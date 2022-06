Elbisenin dikiÅŸlerini patlatmÄ±ÅŸ: GÃ¶zyaÅŸlarÄ±mÄ± tutamÄ±yorum, aÄŸlÄ±yorum

Haberin Devamı

İKONİK ELBİSENİN SON HALİ KIZDIRDI

Bunun nedeni de sinema dünyasının efsane yıldızlarından biri tarafından, ölümünden çok kısa bir süre önce giyilen, onun üzerinde "ikonikleşen" yıllar sonra bir başkası tarafından giyilince büyük infial yaratan bir elbisenin son hali.

İLGİ ODAĞI OLDU

Eğer gösteri dünyasının önemli etkinliklerini takip ediyorsanız bütün bunların, Marilyn Monroe'nun 60 yıllık efsane elbisesiyle MET Gala'ya katılan Kim Kardashian'ın tercihinden kaynaklandığını hemen anladınız. New York Metropolitan Müzesi'nin geleneksel gala gecesi mayıs ayının başında gerçekleşti. Ana teması "pırıltılı cazibe" olarak belirlenen galaya katılan konuklar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Kim Kardashian oldu. MET Gala'nın "gediklilerinden" biri olan Kardashian, yanında yeni sevgilisi Pete Davidson ve üzerinde de artık hayatta olmamasına rağmen hala bir efsane olarak anılan Marilyn Monroe'nun 1962 yılında giydiği, ölümünden sonra da bir müzede muhafaza edilen elbisesi vardı. Beyazperdenin "sarışın bombası" Monroe ile özdeşleşmek için saçını da sarıya boyamıştı Kardashian. İlk bakışta amacına da ulaşmıştı, çünkü ilgi odağı olmuştu.

Haberin Devamı

MONROE HAYRANLARI ÖFKEDEN "DELİRDİ"

Kardashian'ın giyim tercihi yani Marilyn Monroe'nun efsane elbisesi ise kelimenin tam anlamıyla infial yarattı. Aslında Kardashian, MET Gala'ya girişte kırmızı halıda o elbiseyle poz verdikten sonra içeride efsane kıyafetin bir kopyasını giydi. Kendi anlattığına göre de Monroe'nun orijinal elbisesi üzerindeyken hiçbir şey yemedi, içmedi, kumaşa zarar vermemek için vücut makyajı yapmadı hatta oturmadı bile. Ama yine de bu kadar değerli bir elbisenin, müzeden çıkarılıp giyilmesi Marilyn Monroe hayranlarının "öfkeden delirmesine" yol açtı.

Haberin Devamı

Görünüşe göre elbiseyle ilgili tartışmalar da bitmek bilmiyor. Monroe'nun elbisesinin son halini gösteren ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise aslında o ünlü elbisenin son halinin çok da iç açıcı olmadığını gözler önüne serdi.

FERMUAR KISMININ ZEDELENDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Marilyn Monroe'nun 1962 yılında ölümünden kısa süre önce, dönemin ABD Başkanı John Kennedy onuruna "Happy Birthday Mr. President" (Mutlu Yıllar Bay Başkan) şarkısını seslendirdiği gece giydiği o elbisenin fermuar kısmının gerçekten de zarar gördüğünü gözler önüne serdi bu paylaşımlar. Tarihçi ve koleksiyoner Sott Fortner'ın yönettiği bir hesaptan paylaşılan fotoğraflarda, ünlü elbisenin fermuarının iki yanındaki kumaşın gerildiği ve zedelendiği görüldü. Hatta Fortner'ın iddiasına göre elbisenin üzerindeki kristallerden bazıları eksik. Elbisenin söz konusu fotoğraflarının 12 Haziran 2022 tarihinde çekildiği belirtildi.

Haberin Devamı

ÖNCESİ VE SONRASI FARKLI

Marilyn Monroe hayranı olan tarihçi Scott Fortner hesabında elbisenin Kim Kardashian tarafından giyilmeden önceki ve sonraki durumunu gösteren bir dizi video ve fotoğraf paylaştı. Onun bütün bu paylaşımlarına da Monroe hayranı olan takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bazıları kendilerini tutamayıp gözyaşlarına boğulduğunu bile gizlemedi. Çoğunlukla da elbiseyi Kardashian'a ödünç veren müzeye ağır eleştiriler yöneltildi. Bir kullanıcı "Biri neden böylesine güzel bir tarihi esere zarar verir ki! Umarım Kim Kardashian bu elbiseyi giyerek egosunu tatmin etmiştir" diye yazdı.

