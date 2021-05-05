Nişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı!

İKİSİ DE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI

Sevgilisinin evlilik teklifini kabul ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Tallulah Willis, iri taşlı nişan yüzüğü için de ayrı bir video çekti. O videoyu da Instagram sayfasında yer verdi.





ELLERİN TAŞIN AĞIRLIĞINDAN MI TİTRİYOR?

27 yaşındaki Willis, nişan yüzüğü için çektiği videoyu, ellerinin hala titrediğini belirten bir mesaj eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşıma da çok sayıda yorum geldi. Takipçilerinden biri, Tallulah Willis'in ellerinin o elmas taşın ağırlığı altında titrediğini belirten bir yorum yazdı.



ROMANTİK ANLAR

Birçok takipçi de çiftin birbirlerini bulmuş olmalarının kendileri için en büyük hediye olduğunu belirtip Willis ile Dillon Buss'ı kutladı. Willis'in birçok takipçisi de parmağındaki nişan yüzüğünün pırıltısına kapılıp videoyu birkaç kez izlediğini ifade etti. Bir takipçisi de Tallulah Willis'in parmağındakinin şimdiye kadar gördüğü en güzel nişan yüzüğü olduğunu belirten bir mesaj yazdı.



DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ

Bruce Willis ile Demi Moore'un en küçük kızı olan Tallulah, sevgilisi Dillon Buss'ın kendisine evlenme teklif ettiği anları belgeleyen fotoğrafları da Instagram sayfasında paylaştı. Buss, sevgilisi Tallulah Willis'e birlikte yaşadıkları evin bahçesinde, önünde diz çöküp iri taşlı yüzüğü vererek evlenme teklif etti. Heyecana kapılan Willis, önce sevgilisinin yüzünü okşadı sonra da boynuna sarılarak onu öpücüklere boğdu. Çiftin takipçileri de bu evlilik teklifinden büyük heyecan duyduklarını ifade eden mesajlar yazdı.



'SONUNDA SANA NİŞANLIM DİYEBİLECEĞİM'

Tallulah Willis ile film yapımcısı olan Dillon Buss, yaklaşık bir yıldır birlikte. Buss da sevgilisinin, evlenme teklifini kabul etmesinin sevincini kendi Instagram sayfasından paylaştı. Buss, Tallulah Willis ile ilgili olarak "Nihayet seni 'nişanlım' diye çağırabilirim. Seni sonsuza kadar seviyorum Buuski Lu, sen benim en iyi arkadaşımsın" diye yazdı.



İKİ KARDEŞİ DAHA VAR

Tallulah Willis, 1987 ile 2000 arasında evli kalan Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliğinden dünyaya gelen üç kızından en küçüğü. Tam adı Tallulah Belle Willis olan genç kızın, Rumer ve Scout adında iki tane kız kardeşi bulunuyor. Babası Bruce Willis'in Emma Hemming ile evliliğinden dünyaya gelen iki küçük kız kardeşi daha var.









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