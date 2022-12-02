ÃœÃ§ ay Ã¶nce Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez doÄŸum yapmÄ±ÅŸtÄ±: HiÃ§ fark yok

Haberin DevamÄ±

KIZLARINA ERKEK KARDEÅž GELDÄ°

Sonra doÄŸuma hazÄ±rlanmak iÃ§in bir suskunluk dÃ¶nemine girdi. GeÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k haberi sosyal medyadan duyurdu. 28 AÄŸustos 2022'de, eski eÅŸi Marko Jaric'ten dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±na bir erkek kardeÅŸ doÄŸurduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Adriana Lima, bebeÄŸinin adÄ±nÄ± Cyan koyduklarÄ±nÄ± ekledi. Sonra da bebeÄŸiyle ilgilenmek iÃ§in evine ve Ã¶zel hayatÄ±na kapandÄ±.

TRÄ°BÃœNLERDE ORTAYA Ã‡IKTI

41 yaÅŸÄ±ndaki Adriana Lima, hiÃ§ beklenmedik bir yerde, Katar'da dÃ¼zenlenen FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ãœlkesi Brezilya'nÄ±n maÃ§larÄ±nÄ± da tribÃ¼nlerden izledi. Kendi sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Adriana Lima'ya Katar'da sadece sevgilisi Andre Lemmers deÄŸil minik oÄŸlu Cyan da eÅŸlik ediyor. Adriana Lima, bir yandan maÃ§larÄ± izlerken bir yandan da bÃ¶lgede dÃ¼zenlenen bazÄ± sosyal sorumluluk projelerinde gÃ¶rev alÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

HER ÜNLÜNÜN BAÅžINA GELENÄ° O DA YAÅžIYOR: Üçüncü kez anne olduktan sonra bir süre sosyal medyadan uzak kalan Lima'nÄ±n hayranlarÄ± onu sadece online olarak da görseler bu durumdan memnun kaldÄ±lar. Fakat ünlü model, yine de bazÄ± eleÅŸtirilerin odaÄŸÄ±nda yer aldÄ±. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle, ünlülerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve hayatlarÄ± boyunca peÅŸlerini bÄ±rakmayan o baskÄ±dan Lima da nasibini aldÄ±. Bunun nedenine gelirsek...

HAMÄ°LELÄ°K KÄ°LOLARI TARTIÅžMA KONUSU OLDU

Top model Adriana Lima mesleÄŸi nedeniyle fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne her zaman Ã¶zen gÃ¶sterdi. Daha Ã¶nceki iki hamileliÄŸinin ardÄ±ndankÄ±sa sÃ¼rede formuna kavuÅŸtu. Fakat bu kez aynÄ± durum tekrarlanmadÄ±. Katar'da objektiflere takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸÄ±ldÄ± ki sadece Ã¼Ã§ ay Ã¶nce anne olan Lima, milyonlarca hemcinsi gibi hamilelik kilolarÄ±ndan hemen kurtulamamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte bu durum da onun sosyal medyadaki takipÃ§ilerini ikiye bÃ¶ldÃ¼. BazÄ± takipÃ§ileri Lima'nÄ±n neden hala eski formuna dÃ¶nmediÄŸini merak ettiklerini belirtip bu konuda eleÅŸtiri getirdi. Fakat baÅŸka birÃ§ok takipÃ§isi de yeni anne olmuÅŸ bir kadÄ±nÄ±n bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n normal olduÄŸunu hatta kimsenin hamilelik kilolarÄ±ndan acele bir ÅŸekilde kurtulmak zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

TÜRK TAKÄ°PÇÄ°LERÄ° DE 'KAPIÅžTI': Lima'nÄ±n Türk takipçilerinden biri "Adriana'ya bunu yapan hayat bize neler yapmaz" diye yazarken ona baÅŸka Türk takipçileri de "Ne varmÄ±ÅŸ halinde" ya da "Senin gözlerinde sorun var" diye yanÄ±t verdi. Bir baÅŸkasÄ± da Lima'nÄ±n kilolarÄ±na eleÅŸtiri getiren kullanÄ±cÄ±nÄ±n "kalbinde bir sorun olduÄŸunu" ileri sürdü.

