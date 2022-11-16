Yürüyemediği için koluna girdiler! Kylie Jenner göz kamaştıran kraliçeliğin bedelini böyle ödedi!

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Göz kamaştırmak derken, başında taşıdığı elmasların pırıltısı yüzünden gerçekten ışık saçıyordu Jenner. Kurduğu makyaj imparatorluğu, sosyal medyada paylaştığı her pozun dakikalar içinde aldığı milyonlarca beğeni ve yorum ve elbette inişli çıkışlı aşk hayatı sayesinde dünyada adından en çok söz ettiren isimlerin başında gelmeyi hep bildi…

ABLA KARDASHIAN'LARI GÖLGEDE BIRAKAN BİR ZENGİNLİK

Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner, annesi Kris Jenner’ın, adı sonradan Caitlyn Jenner olarak değişecek olan, Bruce Jenner’dan doğan ikinci kızı. Kim, Khloe ve Kourtney Kardashian kardeşlerin üvey kardeşleri Kylie ve Kendall Jenner kardeşler, ablalarıyla birlikte ünlü televizyon şovuna katılsalar da onlardan bir nebze olsun uzakta duran bir hayat tarzını temsil ediyorlar.

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Kylie, modayı ve modelliği seçen ablası Kendall’la birlikte büyük bir servetin ve ünün tadını çıkarmaya devam ediyor. Şubat ayında yıllardır birlikte olduğu ve bir küsüp bir barıştığı sevgilisi Travis Scott'tan ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie, kendisi ve ailesiyle ilgili tüm tartışmalar bir yana, iş kadınlığı konusundaki başarısı sayesinde adını tarihe çoktan altın harflerle yazdırmış durumda.

YİNE Mİ ALDATILDI?

Jenner, daha geçtiğimiz hafta, kim bilir kaçıncı kez, rapçi sevgilisi Travis Scott’ın kendisini aldattığı söylentileriyle gündeme gelmişti. Instagram modeli Rojean Kar kısa süre önce ünlü müzisyenle mesajlaştığını iddia etti, ancak Travis herhangi bir yanlış yaptığını şiddetle reddederek iddiaların 'kurgusal’ olduğunu söyledi.

Ancak Rojean ve Travis'in geçtiğimiz günlerde aynı müzik videosunun setinde görüldükleri iddia edildi. TMZ'ye göre ikili Travis ve Kylie’nin arasının bozuk olduğu günlerden birinde bir kaçamak yaşamıştı. Oysa Travis kadını tanımadığı ve onun sete gelen davetsiz bir misafir olduğu konusunda ısrarcıydı. Onu önceden tanıdığını ve aralarında bir şey yaşandığını ısrarla reddediyordu.

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Tam bu karmaşanın içinde ABD basınına yansıyan bir iddia dikkat çekti. Kylie ve Travis sahip oldukları 18 milyon dolar değerindeki evi satışa çıkarmıştı. Beverley Hills’de yer alan ev, çift tarafından ilişkilerinin başlamasından bir yıl sonra, 2018’de 11 milyon dolara satın alındı. Ancak ev hakkında basına bilgi veren emlakçılar Kylie ve Travis’in her zaman gerektiğinde ‘kaçabilmek’ için başka mülklerini de hazırda ve dayalı döşeli tuttuğunu açık etti.

EVİN SATIŞA ÇIKMASI AYRILIK HABERCİSİ DİYE YORUMLANDI

Bu saray yavrusu gibi görünen aşk yuvasının satışa çıkarılması çiftin ayrılma ve mallarını bölüşme arifesinde olduklarını düşündürse de ikili geçen hafta anne Kris Jenner’ın 67. doğum günü kutlamasında bir arada ve mutluluk dolu pozlar vermeyi ihmal etmediler.

7 yatak odalı, 10 banyolu, ısıtmalı bir havuza ve en az 3 arabayı alacak kadar büyük bir garaja sahip olan bu ev satılmayı bekleyedursun makyaj kraliçesi ve son yılların en büyük sosyal medya starı Kylie Jenner New York’taki bir davette ortaya çıktı.

