Ünlü oyuncunun yürek sızısı: Annemle geçireceğim ne kadar zamanım kaldı, bilmiyorum

ANNESİNİN SAĞLIK DURUMU BİR YILDIR İYİ DEĞİL

Nicole Kidman ve eşi Keith Urban bu anlattığımız durumda. Ünlü çift, iki kızlarını da yanlarına alıp her ikisi de 80'li yaşlarında olan ve bir süredir bazı hastalıklarla mücadele eden annelerinin yanına, memleketleri Avustralya'ya koştu. Her ikisi de 55 yaşında olan Kidman ile Urban, 14 yaşındaki Sunday ve 12 yaşındaki Faith ile birlikte Sidney'de havaalanında görüntülendi. ABD basınına yansıyan haberlere göre Kidman'ın 81 yaşındaki annesi Janelle, bu yılın ocak ayından beri çok iyi değil. Her ne kadar kesin nedeni açıklanmasa da Janelle'in son bir yıldır sağlığını iyice kaybettiği konuşuluyor.

İKİSİ DE BABALARINI KAYBETTİ

Country müzisyeni olan Keith Urban bir süre önce The Daily Telegraph gazetesine verdiği demeçte "Benim annem 80'li yaşlarında ve Nicole'ün annesi de öyle. Daha kaç önemli günde onlarla birlikte olabileceğimizi kim bilebilir. O yüzden vakit geçirmek bizim için çok önemli" demişti. Ünlü çift, işte tam da bu yüzden 2022 yılının Noel ve yeni yıl tatilini birlikte geçirmek için annelerinin yaşadığı Avustralya'ya koştu. Bu arada Kidman ve Urban'ın babalarını bir süre önce kaybettiklerini hatırlatalım.

YAŞADIKLARI YERDE AKRABALARI YOK

Nicole Kidman ve Keith Urban, hayatlarını, memleketleri Avustralya'da değil ABD Nashville'de geçiriyorlar. Urban'ın anlattığına göre ABD'de ailelerinden kimse bulunmuyor. "İnsanın çocuklarının yanında olması güzel. Ama Nashville'de hiç akrabamız yok. O yüzden Avustralya'da geniş ailelerimizle birlikte olmak harika" diyerek bu konuda düşündüklerini anlatmıştı.

NICOLE, HEMEN ANNESİNİN YANINA KOŞTU

Avustralya'da yayınlanan New Idea dergisine göre Nicole ile Keith, bu yıl Noel ve yeni yıl tatilini Sidney yakınlarındaki Balmoral Beach'te geçirecekler. Kidman'ın annesi Janelle'in yanında sadece kızı Nicole, damadı Keith ve iki torunu olmayacak. Onlarla birlikte diğer kızı Antonia ile altı çocuğu da sağlığı giderek bozulan Janelle'in etrafını sarıp sarmalayacak. Kidman ile Urban, Sidney'e ulaştıklarında hemen Janelle'in yanına koştular.

'ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ ANNEME BAKMAK'

Kidman, bu yılın başlarında konuk olduğu Fresh Air adlı podcast yayınında, ne olduğunu açıkça söylemeden annesi Janelle'in sağlığının bozulduğunu belirtip bu yüzden sık sık Avustralya'ya onun yanına gittiklerini söylemişti. Kidman "Öncelikli hedefimiz anneme bakmak ve onun etrafında torunlarıyla birlikte mutlu olmasını sağlamak" diye konuşmuştu. Kidman, annesine olan sevgisini ve hayranlığını da "Dünyayı annemin gözleriyle görebildiğim için çok şanslıyım" diye konuşmuştu. Güzel oyuncu, annesinin sayesinde hayatı 81 yaşındaki tecrübeli bir kadının bakış açısıyla değerlendirebildiğini anlatmıştı.

