ArtÄ±k Ã§Ä±plak sahnelerde rahat deÄŸilim: Seyirciyi bÄ±ktÄ±rmak istemem

'SEYÄ°RCÄ° BENÄ° GÃ–RÃœNCE "BAK, YÄ°NE BAÅžLADI" DESÄ°N Ä°STEMÄ°YORUM'

Åžu sÄ±ralar, Ã¶zel hayatÄ±nda sorunlar yaÅŸayan bir dedektifi canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Mare of Easttown adlÄ± diziyle konuÅŸulan Winslet, sÄ±k sÄ±k Ã§Ä±plak sahnelerde rol alarak seyirciyi bÄ±ktÄ±rmak istemediÄŸini anlattÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu, "Seyirci beni o sahnelerde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde 'yine baÅŸladÄ±' demesin" sÃ¶zleriyle bu konuya yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± anlattÄ±.





'ARTIK Ã‡IPLAK SAHNELERDE RAHAT HÄ°SSETMÄ°YORUM'

New York Times'a konuÅŸan Kate Winslet, bundan bÃ¶yle rol alacaÄŸÄ± Ã§Ä±plak sahnelerin "sayÄ±lÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi. Winslet, artÄ±k bu tÃ¼r sahnelerde oynarken kendini o kadar da rahat hissetmediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncu, "Bu aslÄ±nda yaÅŸÄ±mla ilgili bir durum da deÄŸil" diye konuÅŸtu.



BU SAHNE SÄ°NEMA TARÄ°HÄ°NE GEÃ‡TÄ°

Kate Winslet, geÃ§miÅŸte rol aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± filmlerde dikkat Ã§eken Ã§Ä±plak sahnelerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok hafÄ±zalarda kalanlardan biri de 1997 yapÄ±mÄ±, Oscar rekortmeni Titanic filmi. Bu filmde Leonardo DiCaprio ile baÅŸrol paylaÅŸan Winslet, sinema tarihinin "ikonik sahneleri" arasÄ±na giren tablo Ã§izimi sahnesinde de rol almÄ±ÅŸtÄ±. Bu sahnede Winslet'in oynadÄ±ÄŸÄ± Rose karakteri, DiCaprio'nun canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Jack karakterinden kendisini "bir FransÄ±z kÄ±zÄ± gibi" Ã§izmesini istemiÅŸti.



YÃœZÃœNDEKÄ° TEK BÄ°R KIRIÅžIÄžI BÄ°LE GÄ°ZLEMEDÄ°

Kate Winslet; son projesi Mare of Easttown'da da rol arkadaÅŸÄ± Guy Pearce ile bir seviÅŸme sahnesi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. O sahne ve dizide canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakter hakkÄ±nda da "Mare'in yÃ¼zÃ¼ de vÃ¼cudu da yaÅŸÄ±yla uyumlu. SanÄ±rÄ±m bu tÃ¼r karakterlere acÄ±ktÄ±k" diye anlattÄ±.

YÃ–NETMENÄ°N FÄ°LTRE KULLANMASINI Ä°STEMEDÄ°

SÃ¶z konusu sahnede Winslet, tamamen Ã§Ä±plak kalmÄ±yor. Ãœstelik vÃ¼cudunun kusurlarÄ±nÄ± gizlemek iÃ§in de herhangi bir Ã§abada bulunmuyor. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu sahnede herhangi bir filtre de kullanÄ±lmadÄ±. Winslet, o sahnenin Ã§ekiminin ardÄ±ndan yÃ¶netmen Craig Zobel'in "filtre kullanarak gÃ¶beÄŸini saklama" fikrine de sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Â AFÄ°ÅžÄ° Ä°KÄ° KEZ GERÄ° GÃ–NDERDÄ°

Winslet'in, dizinin, Ã¼zerinde kendi portresi bulunan afiÅŸinin deÄŸiÅŸtirilmesi iÃ§in iki kez geri gÃ¶nderdiÄŸi haberleri de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Winslet, o afiÅŸte yÃ¼zÃ¼ fazlaca photoshop'landÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deÄŸiÅŸtirilmesini istemiÅŸti. Oyuncu, dizide yÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼tÃ¼n kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar ve yÄ±llarÄ±n izleri gÃ¶rÃ¼nÃ¼r ÅŸekilde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyor. Daha Ã¶nce bu durumun da 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ±n sonuna gelen karaktere daha gerÃ§ekÃ§i bir ÅŸekilde hayat vermeyi saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.



SÃ–ZLERÄ° TARTIÅžMA YARATTI

Kate Winslet son aylarda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme geliyor. ÃœnlÃ¼ oyuncu geÃ§tiÄŸimiz nisan ayÄ±nda da sinema dÃ¼nyasÄ±nda bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerin, iÅŸ kaybetme korkusuyla gerÃ§ek cinsel eÄŸilimlerini sakladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek gÃ¼ndem olmuÅŸtu.





EN AZ DÃ–RDÃœÄžÃœNÃœ TANIDIÄžINI Ä°LERÄ° SÃœRDÃœ

45 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Winslet; Sunday Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda gelecek rol tekliflerini kaybetmemek iÃ§in cinsel yÃ¶nelimlerini gizleyen, aÃ§Ä±klayamayan Ã¼nlÃ¼ oyucular olduÄŸunu ileri sÃ¼ndÃ¼. Winslet, bunlardan en az dÃ¶rdÃ¼nÃ¼ de tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â Kate Winslet, film sektÃ¶rÃ¼ndeki ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, homofobi ve Ã¶nyargÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda "BazÄ±larÄ± Ã§ok tanÄ±nan, bazÄ±larÄ± yeni baÅŸlayan olmak Ã¼zere cinsel yÃ¶neliminin ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ve heteroseksÃ¼el rolleri kaybedeceÄŸi korkusu taÅŸÄ±yan Ã§ok kiÅŸi tanÄ±yorum" dedi.





'O DA SAKLAMAK ZORUNDA KALDI'

Winslet, "Ã§ok tanÄ±nan bir aktÃ¶rÃ¼n" yakÄ±n zamanda ABD'li bir ajans tarafÄ±ndan "biseksÃ¼el olduÄŸunu gizlemesi" yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Winslet ÅŸÃ¶yle devam etti: "Ajans ona 'BiseksÃ¼el olduÄŸunu anlÄ±yorum ama bunu herkese aÃ§Ä±klamazdÄ±m' dedi. CinselliÄŸini saklamak zorunda kalan en az dÃ¶rt aktÃ¶r tanÄ±yorum. Bu Ã§ok acÄ± verici."



YILLAR SONRA FARK ETMÄ°Åž

Kate Winslet, daha Ã¶nce de baÅŸarÄ±lÄ± ve uzun sinema kariyerine iliÅŸkin Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Winslet, bir Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±nda seviÅŸme sahneleri Ã§ekerken kendini "nesneleÅŸtirilmiÅŸ" hissettiÄŸini belirtti. Modern sinemanÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± oyuncularÄ±ndan biri olarak bilinen Kate Winslet, ÅŸÃ¶hrete ilk olarak 30 yÄ±l Ã¶nce rol aldÄ±ÄŸÄ± Heavenly Creatures adlÄ± filmle ulaÅŸtÄ±. Bir dÃ¶nem konuÅŸulan seviÅŸme sahnelerinde oynamaktan da geri durmayan Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini "nesneleÅŸtirilmiÅŸ" hissettiÄŸini anlattÄ±.





SOHBET PROGRAMINA KONUK OLMUÅžTU

Radio Times programÄ±na konuk olan 45 yaÅŸÄ±ndaki Kate Winslet, son filmi Ammonite da Saoirse Ronan ile birlikte seviÅŸme sahnelerinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. O sahnelerde hiÃ§bir ÅŸekilde "nesne" haline getirilmediÄŸini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geÃ§miÅŸte "nesneleÅŸtirilmiÅŸ" olduÄŸumu hissetmemi saÄŸladÄ±. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuÅŸtu.





