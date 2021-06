ArtÄ±k Ã§Ä±plak sahnelerde rahat deÄŸilim: Seyirciyi bÄ±ktÄ±rmak istemem

'SEYİRCİ BENİ GÖRÜNCE "BAK, YİNE BAŞLADI" DESİN İSTEMİYORUM'

Şu sıralar, özel hayatında sorunlar yaşayan bir dedektifi canlandırdığı Mare of Easttown adlı diziyle konuşulan Winslet, sık sık çıplak sahnelerde rol alarak seyirciyi bıktırmak istemediğini anlattı. Ünlü oyuncu, "Seyirci beni o sahnelerde gördüğünde 'yine başladı' demesin" sözleriyle bu konuya yaklaşımını anlattı.





'ARTIK ÇIPLAK SAHNELERDE RAHAT HİSSETMİYORUM'

New York Times'a konuşan Kate Winslet, bundan böyle rol alacağı çıplak sahnelerin "sayılı" olduğunu söyledi. Winslet, artık bu tür sahnelerde oynarken kendini o kadar da rahat hissetmediğini sözlerine ekledi. Oscar ödüllü oyuncu, "Bu aslında yaşımla ilgili bir durum da değil" diye konuştu.



BU SAHNE SİNEMA TARİHİNE GEÇTİ

Kate Winslet, geçmişte rol aldığı bazı filmlerde dikkat çeken çıplak sahnelerde kamera karşısına geçmişti. Bunlar arasında en çok hafızalarda kalanlardan biri de 1997 yapımı, Oscar rekortmeni Titanic filmi. Bu filmde Leonardo DiCaprio ile başrol paylaşan Winslet, sinema tarihinin "ikonik sahneleri" arasına giren tablo çizimi sahnesinde de rol almıştı. Bu sahnede Winslet'in oynadığı Rose karakteri, DiCaprio'nun canlandırdığı Jack karakterinden kendisini "bir Fransız kızı gibi" çizmesini istemişti.



YÜZÜNDEKİ TEK BİR KIRIŞIĞI BİLE GİZLEMEDİ

Kate Winslet; son projesi Mare of Easttown'da da rol arkadaşı Guy Pearce ile bir sevişme sahnesi için kamera karşısına geçti. O sahne ve dizide canlandırdığı karakter hakkında da "Mare'in yüzü de vücudu da yaşıyla uyumlu. Sanırım bu tür karakterlere acıktık" diye anlattı.

YÖNETMENİN FİLTRE KULLANMASINI İSTEMEDİ

Söz konusu sahnede Winslet, tamamen çıplak kalmıyor. Üstelik vücudunun kusurlarını gizlemek için de herhangi bir çabada bulunmuyor. Söylediğine göre bu sahnede herhangi bir filtre de kullanılmadı. Winslet, o sahnenin çekiminin ardından yönetmen Craig Zobel'in "filtre kullanarak göbeğini saklama" fikrine de sıcak bakmadığını belirtti.

AFİŞİ İKİ KEZ GERİ GÖNDERDİ

Winslet'in, dizinin, üzerinde kendi portresi bulunan afişinin değiştirilmesi için iki kez geri gönderdiği haberleri de basına yansımıştı. Winslet, o afişte yüzü fazlaca photoshop'landığı için değiştirilmesini istemişti. Oyuncu, dizide yüzündeki bütün kırışıklıklar ve yılların izleri görünür şekilde kamera karşısına geçiyor. Daha önce bu durumun da 40'lı yaşlarının sonuna gelen karaktere daha gerçekçi bir şekilde hayat vermeyi sağladığını anlatmıştı.



SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Kate Winslet son aylarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz nisan ayında da sinema dünyasında bazı ünlülerin, iş kaybetme korkusuyla gerçek cinsel eğilimlerini sakladıklarını söyleyerek gündem olmuştu.





EN AZ DÖRDÜĞÜNÜ TANIDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

45 yaşındaki üç çocuk annesi Winslet; Sunday Times'a verdiği röportajda gelecek rol tekliflerini kaybetmemek için cinsel yönelimlerini gizleyen, açıklayamayan ünlü oyucular olduğunu ileri sündü. Winslet, bunlardan en az dördünü de tanıdığını sözlerine ekledi. Kate Winslet, film sektöründeki ayrımcılık, homofobi ve önyargı hakkında yaptığı açıklamalarda "Bazıları çok tanınan, bazıları yeni başlayan olmak üzere cinsel yöneliminin ortaya çıkacağı ve heteroseksüel rolleri kaybedeceği korkusu taşıyan çok kişi tanıyorum" dedi.





