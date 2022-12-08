Kral Charles ile ilgili çarpıcı iddia: Gelini Kate'e kötü söz söyleyenin unvanı gidecek

Haberin Devamı

MEGHAN VE HARRY EL ELE BAŞKA SULARA YELKEN AÇTI

Aslında her şey ailenin haşarı çocuğu Prens Harry'nin, 2018 yılında eski bir dizi oyuncusu olan Meghan Markle ile evlenmesiyle başladı. Markle, aileye katıldıktan sonra, monarşiye kendince bazı yenilikler getirmek istedi. Ancak İngiliz kraliyet ailesi -ki zaten kendi üyeleri tarafından bile "şirket" olarak adlandırılıyor- öyle yeniliklere kolay izin veren bir aile değil. Yeni gelin Meghan ile zaten gençliğinden beri ailenin başını sık sık ağrıtan Harry el ele verip bambaşka sulara yelken açtı. Önce oğulları Archie'nin dünyaya gelmesini bahane ederek uzun süre gözlerden uzak kaldılar. O sırada haklarında söylentiler çıkmaya başlamıştı zaten. Ardından da 2020 yılının ilk ayında kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılma kararını açıkladılar. O sırada küçücük bir bebek olan oğulları Archie'yi de yanlarına alıp ABD'ye taşındılar. İşte ondan sonra aileye yönelik "bombardımana" başladılar. Aileden ayrılık amacı olarak beyan ettikleri "basından ve meraklı gözlerden uzak sakin bir hayat" arzusunun tamamen dışında bir yola girdiler.

Haberin Devamı

UNVANLARINI KAYBEDEBİLİRLER

Bütün bunlar olup biterken dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Her ne kadar Harry bazı askeri unvanlarını ve yöneticiliklerini kaybetmiş olsa bile çift, evlenirken Kraliçe'nin kendilerine verdiği Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını hep korudu. Milyonlarca kişi Kraliçe'nin bu unvanları ne zaman ellerinden alacağını merak ederken bu gerçekleşmedi. Hatta onlar gittikleri her yerde bu unvanı göğüslerini gere gere kullandı. Ama İngiliz kraliyet ailesini yıllardır takip eden uzmanların yorumlarına bakılırsa, Kral 3. Charles'ın hükümdarlığı döneminde bu durumun değişmesi çok büyük olasılık.Bu uzmanların ortak görüşüne göre Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarının Harry ile Meghan'ın elinde kalması, tamamen yakında bir dijital platformda yayınlanacak olan belgesele bağlı. Bir de Prens Harry'nin, 2023 yılında piyasaya çıkacak olan Spare adlı kitabının sayfalarında yer alacak iddialara.

Haberin Devamı

'KATE' DEMEDEN DURAMADILAR: 'KÖTÜ SÖZ SÖYLERLERSE UNVANLAR GİDECEK' İDDİASI

Kraliyet uzmanlarına bütün bunları düşündüren, Harry ile Meghan'ın, kendi deyimleriyle "kapalı kapılar ardında yaşanan gerçekleri" anlatacağı belgeselin fragmanındaki Kate Middleton ve Prens William görüntüleri. Çünkü her iki fragmanda da özellikle yeni Galler Prensesi'ne vurgu yapılıyor. Birinde Harry ile Meghan'ın aile içindeki son görevleri olan Milletler Topluluğu Günü'ndeki törende Kate'in yüzüne odaklanıyor görüntü. Diğerinde de Kate Middleton'ın evlenmeden önce etrafı paparazziler tarafından çevrilmiş daha eski bir görüntüsü yer alıyor. Bütün bunlara bakılırsa Harry ile Meghan, hazırladıkları programda Kate Middleton ile ilgili bölümlere de yer verdi. İşte zaten uzmanların göz önüne aldıkları da bu ayrıntı... Onların görüşüne göre zaten küçük oğlu Harry'nin "yaramazlıklarından" bıkan Kral Charles, eğer belgeselde çok sevdiği gelini Kate'e yönelik eleştiriler yer alıyorsa Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını, çiftin elinden alacak. GB News'a konuk olan kraliyet yorumcusu Michael Cole, bu konuda bazı ipuçlarının dikkatini çektiğini ileri sürdü. Cole'a göre eğer Harry hem kitabında; hem de eşiyle birlikte yer aldığı belgeselde Kate Middleton aleyhine sözler sarf ettiyse bu durum Charles'ın Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını onların elinden almasını "tetikleyebilir." Harry'nin söz konusu programda sarf ettiği "Kraliyet ailesine evlenen kadınların acı ve eziyet çektiğine dair" yorumları daha önce de dikkat çekmişti. Uzmanlara göre bütün bu işaretler de çiftin aileye sonradan katılan ve kocası William'ın Galler Prensi olmasıyla birlikte Galler Prensesi unvanını alan Kate Middleton'ın konu edildiğini gösteriyor.