Haberin DevamÄ±

YÄ°NE MÄ° HAMÄ°LE?Â

Adriana Lima'nÄ±n, diÄŸer meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n uyguladÄ±ÄŸÄ± katÄ± diyetleri uygulayÄ±p, doÄŸum sonrasÄ± kÄ±sa sÃ¼rede kilo vermemesini olumlu bulanlar, bundan hoÅŸlananlar Ã§oktu. Bunlardan biri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ " Ne mutlu ki, diÄŸer modellerin uyguladÄ±ÄŸÄ± katÄ± diyetlere yÃ¼z vermiyor. DoÄŸal bir vÃ¼cudu var. BÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nmesi normal. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 40 yaÅŸÄ±ndan sonra doÄŸum yaptÄ±" diye yazarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. Bu arada Lima'nÄ±n karÄ±n bÃ¶lgesindeki ÅŸiÅŸkinlik kafalarÄ± da karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. BazÄ±larÄ±, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n yeni doÄŸum yapmÄ±ÅŸ bir kadÄ±n iÃ§in normal olduÄŸunu savundu. BazÄ±larÄ± da "Acaba Lima, yine mi hamile?" sorusunu ortaya attÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

SON OLARAK 75'Ä°NCÄ° CANNES FÄ°LM FESTÄ°VALÄ°'NDE KIRMIZI HALIYA Ã‡IKMIÅžTI

Adriana Lima, Katar'a gelmeden Ã¶nce son olarak bu yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlenen 75'inci Cannes Film Festivali'nin konuÄŸuydu. KarnÄ± burnunda bir halde sevgilisi Andre Lemmers ile kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kan model, Ã¶nemli galalardan eksik kalmadÄ±. O festivalin ardÄ±ndan da suskunluÄŸa gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. DoÄŸuma hazÄ±rlanan Lima, sonunda geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda ailelerini Cyan adÄ± verilen erkek bebekle geniÅŸlettiklerini duyurdu.

Haberin DevamÄ±

Adriana Lima, Cyan adÄ±nÄ± verdikleri bebeÄŸin dÃ¼nyaya geliÅŸini bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu. OÄŸlunun bir gÃ¶zÃ¼nÃ¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Lima, bebeklerine isim olarak seÃ§tikleri Cyan'Ä±n; gÃ¶rÃ¼nen Ä±ÅŸÄ±k spektrumunda yeÅŸil ile mavi arasÄ±nda bir renk olduÄŸunu yazdÄ±. Cyan'Ä±n aynÄ± zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarÄ±ndaki denizin rengi olduÄŸunu belirtip sonra da "Cyan ÅŸimdi bizim en sevdiÄŸimiz renk. OÄŸlumuzun gÃ¶zlerinin rengi. DÃ¼nyamÄ±za hoÅŸ geldin Cyan Lime Lemmers" satÄ±rlarÄ±nÄ± ekledi. Lima oÄŸlunun 29 AÄŸustos'ta dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirtti. ÃœnlÃ¼ modelin eski eÅŸi Marco Jaric ile evliliÄŸinden 12 yaÅŸÄ±nda Valentina ve 9 yaÅŸÄ±nda Sienna adÄ±nda iki kÄ±zÄ± bulunuyor.

HAMÄ°LELÄ°K HABERÄ°YLE SÃœRPRÄ°Z YAPTI

Victoria's Secret podyumuna en uzun sÃ¼re Ã§Ä±kan modellerden biri olarak tarihe geÃ§en ve son defilesinde gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde seyircilerine veda eden Lima, hamilelik haberini Tiktok sayfasÄ±ndan duyurdu. Videoda Ã¼zerinde beyaz bir bornoz olan Adriana Lima, makyajsÄ±z yÃ¼zÃ¼yle elindeki hamilelik testini kameraya gÃ¶sterirken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Testte "hamile" kelimesi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Adriana Lima, hamile olduÄŸu haberini yeni hesap aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Tiktok hesabÄ±ndan duyurdu. Ondan Ã¶nce de Instagram sayfasÄ±nda haberi verdi. Lima "artÄ±k resmen bu yeni sosyal mecrada" olduÄŸunu yazdÄ± ve "Ä°lk videomu kontrol edin. BÃ¼yÃ¼k sÃ¼rprize hazÄ±r olun" diyerek mesajÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

SEVGÄ°LÄ°SÄ° DE ÅžAÅžIRDI: Bu "büyük sürpriz" ise elbette hamilelik haberiydi. Lima yeni katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mecrada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda üzerinde beyaz bir bornozla görünüyordu Elindeki hamilelik testiyle sevgilisi Andre Lemmers'in uyuduÄŸu yataÄŸa doÄŸru gidip ona çÄ±kan sonucu gösterdi. O sÄ±rada Lemmers'in yüzündeki ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k dikkatlerden kaçmadÄ±.