'O DA SAKLAMAK ZORUNDA KALDI'

Winslet, "çok tanınan bir aktörün" yakın zamanda ABD'li bir ajans tarafından "biseksüel olduğunu gizlemesi" yönünde uyarıldığını söyledi. Winslet şöyle devam etti: "Ajans ona 'Biseksüel olduğunu anlıyorum ama bunu herkese açıklamazdım' dedi. Cinselliğini saklamak zorunda kalan en az dört aktör tanıyorum. Bu çok acı verici."



YILLAR SONRA FARK ETMİŞ

Kate Winslet, daha önce de başarılı ve uzun sinema kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Winslet, bir Hollywood yıldızı olarak kamera karşısında sevişme sahneleri çekerken kendini "nesneleştirilmiş" hissettiğini belirtti. Modern sinemanın en başarılı oyuncularından biri olarak bilinen Kate Winslet, şöhrete ilk olarak 30 yıl önce rol aldığı Heavenly Creatures adlı filmle ulaştı. Bir dönem konuşulan sevişme sahnelerinde oynamaktan da geri durmayan Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini "nesneleştirilmiş" hissettiğini anlattı.





SOHBET PROGRAMINA KONUK OLMUŞTU

Radio Times programına konuk olan 45 yaşındaki Kate Winslet, son filmi Ammonite da Saoirse Ronan ile birlikte sevişme sahnelerinde kamera karşısına geçmişti. O sahnelerde hiçbir şekilde "nesne" haline getirilmediğini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geçmişte "nesneleştirilmiş" olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuştu.





ROL ARKADAŞININ 18 YAŞINA GİRMESİNİ BEKLEMİŞLERDİ

Kate Winslet, 2008'de kendisine Oscar kazandıran The Reader (Okuyucu) adlı filmde uzun süre gündemde kalan cesur sahnelerde rol almıştı. O dönemde söz konusu sahnelerin çekilmesi için rol arkadaşı olan David Kross'un 18 yaşına girmesi beklenmişti. Winslet, kariyerinin zirvesine çıktığı 1997 yılının hem ödül hem de izlenme rekortmeni Titanik filminde de üstsüz sahnelerde yer almıştı.





SON FİLMİ ÇOK KONUŞULDU

Bazı sahneleriyle çok konuşulan Ammonite filminde ana karakterlerinden birini canlandıran Kate Winslet, yönetmeni strese sokan sevişme sahneleri hakkında konuşmuştu. Yönetmenliğini Francis Lee'nin üstlendiği film, dünyanın ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanınan Mary Anning'in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning'i Kate Winslet canlandırdı. O filmde rol arkadaşları Rol arkadaşları ise Saoirse Ronan ile Fiona Shaw, Gemma Jones, Alec Secareanu'ydu.





'ÇEKİMDEN ÖNCE GERGİNDİM'

Kate Winslet, Ammonite adlı filmin çok konuşulan sevişme sahneleri hakkında görüşlerini de Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda dile getirmişti. Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi ve yönetmen Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu anlattı. Sonra da aynı sahnelerde kamera karşısına geçeceği rol arkadaşı Saoirse Ronan ile birlikte bu gerilimi azaltmak için bir çözüm bulduklarını söyledi. Winslet "Frances'e 'Bırak çalışalım' dedim. Sonra da işimizi yaptık" diyerek sürdürdü sözlerini.Kate Winslet, bu sahneler için Ronan ile birlikte bir koreografi oluşturduklarını ve ona göre davrandıklarını da anlattı.





ÜÇ EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK

Üç kez en iyi yardımcı kadın oyuncu, dört kez de en iyi kadın oyuncu dallarında Oscar adayı gösterildi Kate Winslet. 2009 yılında The Reader (Okuyucu) filmindeki performansıyla kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. Üç kez evlenen Kate Winslet'ın her bir evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor. İlk evliliğini 1998 ile 2001 arasında Jim Threapleton ile yaptı Winslet. Bu evlilikten Mia adında 20 yaşında bir kızı bulunuyor. O da son dönemde oyunculuk kariyerine başladı. Kate Winslet ünlü yönetmen Sam Mendes ile 2003 ile 2011 arasında evli kaldı. Bu evlilikten 17 yaşında Joe adında bir oğlu bulunuyor. Winslet'ın şu anda evli olduğu Edward Abel Smith'ten de Bear Blaze adında bir oğlu var.

