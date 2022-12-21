Bruce Willis'ten bu kez mutlu haber geldi: Bebek yolda!

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'Ã‡ILGIN BÃœYÃœKANNE Ã‡AÄžI'

Bunun nedenine gelirsek.. 67 yaÅŸÄ±ndaki Willis, yakÄ±nda dede oluyor. ÃœnlÃ¼ oyuncunun, ilk eÅŸi Demi Moore ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rumer ile bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Derek Richard Thomas bir bebek bekliyor. 34 yaÅŸÄ±ndaki Rumer ile sevgilisinin bu bÃ¼yÃ¼k heyecanÄ±nÄ±, Demi Moore Instagram hesabÄ±ndan duyurdu. KarnÄ± burnunda kÄ±zÄ± Rumer ile sevgilisi Derek'in bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan 60 yaÅŸÄ±ndaki Demi Moore, "Ã§Ä±lgÄ±n bÃ¼yÃ¼kanne Ã§aÄŸÄ±na" girdiÄŸini belirtti. Demi Moore'un, kendisinin ilk kez bÃ¼yÃ¼kanne, eski eÅŸi Bruce Willis'in de ilk kez dede olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren paylaÅŸÄ±mÄ±na bir anda Ã§ok sayÄ±da yorum geldi.

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WILLIS'IN EÅžÄ° DE MUTLULUÄžU PAYLAÅžTI

Onun mutluluÄŸunu paylaÅŸanlardan biri de Bruce Willis'in ÅŸu anda evli olduÄŸu Emma Heming'di. O da Willis'in, geniÅŸ ailesini nasÄ±l bir arada tuttuÄŸunun Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir Ã¶rneÄŸini sergiledi, Rumer Willis ile sevgilisinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± kendi sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Heming "Bebek haberi mutlu haberdir" diye yazdÄ±. Anne ve baba olmaya hazÄ±rlanan genÃ§ Ã§ifti de kutladÄ±. AynÄ± siyah- beyaz fotoÄŸraf dizisini Moore ve Heming'in yanÄ± sÄ±ra Rumer Willis ile sevgilisi Derek Richard Thomas da kendi sosyal medya sayfalarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.





WILLIS Ä°LE MOORE'UN EN BÃœYÃœK KIZI

Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Rumer tÄ±pkÄ± ebeveyni gibi oyunculuk alanÄ±nda kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. films Hostage, The House Bunny, Sorority Row and Once Upon a Time in Hollywood gibi filmlerde rol alan Rumer Willis, bir sÃ¼redir Derek Robert Johnson ile birlikte.

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KÃœÃ‡ÃœK KIZLARI DA NÄ°ÅžANLI

Demi Moore ile Bruce Willis'in, ilk annelik heyecanÄ±nÄ± yaÅŸayan Rumer dÄ±ÅŸÄ±nda iki kÄ±zÄ± daha bulunuyor. Ã‡iftin 28 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Tallulah geÃ§en yÄ±l Dillon Buss ile niÅŸanlandÄ±. O dÃ¶nemde de Demi Moore kÄ±zÄ±nÄ±n niÅŸan mutluluÄŸunu yine sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bruce Willis ile Demi Moore'un 31 yaÅŸÄ±nda Scout adlÄ± bir kÄ±zÄ± daha bulunuyor. Bozulan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle mesleÄŸine nokta koyan Bruce Willis'in ÅŸu an evli olduÄŸu Emma Heming'den 10 yaÅŸÄ±nda Mabel Ray ve 8 yaÅŸÄ±nda Evelyn Penn adÄ±nda iki tane kÄ±zÄ± daha bulunuyor.

