Oyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldü

ARKADAŞI, SIRTINDAN BIÇAKLADI

Bu, aslında oldukça bilinen yapımlarda oynayan, ama yaşlılık dönemini garanti altına almak için biriktirdiği bütün parasını "arkadaşım" dediği kişiye kaptıran ve sonunda bir bakım evinde yapayalnız ölen bir oyuncunun öyküsü. Üstelik öylesine yoksul düşmüş ki son yıllarında, kendisine giysi alacak parası bile kalmadığı için ölen insanlardan geriye kalanlarla idare etmiş. Bu trajik öyküyü ve kahramanını tanıyalım şimdi.

Margaret Wright ya da bilinen diğer adıyla Meg Wynn Owen adı belki size bir anlam ifade etmeyecektir. Ama Doctor Who, Love Actually, Pride and Prejudice, Gosford Park adlı yapımları mutlaka bilirsiniz. Özellikle belli bir yaşın üstündekiler, ülkemizde Yukarıdakiler Aşağıdakileradıyla ekrana gelen -orijinal adıyla Upstairs, Downstairs-dizisini çok iyi hatırlar. İşte Meg Wynn Owen, kariyeri boyunca bütün bu yapımlarda rol aldı ve genellikle övgüler alan performanslar sergiledi.

HAYATA TRAJİK VEDA

Yıllarını oyunculuğa veren, ömrünü, deyim yerindeyse kamera karşısında geçiren Meg Wynn Owen ya da doğum adıyla Margaret Wright, geçen haziran ayında Galler'de bir bakımevinde hayata veda etti. Oyuncu, 82 yaşındaydı. Böyle anlatınca ilk bakışta, çok da kısa sayılamayacak bir ömrü normal bir şekilde tamamlamış gibi görünebilir. Ama emektar oyuncunun ölüm biçimi ve koşulları gerçekten trajik.

'ARKADAŞIM' DİYORDU, BÜTÜN PARASINI ÇALDI: Bütün bunların nedeni de "arkadaşı" sandığı ve güvendiği Brian Malam adlı 60 yaşındaki kostüm tasarımcısının, yaşlılığını garanti altına almak için yaptığı bütün birikimi yasadışı yollarla elinden alması yani çalmasıydı.

Meg Wynn Owen, hayatının son dönemlerini Galler'in başkenti Cardiff'te bir bakımevinde geçirdi. Hem de büyük zorluklar içinde. Kuaföre verecek parası olmadığı için saçını bakımevinde mesleği bu olmayan görevlilere kestirdi. Kıyafet almak için beş kuruşu bile yoktu, bu yüzden hayata veda eden bakımevi sakinlerinden kalan kıyafetlerle yetinmek zorunda kaldı. Sonunda da yalnızlık ve yokluk içinde son nefesini verdi.

GERİDE SADECE KREDİLİ MEVDUAT HESABI KALDI

Meg Wynn Owen'ın bunama hastalığına yakalandığı ve durumunun giderek kötüleşmeye başladığı 2014 yılında, oyuncunun bütün mali işlerinden sorumlu olarak Brian Malam atandı. Fakat Meg Wynn Owen'ın arkadaşı bildiği Malam, yıllar içinde kimi zaman kendi banka hesabına yaptığı havalelerle, kimi zaman direkt para çekerek, kimi zaman da alışveriş yoluyla oyuncunun bütün birikimini tüketti ve onu beş parasız bıraktı. Malam'ın, Meg Wynn Owen'ın birikiminden yasa dışı yollarla aldığı ya da harcadığı paranın 65 bin sterlin olduğu belirtiliyor. Geride sadece Margaret Wright'ın bin 750 sterlinlik kredili mevduat hesabı kaldı.

İKİ YIL SEKİZ AY HAPİS CEZASI ALDI: Elbette bu yaptığı Brian Malam'ın yanına kar kalmadı. Yargı karşısında hesap verdi, suçunu itiraf etti ve sonunda Cardiff Mahkemesi tarafından iki yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

PARAYI DÖRT YIL İÇİNDE TÜKETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Duruşmalar sırasında Brian Malam, yokluk içinde ölen Margaret Wright'ın 65 bin sterlinlik birikimini dört yıl içinde tükettiğini itiraf etti. Yargıç Abigail Jackson, Margaret Wright'ın hesabındaki olağandışı hareketliliği fark eden bankanın hemen alarma geçtiğini söyledi. Jackson'ın anlattığına göre, Margaret Wright bu konuda büyük bir üzüntüye kapıldı. Bu durum, 2020 yılında polise bildirilmişti. Bu şekilde konuyla ilgili soruşturma başladı ve Malam'ın, oyuncunun birikimini nasıl tükettiği bütün açıklığıyla ortaya çıktı.

Brian Malam, tutuklandıktan sonra Wright'ın hesabından binlerce sterlin çaldığını itiraf etti ama sonra "hepsini geri ödemeyi düşündüğünü" söyledi. Fakat yargıç Paul Hodson, kostüm tasarımcısı Malam'a "Wright'a ait olan banka hesabından binlerce sterlin alıp kendi hesabınıza geçiriyordunuz ya da doğrudan harcıyordunuz. Zaman içinde buna devam ettiniz ve bu para hiçbir şekilde geri ödenemezdi" dedi.

KURBANINIZ PARASI OLMADIĞI İÇİN ÖLEN İNSANLARIN KIYAFETLERİNİ GİYDİ

İşte duruşmanın bu bölümünde yargıç Hodson, oyuncu Margaret Wright'ın hayatının son günlerindeki trajik durumu anlattı: " Kurbanınız, parası olmadığı için; bakımevinde ölmüş olan insanların kıyafetlerini giymek zorunda kaldı.

'HARİKA BİR OYUNCUYDU'

Bu arada geçen haziran ayında hayata veda eden Meg Wynn'in ölümü, daha önce birlikte çalıştığı arkadaşlarını yasa boğdu. Haber üzerine Steven Veerapen, Twitter paylaşmında "Downstairs Upstairs dizisinde Hazel karakterini canlandıran Owen'ın ölümünün kendisini inanılmayacak kadar üzdüğünü ifade etti. Veerapen, Wynn'i "duyduğum en sevimli seslerden birine sahip harika bir oyuncuydu" diye tanımlamıştı.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON