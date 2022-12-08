2022'nin en ünlü gelinleri... Bu düğün için 20 milyon harcadı!

Haberin Devamı

Erman Toroğlu - Ezgi Yavuz (1 Ocak)

Erman Toroğlu ile avukat Ezgi Yavuz ile dünyaevine girdi. Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük Yavuz ile sade bir törenle evlendi.

Gökçe Bahadır-Emir Ersoy (25 Şubat)

Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da evlendi. Çift, Alaçatı’daki Viento Otel’de nikâh masasına oturdu. Davete, ikilinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı.

Demet Evgar-Levent Babataş (17 Mart)

Haberin Devamı

Oyuncu Demet Evgar ve 6 ayıl aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş, aile arasında yapılan nikah töreni ile evlendi. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

Dila Tarkan-Dağhan Doğruer (25 Mart)

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan uzun zamandır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu. Çift Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu.

Seda Sayan-Çağlar Ökten (24 Nisan)

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Swiss Otel The Bosphourus ‘da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu‘nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendi. Gecede Seda Sayan, Gülşah Saraçoğlu imzalı gelinlik giydi. Çağlar Ökten’in damatlığına ise Tolga Çam imza attı.

Hadise - Mehmet Dinçerler (30 Nisan)

Hadise ve bir yıl ilişki yaşadığı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da gözlerden uzak şekilde Çırağan Sarayı'nda evlendi. Ancak mutluluk kısa sürdü.

Haberin Devamı

Mustafa Sandal-Melis Sütşurup (11 Haziran)

2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal ikinci kez nikah masasına oturdu. Sandal, Melis Sütşurup ile hayatını birleştirdi. Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da 'evet' dedi.

Hacı Sabancı-Nazlı Kayı (25 Haziran)

Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dünyaevine girdi.

Nazlı Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen düğün, haziran ayında Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında yapıldı.

Haberin Devamı

Ebru Şahin-Cedi Osman (1 Temmuz)

Makedonya’da nikah masasına oturan Ebru Şahin ve Cedi Osman, Çeşme’de düğün yaptı. Fly-Inn Beach’te gerçekleşen düğünde temsili nikâhı Acun Ilıcalı kıydı. Davette gelin arabası ilgi odağı oldu.

Özge Gürel-Serkan Çayoğlu (15 Temmuz)

7 yıl önce “Kiraz Mevsimi” dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evlendi.

Oyuncu Serkan Çayoğlu’nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Özge Gürel nikahta Özlem Kaya imzalı elbise giyerken Serkan Çayoğlu ise Levon kordonciyan tarafından tasarlanan takım elbise tercih etti.

Haberin Devamı

Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünyaevine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.

Petek Dinçöz-Nida Büyükbayraktar (16 Ağustos)

Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı. Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından nişanlandığını duyurduğu Nida Büyükbayrakdar ile evlendi. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturdu.

Haberin Devamı

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç (28 Ağustos)

Bir süredir birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Sarıyer’de bir otelde nikah masasına oturdu. Oyuncu Demet Özdemir’in nikâh şahidi Gold Film’in sahibi, yapımcı Faruk Turgut, şarkıcı Oğuzhan Koç’un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Düğünün en çok konuşulan detayı ise gelinlik modeli oldu.

Özdemir, Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlik giymeyi tercih etti. Güzel oyuncu, daha sonra Nihan Peker’in özel olarak tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

Özdemir, Londra’dan Alexander McQueen’in son kreasyonundan özel bir kıyafeti düğün sonrası partisinde kendisi için özel olarak tasarlattı.

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy (10 Eylül)

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi.

Ünlü çift ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle Nikah masasına oturdu.

Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Umut Kurt-Melisa İnci ( 12 Eylül)

Ünlü oyuncu Umut Kurt, bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci'yle evlendi. Sarıyer'de gerçekleşen düğün töreninde çifti yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Festival havasında geçen törende Murat Boz, Hakan Altun, Berkay ve Zeynep Bastık sahne aldı.

Serhan Arslan - Nazlı Ceren Köksal (15 Eylül)

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kopil karakteri ile tanınan oyuncu Serhan Arslan evlendi. Bir süredir birlikte olduğu modacı Nazlı Ceren Köksal ile Atina'da nikah masasına oturan oyuncu, haberi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Merve Boluğur-Mert Aydın (3 Ekim)

Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı’nda nikâh masasına oturdu. Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.Modacı Tolga Çam’ın imzasını taşıyan iki gelinlik giyen Merve Boluğur, düğün öncesi sosyal medya hesabında adına ‘Aydın’ soyadını da ekledi. Anca mutluluk sadece 44 gün sürdü.

Engincan Ural - Merve Kaya (9 Ekim)

Hakan Ural ve Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, evlendi. Çift, Bodrum’daki Villa Maçakızı’nda hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikâhını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı. Merve Kaya’nın Vakko marka gelinlik giydiği düğüne ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Sibel Can oğlunun düğününde iki kıyafet giydi. Can'ın ilk tercihi yeşil uzun bir elbise olurken, ikinci tercihi pembe mini bir kostümdü. Ünlü şarkıcı gelinine değeri 1 milyon TL'yi bulan küpelerini hediye etti. Çok konuşulan düğün için çiftin 20 milyon TL harcadığı iddia edildi.

Dilan Çıtak - Levent Dörterler (12 Ekim)

Uzun zamandır aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah masasına oturdu.İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.Ünlü şarkıcının ana gelinliği İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından Tatlıses’e hediye edildi.

Dilan Tatlıses sonrasında ise Cihan Nacar imzası taşıyan bir gelinlikle konuklarının karşısına çıktı. Tatlıses düğünde kızına altın kemer taktı.

İpek Yazıcı - Ufuk Beydemir (24 Ekim)

İpek Filiz Yazıcı uzun zamandır birlikte olduğu şarkıcı Ufuk Beydemir ile dünyaevine girdi. İtalya'nın Tivoli kentinde nikah masasına oturan çift en özel anlarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Burak Topaloğlu - Ezgi Tanır (2 Kasım)

'Güldür Güldür'de canlandırdığı Bahadır karakteri ile tanınan oyuncu Burak Topaloğlu, bir süredir birlikte olduğu Ezgi Tanır ile evlendi. Çift mutlu haberi Instagram sayfasında paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

Aslı Enver - Berkin Gökbudak (12 Kasım)

38 yaşındaki Aslı Enver, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi. Güzel oyuncu mutlu haberi Instagran hesabından duyurdu. Aslı Enver, bir dizi fotoğrafa yer verdiği paylaşımına "Evet" notunu da ekledi. Aslı Enver'in bebek beklediği çiftin bu sebeple de nikahı öne çektiği iddia edildi.