Haberin Devamı

ELBİSEYİ ÖDÜNÇ VEREN MÜZEYİ DE SUÇLADILAR

Birçok kişi elbisenin uğradığı zararın bariz olduğunu ve ilk bakışta bile dikkat çektiğini savundu. Bunun yanı sıra 60 yıllık bu ünlü elbiseye zarar verdikleri için hem Kim Kardashian'ın hem de onu bu elbiseyi ödünç veren Ripley'y Believe It Or Not adlı müzenin utanç duyması gerektiğini savunanlar oldu. Bu görüşte olan bir kullanıcı "Kim'e 'hayır' denmesi gerekirdi. Kim'in sahip olduğu paranın istediği her şeyi satın alamayacağının ona anlatılması gerekirdi. Bu ikonik elbiseyi perişan etti. Sadece bir tane Marilyn Monroe vardı ve bazılarımız ondan kalan parçalara değer veriyor" diyerek görüşünü belirtti.

Haberin Devamı

'KEŞKE SADECE KOPYASINI GİYSEYDİ'

Fotoğrafları ve videoları dikkatlice inceleyen birçok kişi de "Elbiseye zarar verildi. Fermuar ile kumaş ayrıldı. Bunun giyilmesine asla izin verilmemeliydi, Kim Kardashian sadece bir kopyasını giymeliydi" diyerek görüşlerini bildirdi. Bir kullanıcı da Marilyn Monroe ile aynı vücut tipine sahip olmayan Kim Kardashian'a neden bu elbisenin ödünç verildiğini anlayamadığını ifade etti.

'DAHA UZUN SÜRE GİYSEYDİ NELER OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜN'

Bir başka Marilyn Monroe hayranı "Elbiseye zarar verildi ve bu onarılamaz. Kumaş yırtılmış. Kim Kardashian elbiseyi daha uzun süre giyseydi neler olabileceğini hayal edin. Bunu gördüğüme çok üzüldüm" diye yorum yaptı paylaşımlara.

Bu arada Kim Kardashian'ın bu elbiseyi sadece 15 dakika giydiğini hatırlatalım. Objektiflere poz verdikten sonra içeri girdi ve elbiseyi çıkarıp bir kopyasını giydi. Kendi anlattığına göre de ikonik elbisenin zarar görmemesi için elinden gelen dikkati gösterdi. Kumaşın zarar görmemesi için her zaman yaptığı gibi vücut makyajı bile yapmadığını anlattı. Elbisenin sergilendiği Ripley's Believe it Or Not adlı müze de MET Gala'nın ardından çıkan tartışmalar üzerine elbisenin herhangi bir zarar görmediğini savunmuştu. Marilyn Monroe'nun efsane elbisesini giyen Kim Kardashian ise bunun için 3 hafta içinde 7 kilo verdiğini açıklamıştı. Bu arada Kardashian, bütün bu çabasına rağmen elbisenin içine sığamadı ve arka kısmındaki fermuarı tam olarak kapatamadığı görüldü.

MÜZEDEN ÖDÜNÇ ALIP GİYDİ

New York'taki Metropolitan Museum'un (Metropolitan Müzesi) geleneksel gala gecesi 2 Mayıs'ta yapıldı. Geçmiş yılların ışıltısını gözler önüne sermeyi amaçlayan gecenin en çok konuşulan ünlülerinden biri de Kim Kardashian oldu. Bunun nedeni de 41 yaşındaki Kardashian'ın, Kanye West ile yollarını ayırdıktan sonra birlikte olduğu Pete Davidson ile birlikte ilk kez kameralar karşısında boy göstermesi değildi. Asıl neden Kardashian'ın o gece için Marilyn Monroe'nun yıllar önce giydiği ve bir "ulusal hazine" olarak nitelendirilen efsane elbiseyi giymesiydi.

O GÖRÜNTÜ TARİHE GEÇTİ

Söz konusu elbiseyi ölümünden kısa bir süre önce yani 1962 yılında dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 10 gün erken kutlanan doğum gününde giymişti Monroe. O elbise üzerindeyken de sahneye çıkıp Kennedy'nin şerefine "Mutlu Yıllar Bay Başkan" şarkısını söylemişti.

O GÖRÜNTÜ TARİHE GEÇTİ

Sinemanın efsane sarışını Marilyn Monroe'nun o elbise içindeki görüntüsü de aradan geçen 60 yıla rağmen hala "yeri doldurulamayan ikonik bir görüntü" olarak nitelendiriliyor.

