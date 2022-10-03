Ünlü çifte hayranlarından alkış: İnsan torunu için ne kılıklara giriyor!

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ÜNLÜ ÇİFT, EN KÜÇÜK TORUNLARININ YENİ YAŞINI BÖYLE KUTLADI

Artık olgunluk çağında olan iki ünlü oyuncu, torunlarının dördüncü yaşını kutlamak için prens ve nedime kılığına girdi. Bu kutlamayı da kapalı kapılar ardında bırakmayıp sosyal medya hesaplarından da paylaştılar üstelik.

TAÇLAR TAKILDI, ÖZEL KIYAFETLER GİYİLDİ

Hollywood'da örneğine çok rastlanmayan bir şekilde tam 39 yıldır birlikteliklerini sürdüren Goldie Hawn ve Kurt Russell, en küçük torunlarının yeni yaşı şerefine akla hayale gelmeyecek bir kılığa burundu. 76 yaşındaki Hawn ile 71 yaşındaki Russell, Hawn'ın kızı Kate Hudson'dan dünyaya gelen torunları Rani'nin dördüncü yaşı için prens ve nedime oldu. Tüm aile bireylerinin temaya uygun giyindiği, başlarına da birer taç taktığı parti, Hudson ile sevgilisi ve Rani'nin babası Danny Fujikawa'nın birlikte yaşadıkları evde yapıldı.

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'PRENS YANIMDA OLDUĞU SÜRECE...'

Dört yaşına giren Rani; mavi kıyafeti ve tacıyla bir küçük kraliçe görüntüsü sergiledi. Goldie Hawn ile nikahsız beraberliklerinde 40 yıla yaklaştığı sevgilisi Kurt Russell da Rani'ye uygun kılıklara büründü. Hawn, torunuyla çekilen bir pozlarını da Instagram hesabından paylaştı. Hawn'ın paylaşımına "Mutlu yıllar bizim değerli Rani Rose'umuz. Sen gerçek bir kraliçesin. Prens yanımda olduğu sürece her gün nedime olacağım. Seni seviyoruz" mesajı eşlik etti. Hawn'ın bu paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Hawn ve Russell'ın hayranları onların örnek birer dede ve büyükanne olduğu yorumunu yaptı. Ünlü çiftin sırf torunlarının mutluluğu için girdikleri bu kılık hayranlarından alkış aldı bir başka deyişle.

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'ONA YAKIŞIR BİR PARTİ'

Rani Rose'un annesi olan ünlü oyuncu Kate Hudson da kendi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kızının yeni yaşını kutladı. Hudson "Hayalperest kızımız bugün 4 yaşında. Rani Rose'un doğum günü kutlu olsun. Rani her gün coşku, güzellik ve mizahla buluşup kalplerimizi sevgiyle dolduruyor. Bugün çok sıkı bir şekilde parti yaptık... Bir prensese yakışır şekilde" notunu yazdı.

FARKLI BABALARDAN ÜÇ ÇOCUK

Dört yaşına giren Rani Rose, Kate Hudson'ın çeşitli evlilik ve birlikteliklerinden dünyaya gelen en küçük çocuğu. İlk evliliğini Chris Robinson ile yapan Hudson'ın bu evlilikten Ryder adında bir oğlu dünyaya geldi. Daha sonra Matt Bellamy ile birlikteliğinden Bingham Hawn adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hudson son olarak Danny Fujikawa'dan da en küçük çocuğu ve tek kızı Rani'yi dünyaya getirdi.

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HAWN'İN ÇOCUKLARINA TAM BİR BABALIK YAPIYOR

43 yaşındaki Kate Hudson, Goldie Hawn ile Bill Hudson'ın kızı. Fakat annesi ve babası o küçükken ayrıldı. Hawn, meslektaşı Kurt Russell ile birlikte olmaya başladı. Kate Hudson da annesi Goldie Hawn ve üvey babası Kurt Russell ile büyüdü. Tıpkı onlar gibi oyunculuk kariyeri yapmaya başladı. Hudson'ın, annesinin ilk evliliğinden bir de erkek kardeşi bulunuyor.Goldie Hawn ile Kurt Russell ise Hollywood'un ayrılmaz ve örnek aşıkları olarak gösteriliyorlar. Tam 37 yıldır birlikte olan çift, hiç evlenmediler ama birçok evli ünlü çiftten daha fazla sadık kaldılar birbirlerine.

