Bütün kapılar yüzüne kapanmıştı: Komşular beni iç çamaşırıyla görürse ne der diye düşünmüştüm

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KUSURSUZ GÖRÜNME BASKISI

Bu kurallardan biri de 'kusursuz görünmek.' Aslında bunun için her şey mevcut. Fotoğraf hileleri, çeşit çeşit filtreler... Hatta ekran üzerinde saç, göz rengini değiştirmek, boy uzatmak bile mümkün. Yani bir başka deyişle Instagram'da görüp beğendiğiniz birini gerçek hayatta gördüğünüzde tanımanız mümkün bile olmayabilir! Bu arada hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta bu genel geçer güzellik anlayışına karşı çıkan, hatta adını bu şekilde duyuranlar da var. İşte model Iskra Lawrence bunlardan biri. Onun en önemli özelliği, moda dünyasının, kıvrımlı kadınları dışlayan anlayışını kırmak.

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ÇALDIĞI BÜTÜN KAPILAR YÜZÜNE KAPANDI: FAZLA KİLOLUSUN!

Şu anda 31 yaşında olan iki çocuk annesi, İngiliz model Iskra Lawrence, 20'li yaşlarının başında, model olmak uğruna kelimenin tam anlamıyla kapı kapı dolaştığını hiçbir zaman saklamadı. Hatta birçok ajans onu, kilolu olduğu için geri çevirdi. Lawrence sonunda kendi yolunu kendisi çizdi. Instagram aracılığıyla elde ettiği ünü, hep hayallerini süsleyen moda dünyasına girmek için kullandı. Sonunda da amacına ulaştı. Durum öyle bir raddeye geldi ki Iskra Lawrence, bir yandan aktif olarak sosyal medya yıldızlığını sürdürürken diğer yandan da kendisi gibi kıvrımlı kadınlara yönelik iç çamaşırı ve plaj giyimi ürünlerinin tanıtımlarında görev almaya başladı.

' KIYASLAMA, NEŞENİN KATİLİDİR'

Iskra Lawrence, bir yandan hem gerçek hayatta hem sosyal medyada kariyerini sürdürürken diğer yandan da hemcinslerine yönelik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bunlardan biri de önceki gün yaptığı bir paylaşım. Genç model, sosyal medyada yaygın olan basmakalıp güzellik anlayışını eleştiren bir metin kaleme aldı. Lawrence paylaşımına "Kıyaslama, neşenin katilidir" cümlesiyle başladı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: " Kelimenin tam anlamıyla mevcut güzellik anlayışına uygun görünme baskısından kaçamayacağımız bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz insanız ve karşılaştırmak ve bazen umutsuzluğa kapılmak doğaldır."

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BÜTÜN KUSURLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ: Bu paylaşımı, vücudunun bütün "kusurlarını" yani genel geçer güzellik anlayışına göre fazla kıvrımlı olan ayrıntılarını gözler önüne seren bir video eşliğinde yapan Iskra Lawrence'a takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi. Birçok takipçisi de sürekli olumlu enerji yaydığı için ona teşekkür etti.

Bu gerçeğin altını çizdikten sonra da Lawrence hemcinslerine başka bir çağrıda bulundu. "Size hizmet etmeyen sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakın. Ya da çevrenizdeki insanların kilo, vücut şekli ve diyetler hakkında konuşmalarına sınırlama getirin. Toksik diyet kültürü her yerde. Şunu hiç unutmayın ki siz en iyisini yapıyorsunuz. Siz gerçek olansınız ve vücudunuzla barışık olmayı hak ediyorsunuz. Çünkü o vücut sizin eviniz" diye yazdı. Iskra Lawrence, paylaşımının satır aralarında hemcinslerine, kendilerini olduğu gibi kabul etmelerini, bu şekilde mutlu olmayı öğrenmeleri gerektiği mesajını verdi.

'KOMŞULARIM BENİM İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFLARIMA NE DER?

Adını duyurduğu dönemden itibaren kıvrımlı model Ashley Graham ile birlikte bedensel pozitivizm akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Lawrence, çeşitli mecralarda güzellik ve tek tip bedene sahip olma konusundaki baskılara karşı duruşunu ifade ediyor. Lawrence, bu yılın başlarında Today için kaleme aldığı ve büyük ses getiren makalesinde de bu konuya değinmişti. Lawrence, özellikle de iç çamaşırı ve bikini modelliği konusunda kendi kendiyle bir hesaplaşmaya girişti satırlarında."Vücuduna elinden geldiğince bakmaya ve kendine yeterince güvenip güvenmediğini düşünmeye başladığını" belirtti makalede Lawrence. Satırlarını şöyle sürdürdü: "Sonra aklıma başka bir düşünce geldi. 'Bunu yapabilir miyim? Artık bir anneyim. İnsanlar ne düşünür? Çocuğum bundan 10 yıl sonra benim iç çamaşırlı fotoğraflar çektirmiş olmama kızar mı? Peki ya aile dostlarım, mahallemdeki komşular... Herkes beni iç çamaşırıyla gördüğü için utanır mıyım? " Bütün bu soruların ardından da "başkaları ne der?" tarzı düşünceleri umursamayan yanını keşfedip ona ağırlık vermek istediğini ekledi satırlarına.

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ANNE VE BABASININ KREDİ KARTLARINI ÇALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Her ne kadar şimdi kıvrımlı kadınların sözcüsü konumunda olsa da Iskra Lawrence'ın bu noktaya gelmesi kolay olmadı. Modellik yapmak isteğiyle çaldığı kapılar "fazla kilolusun" gerekçesiyle yüzüne kapandığı için hep geri dönmek zorunda kalan Lawrence, bir ara zayıflamak için sınırlarını bile zorlamış. İngiliz model 2019 yılında verdiği bir röportajda sırf kilo vermek için zayıflama ürünleri kullanmaya başladığını, bir süre sonra bunlara bağımlı hale geldiğini söylemişti. Hatta o dönemde yeteri kadar parası olmadığı için anne ve babasının kredi kartlarını "çaldığını" da itiraf etmişti. Ama bu yaptığı sonraki hayatını yönlendirmesinde ona yardımcı oldu.

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TOKSİK DİYET KÜLTÜRÜNÜN PARÇASI OLMAYACAĞIM

Lawrence, adını Instagram paylaşımlarıyla duyurduktan sonra zayıflama ürünleri satan bir firmadan tanıtım yüzü olması için teklif aldı. Fakat bunu reddetti. Bunun nedenini de "Başkalarının sağlığına zarar vermek istemiyorum" diyerek açıkladı. Lawrence daha o dönemde bugün sık sık eleştirdiği ve "toksik diyet kültürü" diye tanımladığı anlayışa karşı çıkmaya başladı.

OĞLUNU EVDE DÜNYAYA GETİRDİ

Iskra Lawrence, bir süredir Amerikalı müzisyen Philip Payne ile birlikte. Çiftin iki yıl önce bir erkek bebekleri dünyaya geldi. Lawrence, oğlunu evde ve suda doğum yöntemiyle dünyaya getirdi. Kendisine bir sağlık görevlisinin yardımcı olduğu doğumda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, INSTAGRAM