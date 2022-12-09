Bu kadar yÄ±l evli kalacaÄŸÄ±mÄ± hiÃ§ sanmÄ±yordum Kocam pahalÄ± mÃ¼cevherler hediye etme konusunda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±

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BU Ä°ÅžE EN Ã‡OK KENDÄ°SÄ° ÅžAÅžIRIYOR

Bu Ã¼nlÃ¼ kadÄ±n, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Michael Douglas ile evliliÄŸinin 22'nci yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±rakan Catherine Zeta Jones. 53 yaÅŸÄ±ndaki Galli yÄ±ldÄ±z ile Michael Douglas, bir ara evlilikleri sarsÄ±ntÄ± geÃ§irmiÅŸ olsa da hatta o dÃ¶nemde haklarÄ±nda ayrÄ±ldÄ±klarÄ± iddialarÄ± yayÄ±lsa da evliliklerini uyumlu bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Bu iÅŸe en Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±ran da kendi itirafÄ±na gÃ¶re Catherine Zeta Jones'un ta kendisi!

SEKÄ°ZÄ°NCÄ° YILIMIZDA BU KONUDA ZÄ°RVEYE ULAÅžTIM

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Good Morning America adlÄ± programa konuk olan Catherine Zeta Jones, programÄ±n sunucusu Robin Roberts'Ä±n, 78 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Michael Douglas ile evliliÄŸi hakkÄ±ndaki sorularÄ±na yanÄ±t verdi. Roberts ve programÄ±n diÄŸer sunucularÄ± Michael Strahan ve George Stephanopoulos ile sohbet ederken Zeta Jones'a eÅŸlerden hangisinin diÄŸerine daha iyi hediyeler verdiÄŸi soruldu. Bu konuda kocasÄ± Michael Douglas'Ä±n Ã§ok iyi olduÄŸunu belirtti. GÃ¼zel oyuncu "SanÄ±rÄ±m bu konuda Michael daha iyi. Ben evliliÄŸimizin sekizinci yÄ±lÄ± civarÄ±nda bu konuda zirveye ulaÅŸtÄ±m" diye konuÅŸtu.

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'22 YIL EVLÄ° KALACAÄžIMI HAYÃ‚L ETMEMÄ°ÅžTÄ°M'

Sonra da ÅŸaka yollu olarak ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylerdi: EÄŸer evliliÄŸimizin 22 yÄ±l sÃ¼receÄŸini bilseydim, hediye konusunda biraz daha geride dururdum. 22 yÄ±l boyunca evli kalacaÄŸÄ±mÄ± hayal etmiyordum. SonuÃ§ta burasÄ± Hollywood" dedi. Bu ÅŸekilde de pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyada iliÅŸkilerin genel olarak kÄ±sa sÃ¼rmesine gÃ¶nderme yaptÄ±. Catherine Zeta Jones, kocasÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± en pahalÄ± hediyenin 1930 model bir klasik araba olduÄŸunu belirtip, onun da kendi aldÄ±ÄŸÄ± hediyeler iÃ§inde zirve olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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'PAHALI MÃœCEVHERLER HEDÄ°YE ETME KONUSUNDA Ã‡OK BAÅžARILI'Â

Catherine Zeta Jones, o programda kocasÄ± Michael Douglas'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± hediyeler hakkÄ±nda da konuÅŸtu. Douglas'Ä±n kendisine gerÃ§ekten sevdiÄŸi, pahalÄ± ve manevi deÄŸeri mÃ¼cevherler hediye etme konusunda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

'25 YILDIR ONUNLA UYANIYORUM'

Catherine Zeta Jones, The Telegraph ile yaptÄ±ÄŸÄ± bir rÃ¶portajda 2013 yÄ±lÄ±nda Michael Douglas ile evliliklerinin bir sarsÄ±ntÄ± geÃ§irdiÄŸini itiraf etmiÅŸti. Sonra da her gÃ¼n aynÄ± insanla uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman arada bÃ¶yle iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yaÅŸanmamasÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine eklemiÅŸti. Oyuncu "Ben neredeyse 25 yÄ±ldÄ±r Michael ile uyanÄ±yorum. Evli olmayÄ± seviyorumama oturup dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman bu Ã§Ä±lgÄ±nca bir ÅŸey" diyerek bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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'KARIM Ä°Ã‡Ä°N DELÄ° OLUYORUM'

