek net bir yanıt verdi.

HAYALET YAZAR KALEME ALDI

Prens Harry'nin, aslında daha önce yayınlanması planlanan fakat Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen kitabı 10 Ocak 2023'te piyasaya çıkacak. Harry'nin anılarını içeren Spare'i hayalet yazar olarak kaleme alan kişi, Pulitzer ödüllü yazar J.R. Moehringer. İddiaya göre Moehringer ile Harry'yi tanıştıran kişi 2018'de Meghan Markle ile düğününe de konuk olan George Clooney. Moehringer bugüne kadar aralarında Andre Agassi, Phil Knight gibi ünlü kişilerin biyografilerini de kaleme aldı.

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Kitaba Spare (Yedek) adının verilmesi de tesadüf değil. Taht sıralamasında ağabeyi William'ın gerisinde olan Harry, hayatı boyunca hep 'yedek parça' olarak görüldü. Bundan sıkıldığı için de karısı Meghan Markle ile birlikte aileden ve ülkeden ayrılık kararı aldı. Bu arada kitabın yayıncısı Penguin Random House'a göre Spare dürüst bir şekilde kaleme alındı. Bu yüzden Harry'nin hem çocukluğu hem de karısı Meghan ile birlikte saray yaşamı konusunda bazı şok edici bilgiler ilk kez gün yüzüne çıkabilir.

YAŞADIKLARI KISA İLİŞKİYİ ANLATTI: MUHTEMELEN O SÖYLEMEZ, BENDEN DUYUN'

Bütün bunlar olup biterken daha kitap yayınlanmadan önce "Harry kesin benden söz etmemiştir. Bari ben anlatayım" diyerek Prens ile yaşadığı kısa ilişkiyi ayrıntılarıyla anlatan bir kişi de geçtiğimiz haftalarda gündemi meşgul etti. Bu kişi The Real Housewives of DC adlı reality şov'la tanınan Catherine Ommanney. Şu anda 51 yaşında olan Ommaney, Prens Harry ile bir gece kulübünde tanıştıklarını sonra birlikte bir eve gittiklerini söyleyip daha pek çok ayrıntı verdi. Bunu yapma nedenini de şöyle anlattı: 'Çünkü, Harry'nin Spare adlı kitabında bu kısa ilişkinin yer alacağını sanmıyorum."

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FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, INSTAGRAM