Hükümdarın tek çocuğu ama taht ona yasak! Ya tacını bırakacak ya da iffetini korumak için manastıra kapanacak

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BAZI SERT KOŞULLAR DEĞİŞSE DE!

Günümüzde dünyanın birçok yerinde varlıklarını sürdüren monarşi ailelerine mensup olan kişiler, artık kendileri gibi mavi kanlı olmayan yani soylu bir kökenden gelmeyen insanlarla hayatlarını birleştirebiliyor. İspanya Kraliçesi Letizia, Ürdün Kraliçesi Rania, İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle bunun en yakın örnekleri. Hatta, annesinin yerine geçen Kral 3. Charles'ı bile sayabiliriz bu konuda. Konsort Kraliçe Camilla ile Charles birbirlerinin ikinci eşleri. Yani artık öyle soylu olmayan birine gönül verip sonra da büyük aşkını kalbine gömen ve ailesinin uygun gördüğü kişiyle evlenen kraliyet ailesi üyeleri hemen hemen geçmişte kaldı. Hemen hemen dedik çünkü bu konuda bir istisna var: Japon imparatorluk ailesi...

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'KRİZANTEM İMPARATORLUĞUNUN KURALLARI ÇOK SIKI'

Mensuplarının eş seçimi ile ilgili sert kurallar, hâlâ varlığını sürdürüyor Japon imparatorluk ailesinin üyeleri için. Yani bu ailenin mensupları, tıpkı kendileri gibi soylu kanı taşıyan biriyle evlenmek zorunda. Fakat kadınlar için durum daha da zor. Eğer yaşıtı olan; soylu bir talibi kalmamışsa bu kız çocuklarının sadece iki seçeneği var."Krizantem imparatorluğu"nda geçerli olan bu sıkı kurallar nedeniyle,gencecik bir prenses şu anda çok zor bir seçimle yüz yüze...Henüz 21 yaşında olan bu gencecik kız "dünyanın en yalnız prensesi" olarak anılıyor. Bu da hiç yersiz bir tanımlama değil. İşte okuduğunuz zaman büyük olasılıkla "iyi ki onun yerinde değilim" diyeceğiniz o prensesin öyküsü...

DÜNYANIN EN YALNIZ PRENSESİ 21'İNCİ YAŞINI KUTLADI

Japon İmparatoru Naruhito ile İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu Prenses Aiko... Bu ayın ilk günü, yani 1 Aralık'ta 20 yaşını bitirdi Aiko. Genç kız, artık 21 yaşında ve ailesinin yetişkin üyelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yani imparatorluk ailesinin bir üyesi olarak yerine getirmek zorunda olduğu görevleri var. Bir yandan üniversite eğitimini de sürdürüyor genç kız. Ailesinin geleneği olarak Prenses Toshi olarak bilinen Aiko'nun neden "dünyanın en yalnız prensesi" olarak anıldığına gelirsek... Kısaca şöyle söyleyelim ki Aiko'yu çok özenilecek bir gelecek beklemiyor.

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AĞIRLIKLI OLARAK EVDE EĞİTİM GÖRDÜ

Her ne kadar İmparator'un tek çocuğu olsa da ülkede geçerli olan yasalar nedeniyle babasından sonra tahta çıkması mümkün değil. Anne ve babasıyla Tokyo'daki imparatorluk sarayında yaşayan Aiko, zorbalık gördüğü için doğru dürüst okula da gidemedi. Eğitiminin hatırı sayılır bir bölümünü evde gördü. Şimdi de gencecik yaşına rağmen yaşıtlarından izole olmuş bir şekilde anne ve babasıyla sarayın dört duvarı arasında yaşıyor. Ama hayatını kısıtlayan tek sorun bu değil.

UYGUN BİR EŞ ADAYI YOK: BELKİ DE MANASTIRA KAPANMASI GEREKECEK

Aiko yakında evlenme çağına gelecek. Geleneklere göre sıradan biriyle evlenmesi zor, çünkü bunun bir bedeli var. Yani kocasının mutlaka soylu bir aileden gelmesi gerekiyor. Fakat Japonya'da Aiko'nun evlenebileceği uygun ve soylu bir eş adayı da artık yok. İşte bu yüzden prenses, gelecekteki hayatı için önemli bir karar vermek zorunda kalacak yakında. Ya sıradan biriyle evlenecek ya da hiç evlenmeyip iffetini korumak için bir tapınağa kapanacak. Bu ikinci seçenek için zorlu bir dizi fiziksel ve ruhsal eğitimden geçmesi ve ardından da dini inançları gereği bir Şinto tapınağının hizmetkarı olarak kalan ömrünü geçirmesi gerekecek.

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SIRADAN BİRİYLE EVLENİRSE TACI DAHİL HER ŞEYE VEDA EDECEK

Prenses Aiko'nun önündeki diğer seçenek ise halktan biriyle evlenmek ama, imparator soyundan geldiği için elinde bulunan bütün unvanları ve ayrıcalıklardan vazgeçmesi gerekecek bu durumda da.

