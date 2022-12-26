Prenses'in üvey çocuğu da oradaydı: Haşarı Louis kadar dikkat çekti

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HERKES HAŞARI PRENSİ GÖRMEYİ BEKLİYORDU

Geçen haziran ayında, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde herkesten rol çalan haşarı Louis'nin, uzun bir aranın ardından halkla ilk buluşması olacaktı bu. Herkes o kutlamalarla yerinde duramayan Louis'nin bu kez neler yapacağını merak ediyordu. Sonuç olarak Louis, yine yüzünde muzip gülümsemesiyle, kendisini merakla bekleyenlerle buluştu. Onlara el salladı, cep telefonlarına poz verdi hatta bir ara ablası Charlotte'a seslenerek onun ardından koşturdu.

LOUIS BU KEZ BÜYÜK SÖZÜ DİNLEDİ

Elbette Galler çiftinin büyük çocukları 9 yaşındaki George ile 7 yaşındaki Charlotte da törendeydi. İki büyük kardeş, "yılların tecrübesiyle" ağırbaşlı bir şekilde görevlerini yerine getirdi. Louis de belli ki ailesi tarafından iyice tembihlenmişti ve haziran ayındaki haşarılıklarını tekrarlamadı. Yine de törenin en çok konuşulan kişisi olmayı başardı. Kral Charles ve Konsort Kraliçe Camilla'nın liderliğinde "çoluk çocuk" törene katılan aile içinde Louis kadar olmasa da meraklı gözlerin dikkatini çeken biri daha vardı. Buckingham Sarayı'nın üvey çocuğu Christopher Wolf!

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BUCKINGHAM SARAYI'NIN ÜVEY ÇOCUĞU DA ORADAYDI

Bu 'üvey çocuk' Christopher Wolf'un kim olduğunu soracak olursanız hemen şöyle anlatalım: Ailenin, Prens Harry'yi bile gölgede bırakacak büyük skandalların kahramanı olan üyesi Prens Andrew'nun büyük kızı Beatrice'in kocası Edoardo Mapelli Mozzi'nin evlilik öncesi dünyaya gelen oğlu. Prenses Beatrice ile evliliğinden bir kız çocuğu sahibi olan Mapelli Mozzi'nin eski ilişkisinden dünyaya geldi 6 yaşındaki Christopher Wolf. Annesi Dara Huang, tanınmış bir iç mimar olarak biliniyor.

Wolfie'nin annesi Dara Huang, İngiliz kraliyet ailesinin damadı Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski sevgilisi.

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AİLE TARAFINDAN BENİMSENDİ

"Buckingham Sarayı'nın üvey çocuğu" olarak bilinen ve Wolfie adıyla çağrılan çocuk, babasının karısı Prenses Beatrice tarafından da el üstünde tutuluyor. Bugüne kadar babası ve üvey annesiyle birlikte aile olarak vakit geçiren minik Wolfie bu şekilde ilk kez resmi olarak halkın karşısına çıkmış oldu. Babasıyla uyumlu takım elbise giyen 6 yaşındaki Wolfie, sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Küçük çocuk bir yandan da etrafında olup bitenleri meraklı gözlerle inceledi.

DÜĞÜNLERİ TARİHE GEÇTİ: Wolfie'nin babası Edoardo Mapelli Mozzi ile Prenses Beatrice, aslında gösterişli bir düğün planlamıştı. Fakat 2020'de dünyayı kasıp kavuran pandemi bu planlarını alt üst etti. Çiftin düğünü, 2021 yılına ertelediği konuşulurken, 2020'de ani bir kararla evlendiler. Törene o dönem hayatta olan Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip katıldı. Pandemi nedeniyle düğününe gölge düşen Beatrice, babaannesi tarafından verilen ve kendi bedenine göre düzenlenen gelinliği ve yine babaannesinin kendi düğününde taktığı taçla biraz olsun bu zorunlu kalp kırıklığını atlattı. Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen bu gizli evlilik ile ilgili görüntüler de basına servis edildi. Mapelli Mozzi ve Beatrice'in 1 yaşında Sienna Elizabeth adında bir kızı bulunuyor. Fakat çift, çocukları çok küçük olduğu için onu katıldıkları etkinliklere götürmüyor.





İTALYAN KÖKENLİ SOYLU BİR AİLEDEN GELİYOR

Buckingham Sarayı'nın 'çocuklu damadı' Edoardo Mapelli Mozzi, İtalyan kökenli aristokrat bir aileden geliyor. 2007 yılında Banda adını verdiği emlak şirketini kuran Mozzi'nin üvey babası İngiltere'nin eski başbakanlarından James Cameron'ın yakın arkadaşlarından biriydi. Öz babası ise Kont unvanı taşıyan Alessanro Mapelli Mozzi. 34 yaşındaki Mozzi, bir emlak geliştirme ve iç tasarım şirketi olan Banda Property’nin CEO’su. Milyoner olduğu belirtilen işadamı, 2007’de müşterileri için “Londra’nın en çok arzu edilen mülklerini” bulan organizasyonu kurdu.

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KRALİÇE İLE ARASI İYİ

Minik Wolfie'nin ardından biz yine dönelim küçük Prens Louis'ye... 4 yaşındaki Louis, bu kez haziran ayındaki kadar haşarılık sergilemedi. Fakat yürüyüş boyunca yüzündeki muzip ifade de hiç silinmedi. Bir ara Konsort Kraliçe Camilla ile kısa bir sohbet eden Louis'nin dedesinin karısıyla arasının iyi olduğu gözlerden kaçmadı. Ayin çıkışı, halkla sohbet eden annesi Galler Prensesi Catherine'in elini çekiştiren Louis, bir ara da ablası Charlotte'a seslenerek onun peşinden koştu. Louis, bir ara cep telefonuyla kendisinin fotoğraflarını çekmek isteyen meraklılara poz verdi.

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SOĞUK HAVADA LOUIS KISA PANTOLON GİYDİ

Galler ailesi, tören için şık kıyafetler tercin etti. Kate Middleton daha önce birkaç kez giydiği haki yeşil paltosunu, kahverengi çizmeler ve ilk kez kullandığı bir şapka ile tamamladı. Sallantılı küpeleri de dikkat çekti. Formunda görülen Kate Middleton, çevresine gülücükler saçtı. Kızı Charlotte ise daha önce Noel konserinde giydiği bordo paltosunu giydi. Oğlu George, tıpkı babası gibi takım elbise içindeydi. Sogğuk havaya rağmen minik Louis'nin kısa pantolonlu olması dikkat çekti. Herkesin sarılıp sarmalandığı bir ortamoa 4 yaşındaki çocuğun neden kısa pantolonlu olduğu merak konusuydu. Ama işin aslı Louis'nin öyle giyinmesi; geçmişi eskilere uzanan bir gelenek. Buna göre aristokrat bir aileden gelen erkek çocukları 7 ya da 8 yaşına kadar uzun pantolon değil mevsim ne olursa olsun kısa şort giyiyor.

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YÜZYILLARDIR SÜREN BİR GELENEK

Görgü kuralları uzmanı William Hanson'ın anlattığına göre 16'ncı yüzyıla kadar, aristokrat ailelerden gelen erkek çocukları kızlarınkine benzer elbiseler giyiyorlardı. 16'ncı yüzyılda ise ilk kez şort giymeye başladılar. Bu gelenek, kraliyet ailesinin de aralarında bulunduğu üst sınıftan aileler tarafından benimsendi. Pantolonun yetişkinlere uygun bir giysi olduğuna inanıldığı için bu kesimde erkek çocuklara 7 ya da 8 yaşına kadar şort giydirilirdi.Öyle ki küçük çocuklara uzun pantolon giydirmek daha alt sınıftan toplumsal statüye özgü bir davranıştı. Harper's Bazaar dergisine konuşan William Hanson, her ne kadar zamanın değiştiğini ve buna bağlı olarak bu geleneğin de yavaşça sahneden çekilmeye başladığını belirtse de hala bazı kesimler tarafından küçük erkek çocuklara uzun pantolon giydirmenin bir toplumsal sınıf belirleyici olduğunu ifade etti.

AMCASININ DÜĞÜNÜNDE UZUN PANTOLON GİYDİ

2013 doğumlu olan Prens George, bir etkinliğe uzun pantolonla ilk katıldığında takvimler 2018 yılını gösteriyordu. George, amcası Prens Harry'nin düğününde de uzun pantolon içiren bir kıyafet giymişti.Taht için babasından sonra ikinci sırada yer alan George, artık hep takım elbise giyiyor.

Törenden bir gün önce ağabeyi Kral Charles tarafından Buckingham Sarayı'ndan kovulduğu ileri sürülen Prens Andrew iddiaların aksine törene katıldı. Ancak tedirginliği yüzünden okunuyordu.