Kral Charles'ın son kararı ortalığı allak bullak etti: William'ın yerine Kate!

KOCASI GİTTİ, KATE GELDİ

Yeni Kral'ın bu son kararıyla, gözde gelini Galler Prensesi Catherine yani Kate Middleton kocası William'ın yerine geçti. Ama hemen heyecanlanmayın, elbette taht sıralamasında değil. Gelin bir bakalım, 40 yaşındaki üç çocuk annesi Kate, nasıl oldu da kocasının yerini aldı.

DEĞİŞİKLİKLER BUNUNLA SINIRLI KALMADI

Kral 3. Charles'ın kararıyla Kate Middleton, İrlanda Muhafızları'nın fahri albayı olarak atandı. Bu görevi, daha önce 2011 yılından bu yana Kate'in kocası Prens William üstleniyordu. William ise bu değişikliğin ardından Galler Muhafızları'nın onursal albayı unvanını aldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre değişiklikler bu kadarla sınırlı kalmadı. Ailede başka askeri unvanlar da dağıtıldı.

KARDEŞİNİN KAYBETTİĞİ UNVANI KARISINA VERDİ: Kral Charles, karısı Camilla'ya da Grenadier Muhafızları Abayı unvanını verdi. Hemen belirtelim, bu unvan daha önce Prens Andrew'ya aitti. Fakat Andrew, Amerikalı Virginia Giuffre'nin aleyhine açtığı cinsel taciz davasının ardından bütün askeri unvanları gibi bunu da kaybetti.





KATE AT ÜZERİNDE GÖRÜNECEK Mİ?

Bu resmi açıklamaların ardından çok konuşulan bir başka konu var. O da artık askeri bir unvanı olan Kate'in 17 Haziran'da yapılacak olan Trooping the Colours etkinliğinde, üniformayla at üzerinde yapılan geçide katılıp katılmayacağı. Çünkü karısından önce İrlanda Muhafızları Albayı unvanını taşıyan William, törenin bir bölümünde üniformasıyla at üzerinde geçide katılıyordu. Yapılan açıklamaya göre böyle bir gelişme olmayacak. Törende William ile babası yine eskisi gibi askeri geçide katılacak ama Kate ile Camilla her zamanki gibi Buckingham Sarayı'nın balkonundaki yerlerini alıp onları izleyecek.

KRALİÇE YAPMADI, OĞLU YAPTI

Şimdi gelelim daha önce bu askeri unvanlarla ilgili ortaya atılan iddialara. Geçen yıl Kraliçe'nin ölümünden önce Prens Andrew'nun Grenadiers Muhafızları Albaylığı unvanı alındıktan sonra bunun Kate Middleton'a geçeceği konuşuluyordu. Bu söylentilere göre Kraliçe, oğlundan aldığı unvanı Kate'e verecekti. Bu şekilde Middleton, soylu bir aileden gelmediği halde bu unvanı taşıyan ilk kişi olarak tarihe geçecekti. Ama Kral 3. Charles'ın kararıyla bu gerçekleşmedi.

HARRY'NİN UNVANINI DA KATE ALMIŞTI

Kate Middleton, Prens Harry'nin karısı Meghan Markle ile birlikte aileden ayrılmasının ardından saray tarafından kendisine verilen yeni görevleri üstlenmeye başladı. Bunlardan biri Harry'den boşalan İngiltere Rugby Futbol Birliği ve Rugby Futbol Ligi yöneticiliğiydi. Gençlik yıllarından bu yana sporun çeşitli dallarıyla aktif olarak ilgilenen Middleton'ın bu iki harika organizasyonun yöneticiliğini üstlenmekten dolayı büyük heyecan duyduğu belirtildi.

KRALİÇE BAZI GÖREVLERİNİ ONA DEVRETMİŞTİ: Daha önce de Kraliçe 2. Elizabeth, uzun yıllardır kendisinin sürdürdüğü bazı görevleri torunu William'ın karısına devretti. Kate Middleton 2019'da da 65 yıldır Kraliçe'nin yönetiminde olan Family Action adlı yardım kuruluşunun patronluğuna getirilmişti. Kraliçe 2. Elizabeth'in geçmişte kendisine ait olan sonra da torununun karısı Kate Middleton'a devrettiği tek görev bu değil.

Kraliçe 2. Elizabeth yine 2019'ta, tam 67 yıldır yöneticisi olduğu Kraliyet Fotoğrafçılık Birliği'ndeki başkanlık görevine de Middleton'ı getirdi. Middleton, pandemi sürecinde de bu kuruluş ile birlikte ortak çalışmalara imza attı. Cambridge Düşesi, amatör bir fotoğrafçı olarak da biliniyor. Aile içinde özellikle de çocuklarının doğum günleri için çektiği fotoğraflar basına da servis ediliyor.

25 YIL SONRA İLK GALLER PRENSESİ

İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini Kate Middleton'ın tarihe geçen unvan değişikliği ise kayınvalidesi Diana'nın ölümünden bu yana kimse tarafından kullanılmayan Galler Prensesliği oldu. Aslına bakılırsa veliahtların eşlerinin taşıdığı bu unvana, kocası tahta geçene kadar Camilla sahipti. Ama Diana'ya saygıdan ve halktan tepki görmemek için Galler Prensesi yerine Cornwall Düşesi unvanını kullandı Camilla. Fakat Kraliçe ölünce yerine geçen oğlu Charles, oğlu William'ı Galler Prensi, karısı Kate'i de Galler Prensesi olarak atadı. Yani Kate, Diana'dan tam 25 yıl sonra bu unvanı taşıyan ilk kraliyet ailesi üyesi oldu.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY