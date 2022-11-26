Oyuncunun trajik sonu: Arkadaşı dolandırıp tüm birikimini çaldı, bakımevinde beş kuruşsuz öldü

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ARKADAŞI, SIRTINDAN BIÇAKLADI
Bu, aslında oldukça bilinen yapımlarda oynayan, ama yaşlılık dönemini garanti altına almak için biriktirdiği bütün parasını "arkadaşım" dediği kişiye kaptıran ve sonunda bir bakım evinde yapayalnız ölen bir oyuncunun öyküsü. Üstelik öylesine yoksul düşmüş ki son yıllarında, kendisine giysi alacak parası bile kalmadığı için ölen insanlardan geriye kalanlarla idare etmiş. Bu trajik öyküyü ve kahramanını tanıyalım şimdi.
HAYATA TRAJİK VEDA
Yıllarını oyunculuğa veren, ömrünü, deyim yerindeyse kamera karşısında geçiren Meg Wynn Owen ya da doğum adıyla Margaret Wright, geçen haziran ayında Galler'de bir bakımevinde hayata veda etti. Oyuncu, 82 yaşındaydı. Böyle anlatınca ilk bakışta, çok da kısa sayılamayacak bir ömrü normal bir şekilde tamamlamış gibi görünebilir. Ama emektar oyuncunun ölüm biçimi ve koşulları gerçekten trajik.
'ARKADAŞIM' DİYORDU, BÜTÜN PARASINI ÇALDI: Bütün bunların nedeni de "arkadaşı" sandığı ve güvendiği Brian Malam adlı 60 yaşındaki kostüm tasarımcısının, yaşlılığını garanti altına almak için yaptığı bütün birikimi yasadışı yollarla elinden alması yani çalmasıydı.
GERİDE SADECE KREDİLİ MEVDUAT HESABI KALDI
Meg Wynn Owen'ın bunama hastalığına yakalandığı ve durumunun giderek kötüleşmeye başladığı 2014 yılında, oyuncunun bütün mali işlerinden sorumlu olarak Brian Malam atandı. Fakat Meg Wynn Owen'ın arkadaşı bildiği Malam, yıllar içinde kimi zaman kendi banka hesabına yaptığı havalelerle, kimi zaman direkt para çekerek, kimi zaman da alışveriş yoluyla oyuncunun bütün birikimini tüketti ve onu beş parasız bıraktı. Malam'ın, Meg Wynn Owen'ın birikiminden yasa dışı yollarla aldığı ya da harcadığı paranın 65 bin sterlin olduğu belirtiliyor. Geride sadece Margaret Wright'ın bin 750 sterlinlik kredili mevduat hesabı kaldı.
İKİ YIL SEKİZ AY HAPİS CEZASI ALDI: Elbette bu yaptığı Brian Malam'ın yanına kar kalmadı. Yargı karşısında hesap verdi, suçunu itiraf etti ve sonunda Cardiff Mahkemesi tarafından iki yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
PARAYI DÖRT YIL İÇİNDE TÜKETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Duruşmalar sırasında Brian Malam, yokluk içinde ölen Margaret Wright'ın 65 bin sterlinlik birikimini dört yıl içinde tükettiğini itiraf etti. Yargıç Abigail Jackson, Margaret Wright'ın hesabındaki olağandışı hareketliliği fark eden bankanın hemen alarma geçtiğini söyledi. Jackson'ın anlattığına göre, Margaret Wright bu konuda büyük bir üzüntüye kapıldı. Bu durum, 2020 yılında polise bildirilmişti. Bu şekilde konuyla ilgili soruşturma başladı ve Malam'ın, oyuncunun birikimini nasıl tükettiği bütün açıklığıyla ortaya çıktı.
KURBANINIZ PARASI OLMADIĞI İÇİN ÖLEN İNSANLARIN KIYAFETLERİNİ GİYDİ
İşte duruşmanın bu bölümünde yargıç Hodson, oyuncu Margaret Wright'ın hayatının son günlerindeki trajik durumu anlattı: " Kurbanınız, parası olmadığı için; bakımevinde ölmüş olan insanların kıyafetlerini giymek zorunda kaldı.
'HARİKA BİR OYUNCUYDU'
Bu arada geçen haziran ayında hayata veda eden Meg Wynn'in ölümü, daha önce birlikte çalıştığı arkadaşlarını yasa boğdu. Haber üzerine Steven Veerapen, Twitter paylaşmında "Downstairs Upstairs dizisinde Hazel karakterini canlandıran Owen'ın ölümünün kendisini inanılmayacak kadar üzdüğünü ifade etti. Veerapen, Wynn'i "duyduğum en sevimli seslerden birine sahip harika bir oyuncuydu" diye tanımlamıştı.