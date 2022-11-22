DÃ¼ÄŸÃ¼nde ikisi de aÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±: HamileliÄŸi altÄ± ay gizlemiÅŸler: Direksiyon baÅŸÄ±nda bile uyuyakalÄ±yordum

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'BU KÃœÃ‡ÃœK MELEKLE TANIÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N SABIRSIZLANIYORUZ'
SÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren, Ã¼nlÃ¼ model Jasmine Tookes ile Snapcphat'Ä±n yÃ¶neticilerinden Juan David Borrero... AynÄ± zamanda Ekvador BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Alfredo Borrero Vega'nÄ±n oÄŸlu olan Juan David ve Jasmine Tookes, sadece Ã¼Ã§ ay sonra ilk bebeklerinin dÃ¼nyaya geleceÄŸini sosyal medyadan duyurdu Mutlu evliliklerini bir bebekle taÃ§landÄ±rmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸayan 31 yaÅŸÄ±ndaki Tookes ile 32 yaÅŸÄ±ndaki Borrero, "bu kÃ¼Ã§Ã¼k melekle tanÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±klarÄ±nÄ±" belirtti. Bir dergi iÃ§in verdikleri Ã¶zel pozlarÄ± Toomes kendi sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â
KOCASI HEMEN YORUM YAPTI
Kariyerinde "Victoria's Secret MeleÄŸi" olarak tanÄ±nan Jasmine Tookes, paylaÅŸÄ±mÄ±nda bir baÅŸka gerÃ§eÄŸi de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. ÃœnlÃ¼ Ã§ift, bebek haberini, hamileliÄŸin altÄ±ncÄ± ayÄ±na kadar sakladÄ±. Tookes, Ã¼zerinde beyaz saten bir elbiseyle verdiÄŸi siyah beyaz pozlarÄ±nÄ± "Bebek Borrero... Son altÄ± ay Ã§ok hÄ±zlÄ± geÃ§ti. Bu kÃ¼Ã§Ã¼k melekle tanÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yoruz" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±. Top model, kocasÄ± Juan David Borrero'ya hitaben de "Seninle bir aile kurduÄŸum iÃ§in minnettarÄ±m" diye seslendi. Tookes'in paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n yorum bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne kocasÄ± Juan David Borrero'dan bir mesaj geldi. ÃœÃ§ tane kalp emojisi yapan Borrero; karÄ±sÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na; aileyi birlikte bÃ¼yÃ¼ttÃ¼kleri iÃ§in sevincini dile getirip "Daha mutlu olamazdÄ±m" diye yazdÄ±.
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'NEREDEYSE ARABA KULLANIRKEN BÄ°LE UYUYAKALIYORDUM'
Tookes, bebek haberini vermek iÃ§in neden hamileliÄŸin altÄ±ncÄ± ayÄ±na kadar beklediklerini de anlattÄ±. Bu konuda kocasÄ± Juan David Borrero ile birlikte, hamileliÄŸin "kronik yorgunluk" gibi bazÄ± yan etkilerinin azalmasÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yledi. Tookes, daha Ã¶nce yorgunluk nedir bilmezken hamilelik sÄ±rasÄ±nda kendini sÃ¼rekli yorgun hissettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Hatta bu konuda Ã§arpÄ±cÄ± bir Ã¶rnek de verdi: " Neredeyse araba kullanÄ±rken bile uyuyakalÄ±yordum. "
SADECE DUA EDÄ°YORUM VE EN Ä°YÄ°SÄ°NÄ° UMUYORUM: Top model, ilk kez anne olmanÄ±n, yarattÄ±ÄŸÄ± duygularÄ± da ifade etti. Bu konuda ÅŸunlarÄ± söyledi Tookes " Her gün korkutucu. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyorsunuz. Sadece dua ediyorum ve en iyisini umuyorum, açÄ±k zihinli olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum."
DAMADA BÃœYÃœKBABASI TESLÄ°M ETTÄ°
Gelin Jasmine Tookes, kilisedeki tÃ¶rende bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± ile birlikte yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Torununu eÅŸi Juan David Borrero'ya teslim eden yaÅŸlÄ± adamÄ±n mutluluÄŸu her halinden belli oluyordu.
COVID 19 PANDEMÄ°SÄ°NÄ°N EN YOÄžUN DÖNEMÄ°YDÄ°: Jasmine Tookes ile Juan David Borrero'un düÄŸünü öncesi koronavirüs ile ilgili önlemler de alÄ±ndÄ±. Tookes, her ÅŸeyin planlandÄ±ÄŸÄ± gibi gerçekleÅŸmesinden de çok mutlu. AÅŸÄ±sÄ±z konuklarÄ±n aÅŸÄ±larÄ± da düÄŸünden hemen önce Ekvador'da yapÄ±ldÄ±.
FOTOÄžRAFLAR: INSTAGRAM, SPLASH EWS
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