ANNESİNİN YANINA KOŞMUŞTU

Nicole Kidman, annesi Janelle ile birlikte balkonda oturup çay içerek sohbet etmenin çok keyifli olduğunu anlatmıştı. "Hayat hakkında konuşmayı, onun bana ne yapmam gerektiğini söylemesini çok seviyorum" diye sözlerini sürdürmüştü Kidman. Ünlü oyuncu ve annesi Janelle, Covid 19 pandemisinin en hararetli günlerinde kapanmalar yüzünden birbirlerini uzun süre görememişti. Seyahat kısıtlamaları gevşediğinde ise Kidman ile eşi Urban, kızlarını da alıp hemen Janelle'in yanına koşmuştu.

BABASININ ÖLÜMÜ SARSICI OLDU

Nicole Kidman'ın annesi Janelle'i bu kadar el üstünde tutmasının aslında duygusal bir nedeni var. Güzel oyuncu babası Anthony Kidman'ı, 2014 yılında hiç beklemediği bir anda kaybetşti. Kidman'ın babası Anthony, 2014 yılının eylül ayında o sırada Singapur'da yaşayan büyük kızı Antonia'yı ziyaret etmek için bu ülkeye gitti. Orada kaldığı otelde düşen baba Kidman, bunun ardından hayatını kaybetti. Bu ani kayıp Kidman için büyük bir sarsıntı oldu. Kidman'ın babası, tanınmış bir klinik psikolog ve biyokimyacıydı.

'BABAM ARTIK ACI ÇEKMEYECEK': Kidman'ın müzisyen kocası Keith Urban da babasını 2016 yılında uzun bir hastalığın ardından kaybetti. Urban, babasının ölümünden sonra yaptığı açıklamada "uzun süredir kanserle mücadele eden Bob Urban'ın en azından artık acı çekmeyecek olmasının küçük bir teselli" olduğunu ifade etmişti. Urban bu konuda şunları söylemişti: "Babama sevgim o kadar fazla ki onun burada, yanımda olmasını istediğimden daha yoğun bir şekilde artık o zorlukları yaşamak zorunda kalmamasını istedim. Bencilliğimi bu şekilde denetim altına almak zorunda kaldım."

2006 YILINDA EVLENDİLER

Nicole Kidman ile Keith Urban, 2006 yılında memleketleri Avustralya'da evlendiler. Çiftin ilk kızı Sunday Rose 2008 yılında dünyaya geldi. Kidman, kızına hamileyken hiç kilo almamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Doğumdan sonra hemen zayıflayıp eski kilosuna kavuşması da bazı söylentilere neden olmuştu. Bunlardan biri Kidman'ın yeteri kadar beslenmediği, diğeri de doğum sonrası hemen yağlarını aldırdığıydı. Oyuncu, bu iddialara hiçbir zaman yanık vermedi.Kidman ile Urban'ın küçük kızı Faith Margaret ise 2020 yılında aileye katıldı. Kidman ile Urban bu küçük kıza taşıyıcı anne aracılığıyla kavuştu. Bu arada Kidman'ın, Keith Urban ile evliliğinden dünyaya gelen bu çocukları dışında iki evlatlık çocuğu olduğunu da hatırlatalım.

İKİ TANE DE EVLATLIK ÇOCUĞU VAR

Güzel oyuncu, 1990 ile 2001 arasında ilk evliliğini Tom Cruise ile yaptı. Bu uzun süre içinde birkaç kez hamile kalıp düşük yaptı Kidman. Biyolojik çocukları olmayınca çift, Isabella ve Connor adında iki çocuk evlat edindi. Kidman, Cruise ile evliyken bu iki çocuğa annelik yaptı. Fakat Cruise'dan boşanınca Isabella ve Connor ile iletişimi azaldı, sonunda da tamamen kesildi. Çocuklarına sırtını döndüğü için eleştiri konusu oldu Kidman.

BELLA VE CONNOR İLE ARALARI SERİN

Fakta bu konuda çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bunlara göre Tom Cruise, bu iki çocuğu, kendisinin de önde gelenleri arasında yer aldığı Scientology geleneklerine uygun bir şekilde yetiştiriyordu. Kidman'ın boşandıktan sonra bu tarikatla ilgisi kalmadığı için Cruise'un baskısıyla çocuklarla iletişimi kesildi.

