MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı!
GeriMagazin Nişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
INSTAGRAM
Haber Giriş: 05.05.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Nişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı!

Demi Moore ve Bruce Willis, kayınpeder ve kayınvalide oluyor... Çiftin evliliğinden dünyaya gelen üç kızından en küçüğü olan Tallulah Willis, bir yıldır birlikte olduğu Dillon Buss ile nişanlandı.

Nişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı
İKİSİ DE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI
Sevgilisinin evlilik teklifini kabul ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Tallulah Willis, iri taşlı nişan yüzüğü için de ayrı bir video çekti. O videoyu da Instagram sayfasında yer verdi.

Nişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı

ELLERİN TAŞIN AĞIRLIĞINDAN MI TİTRİYOR?
27 yaşındaki Willis, nişan yüzüğü için çektiği videoyu, ellerinin hala titrediğini belirten bir mesaj eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşıma da çok sayıda yorum geldi. Takipçilerinden biri, Tallulah Willis'in ellerinin o elmas taşın ağırlığı altında titrediğini belirten bir yorum yazdı.

Nişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı
ROMANTİK ANLAR
Birçok takipçi de çiftin birbirlerini bulmuş olmalarının kendileri için en büyük hediye olduğunu belirtip Willis ile Dillon Buss'ı kutladı. Willis'in birçok takipçisi de parmağındaki nişan yüzüğünün pırıltısına kapılıp videoyu birkaç kez izlediğini ifade etti. Bir takipçisi de Tallulah Willis'in parmağındakinin şimdiye kadar gördüğü en güzel nişan yüzüğü olduğunu belirten bir mesaj yazdı.

Nişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı
DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ
Bruce Willis ile Demi Moore'un en küçük kızı olan Tallulah, sevgilisi Dillon Buss'ın kendisine evlenme teklif ettiği anları belgeleyen fotoğrafları da Instagram sayfasında paylaştı. Buss, sevgilisi Tallulah Willis'e birlikte yaşadıkları evin bahçesinde, önünde diz çöküp iri taşlı yüzüğü vererek evlenme teklif etti. Heyecana kapılan Willis, önce sevgilisinin yüzünü okşadı sonra da boynuna sarılarak onu öpücüklere boğdu. Çiftin takipçileri de bu evlilik teklifinden büyük heyecan duyduklarını ifade eden mesajlar yazdı.

Nişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı
'SONUNDA SANA NİŞANLIM DİYEBİLECEĞİM'
Tallulah Willis ile film yapımcısı olan Dillon Buss, yaklaşık bir yıldır birlikte. Buss da sevgilisinin, evlenme teklifini kabul etmesinin sevincini kendi Instagram sayfasından paylaştı. Buss, Tallulah Willis ile ilgili olarak "Nihayet seni 'nişanlım' diye çağırabilirim. Seni sonsuza kadar seviyorum Buuski Lu, sen benim en iyi arkadaşımsın" diye yazdı.

Nişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı
İKİ KARDEŞİ DAHA VAR
Tallulah Willis, 1987 ile 2000 arasında evli kalan Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliğinden dünyaya gelen üç kızından en küçüğü. Tam adı Tallulah Belle Willis olan genç kızın, Rumer ve Scout adında iki tane kız kardeşi bulunuyor. Babası Bruce Willis'in Emma Hemming ile evliliğinden dünyaya gelen iki küçük kız kardeşi daha var.

Nişan sevinci: Taşın ağırlığından ellerin titriyor olmalı


Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi