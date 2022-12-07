ÃœnlÃ¼ Ã§iftin boÅŸanma savaÅŸÄ±: SÄ±fÄ±rÄ± tÃ¼kettim sayÄ±n yargÄ±Ã§, bÄ±rakÄ±n evimi satayÄ±m

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BANKA HESABINDA SON PARASININ KALDIÄžINI Ä°LERÄ° SÃœRDÃœ

Yine bir Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, basÄ±nÄ±n ve kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±nda boÅŸanÄ±yor ve bu kez de gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±nda "para" var. Ama her zamankinden biraz daha farklÄ±. Bu kez taraflardan biri, finansal olarak sÄ±fÄ±rÄ± tÃ¼kettiÄŸini ve banka hesabÄ±nda "son birkaÃ§ kuruÅŸu" kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

KOCASININ BOÅžANMA DAVASI AÃ‡TIÄžINI GAZETE HABERÄ°NDEN Ã–ÄžRENDÄ°

Bu kez olayÄ±n kahramanlarÄ±, rol aldÄ±ÄŸÄ± Fantastic Four serisiyle tanÄ±nan 47 yaÅŸÄ±ndaki Ioan Gruffudd ve 54 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Alice Evans. 2007 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya evine giren ve iki tane kÄ±z Ã§ocuklarÄ± bulunan Gruffudd ve Evans, geÃ§en yÄ±l boÅŸanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Daha doÄŸru bir deyiÅŸle 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda Alice Evans'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na gÃ¶re "ruh eÅŸim" dediÄŸi kocasÄ± Ioan Gruffudd ona boÅŸanma davasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ± ve Evans da bunu gazetelerden Ã¶ÄŸrenmiÅŸti. Yani kocasÄ±, boÅŸanma davasÄ± aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± ona sÃ¶ylememiÅŸti bile.Ã‡ift arasÄ±ndaki Ã§ekiÅŸmeli boÅŸanma davasÄ±nÄ±n bu ayrÄ±ntÄ±sÄ±na birazdan deÄŸineceÄŸiz. Ama gelin ÅŸimdi olayÄ±n, ÅŸu anda kafalarÄ± meÅŸgul eden finansal bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne bir bakalÄ±m.

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SADECE 2 BÄ°N 800 DOLARI KALDIÄžINI Ä°LERÄ° SÃœRDÃœ:MAHKEMEYE YALVARDI

Ioan Gruffudd ve Alice Evans'Ä±n boÅŸanma davasÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Ä°ÅŸte son duruÅŸmada Gruffudd, finansal olarak battÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve banka hesabÄ±nda sadece 2 bin 800 dolarÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Hatta Gruffudd, ÅŸu anda eÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Los Angeles'taki 2 milyon dolarlÄ±k malikanesinin satÄ±ÅŸÄ± konusunda izin verilmesi iÃ§in mahkemeye yalvardÄ±. Ioan Gruffudd, ne boÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu Alice Evans'Ä±n ne de kendisinin evin kredisini Ã¶deyebilecek maddi imkanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edip malikanesini haciz iÅŸlemleri baÅŸlamadan Ã¶nce satmak istediÄŸini belirtti. Gruffudd "Alice ve ben bu evi elimizde tutmak iÃ§in gereken Ã¶demeleri yapacak durumda deÄŸiliz. Ama Alice evi satmak istemiyor" diye konuÅŸtu.

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'MASRAFLARI SEVGÄ°LÄ°M KARÅžILIYOR'

Ioan Gruffudd, finansal olarak dibe vurduÄŸu iddiasÄ±nÄ± mahkeme heyetine tekrarladÄ±. GeÃ§en yÄ±l tek bir sunuculuk gÃ¶revi dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§ iÅŸ alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Galli oyuncu Gruffudd, geÃ§imini saÄŸlamak iÃ§in ÅŸu andaki sevgilisi Bianca Wallece'den yardÄ±m aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Oyuncu "Åžu anda sevgilimle birlikte aylÄ±k kirasÄ± 3 bin 400 dolar olan bir evde yaÅŸÄ±yoruz. Benim finansal durumum nedeniyle evin kirasÄ±nÄ± da bÃ¼tÃ¼n yaÅŸamsal giderleri de sevgilim Ã¶dÃ¼yor" dedi.

