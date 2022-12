Aşk diyemiyoruz, ama değil de diyemiyoruz! Sevgililerini evde bıraktılar

Haberin Devamı

AKŞAM YEMEĞİNE ÇIKTILAR

Samimi görüntüleriyle herkesi şaşırtan bu ikili 37 yaşındaki Fransız oyuncu Lea Seydoux ile 41 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Rami Malek. James Bond serisinin şimdilik en yeni halkası No Time To Die'da birlikte kamera karşısına geçen Seydoux ile Malek, geçen hafta sonu Los Angeles'ta görüntülendi. Önce bir suşi restoranına giden ikili orada yemek yedi. Neşeli tavırları dikkat çeken Lea Seydoux ile Rami Malek, restoran çıkışı bir ara balkonda durup bir yandan gülüp bir yandan konuşarak etrafı izledi. O anlarda Rami Malek, elini Lea Seydoux'nun omuzuna attı.

İkili daha sonra restorandan çıkıp karanlık sokaklarda yürümeye devam etti. Bir süre yan yana sokakları adımlayan Malek ile Seydoux, hiç durmadan sohbet edip zaman zaman da birbirlerine dokundu. İkili, bir ara durdu, Lea Seydoux, Rami Malek'in karşısına geçti ve o cep telefonuyla fotoğrafını çekerken poz verdi. Malek ile Seydoux daha sonra da yan yana gelip çekilen fotoğrafları kontrol etti. İki ünlü oyuncu, yürürken bir mağazaya girip kısa süre alışveriş etti.

CEP TELEFONUNA POZ VERDİ

Aralarındaki samimiyet görenlere ilk anda Malek ile Seydoux'nun flört ettiğini düşündürse de yine de kafalarda soru işareti kaldı. Yani bir başka deyişle iki ünlü oyunculu görenler "bu yeni bir aşk mı yoksa samimi bir dostluk mu" bir türlü karar veremedi. Bunun nedeni ise her ikisinin de hayatlarında uzun süreli ilişki yaşadıkları kişilerin olması.

Malek ve Seydoux, gece boyunca birbirlerine sarılmadan duramadı.





'BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEKTEN ZEVK ALIYORLARDI'

Rami Malek ile Lea Seydoux'nun bu dikkat çeken samimiyeti hakkında İngiliz Daily mail gazetesine konuşan bir tanık, ikilinin gayet neşeli ve güzel bir akşam geçirdiğini söyledi. Aynı tanık her ikisinin de birbirlerine son derece yakın davrandığını sözlerine ekledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Birbirleriyle vakit geçirmekten hoşlanıyor gibi görünüyorlardı. Durmadan gülümsüyorlardı. Restorandan çıktıktan sonra sokakta kol kola yürümeye başladılar."

İki ünlüyü birlikte çıktıkları akşam yemeğinde gören tanık Rami Malek'in, cep telefonuyla Lea Seydoux'nun fotoğraflarını çekerken son derece özenli davrandığını sözlerine ekledi. Zaman zaman selfie çektiklerini de söyleyen tanık o anlarda da Malek'in fotoğraflarra her ikisinin de kusursuz görünmesi için elinden geleni yaptığını belirtti.

KİSİNİN DE SEVGİLİLERİ VAR





Bohemian Rhapsody filminde, Queen grubunun efsane solisti Freddie Mercury'ye hayat vererek en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Rami Malek, uzun süredir Lucy Boynton ile birlikte. Malek ve Boynton, 2018 yılında Bohemian Rhapsody filminin çekimleri sırasında Londra'da tanıştılar. Sonra da aralarında bir ilişki başladı. Kendisi ABD'de yaşamasına rağmen sık sık Lucy Boynton'ı görmek için Londra'ya giden Rami Malek, 2019 yılında bir ilişki yaşadıklarını doğruladı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR İNSAN'

Rami Malek, o dönemde bir röportaj verdiği US Weekly dergisine sevgilisi hakkında "O olağanüstü biri. Son derece yetenekli bir insan ve aynı zamanda kusursuz bir ilham kaynağı" diye konuştu. Aynı şekilde Lucy Boynton sevgilisi Rami Malek'e olan hayranlığını gizlemedi. Hatta Boynton daha önce Malek gibi görev aldığı projenin her ayrıntısıyla ilgilenen bir aktör görmediğini söyledi.

SAHNEDEN 'KALBİMİ FETHETTİN' DİYE SESLENDİ

Rami Malek, 2019 yılındaki Oscar töreninde teşekkür konuşmasını yaparken sevgilisi Lucy Boynton'a "Sen bu filmin kalbisin. Olağanüstü yetenekli olmanın yanı sıra benim kalbimi fethettin" diye seslendi. Yani bir anlamda aşkını dünyaya ilan etti.

NO TIME TO DIE FİLMİNDE BİRLİKTE OYNADILAR

Lea Seydoux ile Rami Malek, James Bond serisinin No Time To Die adlı halkasında birlikte kamera karşısına geçti. 2021 tarihli filmde Malek Lyustifer Safi adlı kötü karakteri oynadı. Seydoux ise Doktor Madeleine Swann karakterine hayat verdi.

ONUN DA SEVGİLİSİNDEN BİR OĞLU VAR

Malek, Lucy Boynton ile ilişkisiyle bilinirken Seydoux da 2013 yılından bu yana Andre Meyer ile birlikte. Çift, 2017 yılında Georges adını verdikleri bir erkek bebek sahibi oldu. Her ikisinin de sevgililerinden ayrılıp ayrılmadığı net olarak bilinmiyor. O yüzden geçen hafta sonu Los Angeles sokaklarında sergiledikleri samimi görüntüler kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

TARTIŞMALI FİLMDE OYNAMIŞTI

Lea Seydoux, kariyerindeki en önemli çıkışını 2013 tarihli Mavi En Sıcak Renktir adlı filmle yapmıştı. Yönetmenliğini Abdellatif Kechiche'in üstlendiği filmde Seydoux, Adele Exarchopoulos (sağda) ile birlikte rol almıştı. Cannes Film Festivali'nde büyük ödül kazanan film, 15 yaşındaki bir kızın kendisinden yaşça büyük bir hemcinsiyle yaşadığı aşka odaklanıyordu. Film, içerdiği bazı sevişme sahneleri nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Hatta bu filmle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Adele Exarchopoulos, o sahneler hakkında "her şey senaryo gereğiydi. Yani bir filmde öldüğünüzde gerçekten ölmüyorsunuz" diye konuşmuştu. Julie Maroh'un Mavi Melek adlı çizgi romanından uyarlanan film bütün eleştirilere rağmen Cannes'da büyük ödül Altın Palmiye'yi kazanmıştı.

DEDESİ FRANSA'NIN EN ÜNLÜ FİLM ŞİRKETLERİNİN YÖNETİCİSİ

Tam adıyla Lea Helene Seydoux-Fornier de Clausonne 1985 yılında Paris'te dünyaya geldi. Babası iş insanı Henri Seydoux, dedesi ise Fransız fil şirketi Pathe'nin yanı sıra Gaumont'un aşkanı olan Jerome Seydoux'nun torunu. Modellik yaparak kariyerine başlayan Seydoux,2007 yılında The Last Mistress adlı yapımla dikkat çekti. Bir yıl sonra on War adlı filmde kamera karşısına geçti. 2009 yılında oynadığı La Belle Personne filmiyle Fransız sinemasının en saygın ödülü olan Cesar'a Umut Veren En İyi Kadın Oyuncu dalında değer görüldü. Bu ödülün ardından dünya çapında tanınmaya başladı. Ridley Scott'un yönettiği Robin Hood, Woody Allen'ın yönetmenliğindeki Midnight in Paris filmlerinde yan rollerde yer aldı. En büyük çıkışını 2013 yapımı Mavi En Sıcak Renktir filmindeki başrol Emma rolü ile yaptı.

1981 doğumlu olan Rami Malek, Mısır kökenli Kıpti bir ailenin oğlu olarak Los Angeles'ta dünyaya geldi. Sami adında bir ikizi ile bir de ablası bulunuyor. Mısır'da bir seyahat acentesi sahibi olan ve turist rehberliği yapan babası ile annesi 1978 yılında ülkelerinden ayrılıp ABD'ye taşındı. Bu yeni ülkede babası sigortacı, annesi de muhasebeci olarak çalıştı. Rami Malek, kökenlerine sıkı sıkıya bağlı bir aile ortamında büyüdü.

SONRADAN İNGİLİZCE ÖĞRENDİ

Dört yaşına kadar da İngilizce değil Arapça konuşuyordu. Rami Malek, California'daki Notre Dame Lisesi'nde okudu. Okul arkadaşları arasında kendileri de ünlü birer oyuncu olan Rachel Bilson ile Kirsten Dunst da vardı. Öğrenimi sırasında okulun drama çalışmalarında aktif olarak yer aldı ve bu şekilde gelecekteki mesleği de belirlenmiş oldu. Aslında anne ve babası onun avukat olmasını istiyordu. Fakat Malek'in oyunculuğu nasıl sevdiğini fark ettiklerinde onun geleceği konusunda daha rahat karar vermesini desteklediler. Rami Malek, daha sonra Indiana Evansville'deki Evansville Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine The War At Home adlı dizi ile başladı. Rami Malek 'in oyuncu olarak dikkat çekmesi, Mr Robot adlı TV dizisinde canlandırdığı Elliot Alderson karakteriyle dikkat çekti. The Pacific adlı dizi, Müzede Bir Gece adlı yapımın da aralarında bulunduğu çeşitli dizi ve filmlerde oynadı. Kariyerinin zirvesine çıktığı film ise Bohemian Rhapsody oldu. Bu filmde Queen grubunun solisti Freddie Mercury canlandırdı ve performansı ona en iyi erkek oyuncu dalında Oscar getirdi. Rami Malek, James Bond serisinin yeni halkası No Time To Die'da da Lyutsifer Safin adlı kötü karaktere hayat verdi.