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TİPİK HOLLYWOOD AŞKLARINDAN DEĞİL: Hollywood evliliklerini nasıl bilirsiniz? Genellikle kısa süreli olur. Yasak aşklar, kaçamaklar ve ihanetler birbiri ardına gelir. Fakat Hollywood sakinleri arasında da yıllarca aynı yastığa baş koyanlar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Genellikle eski kuşaktan olan bu ünlüler bu konuda da örnek oluyor. İşte bunlardan biri de kim bilir birlikte çıktıkları kaçıncı tatilde aşklarının yıllar içinde erimediğini, şekil değiştirerek günümüze kadar uzandığını gözler önüne seriyorlar.

HER ŞEY FİLM SETİNDE BAŞLADI

Goldie Hawn ile Kurt Russell, Hollywood'un simge aşklarından birinin kahramanları. 73 yaşındaki Hawn ile 68 yaşındaki Russell, Hollywood filmlerinde anlatılan aşkların vücut bulmuş hali desek yanılmış olmayız. Gelin ünlü çiftin 40 yıla doğru uzanan aşklarını bir hatırlayalım.

BÜYÜK BİR AİLE OLDULAR

Goldie Hawn ile Kurt Russell'ın yolları 1966 yılında bir Disney yapımının setinde kesişti. Sonra ikinci kez 1983 yılında Swing Shift (Tehlikeli Yakınlaşmalar) filminde yeniden bir araya geldiler. İşte o filmin setinde, yıllar sonra tekrar kesişen yolları bir daha ayrılmadı. Hawn ve Russell, bunca uzun süren beraberliklerine rağmen hiç resmi olarak evlenmediler. Ama hem birbirleriyle hem de eski evliliklerinden olan çocuklarıyla ilişkileri ile birçok kişiye örnek oldular.

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'ONDAN BAŞKA KİMSENİN YANINDA OLMAK İSTEMEZDİM': Kurt Russell, sevgilisi Goldie Hawn'a duyduğu aşkı bir röportajında şu sözlerle anlatmıştı: "Harika hayatımı sana borçluyum. Dünyanın tüm yıldızları bir araya gelse senin yaktığın bir mumun ışından daha parlak olamazlar. Goldie dışında kimsenin yanında olmak istemezdim."

Goldie Hawn da hayat arkadaşı Kurt Russell'ı görür görmez ondan etkilendiğini hiçbir zaman gizlemedi. O da bir röportajında Russell'ın en çok eski evliliğinden olan çocuklarına bakışını sevdiğini söylemişti. Hawn "Çocuklarıma bakışları öyle hoşuma gitti ki. Ayaklarım yerden kesildi" sözleriyle ona olan aşkını ifade etmişti. Hawn ve Russell, uzun ilişkilerinin başarısının sırrını "evlenmemiş olmaya da" bağlıyor. Bunu ifade eden çift, her gün birlikte yeni kararlar alabilmelerinin de ilişkilerini sağlam tuttuğunu söylemişti katıldıkları bir programda.

HAWN İKİ KEZ RUSSELL BİR KEZ EVLENMİŞTİ

Goldie Hawn ilk evliliğini 1969 ile 1976 arasında Gus Trikonis ile yaptı. 1976 ile 1980 arasında da Bill Hudson ile evli kaldı. Bu evlilikten çocukları Oliver ve Kate Hudson dünyaya geldi. Kurt Russell ile birlikteliğinden ise Wyat adında bir oğlu bulunuyor. Kurt Russell ise 1979 ile 1983 arasında Season Hubley ile evliydi. Bu evlilikten Boston adında bir oğlu bulunuyor ünlü oyuncunun.

Her ne kadar birlikteliklerinden sadece bir tane çocukları olsa da yine de gelinler, damatlar ve torunlardan oluşan kalabalık bir ailenin anne ve babası Kurt Russell ile Goldie Hawn. Özellikle de kendi babasından daha çok Kurt Russell'ın yanında büyüyen Kate Hudson, sık sık bu konuda düşündüklerini ve hissettiklerini sosyal medyadan da dile getiriyor.

'BABA' DİYE SESLENİYOR

Kate Hudson, geçen yıl Kurt Russell'ın doğum gününde yaptığı bir sosyal medya paylaşımında uzun ve duygu dolu bir mesaj kaleme almıştı. Kate Hudson, "baba" diye seslendiği Kurt Russell'ın 70'inci doğum gününü de Instagram sayfasında paylaştığı bir dizi fotoğraf ve uzun bir yazıyla kutlamıştı. Russell'ı tanımasaydı kendisinin ve hayatının nasıl şekilleneceğini bilmediğini belirtti Hudson o paylaşımda. Russell'ın, kendi kişiliğinin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu belirten Hudson bu paylaşımını da "Mutlu yıllar baba" diyerek bitirdi.

FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, AVALON, INSTAGRAM