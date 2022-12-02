En kÃ¶tÃ¼ Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini o dÃ¶nemdeki sevgilisiyle Ã§ekmiÅŸ: Bu onun beceremediÄŸi bir ÅŸeydi

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'SEKS SEMBOLÃœ' UNVANINI UZUN SÃœRE KÄ°MSEYE KAPTIRMADI

Uzun sinema kariyeri boyunca baÅŸka birÃ§ok adaylÄ±ÄŸÄ±n ve Ã¶dÃ¼lÃ¼n yanÄ± sÄ±ra iki adet Oscar'Ä± da evine gÃ¶tÃ¼ren Sally Field, konuk olduÄŸu yayÄ±nda bu konuda dinleyenleri hem ÅŸaÅŸÄ±rtan hem de kahkahalarla gÃ¼ldÃ¼ren aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. 1980 yÄ±lÄ±nda Norma Rae, 1985 yÄ±lÄ±nda da Places in the Heart adlÄ± filmlerle en iyi kadÄ±n oyuncu Oscar'Ä±nÄ± kazanan Sally Field, kariyerinin en kÃ¶tÃ¼ Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini, o dÃ¶nemde sevgilisi olan ve uzun sÃ¼re "dÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeÄŸi", "seks sembolÃ¼" unvanlar taÅŸÄ±yan Burt Reynolds ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

EN KÃ–TÃœ Ã–PÃœÅžME SAHNESÄ°NÄ° ONUNLA Ã‡EKMÄ°Åž

BugÃ¼n 76 yaÅŸÄ±nda olan Sally Field, Watch What Happens Live With Andy Cohen adlÄ± sohbet programÄ±na konuk oldu. Sunucu Andy Cohen'in, konuyla ilgili sorusu Ã¼zerine, rol arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ismini de vererek kariyerinin en iyi ve en kÃ¶tÃ¼ Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnelerini deÄŸerlendirdi. Bu isimlerin arasÄ±nda o dÃ¶nemde sevgilisi olan Burt Reynolds da geÃ§ti. Ama sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi "en iyi" deÄŸil "en kÃ¶tÃ¼" Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi deneyimi olarak.

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DÄ°ÄžER KONUK KAHKAHALARA BOÄžULDU

Sally Field, Andy Cohen'in en kÃ¶tÃ¼ Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini kiminle Ã§ektiÄŸisorusu Ã¼zerine "GerÃ§ekten isim vermeli miyim? Bu ÅŸoke edici olacak. O zaman millet, bekleyin. O kiÅŸi Burt Reynolds'tÄ±" diye yanÄ±t verdi. Andy Cohen, Sally Field'Ä±n bu konudaki sÃ¶zlerine "GerÃ§ekten mi?" diye ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k iÃ§inde baÅŸka bir soruyla yanÄ±t verdi. ProgramÄ±n konuklarÄ±ndan Idina Menzel de kendini tutamayÄ±p kahkahalara boÄŸuldu.

FÄ°LMÄ° ÇEKERKEN ROMANTÄ°K BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžIYORLARDI: Sally Field ve Burt Reynolds 1977 tarihli Smokey And The Bandit adlÄ± filmde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçmiÅŸlerdi. Film boyunca Field ve Reynolds, birbirlerine aÅŸÄ±k olan iki karakteri canlandÄ±rÄ±yordu ve senaryo gereÄŸi de zaman zaman yakÄ±nlaÅŸtÄ±klarÄ± sahnelerde yer alÄ±yorlardÄ±.

'GERÃ‡EKTEN Ã–PÃœÅžMEDÄ°K AMA ETRAFA Ã‡OK FAZLA SALYA SAÃ‡ILDI'

Andy Cohen, Sally Field'Ä±n bu yanÄ±tÄ± Ã¼zerine "Siz o zaman flÃ¶rt etmiyor muydunuz?" diye sordu. Sally Field da "Bu, onun iyi yapabildiÄŸi bir ÅŸey deÄŸildi" diye yanÄ±t verdi. Deneyimli oyuncu Field "Ä°sterseniz ayrÄ±ntÄ±larÄ± da verebilirim. Ama bunlarÄ± duymak istemezsiniz" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Andy Cohen'in Ä±srarlÄ± sorusu Ã¼zerine Field, kamera karÅŸÄ±sÄ±nda gerÃ§ekten Ã¶pÃ¼ÅŸmediklerini sÃ¶yleyip sorunun da o sÄ±rada Burt Reynolds'Ä±n aÄŸzÄ±ndan saÃ§Ä±lan salyalar olduÄŸunu ekledi.

