Kırmızı halıyı 'yıkıp geçti'

Haberin Devamı

PANDEMİ KARANLIĞI BİTTİ

Son iki yılda Covid 19 pandemisi nedeniyle bütün o ödül gecelerinin, ışıltılı galaların karanlık bir döneme girdiği gösteri dünyası, 2022 yılında yine eski günlerine döndü. Bu süre içinde de ünlüler yine kırmızı halıda salındı. Sözü çok fazla uzatmadan gelin bu yıl kırmızı halıya hangi ünlünün, hangi kıyafetiyle damgasını vurduğunu bir hatırlayalım.

SÜRPRİZLİ KOSTÜM

Hemen her yılın kırmızı halı konusunda en renkli etkinliği olan MET Gala yani New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası ile başlayalım. Pandemiden kötü etkilenen organizasyonlardan biri olan gala gecesi, bu yıl mayıs ayında yapıldı. Ana teması Yaldızlı Cazibe olarak belirlenen geceye ünlüler gerçekten de ışıltılı kostümleriyle katıldı. Bütün o kalabalık içinde en çok dikkat çeken iki kişi vardı. Biri Blake Lively diğeri de Kim Kardashian. ABD tarihinde 19'uncu yüzyılın sonlarına uzanan bir geçmişe sahip olan Yaldızlı Çağ'ı yeniden canlandırmayı amaçlayan gecenin yıldızı Blake Lively oldu. Şu sıralarda Ryan Reynolds ile dördüncü bebeklerini bekleyen Lively'nin MET Gala kostümü sürprizliydi.

Haberin Devamı

İKİ KİŞİ YARDIM ETTİ

Kırmızı halıya kabarık etekli bir kıyafet ile çıktı Lively, bir süre o şekilde poz verdi. Sonra yanına gelen iki görevlinin yardımıyla kıyafetin o kabarık eteği çıkarıldı ve geride yine uzun kuyruklu ve mavi ağırlıklı rengi olan başka bir kıyafet kaldı. Lively'nin bu tercihi, gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden biri oldu. Lively'nin elbisesinin kuyruğu da son derece gösterişliydi.

MARILYN MONROE'NUN EFSANE ELBİSESİNİ GİYDİ

Gelelim aynı gecenin en tartışmalı konuğuna. Kim Kardashian, 2022 Met Gala için, sinemanın efsane sarışını Marilyn Monroe'nun 1962 yılında giydiği o unutulmaz elbiseyi giydi. Hatta bu elbisenin içine girebilmek için kilo verdi. Elbiseyi elinde bulunduran Orlando'daki Ripley Müzesi'nden almak için çok uzun süre çaba harcayan Kardashian sonunda amacına ulaştı. Fakat bu durum tartışmalara yol açtı. Marilyn Monroe'nun mirasına saygısızlık edildiği, elbisenin zarar gördüğü ileri sürüldü. Kardashian, bütün bunlara elbiseyi sadece kırmızı halıda giydiğini, içeride bir replikasını kullandığını söyleyerek kendini savundu.

Haberin Devamı

KENNEDY'NİN DOĞUM GÜNÜNDE GİYMİŞTİ

Marilyn Monroe'nun o efsane elbisesi de böylece bir kez daha gündeme geldi. Monroe, elbiseyi, 19 Mayıs 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 45'inci doğum gününde giydi. Monroe, o gece Kennedy'nin doğum günü şerefine sahnede Happy Birthday Mr. President (Mutlu yıllar bay başkan) adlı şarkıyı söylerken üzerinde o efsane elbise vardı. Marilyn Monroe'nun 1962'de giydiği o elbisenin değerinin 5 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Brad Pitt film galasına etek giyip gitti Haberi görüntüle

Kırmızı halıda 2022 derlememize kronolojik sırayla değil de kıyafetlerin yarattığı etkiyle devam edelim. Hemen geçelim Brad Pitt'e. 58 yaşındaki aktör, başrollerinden birini üstlendiği Bullet Train filminin Berlin galasında etek giydi. Görünümünü, rahat bir gömlek ve eteğiyle aynı renk ceketle tamamlayan Pitt, o sırada uzun olan saçlarını da arkasında topladı. Sonradan neden etek giydiği sorulduğunda da o sırada etkili olan sıcak hava dalgasına işaret ederek "serinlik için" diye yanıt verdi.