TAÅžIN AÄžIRLIÄžINDAN ELLERÄ°N TÄ°TRÄ°YOR

Tallulah Willis, geÃ§en yÄ±l niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurmuÅŸtu. O paylaÅŸÄ±mda Dillon Buss'Ä±n evlilik teklif ederken Willis'e verdiÄŸi yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n taÅŸÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ olay olmuÅŸtu. BirÃ§ok takipÃ§isi, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na "Ellerin taÅŸÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndan mÄ± titriyor?" yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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Demi Moore, Bruce Willis, Emma Heming ve her iki evlilikten dÃ¼nyaya gelen beÅŸ Ã§ocuk yani"geniÅŸ aile" geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Noel kutlamasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Covid 19 pandemisinin izolasyon sÃ¼recini birlikte geÃ§iren Demi Moore ve Bruce Willis, yaklaÅŸan yeni yÄ±l ve Noel ruhunu da birlikte yaÅŸÄ±yor. TÄ±pkÄ± uzun zamandÄ±r yaptÄ±klarÄ± gibi bÃ¼yÃ¼k bir aile olarak... Demi Moore, Instagram sayfasÄ±nda eski eÅŸi , onun yeni eÅŸi ve tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±yla birlikte geÃ§irdikleri gÃ¼zel zamanlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Moore "Biz aileyiz... Tatil ruhuna girdik" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sosyal medya sayfasÄ±nda yer verdi.FotoÄŸraflarda, Bruce Willis ile Demi Moore'un 2000 yÄ±lÄ±nda biten evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± 34 yaÅŸÄ±ndaki Rumer, 31 yaÅŸÄ±ndaki Scout ve 28 yaÅŸÄ±ndaki Tallulah'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Willis'in ÅŸimdiki eÅŸi Emma Heming'den dÃ¼nyaya gelen 10 yaÅŸÄ±ndaki Mabel ve 8 yaÅŸÄ±ndaki Evelyn de mutluluk gÃ¼lÃ¼cÃ¼kleri saÃ§arken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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'BÄ°RÃ‡OK BOÅžANMIÅž Ã‡Ä°FT BU GÃ–RÃœNTÃœLERDEN DERS Ã‡IKARMALI'

Willis'in eski ve yeni eÅŸlerinin bÃ¶ylesine birbirlerine yakÄ±n olmasÄ± birÃ§ok takipÃ§isinden olumlu yorumlar aldÄ±. Moore'un bir takipÃ§isi "BirÃ§ok boÅŸanmÄ±ÅŸ Ã§ift bu aileden bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmeli" diye yazdÄ±. Moore'un hiÃ§ de azÄ±msanamayacak kadar Ã§ok takipÃ§isi "KeÅŸke biz de eski eÅŸlerimizle bÃ¶yle iyi geÃ§inebilsek" diyerek bu konudaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini belirtti.

ESKÄ° FOTOÄžRAFA YENÄ° EÅžTEN YORUM GELDÄ°

Bruce Willis'in eski eÅŸi Demi Moore ile yeni eÅŸi Emma Heming, Ã¶zellikle bu hastalÄ±k teÅŸhisinden sonra birbirlerine eskisinden daha fazla yakÄ±nlaÅŸtÄ±. 1987 ile 2000 arasÄ±nda Willis ile evli olan Moore, eski eÅŸine karÅŸÄ± dostane duygular beslediÄŸini sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan duyuruyor. Ãœstelik Willis'in eski ve yeni eÅŸlerinin arasÄ±ndan su sÄ±zmÄ±yor.Bunun Ã¶rneklerinden biri geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda Demi Moore, eski bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi. Bu yÄ±l 75'incisi dÃ¼zenlenen Cannes Film Festivali'nden bir anÄ±ydÄ± bu fotoÄŸraf. 1997 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen o karede o dÃ¶nemde evli olan Bruce Willis ile Demi Moore kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yan yana objektiflere poz veriyor. Eski eÅŸi Bruce Willis ile boÅŸandÄ±ktan sonra da dost kalmayÄ± baÅŸaran Moore'un bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi. Bu eski paylaÅŸÄ±ma yorum yazanlardan biri de Bruce Willis'in ÅŸu anda evli olduÄŸu Emma Heming oldu.

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'BÜTÜN ESKÄ° VE YENÄ° EÅžLERE Ä°LHAM VERMELÄ°': Willis ile evliliÄŸinden iki kÄ±z çocuÄŸu dünyaya getiren Heming, Moore'un Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na "Bütün duygular" yazÄ±p bir de kalp emojisi koydu. ArdÄ±ndan da "güzel" diye ekledi. Willis'in eski ve ÅŸimdiki eÅŸleri arasÄ±nda bir kez daha gözler önüne serilen bu arkadaÅŸlÄ±k o paylaÅŸÄ±mda da dikkat çekti.Demi Moore'un, bu yazÄ±ÅŸmayÄ± gören bir takipçisi hem Moore'un hem de Heming'in bütün eski ve yeni eÅŸlere ilham kaynaÄŸÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.





'KOCANIZIN GÃœNDEN GÃœNE GÃœÃ‡TEN DÃœÅžTÃœÄžÃœNÃœ GÃ–RMEK KOLAY DEÄžÄ°L'

