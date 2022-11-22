DÃ¼ÄŸÃ¼nde ikisi de aÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±: HamileliÄŸi altÄ± ay gizlemiÅŸler: Direksiyon baÅŸÄ±nda bile uyuyakalÄ±yordum

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'BU KÃœÃ‡ÃœK MELEKLE TANIÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N SABIRSIZLANIYORUZ'

SÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren, Ã¼nlÃ¼ model Jasmine Tookes ile Snapcphat'Ä±n yÃ¶neticilerinden Juan David Borrero... AynÄ± zamanda Ekvador BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Alfredo Borrero Vega'nÄ±n oÄŸlu olan Juan David ve Jasmine Tookes, sadece Ã¼Ã§ ay sonra ilk bebeklerinin dÃ¼nyaya geleceÄŸini sosyal medyadan duyurdu Mutlu evliliklerini bir bebekle taÃ§landÄ±rmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸayan 31 yaÅŸÄ±ndaki Tookes ile 32 yaÅŸÄ±ndaki Borrero, "bu kÃ¼Ã§Ã¼k melekle tanÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±klarÄ±nÄ±" belirtti. Bir dergi iÃ§in verdikleri Ã¶zel pozlarÄ± Toomes kendi sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â

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KOCASI HEMEN YORUM YAPTI

Kariyerinde "Victoria's Secret MeleÄŸi" olarak tanÄ±nan Jasmine Tookes, paylaÅŸÄ±mÄ±nda bir baÅŸka gerÃ§eÄŸi de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. ÃœnlÃ¼ Ã§ift, bebek haberini, hamileliÄŸin altÄ±ncÄ± ayÄ±na kadar sakladÄ±. Tookes, Ã¼zerinde beyaz saten bir elbiseyle verdiÄŸi siyah beyaz pozlarÄ±nÄ± "Bebek Borrero... Son altÄ± ay Ã§ok hÄ±zlÄ± geÃ§ti. Bu kÃ¼Ã§Ã¼k melekle tanÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yoruz" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±. Top model, kocasÄ± Juan David Borrero'ya hitaben de "Seninle bir aile kurduÄŸum iÃ§in minnettarÄ±m" diye seslendi. Tookes'in paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n yorum bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne kocasÄ± Juan David Borrero'dan bir mesaj geldi. ÃœÃ§ tane kalp emojisi yapan Borrero; karÄ±sÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na; aileyi birlikte bÃ¼yÃ¼ttÃ¼kleri iÃ§in sevincini dile getirip "Daha mutlu olamazdÄ±m" diye yazdÄ±.

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Jasmine Tookes, Vogue dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda yakÄ±nda bebeÄŸini kucaÄŸÄ±na alacak olmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± ve hamilelik sÃ¼recinin hayatÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini samimi bir ÅŸekilde anlattÄ±. Tookes, hamilelik haberini paylaÅŸma tarzÄ±nÄ± da masaya yatÄ±rdÄ±. Bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Ã¼nlÃ¼ model: " Haberi duyurmak iÃ§in doÄŸru yÃ¶ntemi bulamadÄ±m." Sonunda da dergiye verdiÄŸi pozlar eÅŸliÄŸinde; bir yÄ±llÄ±k ailelerine yeni bir Ã¼yenin katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmayÄ± seÃ§ti.

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'NEREDEYSE ARABA KULLANIRKEN BÄ°LE UYUYAKALIYORDUM'

Tookes, bebek haberini vermek iÃ§in neden hamileliÄŸin altÄ±ncÄ± ayÄ±na kadar beklediklerini de anlattÄ±. Bu konuda kocasÄ± Juan David Borrero ile birlikte, hamileliÄŸin "kronik yorgunluk" gibi bazÄ± yan etkilerinin azalmasÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yledi. Tookes, daha Ã¶nce yorgunluk nedir bilmezken hamilelik sÄ±rasÄ±nda kendini sÃ¼rekli yorgun hissettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Hatta bu konuda Ã§arpÄ±cÄ± bir Ã¶rnek de verdi: " Neredeyse araba kullanÄ±rken bile uyuyakalÄ±yordum. "

SADECE DUA EDÄ°YORUM VE EN Ä°YÄ°SÄ°NÄ° UMUYORUM: Top model, ilk kez anne olmanÄ±n, yarattÄ±ÄŸÄ± duygularÄ± da ifade etti. Bu konuda ÅŸunlarÄ± söyledi Tookes " Her gün korkutucu. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyorsunuz. Sadece dua ediyorum ve en iyisini umuyorum, açÄ±k zihinli olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum."

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Jasmine Tookes ile Juan David Borrero, geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nÄ±n 4'Ã¼nde hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. 2020 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlanan Ã§ift, dÃ¼ÄŸÃ¼n haberini de Ã¼zerinden bir hafta geÃ§tikten sonra yine sosyal medya Ã¼zerinden duyurdu. Bu arada dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, damadÄ±n memleketinde yani Ekvador'da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere tÃ¶renin bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinde Tookes ve Borrero, mutluluk gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. TÃ¶renin bir baÅŸka ilginÃ§ yanÄ± ise Jasmine Tookes'in nedimeleri oldu. Her biri moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri olan Sara Sampaio, Josephine Skriver, Shanina Shayk, tÃ¶rende yeÅŸil elbiseleri iÃ§inde Tookes'e nedimelik yaptÄ±.

DAMADA BÃœYÃœKBABASI TESLÄ°M ETTÄ°

Gelin Jasmine Tookes, kilisedeki tÃ¶rende bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± ile birlikte yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Torununu eÅŸi Juan David Borrero'ya teslim eden yaÅŸlÄ± adamÄ±n mutluluÄŸu her halinden belli oluyordu.

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COVID 19 PANDEMÄ°SÄ°NÄ°N EN YOÄžUN DÖNEMÄ°YDÄ°: Jasmine Tookes ile Juan David Borrero'un düÄŸünü öncesi koronavirüs ile ilgili önlemler de alÄ±ndÄ±. Tookes, her ÅŸeyin planlandÄ±ÄŸÄ± gibi gerçekleÅŸmesinden de çok mutlu. AÅŸÄ±sÄ±z konuklarÄ±n aÅŸÄ±larÄ± da düÄŸünden hemen önce Ekvador'da yapÄ±ldÄ±.

Jasmine Tookes de mutluluÄŸunu sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla ifade etti. EvlendiÄŸi gÃ¼n Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ±, Ã§iÃ§eÄŸi burnunda eÅŸine hitaben "Seninle birlikte gerÃ§ek yaÅŸamdaki bir peri masalÄ±nÄ±n iÃ§inde olduÄŸuma hala inanÄ±yorum. 4 EylÃ¼l 2021. Resmi olarak Bayan Borrero oldum" diye yazdÄ±.Bu dÃ¼ÄŸÃ¼n Jasmine Tookes'in hayallerinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi gÃ¼n oldu bir anlamda da. Model, Vogue dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda "Ä°lk hazÄ±r giyim defileme Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda evlenirken Zuhair Murad tasarÄ±mÄ± bir gelinlik giyeceÄŸimi biliyordum" demiÅŸti. Tookes kafasÄ±ndaki gelinlik modelini tasarÄ±mcÄ±larÄ±na anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve onlarÄ±n da hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Juan David Borrero ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda sosyal medyadan duyurmÅŸtu. Tookes'in hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi Juan David Borrero, Ekvador BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± doktor Alfredo Borrero Vega'nÄ±n oÄŸlu.

FOTOÄžRAFLAR: INSTAGRAM, SPLASH EWS

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