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Kylie, dün New York'ta düzenlenen ‘Mugler Couturissime’ adlı serginin açılışında herkesi büyüleyen bir kostüm ve görünümle ortaya çıktı ve seçtiği tarzla adeta ‘yıkılmadım ayaktayım’ mesajı verdi. 25 yaşındaki yıldız, ünlü Fransız modacı Thierry Mugler’ın sahip olduğu marka için yaratılan dev serginin en dikkat çekici parçasıydı. Resmi olarak hafta içinde açılacak olan büyük sergi, Fransız tasarımcı Thierry Mugler'ın onlarca yıllık ikonik tasarımlarına saygı duruşunda bulunacak.

MODA ŞOVUNA DAMGA VURDU

Kendi ürünleriyle yaptığı makyajı ve siyahlara büründüğü vamp görünümüyle nefes kesen Kylie’nin üzerindeki en dikkat çekici parçaysa, hiç şaşırtıcı olmayacak şekilde, başındaki taç oldu. Elmaslarla süslenmiş ağır tacı başına oldukça zarif bir şekilde yerleştiren ve kulağındaki elmas küpelerle kombinleyen Jenner gerçek bir kraliçe gibi görünmeyi başarmıştı.

Kylie’nin başındaki taç moda yorumcuları tarafından ABD’nin sembolü haline gelen Özgürlük Anıtı’na benzetildi. Ajanslara düşen fotoğrafları görenler ise Jenner’ın başındaki elmasları saymak için nafile bir çabaya girişti. Herkesin üzerinde birleştiği fikirse tacın muhtemelen çok ağır olduğu ve Kylie’nin başını epey ağrıttığıydı…

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BAŞINDA ELMASLAR, BELİNDE KORSE

Kraliçelere benzemek elbette o kadar kolay değil. Ağır taçlarla başınızı ağrıtmak bir yana, güzel vücut hatlarını sergilemek için giyilen o kostümlerin taşınması da oldukça zor. Kylie Jenner’ın fotoğrafçılar tarafından çekilen pozlarının ötesinde, kendisinin Instagram hesabından paylaştığı görüntüler de bu tezi doğrular nitelikte.

Siyah parlak kumaştan dikilmiş straplez elbiseye, yere kadar uzanan eteğinde ve eşlik eden siyah uzun eldivenlerinde tüyler eklenmiş ve daha sıcak bir havaya kavuşması sağlanmıştı. Son günlerde sürekli olarak kilo veren ve çok dar kıyafetler giyerek bu zayıflığını sürekli olarak dünyanın gözüne sokmaya çalışan ablası Kim Kardashian’a mı özendi bilinmez ama Kylie’nin elbisesindeki bir detay ve bu tercihin sonucu çok konuşuldu. AYAKTA DURMAKTA VE YÜRÜMEKTE ZORLANDI

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Kylie’nin tercih ettiği elbisenin bel kısmı korsajlıydı ve genç kadının belinin inceliğine ve bu incelikle tezat oluşturan kalçalarının genişliğine vurgu yapıyordu. Korsenin aşırı sıkı olduğu o kadar belliydi ki genç kadın neredeyse iki boyutlu görünecek kadar zayıftı. Ancak bu görüntüye sahip olabilmenin bedeli ağır oldu ve bu, gece boyunca çekilen fotoğraflara da yansıdı.

Özellikle Instagram'a yansıyan fotoğraf ve video paylaşımlarında açığa çıkan gerçek Kylie’nin, muhtemelen içinde nefes almakta bile zorlandığı elbisesiyle yürüyemediğiydi. Gerçi 17 dakikalık yol için bile özel jet kaldıracak kadar zenginlikten başı dönmüş Kylie’nin çok fazla yol yürümesi hiçbir zaman gerekmedi. Ama yine de katıldığı davet boyunca poz vermek için bir yerden bir yere geçmesi gerektiğinde birilerinin hep koluna girip onu yürütmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı…