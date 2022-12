En kÃ¶tÃ¼ Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini o dÃ¶nemdeki sevgilisiyle Ã§ekmiÅŸ: Bu onun beceremediÄŸi bir ÅŸeydi

Haberin Devamı

'SEKS SEMBOLÜ' UNVANINI UZUN SÜRE KİMSEYE KAPTIRMADI

Uzun sinema kariyeri boyunca başka birçok adaylığın ve ödülün yanı sıra iki adet Oscar'ı da evine götüren Sally Field, konuk olduğu yayında bu konuda dinleyenleri hem şaşırtan hem de kahkahalarla güldüren açıklamalar yaptı. 1980 yılında Norma Rae, 1985 yılında da Places in the Heart adlı filmlerle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan Sally Field, kariyerinin en kötü öpüşme sahnesini, o dönemde sevgilisi olan ve uzun süre "dünyanın en yakışıklı erkeği", "seks sembolü" unvanlar taşıyan Burt Reynolds ile yaşadığını itiraf etti.

EN KÖTÜ ÖPÜŞME SAHNESİNİ ONUNLA ÇEKMİŞ

Bugün 76 yaşında olan Sally Field, Watch What Happens Live With Andy Cohen adlı sohbet programına konuk oldu. Sunucu Andy Cohen'in, konuyla ilgili sorusu üzerine, rol arkadaşlarının ismini de vererek kariyerinin en iyi ve en kötü öpüşme sahnelerini değerlendirdi. Bu isimlerin arasında o dönemde sevgilisi olan Burt Reynolds da geçti. Ama sanıldığı gibi "en iyi" değil "en kötü" öpüşme sahnesi deneyimi olarak.

DİĞER KONUK KAHKAHALARA BOĞULDU

Sally Field, Andy Cohen'in en kötü öpüşme sahnesini kiminle çektiğisorusu üzerine "Gerçekten isim vermeli miyim? Bu şoke edici olacak. O zaman millet, bekleyin. O kişi Burt Reynolds'tı" diye yanıt verdi. Andy Cohen, Sally Field'ın bu konudaki sözlerine "Gerçekten mi?" diye şaşkınlık içinde başka bir soruyla yanıt verdi. Programın konuklarından Idina Menzel de kendini tutamayıp kahkahalara boğuldu.

FİLMİ ÇEKERKEN ROMANTİK BİR İLİŞKİ YAŞIYORLARDI: Sally Field ve Burt Reynolds 1977 tarihli Smokey And The Bandit adlı filmde birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. Film boyunca Field ve Reynolds, birbirlerine aşık olan iki karakteri canlandırıyordu ve senaryo gereği de zaman zaman yakınlaştıkları sahnelerde yer alıyorlardı.

'GERÇEKTEN ÖPÜŞMEDİK AMA ETRAFA ÇOK FAZLA SALYA SAÇILDI'

Andy Cohen, Sally Field'ın bu yanıtı üzerine "Siz o zaman flört etmiyor muydunuz?" diye sordu. Sally Field da "Bu, onun iyi yapabildiği bir şey değildi" diye yanıt verdi. Deneyimli oyuncu Field "İsterseniz ayrıntıları da verebilirim. Ama bunları duymak istemezsiniz" diyerek sözlerini sürdürdü. Andy Cohen'in ısrarlı sorusu üzerine Field, kamera karşısında gerçekten öpüşmediklerini söyleyip sorunun da o sırada Burt Reynolds'ın ağzından saçılan salyalar olduğunu ekledi.

EN İYİ SAHNEYİ JAMER GARNER İLE ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sally Field, meslek hayatının, kendisine göre en iyi öpüşme sahnesinde ise James Garner ile karşılıklı oynadıklarını anlattı. Field ve Garner, 1985 yılında Murphy's Romance adlı bir romantik komedide birlikte kamera karşısına geçmişti.

'O BENİM HAYATIMIN AŞKI VE ÖLENE KADAR ÖYLE KALACAK

Sally Field ile Burt Reynolds, 1976 ile 1980 yılları arasında dört yıllık bir ilişki yaşadılar. Onunla birlikte olmaya başladığında Field, Steven Craig ile evliliğini üç yıl önce bitirmişti. Reynolds'tan ayrıldıktan sonra da 1984 ile 1994 arasında Alan Greisman ile bir evlilik yaptı. Her ne kadar Burt Reynolds ile evlenmemiş olsa onun Sally Field için yeri başkaydı. Usta oyuncu bu durumu da Burt Reynolds'ın 2018 yılındaki ölümünün ardından "o hâlâ benim hayatımın aşkı" diyerek tanımlamıştı. Field bu konuda "Burt ile geçirdiğim yıllar asla aklımdan çıkmıyor. Ben yaşadığım sürece kişisel tarihimde ve kalbimde hep olacak" diye konuşmuştu.

DİĞER ÜNLÜLER DE ANLATIYOR: Meslektaşlarıyla birlikte kamera karşısına geçtikleri bu tür sahneler hakkında sonradan yorum yapan tek oyuncu Sally Field değil. Hollywood'un birçok ünlü oyuncusu bu konularda zaman zaman duyanları şşaırtan açıklamalar yapıyor. Gelin bunları bir hatırlayalım.

'EN İYİSİ ROBERT DE NIRO'

Bu tür açıklamalarıyla gündeme gelen ünlülerden biri Sharon Stone. İki yıl önce yine Cohen'in Watch What Happens programına konuk olan Sharon Stone, bu tür yakınlaşka sahnelerinde en başarılı olan meslektaşının Robert De Niro olduğunu söyledi. İkili, 1995 yapımı Casino filmde rol almıştı.

BENDEN ÖĞRENDİ

1994 tarihli Bana Bir İyilik Yap (The Favor) adlı romantik komedide Brad Pitt'le birlikte kamera karşısına geçen Elizabeth McGovern "Her şeyi benden öğrendi" diyerek Pitt'e kamera karşısında öpüşmeyi kendisinin öğrettiğini söyledi. 58 yaşındaki Elizabeth McGovern, The Kelly Clarkson adlı programa konuk oldu. Orada da yarı şaka yarı ciddi Brad Pitt'e 'öpüşme sanatı' dahil bildiği her şeyi kendisinin öğrettiğini ileri sürdü.

Jennifer Lawrence, beyazperdenin en güzel kadınlarından biri olabilir ama bazı rol arkadaşları onu pek de çekici bulmuyor. Özellikle öpüşme sahnelerinde. Hunger Games (Açlık Oyunları) filmindeki rol arkadaşı Liam Hemsworth de (solda) bunlardan biri. Hemsworth, birlikte çektikleri öpüşme sahnesi hakkında şöyle konuşmuştu: "Jennifer çok iyi arkadaşım, onu seviyorum. Ama keşke öpüşme sahnesinden önce sarımsak yemeseydi."Lawrence, benzer bir sahneyi Passengers filmindeki rol arkadaşı Chris Pratt ile de çekti. Güzel oyuncu bu sahne için ise kamera karşısına geçmeden önce bol bol nane çiğnediğini söyledi.

Angelina Jolie dünyanın en güzel kadınlarından biri ve birçok erkek onunla öpüşebilmek için belki de her şeyini feda eder. Biri hariç! Jolie'nin Wanted filmindeki rol arkadaşı James McAvoy'un söyledikleri pek de hoş değil. Aktör, Jolie ile öpüşmeyi "terletici ve hiç de hoş değil" diyerek nitelendirdi.

ORLANDO HİÇ BECEREMİYOR, JOHNNY KÖTÜ DEĞİL

Keira Knightley'e göre de Orlando Bloom iyi öpüşmeyi beceremiyor. Güzel oyuncu Johnny Depp'in bu konuda daha iyi olduğunu düşünüyor.Knightley, Karayip Korsanları serisinin gündemde oludğu dönemde bir dergiye verdiği röportajda "Johny Depp kesinlikle kötü değildi" diye konuştu.

DEFALARCA TEKRARLAMAK ZORUNDA KALDIK

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike'deki rol arkadaşı Thandie Newton, ünlü aktörle kamera karşısına geçtiği öpüşme sahnesinden hiç keyif almamış. Güzel oyuncu sahnenin yönetmenin istediği gibi olması için defalarca tekrarlanmak zorunda kalındığını da anlattı.

'BU KADARINI BEKLEMİYORDUM'

Harry Potter'ın yıldızlarından Emma Watson'ın öpücüğü ise rol arkadaşı Daniel Radcliffe tarafından "biraz hayvani" olarak nitelendirildi. Radcliffe "Ben bu öpücüğün yumuşak olacağını sanıyordum. Ama beni kuvvetli bir biçimde öptü" dedi. "Böyle bir öpücük beklemiyordum" diyen Radcliffe "Ama şikayet etmeyeyim. Benim yerimde olmak isteyen 10 binlerce genç erkek vardır elbette" diyerek sözlerini sürdürdü.

Hayranları üzülecek belki ama Leonardo DiCaprio ile öpüşmek de pek öyle masal prensleriyle öpüşmeye benzemiyor. Bunu da rol arkadaşı Virginie Ledoyen söylüyor üstelik. The Beach adlı filmde ünlü aktör ile kamera karşısına geçen Ledoyen'e göre DiCaprio'nun öpücüğü tek kelimeyle "kötü." Ledoyen "Bence Leonardo tatlı bir adam. Ama onu sevgili olarak istemezdim" diye konuştu. Bu arada, Shutter Island'daki rol arkadaşı Michelle Williams'a göre ise Leonardo DiCaprio gayet iyi öpüşüyor.