Ä°DDÄ°ALAR ORTAYA ATILMIÅžTI

Bir sÃ¼re Metin Hara ve Emir Uyar gibi TÃ¼rk sevgilileriyle gÃ¼ndeme gelen Lima, yeni sevgilisi yapÄ±mcÄ± Andre Lemmers ile ilk kez geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda dÃ¼zenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. O gÃ¼nlerde aldÄ±ÄŸÄ± kilolarla dikkat Ã§eken Lima'nÄ±n hamile olduÄŸu iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Lima bebek sÃ¼rprizini bu iddialarÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±ndan 5 ay sonra yaptÄ±.

Â

Ã‡OK KONUÅžULAN AÅžKLARINDAN BÄ°RÄ°NÄ° METÄ°N HARA Ä°LE YAÅžADI

Adriana Lima ile sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada ilgi odaÄŸÄ± olan Metin Hara aÅŸkÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda beklenmedik bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kilinin tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ise aÅŸkÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan Ã¶nce olmuÅŸtu. Metin Hara bu tanÄ±ÅŸmayÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Piyasaya Ã§Ä±kan kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in sÄ±k sÄ±k Los Angeles'a giden Hara, bu sÃ¼reÃ§te birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yle tanÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte bunlardan biri de Adriana Lima'ydÄ±.

TANIÅžMA ÖYKÜSÜ: Hara tanÄ±ÅŸma anÄ±nÄ± ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Adriana Ä°stanbul'dayken uçaÄŸÄ± kaçÄ±rÄ±yor ve bu bizim tanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Ben de o sÄ±rada insanlara 'ateÅŸte yürüme' eÄŸitimi veriyordum. Yüzüm gözüm kapkara... Daha sonra buraya geldim ve bir ÅŸekilde birbirimizi tanÄ±ma ÅŸansÄ±mÄ±z oldu." Hara'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na göre menajeri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kendisine ulaÅŸan Lima, ile kÄ±sa sürede aralarÄ±nda aÅŸk doÄŸdu. Çift, Türkiye'ye birlikte tatil yaptÄ±. Hatta birbirlerinin aileleri ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Hara ile Lima'nÄ±n aÅŸkÄ± bir buçuk yÄ±l kadar sürdü. Ama sonra araya mesafeler ve belli ki bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klar girdi.

Ä°KÄ°NCÄ° TÜRK SEVGÄ°LÄ°: Sonuç olarak Adriana Lima ile Metin Hara iliÅŸkisi, baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi beklenmedik bir ÅŸekilde sona erdi. Lima bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan yine herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir adÄ±m attÄ± ve bu kez de Türk iÅŸ insanÄ± Emir Uyar ile el ele görüntülendi.Birlikte çÄ±ktÄ±klarÄ± Yunanistan tatilinde samimi görüntüler sergileyen Lima ile Uyar yine tüm dünyanÄ±n meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± üzerlerinde topladÄ±. Hatta bir dönem bunun bir reklam aÅŸkÄ± olduÄŸu da ileri sürüldü. Bir süre daha birlikte görüntülenen ikili sonunda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Ä°liÅŸkinin son dÃ¶nemlerinde Lima sÄ±k sÄ±k sosyal medyadan "iÄŸneleyici" paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yordu. Ä°liÅŸkilerinin bitip bitmediÄŸinin merak konusu olduÄŸu bir dÃ¶nemde 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ kutlanÄ±yordu. Lima, sosyal medyadan gittiÄŸi bir gece gezmesinde Ã§ekilen fotoraflar paylaÅŸtÄ±. O fotoÄŸraflarÄ±n hiÃ§birinde Metin Hara yoktu. Daha sonra Lima yine aynÄ± gÃ¼n yine anlamlÄ± bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. TakipÃ§ilerine kendi kendinizin sevgilisi olun, Ã¶nce kendinizi sevin" mesajÄ±nÄ± verdi. Her ne kadar Lima ile Hara uzun bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinin ardÄ±ndan el ele tutuÅŸtuklarÄ± bir kareyi sosyal medyada paylaÅŸÄ±p bir araya geldiklerini ima etse de gerÃ§eÄŸin Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼rede ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡ift, ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Zaten bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ilk iÅŸaretleri de yine sosyal medyadan geldi. Hara, Lima'yÄ± Instagram'da takip etmeyi bÄ±raktÄ±. Sonra da Lima onu takip etmeyi.