TEK RAKİBİ TIMOTHEE

Brad Pitt'e bu yıl kırmızı halıda rakip çıkan meslektaşı Timothee Chalamet oldu. Genç oyuncu, önemli rollerinden birini üstlendiği Bones and All filminin, geçen eylül ayında Venedik Film Festivali'nde yapılan galasına damgasını vurdu. Aslında kırmızı halıdaki sıra dışı seçimleriyle bilinen Chalamet, o galada kelimenin tam anlamıyla kendini aştı. Başka türlüsü de olamazdı zaten. Chalamet'nin kıyafeti hem iddialı bir kırmızıydı hem de sırtı açıktı.

HAMİLE ADRIANA'NIN KIYAFETİ OLAY OLDU

Gelelim 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına. Evlis filminin ilk gösteriminin yapıldığı geceye, filmde rolü bile olmayan top model Adriana Lima damgasını vurdu. Sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte galaya konuk olan Lima, o sırada üçüncü bebeği olan oğlu Cyan'a hamileydi. Öyle bir kıyafet seçmişti ki karnı burnunda bir halde kırmızı halıda uzun uzun poz vermek zorunda kaldı.

Haberin Devamı

BEBEĞİYLE KIRMIZI HALIDA

Lima ile sevgilisi Lemmer, Cannes Film Festivali kapsamında Top Gun: Maverick filminin galasında da kırmızı halıda aşk gösterisi yaptı. Adriana Lima o galada da karnını gözler önüne seren bir kıyafet giydi.

BEYAZLAR İÇİNDE

Aynı festivalde, başka bir filmin galasında kırmızı halıda dikkat çeken bir başka isim de Anne Hathaway oldu. Güzel oyuncu, uzun kuyruklu bembeyaz elbisesi içinde bir prensese benzetildi.

TAM RIHANNA'DAN BEKLENECEK KIYAFET

Hamile demişken Rihanna'yı unutmak olmaz. Bu yıl ilk kez anne olan Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ile birlikte ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte giydiği bu kıyafetle uzun süre konuşuldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Böyle olur Rihanna'nın hamile kıyafeti Haberi görüntüle

Genellikle müzik dünyasının ödüllerinin verildiği törenlerde ünlüler sınırları zorlayan seçimler yapar. Bunlardan birine de Billboard Müzik Ödülleri gecesinde Doja Cat damgasını vurdu. Yarı şeffaf elbisesiyle bütün dikkatleri üzerinde topladı.

ROL ARKADAŞINDAN GERİ KALMADI

Biraz önce Timothee Chalamet'nin ilginç kıyafetiyle adından söz ettiğimiz Bones and All adlı filmin kadın başrol oyuncusu Taylor Russell da ondan geri kalmadı aslında. Genç oyuncunun en çok dikkat çeken tercihi ise bu oldu. Russell, Londra'daki BIF Film Festivali'nin kırmızı halısına bu elbiseyle damga vurdu.

ZÜMRÜT YEŞİLİ ELBİSE TOKADIN GÖLGESİNDE KALDI

Bu yıl Oscar törenine Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokat damgasını vurdu. Rock'ın, alopesi hastalığı yüzünden saçlarını kaybeden karısı Jada Pinkett Smith ile ilgili şakası yüzünden gerçekleşti bu şoke eden olay. Sonrasında da hep bu konuşuldu. Ama tokadın gerisinde kalan başka bir ayrıntı daha vardı. Jada Pinkett Smith'in zümrüt yeşili elbisesi!

Gözden Kaçmasın Will Smith'in Oscar törenindeki tokat skandalının cezası belli oldu Haberi görüntüle

TERLİKLERLE KIRMIZI HALIDA

The Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandırarak dikkat çeken genç oyuncu Emma Corrin, BIF Film Festivali'nin kırmızı halısına bu ilginç tasarımlı elbisesi ve terlikleriyle damga vurdu.

ELBİSEYE DEĞİL GİYENE BAKIN!

Gösteri dünyasının her daim iddialı giyinen ünlülerinden Kylie Jenner, Brooklyn Müzesi'ndeki bir etkinliğe bu çarpıcı kıyafetiyle gitti. Elbisenin rengi siyahtı ama tasarımı ve onu üzerinde taşıyan kişi o kadar dikkat çekiyordu ki doğal olarak gecenin unutulmazları arasında yerini aldı Jenner.