ROL ARKADAÅžININ 18 YAÅžINA GÄ°RMESÄ°NÄ° BEKLEMÄ°ÅžLERDÄ°

Kate Winslet, 2008'de kendisine Oscar kazandÄ±ran The Reader (Okuyucu) adlÄ± filmde uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kalan cesur sahnelerde rol almÄ±ÅŸtÄ±. O dÃ¶nemde sÃ¶z konusu sahnelerin Ã§ekilmesi iÃ§in rol arkadaÅŸÄ± olan David Kross'un 18 yaÅŸÄ±na girmesi beklenmiÅŸti. Winslet, kariyerinin zirvesine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 1997 yÄ±lÄ±nÄ±n hem Ã¶dÃ¼l hem de izlenme rekortmeni Titanik filminde de Ã¼stsÃ¼z sahnelerde yer almÄ±ÅŸtÄ±.





SON FÄ°LMÄ° Ã‡OK KONUÅžULDU

BazÄ± sahneleriyle Ã§ok konuÅŸulan Ammonite filminde ana karakterlerinden birini canlandÄ±ran Kate Winslet, yÃ¶netmeni strese sokan seviÅŸme sahneleri hakkÄ±nda konuÅŸmuÅŸtu. YÃ¶netmenliÄŸini Francis Lee'nin Ã¼stlendiÄŸi film, dÃ¼nyanÄ±n ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanÄ±nan Mary Anning'in yaÅŸamÄ±ndan kesitler sunuyor. Filmde Ä°ngiliz bilim insanÄ± Anning'i Kate Winslet canlandÄ±rdÄ±. O filmde rol arkadaÅŸlarÄ± Rol arkadaÅŸlarÄ± ise Saoirse Ronan ile Fiona Shaw, Gemma Jones, Alec Secareanu'ydu.





'Ã‡EKÄ°MDEN Ã–NCE GERGÄ°NDÄ°M'

Kate Winslet, Ammonite adlÄ± filmin Ã§ok konuÅŸulan seviÅŸme sahneleri hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini de Hollywood Reporter dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda dile getirmiÅŸti. Winslet, "SeviÅŸme sahnesi Ã§ekmek elbette sandviÃ§ yemeÄŸe benzemiyor" dedi ve yÃ¶netmen Frances Lee'nin bu sahnelerin Ã§ekiminden Ã¶nce Ã§ok gergin olduÄŸunu anlattÄ±. Sonra da aynÄ± sahnelerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§eceÄŸi rol arkadaÅŸÄ± Saoirse Ronan ile birlikte bu gerilimi azaltmak iÃ§in bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Winslet "Frances'e 'BÄ±rak Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m' dedim. Sonra da iÅŸimizi yaptÄ±k" diyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.Kate Winslet, bu sahneler iÃ§in Ronan ile birlikte bir koreografi oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ve ona gÃ¶re davrandÄ±klarÄ±nÄ± da anlattÄ±.





ÃœÃ‡ EVLÄ°LÄ°KTEN ÃœÃ‡ Ã‡OCUK

ÃœÃ§ kez en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu, dÃ¶rt kez de en iyi kadÄ±n oyuncu dallarÄ±nda Oscar adayÄ± gÃ¶sterildi Kate Winslet. 2009 yÄ±lÄ±nda The Reader (Okuyucu) filmindeki performansÄ±yla kadÄ±n oyuncu Oscar'Ä±nÄ± kazandÄ±. ÃœÃ§ kez evlenen Kate Winslet'Ä±n her bir evliliÄŸinden birer tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Ä°lk evliliÄŸini 1998 ile 2001 arasÄ±nda Jim Threapleton ile yaptÄ± Winslet. Bu evlilikten Mia adÄ±nda 20 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. O da son dÃ¶nemde oyunculuk kariyerine baÅŸladÄ±. Kate Winslet Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Sam Mendes ile 2003 ile 2011 arasÄ±nda evli kaldÄ±. Bu evlilikten 17 yaÅŸÄ±nda Joe adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor. Winslet'Ä±n ÅŸu anda evli olduÄŸu Edward Abel Smith'ten de Bear Blaze adÄ±nda bir oÄŸlu var.

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