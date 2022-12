'Bu adam, niye bu kadınla evlendi' diyorlardı: Mutfağa çağırdı ve itiraf etti: Ben sana vuruldum!

Haberin Devamı

BİRKAÇ KEZ 'YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK' SEÇİLDİ

Ama elbette bütün bu acımasız, genellikle sınırları ve bazen nezaket kurallarını aşan bu yorumlardan hiç etkilenmeyen, aşklarını uzun yıllar boyunca koruyan ve mutlulukları yüzlerinden okunan ünlü çiftler de var. Onlar için birbirleriyle hayatı paylaşmak ve uyum içinde yaşamak dışında hiçbir şeyin önemi yok. İşte bunlardan biri de birkaç kez "dünyanın en seksi erkeği" seçilen Hugh Jackman ile karısı Deborra Lee Furness.

BU AYRINTI ONLAR İÇİN GÜNDEM BİLE DEĞİL

Dile kolay, Hollywood gibi bir yerde evliliklerini 1996 yılından bu yana sürdürüyor ünlü çift. Sadece sosyal medyada göstermelik olarak değil, hem kırmızı halıda hem de gündelik hayatlarında birbirlerini ne kadar sevdiklerini ve saygı duyduklarını göstermekten de geri kalmıyorlar. Onların, bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerlerinde toplamasının önemli bir nedeni aralarındaki 13 yıllık yaş farkı. Daha açık söylersek Deborah Lee Furness'in kocası Hugh Jackman'dan yaşça büyük olması. Giderek modernleşen çağa rağmen, erkeğin eşinden 13 hatta 23 ya da 33 yaş büyük olması hiç sorun edilmezken durum tam tersi olduğunda daha fazla ilgi çekiyor. Ama biraz önce de söylediğimiz gibi bu yaş konusu Jackman ile Furness için konu edilecek bir durum bile değil.

'BANA O KADAR ÇOK ŞEY ÖĞRETTİN Kİ!"

Hugh Jackman, eşini hala ilk günkü gibi sevdiğini, ona olan duygularının ve saygısının yoğunluğunu, Deborra Lee Furness'ın 67'nci doğum gününü kutladığı bir sosyal medya mesajında bir kez daha gözler önüne serdi. 54 yaşındaki Jackman, Instagram sayfasında eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafa yer verdi. O görüntüyle birlikte duygu dolu, her kelimesinden Deborra Lee Furness'e olan aşkı ve saygısı "fışkıran" bir mesaj paylaştı. "İyi ki doğdun benim olağanüstü karım. Bu, bugünü seninle birlikte 28'inci kutlayışımız. Bir şeyin nasıl kutlanacağı da dahil birçok şey öğrettin bana. Hayatı, aileyi, arkadaşlığı ve aşkı kutlamayı... Senin ışığın ve neşen her yanını aydınlatıyor. Çocuklar ve ben her gün o ışığın keyfini çıkartıyoruz. Bugün bizden sana yansıyan bütün sevgiyi hissetmen için dua ediyoruz. Seni seviyorum" diye yazdı ünlü oyuncu Jackman.

'SENİN KARINA ADANMIŞLIĞIN...'

Hugh Jackman'ın eşi Deborra Lee Furness'ın yeni yaşını kutladığı bu paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi. Bir takipçisinin yazdığı yorum ise diğerlerinden daha fazla dikkat çekiyordu. Gerçek ismi yerine takma isim kullanan bir takipçisi, Jackman'ın paylaşımına "Sen benim en sevdiğim oyuncusun. Bunun ana nedeni de güzel karına adanmışlığın. Siz evlilik konusunda bir örneksiniz. Teşekkürler! Evlilik, kolay değil. Ve sizin evliliğiniz bunun başarılabileceğinin bir kanıtı. Böyle devam edin."

'SÜREKLİ SEVGİLİ DEĞİŞTİREN ÜNLÜLERDEN DEĞİLSİNİZ'

Hugh Jackman'ın bir başka takipçisi ise yorumunda Hollywood ünlülerinin sık sık eş değiştirmesine gönderme yaptı. Onun yorumu da şöyle: " Böyle sizin gibi ünlülerin, sadece tek eşli evlilik sürdürdükleri bir hayat tarzı seçtiklerini görmek güzel ve saygı duyulacak bir durum. Sürekli eş ya da sevgili değiştiren bazı ünlüler gibi değilsiniz."