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'BÃœYÃœK BÄ°R FÄ°NANSAL MÃœCADELE VERÄ°YORUM'

Bu durumu boÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu Alice Evans'a anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten "Ioan Gruffudd, finansal durumun zorluÄŸunu ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in Los Angeles'daki malikaneyi satmak gerektiÄŸini ona defalarca sÃ¶yledim. Ama Alice ne bu malikaneyi satmayÄ± kabul etti ne de benim uzlaÅŸma tekliflerimi" diye konuÅŸtu.Â Oyuncu, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda ayrÄ±ldÄ±klarÄ±ndan bu yana eÅŸi Alice ile kÄ±zlarÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± evin 6 bin 500 dolarÄ±n Ã¼zerindeki aylÄ±k masraflarÄ±nÄ± kendisini Ã¶dediÄŸini ama bunu sÃ¼rdÃ¼rmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bu parayÄ± artÄ±k Ã¶deyemeyeceÄŸini ileri sÃ¼ren Gruffudd "2022 yÄ±lÄ±ndaki gelirim, 2021'dekinden de ondan Ã¶nceki yÄ±llardakinden de dÃ¼ÅŸÃ¼k. Kendim, Alice ve Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±k sigortasÄ± ve diÄŸer kamu giderlerini Ã¶deyebilmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele veriyorum" diye belirtti.

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ALICE EVANS HEM Ã‡OCUKLAR HEM KENDÄ°SÄ° Ä°Ã‡Ä°N NAFAKA Ä°STÄ°YOR

Alice Evans ile Ioan Gruffudd'un boÅŸanma sÃ¼recindeki sÄ±kÄ±ntÄ±lar sadece bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Gruffudd, Ã§ocuklarÄ±, 11 yaÅŸÄ±ndaki Ella ve 7 yaÅŸÄ±ndaki Elsie'nin ortak velayetini talep ediyor. Fakat Evans buna yanaÅŸmÄ±yor. Onun isteÄŸi, kÄ±zlarÄ±nÄ±n birinci derece velayetini elde etmek. AyrÄ±ca hem Ã§ocuklarÄ±n bakÄ±mÄ± hem de kendisi iÃ§in nafaka da talep ediyor.

BAÅžINA GELENÄ° GAZETEDE OKUDU: Alice Evans, kocasÄ± Ioan Gruffudd'un kendisine boÅŸanma davasÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gazete haberinden öÄŸrendiÄŸini geçen yÄ±l sosyal medyadan açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda bir süredir çiftin ayrÄ±lma konusunu tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± biliniyordu. Ancak Evans'Ä±n, Gruffudd'Ä±n kendisine boÅŸanma davasÄ± açtÄ±ÄŸÄ±ndan haberi yoktu.

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'NE KORKUNÃ‡!'

Alice Evans, geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda kocasÄ±nÄ±n kendisine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± boÅŸanma davasÄ±nÄ±n haberini yapan internet sitesinden bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±p "Tamam. Haber verdiÄŸiniz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim" diye yazdÄ±. Evans'Ä±n takipÃ§ileri, bu paylaÅŸÄ±ma yorum yaÄŸdÄ±rdÄ±. BirÃ§oÄŸu Alice Evans'a "Bunu Ã¶ÄŸrenmenin en korkunÃ§ yolu" diye yorum yaptÄ±. BazÄ±larÄ± da Evans'Ä± ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

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KIZLARIMIN KARÅžI CÄ°NSLE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° OLUMSUZ ETKÄ°LENECEK

Alice Evans ile Ioan Gruffudd'Ä±n 11 yaÅŸÄ±nda Ella ve 7 yaÅŸÄ±nda Elsie adÄ±nda iki kÄ±zÄ± bulunuyor. Bir sÃ¼redir sosyal medya sayfasÄ±nda eÅŸiyle arasÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden paylaÅŸÄ±mlar yapan Alice Evans, boÅŸanma haberinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka paylaÅŸÄ±mda da kÄ±zlarÄ±nÄ±n, babalarÄ±nÄ±n davranÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ olmalarÄ±ndan korktuÄŸunu belirtti. Evans, eÅŸinin yarattÄ±ÄŸÄ± durumun kÄ±zlarÄ±nÄ±n gelecekte karÅŸÄ± cinsle kuracaklarÄ± romantik iliÅŸkileri olumsuz etkilemesinden Ã§ekindiÄŸini de anlattÄ±. Evans, onun sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±n, ayrÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸu kocasÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±rma ihtimalinin de bulunduÄŸunu belirterek "Biliyorum kÄ±zacak, o her zaman kÄ±zgÄ±ndÄ±r, kÄ±zgÄ±n doÄŸmuÅŸtur" diye yazdÄ±.

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'BÄ°ZE BUNLARIN OLACAÄžINI HÄ°Ã‡ DÃœÅžÃœNMEMÄ°ÅžTÄ°M'

Alice Evans, kÄ±rÄ±k kalp simgesi yer alan bir baÅŸka sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda da, kendisine ve kocasÄ±na bunlarÄ±n olabileceÄŸini hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini ifade etmiÅŸti. Evans, o paylaÅŸÄ±mda kocasÄ±nÄ± da hala sevdiÄŸini anlatÄ±p "Ama onun kafasÄ±nÄ±n iÃ§inde bir ÅŸeyler oldu. Ve o her neyse onun bize geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmÃ¼yorum" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±. Alice Evans, bu paylaÅŸÄ±mdan Ã¶nce kocasÄ± Ioan Gruffudd'un kendisine ruhsal iÅŸkence yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM