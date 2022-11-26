Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Oyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldü

Güncelleme Tarihi:

#Meg Wynn Owen#Margaret Wright#Doktor Who
Oyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 17:07

Ekranda ya da sinema perdesinde, birbirinden farklı karakterlere bürünen bütün oyuncuların göz kamaştıran hayatlar yaşadığını mı sanıyorsunuz? Milyonluk malikaneler, lüks araçlar, etraflarında dört dönen hizmetçiler... Eğer sinema ya da dizi sektörüne emek veren tüm oyuncuların refah içine yaşadığını, hayat yolculuklarını da o şekilde tamamladığını düşünüyorsanız birazdan okuyacağınız gerçek yaşam öyküsü sizi şaşırtacaktır.

Haberin Devamı

ARKADAŞI, SIRTINDAN BIÇAKLADI
Bu, aslında oldukça bilinen yapımlarda oynayan, ama yaşlılık dönemini garanti altına almak için biriktirdiği bütün parasını "arkadaşım" dediği kişiye kaptıran ve sonunda bir bakım evinde yapayalnız ölen bir oyuncunun öyküsü. Üstelik öylesine yoksul düşmüş ki son yıllarında, kendisine giysi alacak parası bile kalmadığı için ölen insanlardan geriye kalanlarla idare etmiş. Bu trajik öyküyü ve kahramanını tanıyalım şimdi.

Oyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldü


ÜNLÜ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI
Margaret Wright ya da bilinen diğer adıyla Meg Wynn Owen adı belki size bir anlam ifade etmeyecektir. Ama Doctor Who, Love Actually, Pride and Prejudice, Gosford Park adlı yapımları mutlaka bilirsiniz. Özellikle belli bir yaşın üstündekiler, ülkemizde Yukarıdakiler Aşağıdakileradıyla ekrana gelen -orijinal adıyla Upstairs, Downstairs-dizisini çok iyi hatırlar. İşte Meg Wynn Owen, kariyeri boyunca bütün bu yapımlarda rol aldı ve genellikle övgüler alan performanslar sergiledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kraliçe 2. Elizabeth kanserdi, yakında öleceğini biliyordu: Son dört gününü böyle geçirdiKraliçe 2. Elizabeth kanserdi, yakında öleceğini biliyordu: Son dört gününü böyle geçirdiHaberi görüntüle

HAYATA TRAJİK VEDA
Yıllarını oyunculuğa veren, ömrünü, deyim yerindeyse kamera karşısında geçiren Meg Wynn Owen ya da doğum adıyla Margaret Wright, geçen haziran ayında Galler'de bir bakımevinde hayata veda etti. Oyuncu, 82 yaşındaydı. Böyle anlatınca ilk bakışta, çok da kısa sayılamayacak bir ömrü normal bir şekilde tamamlamış gibi görünebilir. Ama emektar oyuncunun ölüm biçimi ve koşulları gerçekten trajik.

Oyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldü


ÖLEN BAKIMEVİ SAKİNLERİNDEN KALAN KIYAFETLERİ GİYDİ
Meg Wynn Owen, hayatının son dönemlerini Galler'in başkenti Cardiff'te bir bakımevinde geçirdi. Hem de büyük zorluklar içinde. Kuaföre verecek parası olmadığı için saçını bakımevinde mesleği bu olmayan görevlilere kestirdi. Kıyafet almak için beş kuruşu bile yoktu, bu yüzden hayata veda eden bakımevi sakinlerinden kalan kıyafetlerle yetinmek zorunda kaldı. Sonunda da yalnızlık ve yokluk içinde son nefesini verdi.

Haberin Devamı

'ARKADAŞIM' DİYORDU, BÜTÜN PARASINI ÇALDI: Bütün bunların nedeni de "arkadaşı" sandığı ve güvendiği Brian Malam adlı 60 yaşındaki kostüm tasarımcısının, yaşlılığını garanti altına almak için yaptığı bütün birikimi yasadışı yollarla elinden alması yani çalmasıydı.

Oyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldü

GERİDE SADECE KREDİLİ MEVDUAT HESABI KALDI
Meg Wynn Owen'ın bunama hastalığına yakalandığı ve durumunun giderek kötüleşmeye başladığı 2014 yılında, oyuncunun bütün mali işlerinden sorumlu olarak Brian Malam atandı. Fakat Meg Wynn Owen'ın arkadaşı bildiği Malam, yıllar içinde kimi zaman kendi banka hesabına yaptığı havalelerle, kimi zaman direkt para çekerek, kimi zaman da alışveriş yoluyla oyuncunun bütün birikimini tüketti ve onu beş parasız bıraktı. Malam'ın, Meg Wynn Owen'ın birikiminden yasa dışı yollarla aldığı ya da harcadığı paranın 65 bin sterlin olduğu belirtiliyor. Geride sadece Margaret Wright'ın bin 750 sterlinlik kredili mevduat hesabı kaldı.

Haberin Devamı

İKİ YIL SEKİZ AY HAPİS CEZASI ALDI: Elbette bu yaptığı Brian Malam'ın yanına kar kalmadı. Yargı karşısında hesap verdi, suçunu itiraf etti ve sonunda Cardiff Mahkemesi tarafından iki yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

PARAYI DÖRT YIL İÇİNDE TÜKETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Duruşmalar sırasında Brian Malam, yokluk içinde ölen Margaret Wright'ın 65 bin sterlinlik birikimini dört yıl içinde tükettiğini itiraf etti. Yargıç Abigail Jackson, Margaret Wright'ın hesabındaki olağandışı hareketliliği fark eden bankanın hemen alarma geçtiğini söyledi. Jackson'ın anlattığına göre, Margaret Wright bu konuda büyük bir üzüntüye kapıldı. Bu durum, 2020 yılında polise bildirilmişti. Bu şekilde konuyla ilgili soruşturma başladı ve Malam'ın, oyuncunun birikimini nasıl tükettiği bütün açıklığıyla ortaya çıktı.

Oyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldü


'GERİ VERECEKTİM' DEDİ
Brian Malam, tutuklandıktan sonra Wright'ın hesabından binlerce sterlin çaldığını itiraf etti ama sonra "hepsini geri ödemeyi düşündüğünü" söyledi. Fakat yargıç Paul Hodson, kostüm tasarımcısı Malam'a "Wright'a ait olan banka hesabından binlerce sterlin alıp kendi hesabınıza geçiriyordunuz ya da doğrudan harcıyordunuz. Zaman içinde buna devam ettiniz ve bu para hiçbir şekilde geri ödenemezdi" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ünlü şarkıcı mutluluğu genç sevgilide buldu: Aşk, matematik tanımaz... Ergenler gibi öpüşüyoruzÜnlü şarkıcı mutluluğu genç sevgilide buldu: Aşk, matematik tanımaz... Ergenler gibi öpüşüyoruzHaberi görüntüle

KURBANINIZ PARASI OLMADIĞI İÇİN ÖLEN İNSANLARIN KIYAFETLERİNİ GİYDİ
İşte duruşmanın bu bölümünde yargıç Hodson, oyuncu Margaret Wright'ın hayatının son günlerindeki trajik durumu anlattı: " Kurbanınız, parası olmadığı için; bakımevinde ölmüş olan insanların kıyafetlerini giymek zorunda kaldı.

Oyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldü

'HARİKA BİR OYUNCUYDU'
Bu arada geçen haziran ayında hayata veda eden Meg Wynn'in ölümü, daha önce birlikte çalıştığı arkadaşlarını yasa boğdu. Haber üzerine Steven Veerapen, Twitter paylaşmında "Downstairs Upstairs dizisinde Hazel karakterini canlandıran Owen'ın ölümünün kendisini inanılmayacak kadar üzdüğünü ifade etti. Veerapen, Wynn'i "duyduğum en sevimli seslerden birine sahip harika bir oyuncuydu" diye tanımlamıştı. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Tacizleri bitmek bilmedi, bana tükürdü, üzerime kahve döktü: Ama kendimi kurban gibi görmedimTacizleri bitmek bilmedi, bana tükürdü, üzerime kahve döktü: Ama kendimi kurban gibi görmedimHaberi görüntüle

Oyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldü
FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meg Wynn Owen#Margaret Wright#Doktor Who

BAKMADAN GEÇME!

1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası
Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası
Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası