Celine Dion kötü haberi kendisi duyurdu: Tedavisi olmayan nadir bir hastalığa yakalandı: Milyonda bir görülüyor

SES TELLERİ DE ETKİLENİYOR

Onun yakalandığı hastalık bugüne kadar bilinen hastalıklardan çok farklı. Bir yazar için harfleri unutmak ya da bir dansçı için hareket yeteneğini kaybetmek ne anlama geliyorsa bu hastalık da ünlü şarkıcı için aynı anlama geliyor. Çok nadir görülen hastalığın bir etkisi olarak kişi, kimi zaman yürüyemez hatta konuşamaz duruma bile gelebiliyor.

SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN KENDİSİ DUYURDU

Bu talihsiz durumdaki şarkıcı, birkaç kuşağın hafızasında, yüreğinden yükselen sesiyle hayat verdiği şarkılarıyla tanınan Celine Dion. Üç çocuk annesi Dion, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda, milyonda bir kişide görülen ve tedavisi bulunmayan Stiff Person Sendromu ya da Katı Kişi Sendromu olarak bilinen bir hastalığa yakalandığını duyurdu. Dion, gözyaşları içinde durumunu anlattığı paylaşımında bu sağlık sorunu nedeniyle Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti.Dion "Herkese merhaba... Size ulaşmak bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Hepinizi çok özledim ve sizinle şahsi bir sohbet yapmak için sabırsızlanıyorum. Bildiğiniz gibi ben her zaman açık bir kitap gibi oldum ve herhangi bir şeyi hazır hissetmeden söylemek de istemedim" diyerek başladı takipçileriyle dertleşmeye.

KAS SPAZMLARINA YOL AÇIYOR

Dion, bu girişin ardından hastalığı hakkında açıklama yaptı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu anlatan Celine Dion, bütün bunlarla yüzleşmenin ve mücadele ettikleri hakkında konuşmanın gerçekten zor olduğunu sözlerine ekledi. Sonra da hayranlarını çok üzen açıklamasını yaptı:" Son zamanlarda, çok nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyorum. Hastalığın adlı Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu)ve çok nadir, bir milyonda bir kişide görülüyor." Dion, bu açıklamanın ardından kendisinin ve ailesinin de hastalıkla ilgili ayrıntıları yeni yeni öğrenmekte olduğunu söyleyip "Şimdi biliyoruz ki bu hastalık benim mücadele ettiğim bazı kas spazmlarına yol açıyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

'BUNU SÖYLEMEK CANIMI YAKIYOR AMA...'

Ünlü şarkıcı Celine Dion, bu hastalığın yol açtığı spazmların ne yazık ki günlük hayatını da çok fazla etkilediğini söyledi. Bazen yürümesini güçleştirdiğini, bazen de ses tellerini bugüne kadar alıştığı şekilde kullanmasını engellediğini ifade etti. Dion bunu açıkladıktan sonra sözlerini şöyle sürdürdü: " Bunu söylemek canımı yakıyor ama bu şubat ayında çıkacağım Avrupa turnesine hazır olamayacağım anlamına geliyor."

'MÜCADELE GEREKTİREN UZUN BİR SÜREÇ VAR': Kendisine yardımcı olan harika doktorlarından söz eden Celine Dion, çocuklarının en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Kaslarını güçlendirmek ve kontrol altında tutmak için spor hekiminin yardımıyla çok sıkı çalıştığını belirten Dion, yine de önünde mücadele etmesini gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı.





'İYİLEŞME KONUSUNDA UMUDUM VAR'

"Tek bildiğim şey şarkı söylemek... Hayatım boyunca hep yaptığım ve yapmayı en sevdiğim şey bu. Sizi o kadar özledim ki... Sizin için sahnede olmayı... Performanslarım sırasında her zaman yüzde yüzümü veririm. Ama şu andaki durumum sadece bu kadarına izin veriyor" dedi Celine Dion. Kendisi için dinleyicilerine tekrar ulaşmanın, onlara seslenmenin bir alternatifi olmadığını vurgulayan Dion, yine de şu anda sağlığına konsantre olmak zorunda olduğunu belirtti. İyileşme yolunda umudu olduğunu da söylemeden geçemedi ünlü şarkıcı.

'KENDİNİZE İYİ BAKIN, İYİ OLUN': Takipçilerine sosyal medya aracılığıyla kendisine verdikleri destek için teşekkür eden Celine Dion "Bunun benim için anlamı büyük" diyerek sözlerini sürdürdü. Sonra da şunları ekledi: "Kendinize iyi bakın. İyi olun. Sizi çok seviyorum ve yakında yeniden görüşebilmeyi umuyorum."