MÜZE 5 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI

Kim Kardashian, MET Gala gecesi için Marilyn Monroe'nun tam 60 yıl önce giydiği o elbiseyi sergilendiği müzeden ödünç aldı ve giydi. Hatta o ünlü elbisenin içine girebilmek için kilo verdiğini de açıkladı. Kardashian daha önce de elbisenin sergilendiği Orlando'daki Ripley’s Believe It or Not! Müzesi'ni ziyaret ederken görüntülenmişti. Bu arada elbisenin 2016 yılında düzenlenen bir müzayedede yaklaşık 5 milyon dolara satın alınıp söz konusu müzeye konulduğunu da hatırlatalım.

'TER, PARFÜM VE MAKYAJ YÜZÜNDEN ZARAR GÖRMÜŞ OLABİLİR'

Marilyn Monroe'nun 1962'de giydiği bu elbiseyi Kim Kardashian'ın MET Gala gecesinde giyip kırmızı halıya çıkmasını eleştirenlerden biri “The Girl: Marilyn Monroe, the Seven Year Itch, and the Birth of an Unlikely Feminist" adlı kitabıyla tanınan Michelle Morgan. Ona göre 60 yıllık bu elbisenin toplum içinde giyilmesi "büyük bir hayal kırıklığı." Michelle Morgan, bu elbisenin son derece 'kırılgan' olduğunu ve müzede ısı derecesi kontrol edilen şartlarda muhafaza edildiğini hatırlattı. Fakat Kim Kardashian'ın elbiseyi giyip kırmızı halıya çıkmasının riskli bir durum olduğunu, kıyafetin zarar görebileceğini vurguladı. Morgan, üzeri el dikimi kristallerle süslü olan bu pırıltılı elbisenin "ter, parfüm ve makyaj" nedeniyle dışarıdan çıplak gözle görülemeyen bazı hasarlara uğramış olabileceğini savundu.

'BU ELBİSEYİ BİR TEK KİŞİ GİYMELİYDİ: MARILYN MONROE'

"Marilyn: Behind the Icon" adlı TV belgeselinin yapımcısı olan Nina Boski de Michelle Morgan'a benzer bir görüşü savundu. Onun görüşüne göre Kardashian'ın kısa bir kırmızı halı pozu için bu elbiseyi giymesi "hafızalara Marilyn Monroe ile ilgili olumlu bir anı olarak" kazınmadı. Boski sözlerini şöyle sürdürdü: " Kim'in neden bu elbiseyi giymek istemiş olabileceğini anlıyorum. Ama o elbise sadece bir tek kişi tarafından giyilmeli. O da efsane Marilyn Monroe." Boski, Kim Kardashian'ın bu elbiseyi giyip MET Gala kırmızı halısına çıkmasının, ölümünün 60'ıncı yılında "Marilyn Monroe'nun mirasına katkısı olmadığını" savundu.

ELBİSE HAFIZALARA KAZINDI: Marilyn Monroe bu elbiseyi 19 Mayıs 1962'de Demokrat Parti'nin bağış toplama galasında giydi. O gece aynı zamanda Kennedy'nin 29 Mayıs'taki doğum günü için de bir erken kutlama yapıldı. Monroe, 15 bin kişinin hazır bulunduğu söylenen o gecede sahneye üzerinde bu elbise ve onun da üzerine giydiği beyaz bir kürkle çıktı. Sonra o kürkü çıkardı ve geride bu, derin sırt dekoltesiyle dikkat çeken dar elbise kaldı. Monroe sahnede Happ Birthday Mr President (Mutlu Yıllar Bay Başkan) adlı şarkıyı seslendirdi. İşte o görüntülerle birlikte bu elbise de hafızalara kazandı.

Son iki gündür tartışma konusu olan bu elbise bugüne kadar bir açık artırmada satılan en pahalı elbise unvanını da taşıyor. Çizimi Bob Mackie tarfından yapılan elbisenin üzerindeki 6 bin kristal, Hollywood'un kostüm tasarımcısı Jean Louis tarafından elle dikildi. O dönemde Monroe'nun kendisi için hazırlanan bu elbiseye bin 440 dolar ödediği konuşulmuştu. Elbise, 1999'da bir müzayedede bir milyon doların üzerinde bir fiyatla satıldı. Ardından bir başka müzayedede 4. 8 milyon dolara alıcı buldu. Bu son alıcı, elbiseyi şu anda muhafaza eden Ripley’s Believe It Or Not Museum. (Ripley İster İnan İster İnanma Müzesi) oldu.

