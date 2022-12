Ünlü oyuncu gülerek anlattı: Onu öptüğüm sahneyi senaryoya ben eklettim... Başka ne zaman böyle bir şansım olurdu ki!

Haberin Devamı

SESSİZ SİNEMANIN DEĞİŞİM DÖNEMİ

Öngörülere bakılırsa bu yılın ödül sezonunun iddialı filmlerinden biri Babylon. Yönetmenliğini Damien Chazelle'in üstlendiği film, 1920'li yıllara yani o zamana kadar "sesi çıkmayan" sinema sektörünün seslenmeye başladığı döneme götürüyor seyirciyi. Brad Pitt'in; sesli sinemaya bir türlü adapte olamayan bir sessiz dönem oyuncusunu canlandırdığı filmde karşısında da son dönemin en gözdeyıldızlarından Margot Robbie var. 32 yaşındaki Robbie filmde, yıldız olmaya çalışan bir oyuncu adayını canlandırıyor. Leonardo DiCaprio ile birlikte kamera karşısına geçtiği Wolf of Wall Street filmiyle kariyerinde hızlı bir yükselişe giren Robbie, katıldığı bir programda Babylon filmiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

'BAŞKA NE ZAMAN ONU ÖPME ŞANSI BULACAKTIM Kİ!'

E! News'a konuk olan Margot Robbie,Damien Chazalle'in kaleme aldığı senaryoya "küçük bir katkıda bulunduğunu" söyledi. Anlattığına göre Margot Robbie, Chazelle'e, kendisinin oynadığı karakterin, Brad Pitt'in oynadığı karakteri öpmesi teklifinde bulundu. Margot Robbie, konuk olduğu programda bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: " Bu sahne, senaryoda yoktu. Ama düşündüm ki başka ne zaman Brad Pitt'i öpme şansını bulacaktım. Sadece bu yapmak istiyordum." Babylon filmiyle ilgili bu anısını gülerek anlatan Margot Robbie sonunda da "ölmeden önce yapılacaklar listesi"ndeki bir maddeye çarpı attığını ekledi.

'BEKLE! SEN BRAD PITT'İ ÖPMEK İSTİYORSUN'

Margot Robbie, aslında senaryoda olmayan o öpüşme sahnesi için Damien Chazelle'i nasıl ikna ettiğini şöyle anlattı: " Dedim ki 'Damien, bence Nellie (Margot'nun canlandırdığı karakter) gidip Jack'i (Brad Pitt'in oynadığı karakter) gidip öylece öpmeli.' Sonra Damien bana şöyle yanıt verdi: 'Tamam, bunu yapabilir. Bekle! Sen sadece Brad Pitt'i öpmek istiyorsun."

'BU FIRSAT, BİR DAHA KARŞIMA ÇIKMAYABİLİR'

Margot Robbie yönetmenin bu sözlerine hiç aşağıda kalmayan bir yanıt verdiğini sözlerine ekledi: " Ona dedim ki 'Beni dava et. Bu fırsat bir daha önüme çıkmayabilir!" Robbie daha sonra, aslında senaryoda olmayan ama kendi isteğiyle filme eklenen bu sahnenin canlandırdığı karakter için faydalı olduğunu savundu. Robbie'nin anlattığına göre yönetmen Damien Chazelle, aslında bu öpücüğü bir şaka gibi görse de ilk çekimden sonra aslında doğru hareket olduğuna inandı. Sonra da elde ettiği sahneyi çok da beğenmeyip Robbie'nin karakterinin Brad Pitt'in oynadığı karakteri öptüğü sahnenin tekrar çekilmesini istedi.

DAHA ÖNCE DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Yeri gelmişken Babylon'un, Margot Robbie ile Brad Pitt'in ilk ortak çalışması olmadığını hatırlatalım. Pitt ve Robbie, daha önce Once Upon A Time in Hollywood filminde de birlikte oynamıştı. O filmde ikiliye Leonardo DiCaprio eşlik etti. Robbie o filmde yönetmen Roman Polanksi'nin 1969 yılında dokuz aylık hamileyken Charles Manson çetesi tarafından öldürülen eşi Sharon Tate'i canlandırmıştı. Robbie, o filmde yardımcı oyuncu olarak yer alıyordu.

EMMA STONE OYNAYACAKTI

Margot Robbie'nin kamera arkası hakkında bazı ipuçları verdiği Babylon filminin konusuna ve çıkış noktasına gelirsek... Chazelle'in senaryosunu da kaleme aldığı Babylon filmi, Hollywood'da sessiz sinema döneminin kapanıp sesli sinema dönemine geçilen 1920'li yıllara götürüyor seyirciyi. Her ne kadar filmde kurgusal karakterler yer alsa da aslında Hollywood'un bir dönemine damga vuran ünlülerden esinleniyor o karakterler. Başlangıçta filmde Margot Robbie değil daha önce Damien Chazelle ile La La Land'de birlikte çalışan Emma Stone yer alacaktı. Stone, sessiz sinema döneminin ünlü yıldızı Clara Bow'u oynayacaktı. Fakat, sonradan Stone'un yerine Margot Robbie geldi.

SESSİZ SİNEMA DÖNEMİNİN YILDIZLARINA SELAM GÖNDERİYOR

Babylon'da aslında Emma Stone'un canlandırması planlanan Clara Bow'un yanı sıra yine sessiz sinemanın yıldızlarından Anna May Wong'a da bir selam gönderiyor Damien Chazelle, Wong'u filmde Li Jun Lu canlandırıyor. Brad Pitt'in filmdeki karazktere ise aslında kurgusal. Fakat esin kaynağını sessiz sinema yıllarının ünlü aktörü John Gilbert'tan alıyor.

Filmde Pitt'in oynadığı karakterin esin kaynağı, sessiz sinemanın yıldızlarından John Gilbert.

GENÇ KUŞAĞIN BAŞARILI TEMSİLCİLERİNDEN

Babylon'un yönetmen koltuğunda sinemaseverlerin yakından tanıdığı Damian Chazelle'in oturduğunu söylemiştik. 37 yaşındaki Chazelle, bugüne kadar çektiği iddialı müzikallerle tanınıyor. 2014 tarihli Whiplash, 2016 yapımı La La Land onun en çok bilinen filmleri. Bu arada Damien Chazalle'in ödül törenlerinden eli boş dönmediğini de ekleyelim. Chazelle, "hayallerinin projesi" olarak nitelendirdiği La La Land ile en iyi yönetmen ödülünü kazandı.