TAHT İÇİN HİÇ ŞANSI YOK

Eğer ailede uygulanan kurallar değişmezse 2001 yılında dünyaya gelen Aiko'nun tahta çıkmak için hiçbir şansı olmayacak. Babasının varisi 56 yaşındaki amcası Prens Fumihito. Ondan sonra ise Fumhito'nun oğlu Hisahito geliyor. Genç prens şu anda 15 yaşında. Bu arada 2006'da dünyaya gelen Prens Hisohito'nun ailede 41 yıl içinde dünyaya gelen ilk erkek çocuk olması nedeniyle de el üstünde tutulduğunu hatırlatalım.

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SIRADAN BİRİYLE EVLENDİ VE ABD'DE SIRADAN BİR HAYAT SÜRÜYOR

Japon imparatorluk ailesinde bunun bir örneği geçmişte yaşandı aslında. Şu andaki İmparator Naruhito'nun kardeşi olan Veliaht Prens Fumihito'nun kızı yani "yalnız prenses" Aiko'nun kuzeni Mako, okul yıllarındaki sevgilisiyle 2021 yılında evlendi ve ABD'ye yerleşti. Artık hayatını küçücük bir evde, sıradan bir insan olarak sürdürüyor. Ama Mako'nun bu tercihi ülkesinde bir tür skandal olarak değerlendirildi.

'UMARIM BOŞANIP TAPINAĞA KAPANIR': Düğünü öncesinde bazı muhafazakar kesimler Mako hakkında hiç de hoş olmayan yorumlarda bulundu. Prenses Mako'nun tacından vazgeçip sıradan bir insan olarak yaşamasını yorumlayan bir kişi "Umarım boşanıp ülkesine geri döner ve hayatını bir manastırda sürdürür. O ailesini terk etti ama geri getirilip doğru yola yöneltilmesi gerekir" yorumunu yaptı.





HALKIN DESTEĞİ VAR

Japonya'da yapılan anketlere göre halkın yüzde 84'ü kız çocuklarının tahta geçmesini engelleyen kuralların artık bir kenara bırakılmasından yana. Edinburgh Üniversitesi'nden Asya tarihçisi Cpristopher Harding'e göre kız çocukların da tahtın varisi olması ve zamanı geldiğinde imparatoriçe olarak tahta geçmesi konusunda halkın büyük bir desteği var.

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PARAYI BİLE GERİ ÇEVİRDİ

Japon imparatorluk ailesinde soylu olmayan bir kişiyle evlilik olayı geçen yıl gerçekleşti ve sadece ülkede değil bütün dünyada büyük gürültü kopardı. Japon İmparatoru Akihito'nun torunu Mako, aşık olduğu Kei Kamuro uğruna hem prenses unvanını hem de aileden ayrılan kadınlara verilen 1.3 milyon dolar ödeneği geri çevirmiş ve evlendikten sonra New York'a taşınmıştı. Prenses Mako, aşık olduğu ve mavi kan taşımayan yani soylu olmayan sevgilisi Komuro Kei ile hayatını birleştirdi. Her ne kadar bazı kraliyet ailelerinde prens ya da prensesler ile evlenenler bir unvan alsa da Japonya'da işler öyle yürümüyor. Prenses, halktan biriyle evlendiği için unvanını da kaybetti. Hatta aileden ayrılanlar için verilmesi bir gelenek olan 150 milyon yen parayı da geri çevirdi.

ABD'DE SIRADAR BİR HAYAT SÜRÜYOR

Aşkı uğruna unvanını bırakan Mako, kocasıyla birlikte yaşadığı ülkeyi de değiştirdi. Çift yeni hayatlarına ABD'de oldukça mütevazı bir evde başladı. Unvanına veda ettikten sonra Komuro Mako adını alan eski prenses, artık sıradan bir insan olarak sıradan bir hayat yaşıyor. Hayatının bu zamana kadar olan bölümünü sarayda geçiren Mako, şimdi büyük bir aşkla evlendiği kocasıyla birlikte küçük bir dairede kiracı olarak oturuyor.

GÜNEŞ GİBİ GÜLÜŞÜNE VURULDUM

Mako ile kocası üniversite yıllarında tanıştı. Saraya veda kararı aldığında düzenlenen basın toplantısında da şimdi evli olduğu Kei Komuro'ya nasıl aşık olduğunu anlatmıştı Mako. Komuro'nun kendisini ilk anda etkileyen özelliğinin gülüşü olduğunu söyledi Mako. Komuro'nun gülüşünü bir güneşe benzeten Mako, onu tanıdıkça kişiliğinden de etkilendiğini açıkladı. Veliaht Prens Akishito'nun en büyük kızı olan Mako, şu anda New York'ta bir hukuk firmasında hukuk danışmanı olan Komuro ile 2013 yılında nişanlandı. Geçen yıl da evlenip New York'a taşındılar.