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EN Ä°YÄ° SAHNEYÄ° JAMER GARNER Ä°LE Ã‡EKTÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEDÄ°

Sally Field, meslek hayatÄ±nÄ±n, kendisine gÃ¶re en iyi Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinde ise James Garner ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oynadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Field ve Garner, 1985 yÄ±lÄ±nda Murphy's Romance adlÄ± bir romantik komedide birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti.

'O BENÄ°M HAYATIMIN AÅžKI VE Ã–LENE KADAR Ã–YLE KALACAK

Sally Field ile Burt Reynolds, 1976 ile 1980 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda dÃ¶rt yÄ±llÄ±k bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±lar. Onunla birlikte olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Field, Steven Craig ile evliliÄŸini Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce bitirmiÅŸti. Reynolds'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da 1984 ile 1994 arasÄ±nda Alan Greisman ile bir evlilik yaptÄ±. Her ne kadar Burt Reynolds ile evlenmemiÅŸ olsa onun Sally Field iÃ§in yeri baÅŸkaydÄ±. Usta oyuncu bu durumu da Burt Reynolds'Ä±n 2018 yÄ±lÄ±ndaki Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan "o hÃ¢lÃ¢ benim hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±" diyerek tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Field bu konuda "Burt ile geÃ§irdiÄŸim yÄ±llar asla aklÄ±mdan Ã§Ä±kmÄ±yor. Ben yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼rece kiÅŸisel tarihimde ve kalbimde hep olacak" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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DÄ°ÄžER ÜNLÜLER DE ANLATIYOR: MeslektaÅŸlarÄ±yla birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçtikleri bu tür sahneler hakkÄ±nda sonradan yorum yapan tek oyuncu Sally Field deÄŸil. Hollywood'un birçok ünlü oyuncusu bu konularda zaman zaman duyanlarÄ± ÅŸÅŸaÄ±rtan açÄ±klamalar yapÄ±yor. Gelin bunlarÄ± bir hatÄ±rlayalÄ±m.

'EN Ä°YÄ°SÄ° ROBERT DE NIRO'

Bu tÃ¼r aÃ§Ä±klamalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Ã¼nlÃ¼lerden biri Sharon Stone. Ä°ki yÄ±l Ã¶nce yine Cohen'in Watch What Happens programÄ±na konuk olan Sharon Stone, bu tÃ¼r yakÄ±nlaÅŸka sahnelerinde en baÅŸarÄ±lÄ± olan meslektaÅŸÄ±nÄ±n Robert De Niro olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°kili, 1995 yapÄ±mÄ± Casino filmde rol almÄ±ÅŸtÄ±.

BENDEN Ã–ÄžRENDÄ°

1994 tarihli Bana Bir Ä°yilik Yap (The Favor) adlÄ± romantik komedide Brad Pitt'le birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Elizabeth McGovern "Her ÅŸeyi benden Ã¶ÄŸrendi" diyerek Pitt'e kamera karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶pÃ¼ÅŸmeyi kendisinin Ã¶ÄŸrettiÄŸini sÃ¶yledi. 58 yaÅŸÄ±ndaki Elizabeth McGovern, The Kelly Clarkson adlÄ± programa konuk oldu. Orada da yarÄ± ÅŸaka yarÄ± ciddi Brad Pitt'e 'Ã¶pÃ¼ÅŸme sanatÄ±' dahil bildiÄŸi her ÅŸeyi kendisinin Ã¶ÄŸrettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