HAYATA ÇOK ERKEN VEDA ETTİ

Gelelim bu ikonik elbiseyi giyip tarihe damgasını vurduğu 19 Mayıs 1962'den kısa bir süre sonra 4 Ağustos 1962'de hayata veda eden Marilyn Monroe'yu hatırlamaya... Gerçek adı Norma Jeane Mortenson olan Monroe; 1 Haziran 1926'da Los Angeles'ta dünyaya geldi. Komedi filmlerindeki "aptal sarışın" karakterlerini oynamasıyla tanınan sanatçı, 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve cinsellik sembollerinden biriydi. Sadece on yıl başrol oyuncusu olarak yer almasına rağmen 1962'de beklenmedik bir şekilde öldüğünde, filmleri 200 milyon dolar (2020'deki rakamla 2 milyar dolara eşdeğer) hasılat elde etmişti.

ÇOCUKLUĞU YETİMHANELERDE GEÇTİ

Los Angeles'ta doğup büyüyen Monroe, çocukluğunun çoğunu koruyucu aile evlerinde ve yetimhanede geçirdi ve on altı yaşında evlendi. Savaşın bir parçası olarak 1944'te bir fabrikada çalışırken First Motion Picture Unit'ten bir fotoğrafçıya tanıtıldı ve mankenlik kariyerine başladı. Bu çalışma, Twentieth Century-Fox ve Columbia Pictures ile kısa süreli Film sözleşmelerine yol açtı. Bir dizi küçük film rollerinden sonra Fox ile 1951'de yeni bir sözleşme imzaladı. Sonraki iki yıl boyunca, Genç Hissetmek ve Tehlikeli Oyun gibi çeşitli komedi filmlerinde ve İki Sevgi Arasında ve Tehlikeli Bakıcı gibi dram filmlerinde rol alan popüler bir oyuncu haline geldi. Monroe, bir yıldız olmadan önce çıplak fotoğraflar çektirdiğini söylediğinde bir skandalla karşı karşıya kaldı ancak kariyerine zarar vermek yerine, hikâyesi filmlerinde artan ilgiyle sonuçlandı.

'APTAL SARIŞIN' OLARAK TANINDI AMA...

1953 yılına gelindiğinde, Monroe üç filmde başrolde yer alarak en popüler Hollywood yıldızlarından biri oldu: cinsel çekiciliğine odaklanan kara film Niagara ile "aptal sarışın" imajını oluşturan komedi filmleri Erkekler Sarışınları Sever ve Milyoner Avcıları. Kamusal imajının kariyeri boyunca oluşturulmasında ve yönetiminde önemli bir rol oynamış olmasına rağmen, stüdyo tarafından hep aynı tür rollerin verilmesi ve düşük maaş alması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. 1954 yılının başında bir film projesini reddettiği için kısa bir süreliğine filmlerde gözükmesine izin verilmedi ancak sonrasında kariyerinin en büyük gişe başarısı olan Yaz Bekarı'nda yer aldı.

SON FİLMİ "UYGUNSUZLAR" OLDU

Stüdyo sözleşmesini değiştirmeye isteksizken, Monroe 1954'ün sonunda bir film yapım şirketi kurdu ve şirkete Marilyn Monroe Productions (MMP) adını verdi. 1955'te kendisini şirketi geliştirmeye adadı ve Actors Studio'da oyunculuk metodu öğrenmeye başladı. Otobüs Durağı'nda (1956) eleştirmenlerce övülen performansından ve MMP'nin Prens ve Şovkızı (1957) adındaki ilk bağımsız prodüksiyonunda yer almasından sonra, Bazıları Sıcak Sever'deki (1959) oyunculuğuyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre'yi kazandı. Son tamamladığı film dram türündeki Uygunsuzlar'dır (1961).

60 YIL ÖNCE HAYATA VEDA ETTİ AMA YİNE DE EFSANE OLARAK ANILIYOR

Monroe'nun sıkıntılı özel hayatı çok dikkat çekti. Madde bağımlılığı, depresyon ve anksiyete ile mücadele etti. Eski beyzbol yıldızı Joe DiMaggio ve oyun yazarı Arthur Miller ile evlendi, iki evliliği de boşanmayla sonuçlandı. 5 Ağustos 1962 tarihinde Los Angeles'taki evinde 36 yaşındayken aşırı dozda barbitürat kullanımından öldü. Ölümü resmi olarak aşırı dozda barbitürattan kaynaklanan muhtemel intihar olarak geçse de ölüm sebebi üzerine pek çok spekülasyon yapıldı, komplo teorisi oluşturuldu.