Haberin Devamı

IRKÇILIK SKANDALINI ÖRNEK GÖSTERDİ: Michael Cole, Charles'ın, eğer Kate Middleton aleyhine sözler sarf edildiyse Harry ile Meghan'ın unvanlarını hiç düşünmeden iptal edebileceği görüşünde. Bu konuda Buckingham Sarayı'nda yaşanan son "ırkçılık skandalına" gönderme yaptı Cole. Geçen hafta gündemi işgal eden bu olay sonucunda Prens William'ın vaftiz annesi olan, yıllarca Kraliçe'nin nedimeliğini yapan Lady Susan Hussey, hemen istifaya çağrılmıştı. Konsort Kraliçe Camilla'nın ev sahipliğinde düzenlenen kadına şiddeti önleme konulu bir toplantıda, 83 yaşındaki Hussey, bir gönüllü kuruluşun başkanı olan Ngozi Fulani'ye ısrarla nereli olduğunu sormuştu. Ondan "İngiltere'de doğduğu" yanıtını almasına rağmen, atalarının nereden göç ettiklerini öğrenmeye çalışmıştı Lady Hussey. Fulani, 15 dakikalık bu sohbetin sonunda kendini kötü hissettiğini açıklamıştı. Hussey ise ırkçılık içeren sorusu nedeniyle tam 60 yıldır çalıştığı Buckingham Sarayı'ndan istifa etmişti. İşte bu gelişmeyi göz önüne alan Michael Cole, eğer Harry ile Meghan'ın programında Kate'e yönelik hakaret hatta sadece eleştiri bile olması durumunda Harry ile Meghan'ın unvanlarını kaybedeceklerini düşünüyor. Cole'a göre son ırkçılık skandalında hızla harekete geçen Buckingham Sarayı, bu durumda da sessiz ve sakin kalmayacak.

DIANA'YA UYGULANMIŞTI:

Kraliyet uzmanlarının bu konuda dikkat çektiği başka bir ayrıntı daha var. O da Charles'ın, küçük oğlu Harry ve eşi Meghan'ın unvanlarını almak için elinde yaptırım gücü bulunduğu. Bunun bir örneği Prenses Diana, Charles'tan boşandığı zaman uygulanmıştı. Boşanmanın ardından Diana'nın "majesteleri" unvanı hiç vakit geçirilmeden elinden alınmıştı.

