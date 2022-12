Ünlü oyuncu ilk kez anlattı: Bir aşk sahnesi var, yönetmen senin seksi olduğunu düşünüyor ve birlikte çalışmak istiyor!

Haberin Devamı

YÖNETMEN TARAFINDAN 'SEKSİ' BULUNDUĞU İÇİN SEÇİLDİ

Ünlü oyuncu, yıllar önce yaşadığı bir rol teklifi macerasını işte bu cümlelerle anlattı katıldığı TV programında. O bu yönetmenin, sinemanın efsanelerinden biri olduğunu düşünürken karşısına bambaşka birinin çıktığını da sözlerine ekledi. Tabii filmin gişede korkunç bir bozguna uğradığını kimseden saklamadı. Gelin bakalım kimmiş bu, hayatının en gizemli film teklifini, sırf yönetmen tarafından "seksi" bulunduğu için alan ünlü oyuncu.

'ÇILGINCA BİR ŞEYDİ'

O oyuncu, Covid 19 pandemisinin dünyayı kasıp kavurduğu 2020 yılında şarkıcı Lily Allen ile sıra dışı bir törenle evlenen David Harbour'dan başkası değil. Stranger Things adlı yapımla seyircinin hafızasında yer eden 47 yaşındaki David Harbour, Jimmy Kimmell'ın TV şovuna konuk oldu. Harbour, meslek hayatının belki de en ilginç rol teklifini anlattı. Madonna'nın yönettiği 2011 tarihli W.E. adlı filme sırf "seksi" bulunduğu için seçildiğini itiraf etti. Bunun "tamamen gizemli bir macera" olduğunu söyleyen David Harbour "Çılgınca bir şeydi" dedi.

TUHAF VE ÜRKÜTÜCÜ

David Harbour, olayın nasıl geliştiğini şöyle anlattı: " Çok iyi tanıdığım bir kast yönetmeninden bir telefon aldım. Çok gizli bir film hazırlığında olduklarını söyledi. Sonra da St. Regis Oteli'ne gidip bir odaya girmem gerektiğini ve her şeyin orada ortaya çıkacağını söyledi. Ben de bunun gerçekten tuhaf ve ürkütücü olduğunu düşündüm."

'SEVİŞME SAHNESİ VAR VE YÖNETMEN SENİ SEKSİ BULUYOR': Anlattığına göre bu kast yönetmenine neden bu teklifin kendisine yapıldığını sordu Harbour. Aldığı yanıt ilginçti: Kast direktörü, adı açıklanmayan yönetmenin Harbour'ı, Revolutionary Road filminde izlediğini söyledi. Ardından da yeni çekilecek bu filmde bir sevişme sahnesi olduğunu ve yönetmenin de onu seksi bulduğunu söyledi.

SCORSESE'Yİ BEKLERKEN MADONNA ÇIKTI: 'VAY CANINA!'

Harbour, kendisine söylenen tarih ve saatte kast yönetmeninin söylediği gibi St. Regis'e gidip belirlenen odaya girdi. İtiraf ettiğine göre orada Martin Scorsese ya da Ridley Scott gibi bir yönetmeni görmeyi bekliyordu. Oysa öyle olmadı. Harbour'ın girdiği odada, New York'tan gelen birkaç oyuncu vardı ve Madonna oradaydı! İşte o anda David Harbour, aklından şu düşüncenin geçtiğini de saklamadı: "Vay canına! Madonna benim seksi olduğumu düşünüyor... "

FİLM, TAM BİR FİYASKOYDU

David Harbour'a göre bu olup bitenler kendisi için "gerçekten heyecan verici" bir deneyimdi. Çünkü 1986 yılında, kendisi henüz 11 yaşındayken Madonna'yı Open Your Heart adlı klipte izlemiş ve ona aşık olmuştu söylediğine göre. Sonunda David Harbour, W.E adlı o filmde oynamayı kabul etti. Rol arkadaşları Abbie Cornish, Andrea Riseborough ve James D'arcy oldu. Serüveni bu kadar gizemli bir şekilde başlayan film çekildi ama gişede kelimenin tam anlamıyla battı. Çok kötü eleştiriler aldı. Yani kısaca özetlemek gerekirse film tam bir fiyaskoydu.

