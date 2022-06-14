Elbisenin dikiÅŸlerini patlatmÄ±ÅŸ: GÃ¶zyaÅŸlarÄ±mÄ± tutamÄ±yorum, aÄŸlÄ±yorum

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Ä°KONÄ°K ELBÄ°SENÄ°N SON HALÄ° KIZDIRDI

Bunun nedeni de sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n efsane yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri tarafÄ±ndan, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce giyilen, onun Ã¼zerinde "ikonikleÅŸen" yÄ±llar sonra bir baÅŸkasÄ± tarafÄ±ndan giyilince bÃ¼yÃ¼k infial yaratan bir elbisenin son hali.

Ä°LGÄ° ODAÄžI OLDU

EÄŸer gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli etkinliklerini takip ediyorsanÄ±z bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n, Marilyn Monroe'nun 60 yÄ±llÄ±k efsane elbisesiyle MET Gala'ya katÄ±lan Kim Kardashian'Ä±n tercihinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hemen anladÄ±nÄ±z. New York Metropolitan MÃ¼zesi'nin geleneksel gala gecesi mayÄ±s ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. Ana temasÄ± "pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± cazibe" olarak belirlenen galaya katÄ±lan konuklar arasÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§ekenlerden biri de Kim Kardashian oldu. MET Gala'nÄ±n "gediklilerinden" biri olan Kardashian, yanÄ±nda yeni sevgilisi Pete Davidson ve Ã¼zerinde de artÄ±k hayatta olmamasÄ±na raÄŸmen hala bir efsane olarak anÄ±lan Marilyn Monroe'nun 1962 yÄ±lÄ±nda giydiÄŸi, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da bir mÃ¼zede muhafaza edilen elbisesi vardÄ±. Beyazperdenin "sarÄ±ÅŸÄ±n bombasÄ±" Monroe ile Ã¶zdeÅŸleÅŸmek iÃ§in saÃ§Ä±nÄ± da sarÄ±ya boyamÄ±ÅŸtÄ± Kardashian. Ä°lk bakÄ±ÅŸta amacÄ±na da ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ ilgi odaÄŸÄ± olmuÅŸtu.

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MONROE HAYRANLARI Ã–FKEDEN "DELÄ°RDÄ°"

Kardashian'Ä±n giyim tercihi yani Marilyn Monroe'nun efsane elbisesi ise kelimenin tam anlamÄ±yla infial yarattÄ±. AslÄ±nda Kardashian, MET Gala'ya giriÅŸte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da o elbiseyle poz verdikten sonra iÃ§eride efsane kÄ±yafetin bir kopyasÄ±nÄ± giydi. Kendi anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re de Monroe'nun orijinal elbisesi Ã¼zerindeyken hiÃ§bir ÅŸey yemedi, iÃ§medi, kumaÅŸa zarar vermemek iÃ§in vÃ¼cut makyajÄ± yapmadÄ± hatta oturmadÄ± bile.Â Ama yine de bu kadar deÄŸerli bir elbisenin, mÃ¼zeden Ã§Ä±karÄ±lÄ±p giyilmesi Marilyn Monroe hayranlarÄ±nÄ±n "Ã¶fkeden delirmesine" yol aÃ§tÄ±.

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GörünüÅŸe göre elbiseyle ilgili tartÄ±ÅŸmalar da bitmek bilmiyor. Monroe'nun elbisesinin son halini gösteren ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflar ise aslÄ±nda o ünlü elbisenin son halinin çok da iç açÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözler önüne serdi.