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Jennifer Lawrence, beyazperdenin en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olabilir ama bazÄ± rol arkadaÅŸlarÄ± onu pek de Ã§ekici bulmuyor. Ã–zellikle Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnelerinde. Hunger Games (AÃ§lÄ±k OyunlarÄ±) filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Liam Hemsworth de (solda) bunlardan biri. Hemsworth, birlikte Ã§ektikleri Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi hakkÄ±nda ÅŸÃ¶yle konuÅŸmuÅŸtu: "Jennifer Ã§ok iyi arkadaÅŸÄ±m, onu seviyorum. Ama keÅŸke Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinden Ã¶nce sarÄ±msak yemeseydi."Lawrence, benzer bir sahneyi Passengers filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Chris Pratt ile de Ã§ekti. GÃ¼zel oyuncu bu sahne iÃ§in ise kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meden Ã¶nce bol bol nane Ã§iÄŸnediÄŸini sÃ¶yledi.

Angelina Jolie dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri ve birÃ§ok erkek onunla Ã¶pÃ¼ÅŸebilmek iÃ§in belki de her ÅŸeyini feda eder. Biri hariÃ§! Jolie'nin Wanted filmindeki rol arkadaÅŸÄ± James McAvoy'un sÃ¶yledikleri pek de hoÅŸ deÄŸil. AktÃ¶r, Jolie ile Ã¶pÃ¼ÅŸmeyi "terletici ve hiÃ§ de hoÅŸ deÄŸil" diyerek nitelendirdi.

ORLANDO HÄ°Ã‡ BECEREMÄ°YOR, JOHNNY KÃ–TÃœ DEÄžÄ°L

Keira Knightley'e gÃ¶re de Orlando Bloom iyi Ã¶pÃ¼ÅŸmeyi beceremiyor. GÃ¼zel oyuncu Johnny Depp'in bu konuda daha iyi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Knightley, Karayip KorsanlarÄ± serisinin gÃ¼ndemde oludÄŸu dÃ¶nemde bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda "Johny Depp kesinlikle kÃ¶tÃ¼ deÄŸildi" diye konuÅŸtu.

DEFALARCA TEKRARLAMAK ZORUNDA KALDIK

Tom Cruise'un GÃ¶revimiz Tehlike'deki rol arkadaÅŸÄ± Thandie Newton, Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶rle kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinden hiÃ§ keyif almamÄ±ÅŸ. GÃ¼zel oyuncu sahnenin yÃ¶netmenin istediÄŸi gibi olmasÄ± iÃ§in defalarca tekrarlanmak zorunda kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

'BU KADARINI BEKLEMÄ°YORDUM'

Harry Potter'Ä±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Emma Watson'Ä±n Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ ise rol arkadaÅŸÄ± Daniel Radcliffe tarafÄ±ndan "biraz hayvani" olarak nitelendirildi. Radcliffe "Ben bu Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼n yumuÅŸak olacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yordum. Ama beni kuvvetli bir biÃ§imde Ã¶ptÃ¼" dedi. "BÃ¶yle bir Ã¶pÃ¼cÃ¼k beklemiyordum" diyen Radcliffe "Ama ÅŸikayet etmeyeyim. Benim yerimde olmak isteyen 10 binlerce genÃ§ erkek vardÄ±r elbette" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

HayranlarÄ± Ã¼zÃ¼lecek belki ama Leonardo DiCaprio ile Ã¶pÃ¼ÅŸmek de pek Ã¶yle masal prensleriyle Ã¶pÃ¼ÅŸmeye benzemiyor. Bunu da rol arkadaÅŸÄ± Virginie Ledoyen sÃ¶ylÃ¼yor Ã¼stelik. The Beach adlÄ± filmde Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r ile kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Ledoyen'e gÃ¶re DiCaprio'nun Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ tek kelimeyle "kÃ¶tÃ¼." Ledoyen "Bence Leonardo tatlÄ± bir adam. Ama onu sevgili olarak istemezdim" diye konuÅŸtu. Bu arada, Shutter Island'daki rol arkadaÅŸÄ± Michelle Williams'a gÃ¶re ise Leonardo DiCaprio gayet iyi Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼yor.

FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON

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