Bu konuda sÃ¶ylentilerin Ã§Ä±kmasÄ±ndan ve Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin evliliklerini kurtarmasÄ±ndan iki yÄ±l sonra Michael Douglas, Ellen De Generes'in sohbet programÄ±na konuk olup bu konuda karÄ±sÄ±na benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸler seslendirmiÅŸti: "Bir evliliÄŸin asla tek yÃ¶nlÃ¼ bir yol gibi olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti Ã¼nlÃ¼ oyuncu. O programda karÄ±sÄ± hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: " Ama ben onun iÃ§in deli oluyorum. Her Ã§ift zor zamanlar geÃ§irir. Burada tek problem bizim Ã¼nlÃ¼ ve gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde insanlar olmamÄ±z. Bu da birÃ§ok Ã§iftten farklÄ± olarak her ÅŸeyin daha fazla ortaya saÃ§Ä±lmasÄ±na neden oluyor."

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'OÄžLUM, Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°R Ã‡OCUK'

son dÃ¶nemde rol aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlar nedeniyle galadan galaya koÅŸturan Catherine Zeta Jones, National Treasure Edge of History adlÄ± filmin galasÄ±na oÄŸlu Dylan ile katÄ±ldÄ±. O galada da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan oyuncu hayattaki en iyi ÅŸeyin aileyle vakit geÃ§irmek olduÄŸunu ifade etti. Sonra da kendisine eÅŸlik eden oÄŸlu Dylan hakkÄ±nda "Bu adamla birlikte geÃ§irdiÄŸim her dakikadan keyif alÄ±yorum, Ã‡ok iyi bir Ã§ocuk, hatta en iyisi" dedi.

MUTLU EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N SIRRI: Bu arada Catherine Zeta Jones, Michael Douglas ile evliliklerinin buna yÄ±l sürmesinin altÄ±ndaki sÄ±rrÄ± da daha önce farklÄ± röportajlarÄ±nda dile getirmiÅŸti. Ona göre bütün iniÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlara raÄŸmen evliliÄŸin sürmesini en önemli sÄ±rrÄ±: "Espri anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± asla kaybetmemek ve birbirinin arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan keyif almak.





'25 YAÅž BÃœYÃœK OLDUÄžUNU HÄ°SSETMÄ°YORUM'

Zeta Jones, iliÅŸkilerinin iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± dÃ¶nemlerine raÄŸmen Michael Douglas ile evliliklerinin iyi gittiÄŸini ve birbirleriyle iyi geÃ§indiklerini sÃ¶yledi. "Birbirimizle gayet iyiyiz. Birbirimize saygÄ± duyuyoruz. Ve ben asla onun benden 25 yaÅŸ daha bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu hissetmiyorum bile. " Bu yaÅŸ konusu, Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä±n iliÅŸkilerinin baÅŸÄ±ndan bu yana gÃ¼ndemde olan bir ayrÄ±ntÄ±. Zeta- Jones dÃ¼nyaya geldiÄŸinde Michael Douglas, 25 yaÅŸÄ±ndaydÄ± ve kariyerine Ã§oktan baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ama bu yaÅŸ farkÄ± Zeta Jones iÃ§in Ã§ok da Ã¶nemli deÄŸil: "HatÄ±rlÄ±yorum da insanlar bana 'Sen 50 yaÅŸÄ±ndayken, o, 75 olacak' diyordu. Tamam... Bu sadece bir matematik!"

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HER Ä°KÄ°SÄ° DE KENDÄ° HASTALIÄžIYLA MÃœCADELESÄ°NÄ° VERDÄ°

Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones'un uzun evliliklerinin en zor dÃ¶nemi 2013 yÄ±lÄ±nda yaÅŸandÄ±. O dÃ¶nemde Michael Douglas gÄ±rtlak kanserine yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Catherine Zeta Jones ise aynÄ± sÃ¼reÃ§te, bazÄ± psikolojik sorunlarla uÄŸraÅŸÄ±yordu. Douglas, zorlu kemoterapi ve radyoterapi seanslarÄ±nda mÃ¼cadele ederken Zeta Jones da kendi savaÅŸÄ±nÄ± veriyordu. GÃ¼zel oyuncu uzun sÃ¼re sadece Ã§ok yakÄ±nlarÄ±nÄ±n bildiÄŸi bipolar bozuklukla savaÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Sonra bu durum basÄ±na da yansÄ±dÄ±.