1995 YILINDA TANIŞTILAR

Hugh Jackman'ın paylaşımı ve ona yapılan yorumlar işte böylesine sevgi dolu ve hayranlarının çiftin evliliğine olan saygısını gösteriyor. Peki 1996 yılından bu yana evli olan Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness nasıl tanışıp birbirlerine aşık oldular. Dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak kabul edilen Jackman, nasıl olup da Hollywood'un büyüsüne kapılıp eşini bir kez bile aldatıp üzmedi? Bütün bu ayrıntılara, biraz daha geriye, çiftin aşk öyküsünün başladığı döneme uzanarak bir bakalım.

ONA 'VURULDUĞUNU' FARK ETTİ

Her ikisi de Avustralyalı olan Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, 1995 yılında birlikte çalıştıkları bir dizinin setinde tanıştılar. Avustralya Televizyonu için çekilen dizide Jackman oyuncu olarak yer alıyordu. Aynı dizide Furness de yapımcı ve oyuncu olarak görev yapıyordu. İşte Corelli adlı dizinin setinde başladı onların öyküsü. Jackman, daha ilk görüşte Deborra Lee Furness'ten etkilendi. Sadece iki hafta sonra bu duygunun sadece hoşlanma olmadığını fark etti: Hugh Jackman, Deborra Lee Furness'e "vurulmuştu."

DUYGULARINI ANLATMAK İÇİN DÖRT HAFTA BEKLEDİ

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, kısa zamanda arkadaş oldular. Jackman'ın bu güzel kadına "açılması" için ise dört hafta geçmesi gerekti. Çünkü bunun için cesaret toplamak zorunda hissediyordu kendini. Bu arada tanıştıkları dönemde Jackman 26 yaşındaydı, Furness ise 40 yaşındaydı. Jackman, Deborra Lee Furness'e aşkını ilan etmek için bekledikten sonra bir karar verdi. Birkaç arkadaşıyla birlikte onu da bir akşam yemeğine çağırdı. Sonra sıra tatlıya geldiğinde "Mutfağa gelip bana yardım eder misin" ricasında bulundu.

MUTFAKTA AŞKINI İLAN ETTİ

Orada yalnız kaldıklarında Jackman, Furness'e ona aşık olduğunu söyledi. Şanslıydı ki Furness'in de ona karşı duyguları vardı. Yani o da Jackman'a aşık olmuştu. Deborra Lee Furness, bu ilk itirafla ilgili olarak daha sonra çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Aslında o gece ünlü Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile küçük bir gezintiye çıkacaktı, ama Hugh Jackman uğruna bundan vazgeçmişti. Bu arada Furness, Hugh Jackman'a aşık olarak başka bir kararını da rafa kaldırmıştı. 40 yaşında bir kadındı ve 30 yaşın altında erkeklerle romantik ilişkiye girmeyeceğine dair kendi kendine söz vermişti. Ama bu sözünü tutamadı.

DÖRT AYLIK FLÖRTÜN ARDINDAN EVLİLİK TEKLİFİ

Sadece dört aydır flört ediyorlardı ki Jackman, Furness'e evlenme teklif etti. Aktör o sırada sevgilisine kendi tasarladığı bir yüzüğü hediye etti. Çift, 11 Nisan 1996'da Melbourn'de evlendi. Nikah yüzüklerinin içinde ise Sanskritçe bir cümle yazılı: 'Birliğimizi daha büyük bir kaynağa adadık."

ÇOK UĞRAŞTILAR AMA BİYOLOJİK ÇOCUKLARI OLMADI

Elbette Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in evlilikleri her zaman güllük gülistanlık değil. Onların da zor zamanları oldu. Çift, evlenir evlenmez çocuk sahibi olmak istedi. Ancan Furness 40 yaşında olduğu için bu konuda işler o kadar da istedikleri gibi gelişmedi. Bir düşük yaptı Deborra Lee Furness, sonra tüp bebek tedavisi olumsuz sonuçlandı. Sonunda evlat edinmeye karar verdiler. Biyolojik çocuk sahibi olma şansları bulunmayan çift, Oscar adını verdikleri bir erkek çocuğu evlat edindiler. Bu konudaki yaraları zaman içinde iyileşti. 2005 yılında ise Ava Eliot adını verdikleri bir kız çocuğunu evlat edinerek ailelerini genişlettiler.

'İLİŞKİDE KENDİN OLMAK ÖNEMLİ'

Peki Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in 1996 yılından bu yana devam eden evliliğinin sırrını bilmek ister misiniz? Bu konuda Jackman'ın birkaç yıl önce bir röportajda sarf ettiği sözlere bir bakalım: "Bence bir ilişkide kendiniz olmak zorundasınız... Sevmediğiniz parçalarınızla, utandığınız ve yanlış olduğunu düşündüğünüz parçalarınızda birlikte. Eğer kendiniz olabileceğiniz, gerçekten dürüst kalabileceğiniz bir durumdaysanız, bu iyi bir başlangıç."