2019 yÄ±lÄ±nda kariyeri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan Victoria's Secret podyumundan gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde emekli olan Adriana Lima her zaman dÃ¼nya medyasÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu. Ãœstelik sadece kariyeriyle deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla da. Peki ya Lima'nÄ±n eÄŸer yÄ±llar Ã¶nce kendisine yapÄ±lan evlilik teklifini kabul etseydi ÅŸimdi kÃ¼Ã§Ã¼k bir Avrupa Ã¼lkesinin prensesi olarak yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± biliyor muydunuz? Gelin Lima'nÄ±n sÃ¼rekli mercek altÄ±na alÄ±nan Ã¶zel yaÅŸam geÃ§miÅŸinin Ã¶nemli noktalarÄ±na bir bakalÄ±m.

Adriana Lima, basketbol yÄ±ldÄ±zÄ± Marko Jaric ile evlenmeden Ã¶nce Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gÃ¼ndemdeki yerini daha da saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±. Yani eÄŸer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugÃ¼n Avrupa'nÄ±n o kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã¼lkesinde prenses olarak yaÅŸayacaktÄ±.

Lima'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili Ã§ok konuÅŸulan bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da onun evleninceye kadar bekaretini korumak istediÄŸini sÃ¶ylemesiydi. KocasÄ± Marko Jaric ile evleninceye kadar sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu. Bu evlilikten iki kÄ±zlarÄ± oldu Ã§iftin. Fakat dÃ¼nyanÄ±n gÄ±ptayla baktÄ±ÄŸÄ± evlilik beklenmedik bir ÅŸekilde bitti. Sonradan gÃ¼nlÃ¼k konuÅŸmaya bile giren o deyimin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu: Adriana Lima'nÄ±n bile aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼nyada..."

O BÄ°LE ALDATILDI

DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan Adriana Lima, gerÃ§ekten de kocasÄ± Marko Jaric tarafÄ±ndan aldatÄ±ldÄ±. Ãœstelik de bir deÄŸil birkaÃ§ kez. Lima, bir reklam Ã§ekimi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸi sÄ±rada Jaric onu iki kez aldattÄ±. Bunun Ã¼stÃ¼ne bir de Miami'deki komÅŸusuyla aldatÄ±nca Lima onu affetmedi. Hatta o sÃ¼reÃ§te Lima'nÄ±n yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±na "Onu bir kez affettim, bir daha affetmem" dediÄŸi de basÄ±na yansÄ±dÄ±. Bu ÅŸekilde Adriana Lima ile Marko Jaric'in 2009 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliÄŸi 2016'da bitti.

Â

ADI ÇOK SAYIDA AÅžK SÖYLENTÄ°SÄ°NE KARIÅžTI: Bu arada Adriana Lima'nÄ±n adÄ± Ryan Seacrest, Derek Jeter hatta Justin Bieber ile aÅŸk söylentilerine bile karÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Lima bu iddialar hakkÄ±nda tek kelime bile etmedi. Birkaç kez Matt Harvey ile el ele görüntülendi. Ama Lima, aÅŸk hayatÄ±yla ilgili konuÅŸmamayÄ± tercih etti genellikle.

Lima, 13 yaÅŸÄ±ndayken sÄ±rf ÅŸaka olsun diye fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bir modellik ajansÄ±na gÃ¶nderdi. Ama ajans onu ciddiye almÄ±ÅŸ olmalÄ± ki olumlu yanÄ±t verdi. Lima, 15 yaÅŸÄ±ndayken Supermodel of Brazil yarÄ±ÅŸmasÄ±n katÄ±ldÄ± ve birinci oldu. Bu ona bir yÄ±l sonra Supermodel of the World yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±rdÄ±. Bu yarÄ±ÅŸmayÄ± ikinci olarak bitirdi Lima.

FÄ°RMANIN EN DEÄžERLÄ° MODELÄ° OLARAK TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°

Bunun Ã¼zerine eÄŸitimini bÄ±rakÄ±p modellik kariyerine baÅŸlamak Ã¼zere New York'a taÅŸÄ±nmaya karar verdi. SonrasÄ± ise Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi. Ã–nce Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, sonra da onu ÅŸÃ¶hretin zirvesine taÅŸÄ±yan Victoria's Secret yÄ±llarÄ± geldi. Ä°lk kez 1999 yÄ±lÄ±nda podyumuna Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± firmadan 2019'daki defilede jÃ¼bile yaparak emekli oldu. FirmanÄ±n en uzun sÃ¼re tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan ve en deÄŸerli modeli olarak moda tarihinin sayfalarÄ± arasÄ±nda yerini aldÄ±.

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM

Â

Â

Â