CÄ°NSEL ALIÅžKANLIKLARININ KANSERE NEDEN OLDUÄžUNU Ä°LERÄ° SÜRMÜÅžTÜ: Bu arada Michael Douglas, gÄ±rtlak kanserine yakalanma nedieinin, tütün ürünleri ve alkollü içki tüketimi olduÄŸunu söylese de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuktan sonra bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla gündeme damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸtu. Douglas, cinsel alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n bir sonucu olarak bulaÅŸan bir virüs nedeniyle hastalÄ±ÄŸÄ±n kendisinde oluÅŸtuÄŸunu söylemiÅŸti.





BU GÃœNLERE GELMELERÄ° KOLAY OLMADI

SonuÃ§ olarak hem Michael Douglas iÃ§in hem de Catherine Zeta Jones iÃ§in kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nler geride kaldÄ±. Ã‡ift, ÅŸimdi 22 yaÅŸÄ±ndaki Dylan ve 19 yaÅŸÄ±ndaki Carys ile birlikte uyumlu ve mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Durum bÃ¶yle... Ama onlarÄ±n tanÄ±ÅŸmalarÄ± ve evlilikleri de bir Ã¶neme damgasÄ±nÄ± vuran ayrÄ± bir hikaye! KÄ±saca hatÄ±rlamak gerekirse Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek iÃ§in uzun sÃ¼re evli olduÄŸu eski eÅŸi Diandra'ya, o dÃ¶neme gÃ¶re servet sayÄ±lan bir tazminat Ã¶demiÅŸti. Gelin kÄ±saca o dÃ¶neme de bir bakalÄ±m.

GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° DÃœÄžÃœN

Bundan tam 22 yÄ±l Ã¶nce, 2000'nin kasÄ±m ayÄ±nda Ã§ok konuÅŸulan bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtiren Douglas ve Zeta Jones, geÃ§en hafta evlilik yÄ±ldÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±. Genellikle bÃ¶yle Ã¶nemli yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerinde mutluluklarÄ±nÄ± sosyal medya Ã¼zerinden de paylaÅŸan Ã§ift, bu konudaki geleneÄŸi yine bozmadÄ±. Michael Douglas, eÅŸi ve iki Ã§ocuÄŸunun annesi Catherine Zeta Jones ile evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Instagram hesabÄ±ndan kutladÄ±. 2000 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reninde Ã§ekilen iki tane fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan Douglas "YÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼mÃ¼z kutlu olsun benim sevgili Catherine'im. Seni Ã§ok seviyorum" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±. Onun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da kutlama mesajÄ± ve beÄŸeni geldi.

ARALARINDA 25 YAÅž FARK VAR

Hollywood'un efsane isimlerinden Kirk Douglas ile Diana Douglas'Ä±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un aÅŸkÄ±, ilk dÃ¶nemlerinde meydanÄ±n ilgi odaÄŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Bunun tek nedeni Catherine Zeta Jones'un, kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanan bir yÄ±ldÄ±z, Michael Douglas'Ä±n da Ã§oktan ÅŸÃ¶hretin zirvesine yerleÅŸmiÅŸ tecrÃ¼beli bir oyuncu olmasÄ± deÄŸildi. Ã‡iftin arasÄ±nda 25 yaÅŸ fark vardÄ±. Ãœstelik Douglas, evli ve Ã§ocukluydu. Yani Ã¶zetlemek gerekirse, dÃ¼nyanÄ±n bu kadar gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde olan Ã§ift, o ilk dÃ¶nemde oldukÃ§a hareketli gÃ¼nler yaÅŸadÄ±. Gelin o gÃ¼nleri, Ã§iftin nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llarÄ± nasÄ±l birlikle geÃ§irdiÄŸini bir hatÄ±rlayalÄ±m.

ZORRO FÄ°LMÄ°NDE GÃ–RDÃœ BÄ°R DAHA UNUTAMADI

Galler doÄŸumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yÄ±lÄ±nda yÃ¶netmenliÄŸini Martin Campbell'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi Zorro adlÄ± filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. O sÄ±rada 29 yaÅŸÄ±nda olan Zeta Jones'un kariyeri iÃ§in bu Film Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. AynÄ± zamanda Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n ve geleceÄŸinin ÅŸekillenmesinde de Ã¶nemli bir rol oynadÄ± bu film.

'ÇOCUKLARINIZIN BABASI OLABÄ°LÄ°R MÄ°YÄ°M?': Çiftin birlikte olmaya baÅŸladÄ±klarÄ± ilk dönemde basÄ±na yansÄ±yanlara göre, o sÄ±rada Diandra Douglas (eski soyadÄ±yla Lucker) ile evli olan Michael Douglas, filmi izledi ve Zeta Jones'tan çok etkilendi. KÄ±sa süre sonra da aktör Danny DeVito bir davette onlarÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Michael Douglas, evli ve bir çocuk babasÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Catherine Zeta Jones'a "ÇocuklarÄ±nÄ±zÄ±n babasÄ± olabilir miyim? diye sordu. Elbette onun evli olduÄŸunu bilen Zeta Jones, aktörü tersledi.





O DA DOUGLAS'A HAYRANDI

Fakat farklÄ± bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. Zeta Jones, tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada 50'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olan Michael Douglas'Ä± Ã§ocukluÄŸundan beri Ã§ok beÄŸenirdi. Ã‡ocukluk ve ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda onun filmlerini ve dizilerini izleyen Catherine Zeta Jones, Ä±sarlara dayanamadÄ± ve onun buluÅŸma teklifini geri Ã§evirmedi. SonrasÄ±nda da Ã§ift birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Sonunda 2000 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendiler. O sÄ±rada oÄŸullarÄ± Dylan da Ã¼Ã§ aylÄ±ktÄ±.

ESKÄ° EÅžÄ°NE YÃœKLÃœ BÄ°R TAZMÄ°NAT Ã–DEDÄ°

Michael Douglas, sonuÃ§ olarak Catherine Zeta Jones ile evlendi ama bunun iÃ§in de eski eÅŸi Diandra ile bir hukun mÃ¼cadelesine giriÅŸti. 23 yÄ±llÄ±k evli olan Ã§ift, Douglas'Ä±n Diandra'ya 45 milyon dolar tazminat Ã¶demesi ÅŸartÄ±yla boÅŸandÄ±. Bu arada o dÃ¶nemde bu miktarÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu ve Michael Douglas ile Diandra Lucker'a Ã¶dediÄŸi tazminat nedeniyle bunun "Hollywood'un en pahalÄ± boÅŸanma davalarÄ±" arasÄ±na girdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

'10 YIL Ã–NCE BU EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° BÄ°TÄ°RMELÄ°YDÄ°K'

Fakat Michael Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek iÃ§in sadece tazminat Ã¶demekle yetinmedi. AvusturyalÄ± bir diplomatÄ±n kÄ±zÄ± olan Diandra Luker, evli oluklarÄ± sÄ±rada Ã§ekilen ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Douglas'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± Wall Street: Money Never Sleeps adlÄ± filminden de alacaÄŸÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rerek dava aÃ§tÄ±. Michael Douglas tÃ¼m bu olaylar sÄ±rasÄ±nda "AslÄ±nda evliliÄŸimizi sekiz ya da 10 yÄ±l Ã¶ne bitirmeliydik" diye konuÅŸmuÅŸtu.

DOUGLAS'IN ESKÄ° EÅžÄ°NDEN OLAN OÄžLU SAÄžDIÃ‡LIÄžINI YAPTI: Michael Douglas'Ä±n eski eÅŸi Diandra ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ve o sÄ±rada 21 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu Cameron, babasÄ±nÄ±n saÄŸdÄ±Ã§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ä°KÄ°NCÄ° HAMÄ°LELÄ°KTE OSCAR SEVÄ°NCÄ°: Catherine Zeta Jones, 2008 yÄ±lÄ±nda Chicago filmindeki performansÄ±yla en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu Oscar'Ä±nÄ± kazandÄ±. O sÄ±rada kÄ±zÄ± Carys'e hamileydi.

HOLLYWOOD EFSANELERÄ°NDEN BÄ°RÄ°NÄ°N OÄžLU: Michael Douglas, Hollywod'un efsanelerinden biri olarak kabul edilen Kirk Douglas'Ä±n oÄŸlu.