FERMUAR KISMININ ZEDELENDÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

Marilyn Monroe'nun 1962 yÄ±lÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce, dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± John Kennedy onuruna "Happy Birthday Mr. President" (Mutlu YÄ±llar Bay BaÅŸkan) ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdiÄŸi gece giydiÄŸi o elbisenin fermuar kÄ±smÄ±nÄ±n gerÃ§ekten de zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi bu paylaÅŸÄ±mlar. TarihÃ§i ve koleksiyoner Sott Fortner'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi bir hesaptan paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarda, Ã¼nlÃ¼ elbisenin fermuarÄ±nÄ±n iki yanÄ±ndaki kumaÅŸÄ±n gerildiÄŸi ve zedelendiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Hatta Fortner'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re elbisenin Ã¼zerindeki kristallerden bazÄ±larÄ± eksik. Elbisenin sÃ¶z konusu fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n 12 Haziran 2022 tarihinde Ã§ekildiÄŸi belirtildi.

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Ã–NCESÄ° VE SONRASI FARKLIÂ

Marilyn Monroe hayranÄ± olan tarihÃ§i Scott Fortner hesabÄ±nda elbisenin Kim Kardashian tarafÄ±ndan giyilmeden Ã¶nceki ve sonraki durumunu gÃ¶steren bir dizi video ve fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. Onun bÃ¼tÃ¼n bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±na da Monroe hayranÄ± olan takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum geldi. BazÄ±larÄ± kendilerini tutamayÄ±p gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulduÄŸunu bile gizlemedi. Ã‡oÄŸunlukla da elbiseyi Kardashian'a Ã¶dÃ¼nÃ§ veren mÃ¼zeye aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler yÃ¶neltildi. Bir kullanÄ±cÄ± "Biri neden bÃ¶ylesine gÃ¼zel bir tarihi esere zarar verir ki! UmarÄ±m Kim Kardashian bu elbiseyi giyerek egosunu tatmin etmiÅŸtir" diye yazdÄ±.

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ELBÄ°SEYÄ° Ã–DÃœNÃ‡ VEREN MÃœZEYÄ° DE SUÃ‡LADILARÂ

BirÃ§ok kiÅŸi elbisenin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± zararÄ±n bariz olduÄŸunu ve ilk bakÄ±ÅŸta bile dikkat Ã§ektiÄŸini savundu. Bunun yanÄ± sÄ±ra 60 yÄ±llÄ±k bu Ã¼nlÃ¼ elbiseye zarar verdikleri iÃ§in hem Kim Kardashian'Ä±n hem de onu bu elbiseyi Ã¶dÃ¼nÃ§ veren Ripley'y Believe It Or Not adlÄ± mÃ¼zenin utanÃ§ duymasÄ± gerektiÄŸini savunanlar oldu. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸte olan bir kullanÄ±cÄ± "Kim'e 'hayÄ±r' denmesi gerekirdi. Kim'in sahip olduÄŸu paranÄ±n istediÄŸi her ÅŸeyi satÄ±n alamayacaÄŸÄ±nÄ±n ona anlatÄ±lmasÄ± gerekirdi. Bu ikonik elbiseyi periÅŸan etti. Sadece bir tane Marilyn Monroe vardÄ± ve bazÄ±larÄ±mÄ±z ondan kalan parÃ§alara deÄŸer veriyor" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

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'KEÅžKE SADECE KOPYASINI GÄ°YSEYDÄ°'

FotoÄŸraflarÄ± ve videolarÄ± dikkatlice inceleyen birÃ§ok kiÅŸi de "Elbiseye zarar verildi. Fermuar ile kumaÅŸ ayrÄ±ldÄ±. Bunun giyilmesine asla izin verilmemeliydi, Kim Kardashian sadece bir kopyasÄ±nÄ± giymeliydi" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirdi. Bir kullanÄ±cÄ± da Marilyn Monroe ile aynÄ± vÃ¼cut tipine sahip olmayan Kim Kardashian'a neden bu elbisenin Ã¶dÃ¼nÃ§ verildiÄŸini anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

'DAHA UZUN SÃœRE GÄ°YSEYDÄ° NELER OLABÄ°LECEÄžÄ°NÄ° DÃœÅžÃœNÃœN'

Bir baÅŸka Marilyn Monroe hayranÄ± "Elbiseye zarar verildi ve bu onarÄ±lamaz. KumaÅŸ yÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ. Kim Kardashian elbiseyi daha uzun sÃ¼re giyseydi neler olabileceÄŸini hayal edin. Bunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼me Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m" diye yorum yaptÄ± paylaÅŸÄ±mlara.