SERT AMA NAZİK BİR AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Fakat bazı kaynaklara göre kraliyet ailesi, Harry ile Meghan'ın bütün saldırılarına karşı her zamanki gibi yanıt vermeden tepkisiz de kalabilir... Aile, Harry ile Meghan, Oprah Winfrey röportajında kendilerine yönelik ırkçılık da dahil bazı suçlamalarda bulunduklarında gayet politik bir dille kaleme alınmış bir açıklama yayınlamıştı. Söz konusu açıklamada aile, Harry ile Meghan'ın bu kadar büyük zorluk çektiklerinden haberdar olmadığını vurguladı. Uzmanlara bakılırsa bunların satır aralarında "bütün bunları röportajda açıklamak yerine bizimle konuşmalıydınız" mesajı gizliydi. Soğuk ve keskin bir dille yazılan açıklamada Harry ile Meghan'ın her zaman ailenin sevilen üyeleri arasında yer alacağı da vurgulanmıştı. Yani dünya kamuoyunun gözünde çifte onların diliyle yanıt verilmemişti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Harry ile Meghan'ın, Kate Middleton aleyhine konuşmaları durumunda Charles'ın unvanlarını ellerinden alabileceği iddiası hiç de temelsiz değil. Charles, her ne kadar soylu bir aileden gelmese de oğlu William ile evlendikten sonra hem halkın hem de ailede birçok kişinin sevgisini kazanan gelini Kate Middleton ile gayet iyi geçiniyor. Hatta zaman zaman ona olan sevgisini gözler önüne sermekten de çekinmiyor. Bunun bir örneği de geçen haziran ayında Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü etkinliklerinden birinde yaşandı. St Paul's Katedrali'ndeki etkinliğe o dönemde veliaht prens olan Charles eşi Camilla; oğlu William ile gelini Kate katıldı. Charles, katedrale giriş sırasında gelini Kate'e gülerek bir öpücük gönderdi. Sonra da yanına gidip yanaklarından öperek kısa bir süre sohbet etti. Charles'ın Kate'e gönderdiği öpücük uzun süre dünya basınının gündeminde kaldı. Charles, babası Prens Philip'i kaybettiğinde de gelini Kate ile yakınlığı bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. Cenaze töreninin ardından katedralin dışına çıkan aile yan yana dururken Kate elini Charles'ın boynuna atıp onunla bir süre konuşmuştu. Kral Charles ile gelini Kate arasındaki samimiyet, sık sık kameralara da yansıyor zaten. Tıpkı geçen yıl James Bond filminin Londra galasında çekilen bu karede olduğu gibi.

Aslına bakılırsa Kate Middleton ile Prens Harry, hem düğün öncesinde hem de sonrasında gayet iyi geçiniyordu. Hatta Prens Harry, Kate hakkında "hiçbir zaman sahip olamadığım kız kardeşim" yorumunu yapıyordu. Zaman zaman aileyi temsilen birlikte etkinliklere katılan Kate ile Harry'nin aralarındaki uyum, birbirlerine bakış ve davranışlarından da belli oluyordu. Hatta öyle ki kimi zaman William, Harry ve Kate'in birlikte katıldıkları etkinliklerde de durum gözler önüne seriliyordu. William ağır başlı bir şekilde sakince otururken Kate ile Harry zaman zaman konumlarının el verdiği ölçüde kahkahalar atıyor ya da bazen gülmemek için kendilerini zor tutuyorlardı.

KADINLARIN GÖNLÜNÜ ALMASINI BİLİYORDU

Uzmanların o dönemdeki değerlendirmesine göre Prens Harry ağabeyi Prens William'dan farklı bir kişiliğe sahipti. Geleceğin kralı olan Prens William ağırbaşlı, daha sakin durmak zorundaydı. Prens Harry'nin ise gittiği her ortamı neşelendiren, kendisi de neşeli olmayı seven bir karakteri vardı. Bir başka ayrıntı ise Harry'nin kadınlarla çok iyi geçinmesiydi. Meghan Markle ile evlenmeden önce Harry, ailesindeki kadınlarla da gayet iyi geçiniyordu. Kuzenleri Zara Philips, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile katıldığı davetlerde onları da gülümseten şakalar yapıyor. Ayrıca Prens Harry'nin zaman zaman etrafındaki kadınlara hoş sözler söyleyip iltifat ettiği, kıyafetleri ya da görünüşleri ile ilgili gönül alan yorumlar yaptığı da onu yakından tanıyanlar tarafından biliniyor.

HARRY'NİN İNCELİĞİ SAYESİNDE YÜZÜK PARMAĞINDA

Harry, William ve Kate arasındaki ilişkinin nereden nereye geldiğini en çarpıcı örneklerinden biri de Galler Prensesi'nin nişan yüzüğü. Yani Diana'dan miras kalan o efsane yüzük. Bunun ardında çarpıcı bir öykü var. Diana öldüğünde ondan kalan bazı mücevherler iki oğlu William ile Harry arasında paylaştırıldı. Defalarca İngiliz basınına yansıyan iddialara göre bu yüzük aslında Harry'nin payına düşmüştü.Fakat William'ın Kate'e evlenme teklif edeceğini öğrendiğinde ağabeyine yüzüğü vermeyi teklif etti. Bunun çok daha uygun olacağını söyledi. Yani bu iddiaya göre Kate Middleton, Prenses Diana'nın efsaneleşen ve taklitleri yapılan o efsane yüzüğünü Harry'nin inceliği sayesinde parmağında taşıyor.