EN 'HAVALI' İŞLERDEN BİRİ

Ama buna rağmen David Harbour (filmden bir sahnede, en solda) için yine de hayatında yaptığı en havalı işlerden biri olarak kaldı. Anlattığına göre bu filmde oynaması sayesinde hayranı olduğu Madonna'nın doğum günü partisine katılma şansını da elde etti.

YERDEN YERE VURULDU, AMA OSCAR ADAYI OLDU

Madonna'nın, sırf seksi bulduğu için David Harbour'a rol verdiği W.E, esin kaynağını Amerikalı Wallice Simpson ile onun uğruna tahtını bırakan Büyük Britanya Kralı Edward'ın öyküsünden alıyor. Filmin odak noktasında altmış yılı aşkın bir süredir ayrı olan iki kadın yer alıyor 1998 yılında, yalnız New Yorklu Wally Winthrop, Kral Edward VIII’in Amerikalı Wallis Simpson’la evlenebilmek için İngiliz tahtından feragat etmesini takıntı haline getirmiştir. Ancak Wally'nin Windsor malikanesinin Sotheby's müzayedesine yaptığı birkaç ziyaret de dahil olmak üzere yaptığı araştırmalar, çiftin birlikte yaşadığı hayatın sandığı kadar mükemmel olmadığını ortaya koyar. Zamanda ileri geri yolculuk yapan W.E., Wally’nin New York’taki keşif yolculuğu ile Wallis ve Edward’ın aşklarının ilk günlerinden sonraki on yıllar boyunca hayatlarının çözülmesine kadar uzanan hikayesini iç içe geçiriyor. Film aslında bu kadar iddialı ve çekici görünen konusuna rağmen eleştirmenlerden iyi not alamadı: Ayrıca gişede de beklenen hasılatı getiremedi. Bu arada bu filmin Madonna'nın ikinci yönetmenlik denemesi olduğunu da hatırlatalım. Her ne kadar beğenilmeyen bir film olarak Hollywood'un hafızasında yer etse de W.E'nin en iyi kostüm tasarımı dalında Akademi Ödülü adaylığı elde ettiğini de buraya not düşelim.

Yeri gelmişken biraz da Madonna 'nın David Harbour'u (solda) görüp gayet seksi bulduğu Revolutionary Road (Hayallerin Peşinde) filmini hatırlayalım. Sam Mendes'in yönettiği filmde yönetmenin o dönemde eşi olan Kate Winslet, yine hem gerçek hayatta en iyi arkadaşı olan hem de kamera karşısında çok uyumlu bir kimya yakaladığı Leonardo DiCaprio başrolleri paylaşıyordu. Filmde David Harbour'ın yanı sıra Kathryn Hahn, Zoe Zazan ve Kathy Bates gibi oyuncular da oynuyordu. Harbour o filmde Shep Campbell karakterini oynuyordu.

PANDEMİ GÜNLERİNİN EN RENKLİ SÜRPRİZİYDİ

Şimdi de David Harbour'un 2020 yılında, Covid 19 pandesiminin en haraketli günlerinde Lily Allen ile yaptığı evlilik törenini bir hatırlayalım. Çünkü bu sürpriz tören, o karanlık 'virüslü' günlerin en renkli olaylarından biri olarak hafızalarda yer etti. 2000'lerin ilk döneminde sürdürdüğü hızlı hayatla magazin gündeminin manşetlerinden inmeyen şarkıcı Lily Allen, 2020 yılının eylül ayında David Harbour ile sürpriz bir şekilde ikinci evliliğini yaptı. Çift, Las Vegas'ta hayatlarını birleştirdi.

SOKAKTA HAMBURGERLİ KUTLAMA

Allen; 60'lı yılların modasını yansıtan beyaz bir elbise giydi ve bunu da kısa bir duvak ile tamamladı.Lily Allen, nikahtan sonra da büyük bir hamburger yedi. Allen, mutlu anlarında çekilen fotoğraflarını da Instagram sayfasından paylaştı.Lily Allen ve David Harbour, daha sonra ünlü şarkıcının ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları 8 yaşındaki Ethel ve yedi yaşındaki Marnie'nin de katıldığı küçük bir kutlama düzenledi.