Bu arada Kim Kardashian'Ä±n bu elbiseyi sadece 15 dakika giydiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m. Objektiflere poz verdikten sonra içeri girdi ve elbiseyi çÄ±karÄ±p bir kopyasÄ±nÄ± giydi. Kendi anlattÄ±ÄŸÄ±na göre de ikonik elbisenin zarar görmemesi için elinden gelen dikkati gösterdi. KumaÅŸÄ±n zarar görmemesi için her zaman yaptÄ±ÄŸÄ± gibi vücut makyajÄ± bile yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Elbisenin sergilendiÄŸi Ripley's Believe it Or Not adlÄ± müze de MET Gala'nÄ±n ardÄ±ndan çÄ±kan tartÄ±ÅŸmalar üzerine elbisenin herhangi bir zarar görmediÄŸini savunmuÅŸtu. Marilyn Monroe'nun efsane elbisesini giyen Kim Kardashian ise bunun için 3 hafta içinde 7 kilo verdiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu arada Kardashian, bütün bu çabasÄ±na raÄŸmen elbisenin içine sÄ±ÄŸamadÄ± ve arka kÄ±smÄ±ndaki fermuarÄ± tam olarak kapatamadÄ±ÄŸÄ± görüldü.

MÃœZEDEN Ã–DÃœNÃ‡ ALIP GÄ°YDÄ°

New York'taki Metropolitan Museum'un (Metropolitan MÃ¼zesi) geleneksel gala gecesi 2 MayÄ±s'ta yapÄ±ldÄ±. GeÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermeyi amaÃ§layan gecenin en Ã§ok konuÅŸulan Ã¼nlÃ¼lerinden biri de Kim Kardashian oldu. Bunun nedeni de 41 yaÅŸÄ±ndaki Kardashian'Ä±n, Kanye West ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra birlikte olduÄŸu Pete Davidson ile birlikte ilk kez kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda boy gÃ¶stermesi deÄŸildi. AsÄ±l neden Kardashian'Ä±n o gece iÃ§in Marilyn Monroe'nun yÄ±llar Ã¶nce giydiÄŸi ve bir "ulusal hazine" olarak nitelendirilen efsane elbiseyi giymesiydi.

O GÃ–RÃœNTÃœ TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°

SÃ¶z konusu elbiseyi Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce yani 1962 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± John F. Kennedy'nin 10 gÃ¼n erken kutlanan doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde giymiÅŸti Monroe. O elbise Ã¼zerindeyken de sahneye Ã§Ä±kÄ±p Kennedy'nin ÅŸerefine "Mutlu YÄ±llar Bay BaÅŸkan" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

O GÃ–RÃœNTÃœ TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°

SinemanÄ±n efsane sarÄ±ÅŸÄ±nÄ± Marilyn Monroe'nun o elbise iÃ§indeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de aradan geÃ§en 60 yÄ±la raÄŸmen hala "yeri doldurulamayan ikonik bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼" olarak nitelendiriliyor.

MÃœZE 5 MÄ°LYON DOLARA SATIN ALMIÅžTI

Kim Kardashian, MET Gala gecesi iÃ§in Marilyn Monroe'nun tam 60 yÄ±l Ã¶nce giydiÄŸi o elbiseyi sergilendiÄŸi mÃ¼zeden Ã¶dÃ¼nÃ§ aldÄ± ve giydi. Hatta o Ã¼nlÃ¼ elbisenin iÃ§ine girebilmek iÃ§in kilo verdiÄŸini de aÃ§Ä±kladÄ±. Kardashian daha Ã¶nce de elbisenin sergilendiÄŸi Orlando'daki Ripleyâ€™s Believe It or Not! MÃ¼zesi'ni ziyaret ederken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Bu arada elbisenin 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen bir mÃ¼zayedede yaklaÅŸÄ±k 5 milyon dolara satÄ±n alÄ±nÄ±p sÃ¶z konusu mÃ¼zeye konulduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

'TER, PARFÃœM VE MAKYAJ YÃœZÃœNDEN ZARAR GÃ–RMÃœÅž OLABÄ°LÄ°R'

Marilyn Monroe'nun 1962'de giydiÄŸi bu elbiseyi Kim Kardashian'Ä±n MET Gala gecesinde giyip kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± eleÅŸtirenlerden biri â€œThe Girl: Marilyn Monroe, the Seven Year Itch, and the Birth of an Unlikely Feminist" adlÄ± kitabÄ±yla tanÄ±nan Michelle Morgan. Ona gÃ¶re 60 yÄ±llÄ±k bu elbisenin toplum iÃ§inde giyilmesi "bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±." Michelle Morgan, bu elbisenin son derece 'kÄ±rÄ±lgan' olduÄŸunu ve mÃ¼zede Ä±sÄ± derecesi kontrol edilen ÅŸartlarda muhafaza edildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Fakat Kim Kardashian'Ä±n elbiseyi giyip kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n riskli bir durum olduÄŸunu, kÄ±yafetin zarar gÃ¶rebileceÄŸini vurguladÄ±. Morgan, Ã¼zeri el dikimi kristallerle sÃ¼slÃ¼ olan bu pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± elbisenin "ter, parfÃ¼m ve makyaj" nedeniyle dÄ±ÅŸarÄ±dan Ã§Ä±plak gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lemeyen bazÄ± hasarlara uÄŸramÄ±ÅŸ olabileceÄŸini savundu.

'BU ELBÄ°SEYÄ° BÄ°R TEK KÄ°ÅžÄ° GÄ°YMELÄ°YDÄ°: MARILYN MONROE'

"Marilyn: Behind the Icon" adlÄ± TV belgeselinin yapÄ±mcÄ±sÄ± olan Nina Boski de Michelle Morgan'a benzer bir gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ savundu. Onun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re Kardashian'Ä±n kÄ±sa bir kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± pozu iÃ§in bu elbiseyi giymesi "hafÄ±zalara Marilyn Monroe ile ilgili olumlu bir anÄ± olarak" kazÄ±nmadÄ±. Boski sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Kim'in neden bu elbiseyi giymek istemiÅŸ olabileceÄŸini anlÄ±yorum. Ama o elbise sadece bir tek kiÅŸi tarafÄ±ndan giyilmeli. O da efsane Marilyn Monroe." Boski, Kim Kardashian'Ä±n bu elbiseyi giyip MET Gala kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 60'Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nda "Marilyn Monroe'nun mirasÄ±na katkÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu.

ELBÄ°SE HAFIZALARA KAZINDI: Marilyn Monroe bu elbiseyi 19 MayÄ±s 1962'de Demokrat Parti'nin baÄŸÄ±ÅŸ toplama galasÄ±nda giydi. O gece aynÄ± zamanda Kennedy'nin 29 MayÄ±s'taki doÄŸum günü için de bir erken kutlama yapÄ±ldÄ±. Monroe, 15 bin kiÅŸinin hazÄ±r bulunduÄŸu söylenen o gecede sahneye üzerinde bu elbise ve onun da üzerine giydiÄŸi beyaz bir kürkle çÄ±ktÄ±. Sonra o kürkü çÄ±kardÄ± ve geride bu, derin sÄ±rt dekoltesiyle dikkat çeken dar elbise kaldÄ±. Monroe sahnede Happ Birthday Mr President (Mutlu YÄ±llar Bay BaÅŸkan) adlÄ± ÅŸarkÄ±yÄ± seslendirdi. Ä°ÅŸte o görüntülerle birlikte bu elbise de hafÄ±zalara kazandÄ±.

Son iki gÃ¼ndÃ¼r tartÄ±ÅŸma konusu olan bu elbise bugÃ¼ne kadar bir aÃ§Ä±k artÄ±rmada satÄ±lan en pahalÄ± elbise unvanÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yor. Ã‡izimi Bob Mackie tarfÄ±ndan yapÄ±lan elbisenin Ã¼zerindeki 6 bin kristal, Hollywood'un kostÃ¼m tasarÄ±mcÄ±sÄ± Jean Louis tarafÄ±ndan elle dikildi. O dÃ¶nemde Monroe'nun kendisi iÃ§in hazÄ±rlanan bu elbiseye bin 440 dolar Ã¶dediÄŸi konuÅŸulmuÅŸtu. Elbise, 1999'da bir mÃ¼zayedede bir milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde bir fiyatla satÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan bir baÅŸka mÃ¼zayedede 4. 8 milyon dolara alÄ±cÄ± buldu. Bu son alÄ±cÄ±, elbiseyi ÅŸu anda muhafaza eden Ripleyâ€™s Believe It Or Not Museum. (Ripley Ä°ster Ä°nan Ä°ster Ä°nanma MÃ¼zesi) oldu.

HAYATA Ã‡OK ERKEN VEDA ETTÄ°

Gelelim bu ikonik elbiseyi giyip tarihe damgasÄ±nÄ± vurduÄŸu 19 MayÄ±s 1962'den kÄ±sa bir sÃ¼re sonra 4 AÄŸustos 1962'de hayata veda eden Marilyn Monroe'yu hatÄ±rlamaya... GerÃ§ek adÄ± Norma Jeane Mortenson olan Monroe; 1 Haziran 1926'da Los Angeles'ta dÃ¼nyaya geldi. Komedi filmlerindeki "aptal sarÄ±ÅŸÄ±n" karakterlerini oynamasÄ±yla tanÄ±nan sanatÃ§Ä±, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en Ã¼nlÃ¼ sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan ve cinsellik sembollerinden biriydi. Sadece on yÄ±l baÅŸrol oyuncusu olarak yer almasÄ±na raÄŸmen 1962'de beklenmedik bir ÅŸekilde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, filmleri 200 milyon dolar (2020'deki rakamla 2 milyar dolara eÅŸdeÄŸer) hasÄ±lat elde etmiÅŸti.

Ã‡OCUKLUÄžU YETÄ°MHANELERDE GEÃ‡TÄ°

Los Angeles'ta doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen Monroe, Ã§ocukluÄŸunun Ã§oÄŸunu koruyucu aile evlerinde ve yetimhanede geÃ§irdi ve on altÄ± yaÅŸÄ±nda evlendi. SavaÅŸÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak 1944'te bir fabrikada Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken First Motion Picture Unit'ten bir fotoÄŸrafÃ§Ä±ya tanÄ±tÄ±ldÄ± ve mankenlik kariyerine baÅŸladÄ±. Bu Ã§alÄ±ÅŸma, Twentieth Century-Fox ve Columbia Pictures ile kÄ±sa sÃ¼reli Film sÃ¶zleÅŸmelerine yol aÃ§tÄ±. Bir dizi kÃ¼Ã§Ã¼k film rollerinden sonra Fox ile 1951'de yeni bir sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Sonraki iki yÄ±l boyunca, GenÃ§ Hissetmek ve Tehlikeli Oyun gibi Ã§eÅŸitli komedi filmlerinde ve Ä°ki Sevgi ArasÄ±nda ve Tehlikeli BakÄ±cÄ± gibi dram filmlerinde rol alan popÃ¼ler bir oyuncu haline geldi. Monroe, bir yÄ±ldÄ±z olmadan Ã¶nce Ã§Ä±plak fotoÄŸraflar Ã§ektirdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸinde bir skandalla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ± ancak kariyerine zarar vermek yerine, hikÃ¢yesi filmlerinde artan ilgiyle sonuÃ§landÄ±.

Â 'APTAL SARIÅžIN' OLARAK TANINDI AMA...

1953 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde, Monroe Ã¼Ã§ filmde baÅŸrolde yer alarak en popÃ¼ler Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri oldu: cinsel Ã§ekiciliÄŸine odaklanan kara film Niagara ile "aptal sarÄ±ÅŸÄ±n" imajÄ±nÄ± oluÅŸturan komedi filmleri Erkekler SarÄ±ÅŸÄ±nlarÄ± Sever ve Milyoner AvcÄ±larÄ±. Kamusal imajÄ±nÄ±n kariyeri boyunca oluÅŸturulmasÄ±nda ve yÃ¶netiminde Ã¶nemli bir rol oynamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, stÃ¼dyo tarafÄ±ndan hep aynÄ± tÃ¼r rollerin verilmesi ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maaÅŸ almasÄ± nedeniyle hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±. 1954 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda bir film projesini reddettiÄŸi iÃ§in kÄ±sa bir sÃ¼reliÄŸine filmlerde gÃ¶zÃ¼kmesine izin verilmedi ancak sonrasÄ±nda kariyerinin en bÃ¼yÃ¼k giÅŸe baÅŸarÄ±sÄ± olan Yaz BekarÄ±'nda yer aldÄ±.

SON FÄ°LMÄ° "UYGUNSUZLAR" OLDU

StÃ¼dyo sÃ¶zleÅŸmesini deÄŸiÅŸtirmeye isteksizken, Monroe 1954'Ã¼n sonunda bir film yapÄ±m ÅŸirketi kurdu ve ÅŸirkete Marilyn Monroe Productions (MMP) adÄ±nÄ± verdi. 1955'te kendisini ÅŸirketi geliÅŸtirmeye adadÄ± ve Actors Studio'da oyunculuk metodu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±. OtobÃ¼s DuraÄŸÄ±'nda (1956) eleÅŸtirmenlerce Ã¶vÃ¼len performansÄ±ndan ve MMP'nin Prens ve ÅžovkÄ±zÄ± (1957) adÄ±ndaki ilk baÄŸÄ±msÄ±z prodÃ¼ksiyonunda yer almasÄ±ndan sonra, BazÄ±larÄ± SÄ±cak Sever'deki (1959) oyunculuÄŸuyla En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu dalÄ±nda AltÄ±n KÃ¼re'yi kazandÄ±. Son tamamladÄ±ÄŸÄ± film dram tÃ¼rÃ¼ndeki Uygunsuzlar'dÄ±r (1961).

60 YIL Ã–NCE HAYATA VEDA ETTÄ° AMA YÄ°NE DE EFSANE OLARAK ANILIYOR

Monroe'nun sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± Ã¶zel hayatÄ± Ã§ok dikkat Ã§ekti. Madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, depresyon ve anksiyete ile mÃ¼cadele etti. Eski beyzbol yÄ±ldÄ±zÄ± Joe DiMaggio ve oyun yazarÄ± Arthur Miller ile evlendi, iki evliliÄŸi de boÅŸanmayla sonuÃ§landÄ±. 5 AÄŸustos 1962 tarihinde Los Angeles'taki evinde 36 yaÅŸÄ±ndayken aÅŸÄ±rÄ± dozda barbitÃ¼rat kullanÄ±mÄ±ndan Ã¶ldÃ¼. Ã–lÃ¼mÃ¼ resmi olarak aÅŸÄ±rÄ± dozda barbitÃ¼rattan kaynaklanan muhtemel intihar olarak geÃ§se de Ã¶lÃ¼m sebebi Ã¼zerine pek Ã§ok spekÃ¼lasyon yapÄ±ldÄ±, komplo teorisi oluÅŸturuldu.

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