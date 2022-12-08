Sevgilimle birlikte olmam için kocam aradan çekildi: Bana verdiği en güzel hediye çocuklarımız!

Haberin Devamı

SOYLU KOCASINI TERK ETTİ

Bu enteresan öyküsünün kahramanlarından biri, ilerleyen yaşına rağmen sinema dünyasının "müzmin bekârı" olma özelliğini elinde tutan Al Pacino. Onunla birlikte olmak uğruna kocasını terk eden kişi ise Pacino'nun meslektaşı Beverly D'Angelo... Üstelik bir dönemin en güzeloyuncularından biri olan D'Angelo'nun, Al Pacino uğruna hiç düşünmeden terk ettiği kişi bir İtalyan dükü olan Lorenzo Salviati. Beverly D'Angelo,anlattıklarına bakılırsa hiç pişman olmadığı bu aşk öyküsünün ayrıntıları hakkında People dergisine konuştu. Gelin biz de onun anlatımıyla bu ilginç aşk ve ihanet öyküsüne bir bakalım.

Haberin Devamı

HER İKİSİ DE KENDİ HAYATINI YAŞIYORDU

Beverly D'Angelo ile İtalyan Dükü Salviati, 1981 yılında hayatlarını birleştirdi. Los Angeles'ta bir partide tanışan çift, öyle gösterişli bir törenle değil kelimenin tam anlamıyla "kaçarak" evlendi. D'Angelo ile Salviati'nin evliliği ilginç bir özellik taşıyordu aslında. Yasal olarak evli olmalarına rağmen, "kendi hayatlarını yaşama" konusunda anlaştılar. Yani açık bir evlilik sürdürüyorlardı. Fakat buna rağmen bir kriz durumunda, yani biri diğerine ihtiyaç duyduğunda tekrar bir araya geleceklerdi. Beverly D'Angelo bu anlaşmayı kocasıyla kendisi arasında bir sır gibi tuttu. Fakat sonra Al Pacino ile tanışınca bu konudaki fikri değişti.

BU ÇILGINCA! Ünlü oyuncu, kocasıyla yaptığı bu açık evlilik anlaşmasını Al Pacino'ya ayrıntılarıyla anlattı. Yıllar sonra aralarında geçen o konuşmayı da şöyle aktardı D'Angelo "Kocamla anlaşmamızı Al Pacino'ya anlattım ve bana bunun çılgınca bir durum olduğunu söyledi."





KOCAM BENİ HİÇ KISKANMADI

Gelelim Beverly D'Angelo'nun Al Pacino'ya aşık olduğunu kocasına nasıl söylediğine ve sonrasında neler olduğuna... Onu da ünlü oyuncudan dinleyelim: " Kocama, Al Pacino'ya aşık olduğumu söylediğimde beni kıskanmadı. Ama bir oyuncuyla birlikte olmam fikrine karşı çıktı."D'Angelo, kocasıyla arasında geçen konuşmayı da şöyle anlattı: "Kocam bana 'Bir oyuncu mu?' diye sordu. Ona Al Pacino'ya gerçekten aşık olduğumu ve çocuk sahibi olmayı düşündüğümüzü anlattım."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Rami Malek rol arkadaşıyla böyle yakalandı Haberi görüntüle

'KADIN KOKUSU'... AL PACINO'YU SEVERİM... HEMEN BOŞANIYORUZ

Beverly D'Angelo, kocası Salviati'ye Al Pacino hakkında biraz daha bilgi verdiğinde özellikle de onun Scent of a Woman (Kadın Kokusu) filminin başrol oyuncusu olduğunu söylediğinde kocasının fikrini değiştirdiğini ekledi. Beverly D'Angelo, Salviati'nin bundan sonraki tepkisini de özetledi. Kocası Dük Salviati, "Al Pacino... Harika. Onu severim" dedi ve ardından da şunu ekledi: "Boşanıyoruz!"

KAYINVALİDEM BOŞANDIKTAN SONRA BENİ SEVMEYE BAŞLADI

Nüfuzlu ve zengin kocasını Al Pacino için terk ettikten sonra eski kayınvalidesinin de aniden kendisini sevmeye başladığını anlattı bugün 71 yaşında olan Beverly D'Angelo: "İşte o zaman kayınvalidem beni sevmeye başladı. Sanırım benim ayrıcalık, zenginlik ve unvan için oğluyla evlenmediğimi anlaması tam 15 yılını aldı." Bu arada Beverly D'Angelo ile İtalyan dükü Don Lorenzo Salviati ile 1981'de evlenip 1995'te boşandığını hatırlatalım.

Haberin Devamı

BİRLİKTE ÇOCUK YAPMA SÖZÜNÜ TUTTULAR

Beverly D'Angelo ile Al Pacino birlikte olmaya başladılar ama hiç evlenmediler. Fakat birlikte çocuk sahibi olma sözünü de tuttular. Çiftin şu anda 21 yaşında olan Olivia ve Anton adında ikizleri bulunuyor.

'HARİKA BİR AŞK EŞLEŞMESİYDİ'

Beverly D'Angelo ile Al Pacino 2003 yılında yollarını ayırdı. Ama D'Angelo onu aradan geçen yıllara rağmen büyük bir sevgiyle hatırlıyor. Ünlü oyuncu hakkındaki değerlendirmesi ise şöyle: " Al'in bana verdiği en büyük hediye benim anne olmamı sağlaması." D'Angelo, Al Pacino ile ilişkisini ise "Harika bir aşk eşleşmesiydi" diyerek özetledi.

Haberin Devamı

Al Pacino ile Beverly D'Angelo'nun ikizleri Olivia (yukarıda) ve Anton 21 yaşına geldi.

PACINO'NUN BİR BAŞKA İLİŞKİSİNDEN BİR ÇOCUĞU DAHA VAR

Bu arada Al Pacino'nun, Beverly D'Angelo ile evliliğinden dünyaya gelen ikizlerinin yanı sıra Jan Tarrant ile ilişkisinden de Julie Marie Pacino adında 33 yaşında bir kızı daha olduğunu hatırlatalım.