Bruce Willis'ten bu kez mutlu haber geldi: Bebek yolda!

'ÇILGIN BÜYÜKANNE ÇAĞI'

Bunun nedenine gelirsek.. 67 yaşındaki Willis, yakında dede oluyor. Ünlü oyuncunun, ilk eşi Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Rumer ile bir süredir birlikte olduğu Derek Richard Thomas bir bebek bekliyor. 34 yaşındaki Rumer ile sevgilisinin bu büyük heyecanını, Demi Moore Instagram hesabından duyurdu. Karnı burnunda kızı Rumer ile sevgilisi Derek'in bir dizi fotoğrafını paylaşan 60 yaşındaki Demi Moore, "çılgın büyükanne çağına" girdiğini belirtti. Demi Moore'un, kendisinin ilk kez büyükanne, eski eşi Bruce Willis'in de ilk kez dede olacağını gözler önüne seren paylaşımına bir anda çok sayıda yorum geldi.

WILLIS'IN EŞİ DE MUTLULUĞU PAYLAŞTI

Onun mutluluğunu paylaşanlardan biri de Bruce Willis'in şu anda evli olduğu Emma Heming'di. O da Willis'in, geniş ailesini nasıl bir arada tuttuğunun çok çarpıcı bir örneğini sergiledi, Rumer Willis ile sevgilisinin fotoğrafını kendi sosyal medya sayfasından paylaştı. Heming "Bebek haberi mutlu haberdir" diye yazdı. Anne ve baba olmaya hazırlanan genç çifti de kutladı. Aynı siyah- beyaz fotoğraf dizisini Moore ve Heming'in yanı sıra Rumer Willis ile sevgilisi Derek Richard Thomas da kendi sosyal medya sayfalarından paylaştı.





WILLIS İLE MOORE'UN EN BÜYÜK KIZI

Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliğinden dünyaya gelen büyük kızları Rumer tıpkı ebeveyni gibi oyunculuk alanında kariyer yapmaya başladı. films Hostage, The House Bunny, Sorority Row and Once Upon a Time in Hollywood gibi filmlerde rol alan Rumer Willis, bir süredir Derek Robert Johnson ile birlikte.

KÜÇÜK KIZLARI DA NİŞANLI

Demi Moore ile Bruce Willis'in, ilk annelik heyecanını yaşayan Rumer dışında iki kızı daha bulunuyor. Çiftin 28 yaşındaki kızı Tallulah geçen yıl Dillon Buss ile nişanlandı. O dönemde de Demi Moore kızının nişan mutluluğunu yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bruce Willis ile Demi Moore'un 31 yaşında Scout adlı bir kızı daha bulunuyor. Bozulan sağlığı nedeniyle mesleğine nokta koyan Bruce Willis'in şu an evli olduğu Emma Heming'den 10 yaşında Mabel Ray ve 8 yaşında Evelyn Penn adında iki tane kızı daha bulunuyor.

TAŞIN AĞIRLIĞINDAN ELLERİN TİTRİYOR

Tallulah Willis, geçen yıl nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. O paylaşımda Dillon Buss'ın evlilik teklif ederken Willis'e verdiği yüzüğün taşının büyüklüğü olay olmuştu. Birçok takipçisi, sosyal medya paylaşımlarına "Ellerin taşın ağırlığından mı titriyor?" yorumunu yapmıştı.

Demi Moore, Bruce Willis, Emma Heming ve her iki evlilikten dünyaya gelen beş çocuk yani"geniş aile" geçtiğimiz günlerde Noel kutlaması sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Covid 19 pandemisinin izolasyon sürecini birlikte geçiren Demi Moore ve Bruce Willis, yaklaşan yeni yıl ve Noel ruhunu da birlikte yaşıyor. Tıpkı uzun zamandır yaptıkları gibi büyük bir aile olarak... Demi Moore, Instagram sayfasında eski eşi , onun yeni eşi ve tüm çocuklarıyla birlikte geçirdikleri güzel zamanların fotoğraflarını paylaştı. Moore "Biz aileyiz... Tatil ruhuna girdik" mesajı eşliğinde bu görüntülere sosyal medya sayfasında yer verdi.Fotoğraflarda, Bruce Willis ile Demi Moore'un 2000 yılında biten evliliklerinden dünyaya gelen kızları 34 yaşındaki Rumer, 31 yaşındaki Scout ve 28 yaşındaki Tallulah'nın yanı sıra Willis'in şimdiki eşi Emma Heming'den dünyaya gelen 10 yaşındaki Mabel ve 8 yaşındaki Evelyn de mutluluk gülücükleri saçarken görülüyor.

'BİRÇOK BOŞANMIŞ ÇİFT BU GÖRÜNTÜLERDEN DERS ÇIKARMALI'

Willis'in eski ve yeni eşlerinin böylesine birbirlerine yakın olması birçok takipçisinden olumlu yorumlar aldı. Moore'un bir takipçisi "Birçok boşanmış çift bu aileden bir şeyler öğrenmeli" diye yazdı. Moore'un hiç de azımsanamayacak kadar çok takipçisi "Keşke biz de eski eşlerimizle böyle iyi geçinebilsek" diyerek bu konudaki düşüncelerini belirtti.