'İYİLEŞMESİ, UMDUĞUNDAN UZUN SÜRECEK'

Aslında Celine Dion, bu yılın başından bu yana hastalığının belirtilerini yaşıyordu. 2022 Mart ve Nisan aylarında yaşadığı kas spazmları yüzünden, Kuzey Amerika'daki bazı programlarını iptal etmişti. Hayranlarını büyük üzüntüye boğan bu duyuru öncesinde Las Vegas'taki programını da iptal etmek zorunda kalmıştı. Ünlü şarkıcı internet sitesinde yer alan açıklamasında da Celine Dion'un performans göstermesini engelleyen şiddetli ve kalıcı kas spazmları nedeniyle tedavi gördüğü ve iyileşmesinin umduğundan uzun süreceği bilgisi yer almıştı.

Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu Nedir?): İlerleyici katılık ve sertlik ile karakterize kaynağı belirsiz ve nadir bir nörolojik hastalık. Sertlik öncelikle gövde kaslarını etkiler ve spazmların da birlikteliği ile vücutla ilgili deformitelerle sonuçlanır. Kronik ağrı, bozulmuş hareketlilik genel belirtilerdir. Spazmlar şiddetli ve öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir ve bazen kemikleri dahi kırabilecek seviyeye ulaşırlar. Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlı hale gelirler ve bu durumlar spazmları tetikleyebilir. Hastalığın kesin mekanizması belirgin değildir. SPS hastalarının, nadiren genel popülasyonda görülen glutamik asit dekarboksilaz antikorlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu antikorların hastalığın nedeni olduğu düşünülmektedir.





İLAÇLAR, SEMPTOMLARI AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR

Katı Kişi Sendromu yakalanan kişinin bedenini kilitleyip onu bir "heykele" dönüştürebiliyor. Bu durumda da kişi bazen yürüyemez bazen de konuşamaz hale geliyor. Hastalığın şu anda belirli bir tedavisi yok. Kullanılan ilaçlar Celine Dion'un da söylediği gibi hastalığın belirtilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

HAYATINDAKİ TRAJEDİLERLE GÜNDEME GELİYOR

Kanadalı şarkıcı Celine Dion, başarılı kariyerinin yanı sıra yaşadığı trajedilerle de gündeme geliyor sık sık. Şarkıcı, 2016 yılında büyük bir aşkla sevdiği eşi müzik yapımcısı Rene Angelil'i kaybetti. Angelil ile Dion'un yolları, ünlü şarkıcı henüz 12 yaşındayken yolları kesişti. 1981 yılında bir seçme sırasında Dion'u dinleyen ve sesini çok beğenin Angelil, onun ilk albümt "La Voix du Bon Dieu"nun masraflarını karşılamak için evini ipotek ettirmişti.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASINI KAZANDI: Celine Dion 1988 yılında İsviçre’yi temsilen katıldığı ve İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Eurovison Şarkı Yarışması'nı kazanmıştı.





BÜTÜN ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN FRANSIZCA ALBÜMÜ

1990'larda, Angélil'in de yardımıyla, yayımladığı İngilizce ve Fransızca albümlerle dünya genelinde ünlendi Celine Dion. 1996 tarihli Falling into You ve iki yıl sonra çıkardığı Let's Talk About Love albümleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde elmas sertifika aldı. Dion'un 1995 tarihli D'eux albümü de tüm zamanların en çok satan Fransızca albümü olarak tarihe geçti. Dion ayrıca "The Power of Love", "Think Twice", "Because You Loved Me", "It's All Coming Back to Me Now", "My Heart Will Go On" ve "I'm Your Angel" gibi şarkılarıyla dünya genelinde bir numarada yer aldı. Ancak 1999'da, kariyerine ara verip kanser teşhisi konan eşiyle zaman geçireceğini açıkladı. 2002'de müziğe geri döndü ve Paradise, Nevada'daki The Colosseum at Caesars Palace adlı mekânda düzenlenen A New Day... konserlerini gerçekleştirdi. Bu konserler 385 milyon dolar hasılatla tüm zamanların en başarılı yerleşik gösterisi oldu.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ: Celine Dion'un Rene Angelil ile evliliğinden Rene Charles, Eddy ve Nelson adında üç tane çocuğu bulunuyor.