Bruce Willis'in zihinsel yeteneklerini kullanmasÄ±nÄ± engelleyen afazi teÅŸhisi, ailesinin yanÄ± sÄ±ra hayranlarÄ±nÄ± da Ã§ok Ã¼zdÃ¼. Bu haberin ardÄ±ndan gÃ¶zler Bruce Willis'in geniÅŸ ailesine en Ã§ok da eÅŸi Emma Heming'e Ã§evrildi. Bu arada aileye yakÄ±n kaynaklar da Willis ve geniÅŸ ailesinin mÃ¼cadelesiyle ilgili bilgileri paylaÅŸÄ±yor. People dergisine konuÅŸan Bruce Willis ve eÅŸi Emma Heming'e yakÄ±n bir kaynak, tÃ¼m ailenin hayata olumlu aÃ§Ä±dan bakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birlikte gÃ¼zel anlar yaratmak iÃ§in Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Dergiye konuÅŸan kaynak, Bruce Willis'in 2009 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Emma Heming'in bu konuda gerÃ§ekten olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kaynak, biri 10, diÄŸeri 7 yaÅŸÄ±nda iki kÄ±z Ã§ocuk annesi olan Heming'in, ailesini bir arada tutmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi. Onun vurguladÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da durumun Emma Heming iÃ§in son derece zor olduÄŸu. "KocanÄ±zÄ±n gÃ¼nden gÃ¼ne gÃ¼Ã§ten dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ izlemek kolay deÄŸil" diyerek eski model Heming'in durumunu Ã¶zetledi.

BEKLENEBÄ°LECEK BÄ°R DURUM AMA YÄ°NE DE EMMA ÅžOKE OLDU

Bruce Willis ile eÅŸi Emma Heming arasÄ±nda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir yaÅŸ farkÄ± var. Willis 67, Demi Moore'dan boÅŸandÄ±ktan sonra evlendiÄŸi Emma Heming ise 43 yaÅŸÄ±nda. HayatÄ±n genel akÄ±ÅŸÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda da Bruce Willis'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendisinden 24 yaÅŸ genÃ§ eÅŸinden daha erken bozulmasÄ± beklenebilecek bir durumdu. Fakat aileye yakÄ±n kaynak; afazi hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Emma Heming'i de kelimenin tam anlamÄ±yla ÅŸoke ettiÄŸini belirtti.

Ä°LK GÖRÜÅžTE AÅžK: Bruce Willis ile Emma Heming, 2009 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Çift, verdikleri bir röportajda birbirlerine ilk görüÅŸte aÅŸÄ±k olduklarÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Heming o röportajda Willis ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda hissettiklerini ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±. "Onu ilk gördüÄŸümde ne kadar çekici,komik ve son derece yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± bir adam olduÄŸunu düÅŸünmüÅŸtüm. Bu benim onun hakkÄ±ndaki ilk düÅŸüncemdi."

BU DOSTLUÄžUN SIRRI NE?

Herkesin sÄ±rrÄ±nÄ± merak ettiÄŸi bu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n temelini Demi Moore, anÄ±larÄ±nÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Inside Out adlÄ± biyografisinde anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Moore bu konuda kitabÄ±nda ÅŸu satÄ±rlara yer verdi: " SanÄ±rÄ±m Bruce baÅŸlangÄ±Ã§ta, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± zorlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±mdan ve Ã§ocuklarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini engelleyerek evliliÄŸimde kÃ¶tÃ¼ giden ÅŸeyleri onlarla paylaÅŸacaÄŸÄ±mdan korkuyordu. Ama ben buru yapmadÄ±m. Ailemizin bÃ¼tÃ¼n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± sevgi dolu destekleyici bir ortamÄ± kÄ±zlarÄ±mÄ±za aktarmayÄ± baÅŸardÄ±k."

67 yaÅŸÄ±ndaki Bruce Willis'in aldÄ±ÄŸÄ± afazi teÅŸhisi yüzünden oyunculuÄŸu bÄ±rakacaÄŸÄ±, geçtiÄŸimiz mart ayÄ±nda tüm ailesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyuruldu. Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, ve Evelyn imzalÄ± açÄ±klama "Bruce'un harika hayranlarÄ±na" hitabÄ±yla baÅŸladÄ±. Aile tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu ortak açÄ±klamada, 'Zor Ölüm'ün yÄ±ldÄ±zÄ±, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla mücadele ettiÄŸi ve 'Afazi' teÅŸhisi koyulduÄŸu ve bu hastalÄ±ÄŸÄ±nda da biliÅŸsel kabiliyetleri etkilediÄŸi belirtildi. Aile, bu geliÅŸmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok ÅŸey demek olan oyunculuk kariyerini bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Willis Ailesi'nin açÄ±klamasÄ± ÅŸu ÅŸekilde son buldu: "Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve aralÄ±ksÄ±z sevgi, merhamet ve desteÄŸiniz karÅŸÄ±sÄ±nda minnettarÄ±z. Güçlü bir aile birliÄŸiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranlarÄ±nÄ±n da bunu bilmesini istedik, çünkü onun sizler için ve sizlerin onun için ne demek olduÄŸunu biliyoruz. Bruce'un her zaman söylediÄŸi gibi "Gününü gün et" ve birlikte bunu yapmayÄ± planlÄ±yoruz. Sevgiler."

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FOTOÄžRAFLAR: AVALON, INSTAGRAM

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