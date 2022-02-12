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Böyle olur Rihannanın hamile kıyafetiBöyle olur Rihanna'nın hamile kıyafeti #Rihanna
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Böyle olur Rihanna'nın hamile kıyafeti

#Rihanna#A.S.A.P Rocky#Fenty
Böyle olur Rihannanın hamile kıyafeti

Hakkında yıllardır süregelen hamilelik iddiaları bu kez gerçek çıkan Rihanna, giderek büyüyen karnına rağmen yine de kariyerini bir yana bırakmıyor. Kısa sürede büyük başarı kazandığı moda dünyasında da iddialı olduğunu gözler önüne seriyor ünlü yıldız. 

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EŞİNE AZ RASTLANIR HAMİLE KIYAFETİ
Önce arkadaşı, sonra sevgilisi olan A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek beklediğini özel bir çekimle duyuran Rihanna, dün gece de kendi moda markasının bir etkinliğine katıldı. 33 yaşındaki şarkıcı, hamileliğinde de her zamanki giyim tarzını değiştirmediğini gözler önüne serdi ve eşine az rastlanır bir "hamile" kıyafeti giydi.

Böyle olur Rihannanın hamile kıyafeti

MODA MARKASI İÇİN GECE DÜZENLEDİ
Müzik dünyasındaki çalışmalarını bir kenara koyup modaya yönelen ve iç çamaşırı, plaj giyimi, kozmetik ürünler tasarlayıp pazarlayan Fenty adlı bir firma kuran Rihanna, markasının tanıtımı için Los Angeles'a düzenlenen gecedeydi.

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Böyle olur Rihannanın hamile kıyafeti

SEVGİLİSİ HİÇ YALNIZ BIRAKMIYOR
Onu sevgilisi A.S.A.P Rocky de yalnız bırakmadı. Hamileliğinin ilerlediği görülen Rihanna, karnını gözler önüne seren pırıltılı ilginç tasarımlı bir kıyafet giydi. İki sevgili objektifler karşısında uzun süre poz verdi.

Böyle olur Rihannanın hamile kıyafeti

HAKKINDA SÜREKLİ SÖYLENTİ ÇIKIYORDU
Rihanna, yıllardır hamilelik söylentileriyle gündeme geliyordu. Özellikle de kilo aldığı dönemlerde manşetlere çıkıyordu bu iddialarla. ASAP Rocky'den önce Suudi Arabistanlı iş insanı Hassan Jameel ile üç yıl birlikte oldu yıldız. O sırada da Rihanna kilo alınca ünlü şarkıcının hamile olduğu bile ileri sürülmüştü. Fakat bu iddialar doğru çıkmadı.

Böyle olur Rihannanın hamile kıyafeti

TESCİLLİ MİLYARDER
Uğruna, şöhretini borçlu olduğu müzik piyasasına ara verip moda alanına yönelen Rihanna, bu konuda da kısa sürede şaşırtan bir başarı elde etti. Barbados doğumlu şarkıcı, 2021 yılının Ağustos ayında Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi. Müzik çalışmalarını geri plana itip moda alanına yönelen Rihanna'nın iç çamaşırı markasının geçen yılın başlarında 1 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanmıştı. Uzun süredir en çok kazananlar listelerinde yer alan Rihanna böylece yeni bir rekora imza atmış oldu. Rihanna, kadın giyim markası Fenty'yi, pandemide zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Tam herkes onun artık moda alanında iflas ettiğini düşünürken, ünlü yıldızın iç çamaşırı markası Savage X Fenty yüzde 150 büyüdü. Rihanna da şimdi bir yandan hamileliğinin keyfini çıkarırken bir yandan da iş dünyasında elde ettiği başarıyı kutluyor.

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Böyle olur Rihannanın hamile kıyafeti

HAMİLELİĞİ BÖYLE İLAN ETTİLER
Rihanna ve yıllarca arkadaşı olan sonra da romantik bir ilişki yaşamaya başladığı ASAP Rocky, önceki gün New York'un Harlem bölgesinde el ele yürürken görüntülendi. Boynuna bir dizi renkli boncuk takan Rihanna, pembe renkli montunun önünü açıp, giderek büyüyen karnını gözler önüne serdi. Böylece, hakkında bir süredir devam eden "hamile" söylentilerine de son noktayı koymuş oldu.

Böyle olur Rihannanın hamile kıyafeti

BABA ADAYININ BÜYÜDÜĞÜ YER
Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile gerçek adı Rakim Nakache Mayers olan ASAP Rocky'yi görüntüleyen işi ise fotoğrafçı Miles Diggs. Bu pozların ASAP Rocky'nin büyüdüğü Harlem'de çekilmiş olması da hamilelik duyurusunun ilginç yanlarından biri. Diggs,o çekimden bir kareye kendi Instagram sayfasında da yer verdi.

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Böyle olur Rihannanın hamile kıyafeti

KALIN MONTLARIN ALTINA SAKLIYORDU
Rihanna'nın hamile olduğu söylentisi bir süredir medyada da hayranları arasında da dolaşıyordu. Fakat ünlü yıldız bu konuda sessiz kalmayı tercih etti. Sevgilisiyle gittiği göz önündeki her yerde de karnını gizleyecek kıyafetler tercih etti Rihanna. Fakat sonunda "çıkar o montları, hamile olduğunu biliyoruz" diyen hayranlarına mutlu haberi bu renkli çekimle duyurmuş oldu.

 

 

 

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#Rihanna#A.S.A.P Rocky#Fenty

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