ESKİ FOTOĞRAFA YENİ EŞTEN YORUM GELDİ

Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore ile yeni eşi Emma Heming, özellikle bu hastalık teşhisinden sonra birbirlerine eskisinden daha fazla yakınlaştı. 1987 ile 2000 arasında Willis ile evli olan Moore, eski eşine karşı dostane duygular beslediğini sık sık sosyal medya sayfasından duyuruyor. Üstelik Willis'in eski ve yeni eşlerinin arasından su sızmıyor.Bunun örneklerinden biri geçen mayıs ayında Demi Moore, eski bir fotoğrafı paylaştığında gözler önüne serildi. Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nden bir anıydı bu fotoğraf. 1997 yılında çekilen o karede o dönemde evli olan Bruce Willis ile Demi Moore kırmızı halıda yan yana objektiflere poz veriyor. Eski eşi Bruce Willis ile boşandıktan sonra da dost kalmayı başaran Moore'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bu eski paylaşıma yorum yazanlardan biri de Bruce Willis'in şu anda evli olduğu Emma Heming oldu.

'BÜTÜN ESKİ VE YENİ EŞLERE İLHAM VERMELİ': Willis ile evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya getiren Heming, Moore'un Instagram paylaşımına "Bütün duygular" yazıp bir de kalp emojisi koydu. Ardından da "güzel" diye ekledi. Willis'in eski ve şimdiki eşleri arasında bir kez daha gözler önüne serilen bu arkadaşlık o paylaşımda da dikkat çekti.Demi Moore'un, bu yazışmayı gören bir takipçisi hem Moore'un hem de Heming'in bütün eski ve yeni eşlere ilham kaynağı olması gerektiğini belirtti.





'KOCANIZIN GÜNDEN GÜNE GÜÇTEN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK KOLAY DEĞİL'

Bruce Willis'in zihinsel yeteneklerini kullanmasını engelleyen afazi teşhisi, ailesinin yanı sıra hayranlarını da çok üzdü. Bu haberin ardından gözler Bruce Willis'in geniş ailesine en çok da eşi Emma Heming'e çevrildi. Bu arada aileye yakın kaynaklar da Willis ve geniş ailesinin mücadelesiyle ilgili bilgileri paylaşıyor. People dergisine konuşan Bruce Willis ve eşi Emma Heming'e yakın bir kaynak, tüm ailenin hayata olumlu açıdan bakmaya çalıştığını ve birlikte güzel anlar yaratmak için çaba harcadığını belirtti. Dergiye konuşan kaynak, Bruce Willis'in 2009 yılında evlendiği Emma Heming'in bu konuda gerçekten olağanüstü bir çaba harcadığını belirtti. Kaynak, biri 10, diğeri 7 yaşında iki kız çocuk annesi olan Heming'in, ailesini bir arada tutmak için büyük bir mücadele içinde olduğunu sözlerine ekledi. Onun vurguladığı bir başka ayrıntı da durumun Emma Heming için son derece zor olduğu. "Kocanızın günden güne güçten düştüğünü izlemek kolay değil" diyerek eski model Heming'in durumunu özetledi.

BEKLENEBİLECEK BİR DURUM AMA YİNE DE EMMA ŞOKE OLDU

Bruce Willis ile eşi Emma Heming arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Willis 67, Demi Moore'dan boşandıktan sonra evlendiği Emma Heming ise 43 yaşında. Hayatın genel akışı dikkate alındığında da Bruce Willis'in sağlığının kendisinden 24 yaş genç eşinden daha erken bozulması beklenebilecek bir durumdu. Fakat aileye yakın kaynak; afazi hastalığının Emma Heming'i de kelimenin tam anlamıyla şoke ettiğini belirtti.

İLK GÖRÜŞTE AŞK: Bruce Willis ile Emma Heming, 2009 yılında evlendiler. Çift, verdikleri bir röportajda birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını söylemişti. Heming o röportajda Willis ile tanıştığında hissettiklerini şöyle anlatmıştı. "Onu ilk gördüğümde ne kadar çekici,komik ve son derece yakışıklı bir adam olduğunu düşünmüştüm. Bu benim onun hakkındaki ilk düşüncemdi."

BU DOSTLUĞUN SIRRI NE?

Herkesin sırrını merak ettiği bu yakınlığın temelini Demi Moore, anılarını kaleme aldığı Inside Out adlı biyografisinde anlatmıştı. Moore bu konuda kitabında şu satırlara yer verdi: " Sanırım Bruce başlangıçta, ayrılığımızı zorlaştıracağımdan ve çocuklarla görüşmesini engelleyerek evliliğimde kötü giden şeyleri onlarla paylaşacağımdan korkuyordu. Ama ben buru yapmadım. Ailemizin bütün sıcaklığını sevgi dolu destekleyici bir ortamı kızlarımıza aktarmayı başardık."

67 yaşındaki Bruce Willis'in aldığı afazi teşhisi yüzünden oyunculuğu bırakacağı, geçtiğimiz mart ayında tüm ailesi tarafından yapılan ortak bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, ve Evelyn imzalı açıklama "Bruce'un harika hayranlarına" hitabıyla başladı. Aile tarafından yapılan bu ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'Afazi' teşhisi koyulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu. Willis Ailesi'nin açıklaması şu şekilde son buldu: "Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve aralıksız sevgi, merhamet ve desteğiniz karşısında minnettarız. Güçlü bir aile birliğiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranlarının da bunu bilmesini istedik, çünkü onun sizler için ve sizlerin onun için ne demek olduğunu biliyoruz. Bruce'un her zaman söylediği gibi "Gününü gün et" ve birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. Sevgiler."

FOTOĞRAFLAR: AVALON, INSTAGRAM