SANKİ GECELİĞİN ÜSTÜNE SABAHLIK GİYMİŞ

Gelelim bu ay yapılan İngiliz Bağımsız Film Ödülleri'ne. Genç oyuncu Florence Pugh, sanki yataktan geceliğiyle çıkmış da üzerine sabahlığını alıvermiş gibi görünen bu kıyafetiyle çok dikkat çekti.

GENÇLERİ ÖZENDİRDİ

Aslında Penelope Cruz'un kırmızı halı kıyafetlerine sayfalar yetmez. Ama yine de içlerinden bir tanesini koyalım. Onu en genç, en cıvıl cıvıl gösterenini. İki çocuk annesi Cruz, L'Immensita filminin Paris'teki gösterimine, kendisini 20'li yaşlarında gibi gösteren bu kıyafetle katıldı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

53 yaşında, boyunca iki çocuk annesi Catherine Zeta Jones, yıllara meydan okuyor. National Treasure: Edge Of History'nin galasında giydiği yarı şeffaf kıyafet de bunun bir göstergesi.

Gözden Kaçmasın Bu kadar yıl evli kalacağımı hiç sanmıyordum! Kocam pahalı mücevherler hediye etme konusunda çok başarılı Haberi görüntüle

CANNES KIRMIZI HALISININ EN RENKLİ KONUĞU

Cannes Film Festivali deyip yıllardır renkli kıyafetleriyle kırmızı halıya damgasını vuran Hint film yıldızı Aishwarya Rai'den söz etmemek olmaz. Ünlü yıldızın bu yılki festivale damga vuran kıyafeti de bu oldu.

ZARAFETİ YETER

Cate Blanchett, sinema dünyasının en zarif giyinen yıldızlarından biri. Bu yıla da Venedik Film Festivali için seçtiği giysilerden biri damgasını vurdu.

HAYEK HER ZAMANKİ ŞIKLIĞINDAN ÖDÜN VERMEDİ

Salma Hayek bu yıl da bildiğiniz gibiydi... Puss in Boots: The Last Wish filminin galasında bu bebek mavisi elbisesiyle bütün dikkatleri üzerinde topladı.

ÇOK KONUŞULAN ELBİSE

Lizzo'nun, MTV Video Müzik Ödülleri gecesindeki bu tercihi de kayıtsız kalınamayacak türdendi.

GÖSTERİ DÜNYASININ YILDIZLARI GİBİ: Her ne kadar gösteri dünyasının bir ünlüsü olmasa da yeni Galler Prensesi Catherine yani Kate Middleton da bu yıl bazı etkinliklerde giydiği kıyafetlerle Hollywood yıldızlarına taş çıkardı. Madem gösterişli kıyafetlerden söz ediyoruz gelin onları da bir hatırlayalım.

PRENSES OLARAK İLK RESMİ DAVET

Galler Prensesi olarak ilk resmi etkinliğinde Güney Afrika Devlet Başkanı'nı ağırlayan Kate tacıyla da kıyafetiyle de bütün dikkatleri üzerine çekti. O gece, kayınvalidesi Prenses Diana ile özdeşleşen Cambridge Aşıkların Düğümü tacını da taktı.

BENZER TASARIM: Dikkatli gözler o beyaz elbisenin geçen yıl James Bond: No Time To Die filminin Londra galasındaki pırıltılı elbisenin bir benzeri olduğunu kaçırmadı.

KİRALIK ELBİSEYLE NEFES KESTİ

Kocası Prens William'ın kurucusu olduğu Earthshot Ödül gecesi bu yıl ABD'de yapıldı. Kate Middleton da törenin ruhuna uygun olarak satın almadan kiraladığı bu yeşil elbisesiyle Hollywood yıldızlarına taş çıkardı.

Kate Middleton, Top Gun: Maverick filminin Londra galasında Tom Cruise ile kırmızı halıda yürüdü. O galada da bir Hollywood yıldızına benzetildi.

GEZİYE DAMGA VURAN YEŞİL ELBİSE

Bu yıl kocası Prens William ile birlikte çıktığı Karayipler gezisinin Jamaica ayağında giydiği yeşil elbise çok konuşuldu.