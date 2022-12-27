Tüp bebek tuttu! 48 yaşında ikiz annesi oluyor

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İKİZLER GİDEREK BÜYÜYOR

Geçen ekim ayında 48 yaşında ilk kez hamile olduğunu duyuran iki Oscar ödüllü Swank, takipçilerinin Noel ve yeni yılını kutladı sosyal medya hesabından. Süslenmiş bir çam ağacının yanında poz veren Swank, giderek büyüyen karnını da gözler önüne serdi.

'BU ÖMÜRLÜK HEDİYE İÇİN MİNNETTARIZ'

Kırmızı ve beyaz çizgili tek parçalı bir kıyafet giyen Hilary Swank, paylaşımını " Daha harika bir mucize dileyemezdik. Bu ömürlük hediyeler için minnettarız" mesajı eşliğinde paylaştı. Takipçilerine "umarım sizin hayatınızda da mucizeler gerçekleşir" dileğinde bulundu.

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KENDİSİ 48 YAŞINDA İLK KEZ ANNE, KOCASI DA 45 YAŞINDA İLK KEZ BABA OLACAK

Hilary Swank'ın bu paylaşımına, hem onu hem de 2018 yılında evlendiği eşi Philip Schneider'ı tebrik eden yorumlar geldi. Hem ünlü hem de ünsüz takipçileri Hilary Swank ve eşi adına mutlu olduklarını belirten yorumlar yazdı. Swank ve eşi Schneider'ın ikizlerinin, önümüzdeki ilkbaharda dünyaya gelmesi bekleniyor. Hem Swank hem de 45 yaşındaki eşi, ilk kez ebeveyn olma mutluluğunu yaşayacak.

Hilary Swank ilk evliliğini 1997 ile 2007 arasında Chad Lowe ile yaptı. Bu evlilikten bir çocuk sahibi olmadı.

Ünlü oyuncu ikinci evliliğini Philip Schneider ile yaptığında takvimler 2018 yılını gösteriyordu.

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SÜRPRİZ HABERİ BÖYLE DUYURDU

Swank, bir bebek beklediğini geçen ekim ayında hem sosyal medya hesabından hem de katıldığı bir sohbet programında duyurdu. "Bu benim uzun zamandır istediğim bir şeydi. Anne olacağım" dedi. Ünlü oyuncu sözlerini "Ve sadece bir tane değil, iki tane. Buna inanamıyorum" diye sürdürdü. Swank, bu mutlu haberi vermenin kendisini çok heyecanlandırdığını da sözlerine ekledi. Oyuncu durumunu "Tam bir mucize" diyerek nitelendirdi. Güzel oyuncu, mutlu haberi sosyal medya sayfasından da paylaştı.

Rol aldığı Alaska Daily adlı yapımla konuşulan Swank, daha sonra konuk olduğu Live with Kelly and Ryan adlı programda da hamileliği hakkında konuştu. "Şu anda kendimi harika hissediyorum" dedi.

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İKİ OSCAR ÖDÜLLÜ: Swank, 1999 tarihli Erkekler Ağlamaz filmiyle ve 2003 yılında da Milyonluk bebek ile iki kez en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazanmıştı.

KADINLARA SAHTE UMUT VERMEKLE ELEŞTİRİLDİ

Ünlü oyuncu Hilary Swank'ın, 48 yaşında hamile kalması ve bunu büyük bir coşkuyla duyurması, geçen ekim ayında bazı tartışmalara konu olmuştu. Oyuncu, anne olmak için çabalayan kadınlara sahte umut vermekle eleştirilmişti. Bazı uzmanlar Swank'ın hamileliğinin, modern tıbbın bir mucizesi olduğunu savundu. Bu uzmanlar, kadınların doğurganlığının 40'lı yaşlarında sona erdiğini savunup, bu yaştan sonra doğal yöntemlerle hamile kalmanın mümkün olmadığını ileri sürdü.

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Janet Jackson, Halle Berry, Geena Davis gibi 40'lı yaşlarının ilk ve ikinci yarısında hamile kalan ünlüleri örnek gösteren uzmanlar zaten bu durumdaki kadınların bir çoğunun zengin, ünlü ve bunlara ek olarak çok şanslı olduğunu söylediler. Özetle, uzmanların görüşüne göre 40'larında hatta 50'lerinde hamile kalan bu ünlü kadınlar, bu sevinçlerini modern tıbbın sunduğu imkanlara borçlu. Birçok ülkede tüp bebek tedavisinin, 45 yaşında sona erdiğini savunan bu uzmanlar, ünlü kadınların olanakları sayesinde bu tedaviyi sürdürüp anne olabildiğini belirti.

54 YAŞINDA ANNE OLAN BİLE VAR: Gerçek hayatta da örnekleri var elbette ama gösteri dünyasının yıldızları olduğunda daha dikkat çekiyor 40 yaşından sonra hamile kalıp bebek dünyaya getirmek. Her ne kadar diğerlerinden biraz daha ileri yaşta olsa da Hilary Swank, ileri yaşta hamile kalıp doğum yapan tek ünlü kadın olmayacak. Gelin bu konudaki örneklere bir bakalım.





ÜÇÜNCÜ OĞLUNU 47 YAŞINDA DOĞURDU: BİR AİLE TRAJEDİSİNDEN SONRA

John Travolta'nın erken yaşta vefat eden eşi Kelly Preston, üçüncü bebeğini 47 yaşında, büyük bir aile trajedisinden sonra dünyaya getirmişti. Kızı Ella'yı ve 16 yaşında kaybettiği oğlu Jett'i, birçok kadın için normal kabul edilen yaşlarda dünyaya getirdi Preston. Jett'in ölümünden sonra bir kez daha hamile kaldı ve bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi. O sırada Preston 47 yaşındaydı.

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BÜYÜK AŞKINDAN HAMİLE KALDIINDA 45 YAŞINDAYDI

David Bowie ile büyük aşkıyla bilinen model Iman, kızını doğurduğunda 45 yaşındaydı.

İKİNCİ ÇOCUĞUNU 48 YAŞINDA DOĞURDU

Tıpkı Hilary Swank gibi 48 yaşında anne olan bir başka ünlü de Rachel Weisz. Yönetmen Darren Aronofsky'den olan oğlunu genç yaşta doğuran Weisz, şu anda evli olduğu Daniel Craig'den olan kızını doğurduğunda 48 yaşındaydı.

49 YAŞINDA DOĞUM YAPTI, HAMİLELİĞİNİ GİZLİ TUTTU

Hilary Swank'tan bir yaş daha büyük olduğu sırada doğum yapan bir başka ünlü Laura Linney. Hatta o hamilelik haberini duyurmadı, bunu büyük bir gizlilik içinde tuttu. Linney oğlunu dünyaya getirdiğinde 49 yaşındaydı.

50 YAŞINDA İLK KEZ ANNE OLDU

Biz Janet Jackson'ı en yaşlı doğum yapan ünlü olarak biliyoruz ama ondan bir adım önde olan bir başkası var. Brigitte Nielsen. Aslında gençlik yıllarında üç çocuk dünyaşa getiren Nielsen, dördüncü bebeğini, yani kızını dünyaya getirdiğinde tam 54 yaşındaydı. Sylvester Stallone'nin eski eşi olarak bilinen Nielsen, tüp bebek tedaisinden sonra dördüncü kez anne oldu.

İLK DOĞUM 41, İKİNCİSİ 46 YAŞINDA

Halle Berry, Kanadalı model sevgilisi Gabriel Aubry'den kızı Nahla'yı dünyaya getirdiğinde 41 yaşındaydı. Günümüz koşullarına göre çok da ileri bir yaş sayılmaz bu. Sonra eski eşi Olivier Martinez'den olan oğluna hamile kaldığında da bunu "hayatının en büyük sürpriz" olarak nitelendirmişti. Güzel oyuncu, oğlu Maceo'yu 50 yaşına dört yıl kala dünyaya getirdi.

47 YAŞINDA İLK KEZ ANNE OLDU

40 yaşının ikinci yarısından sonra anne olan bir başka ünlü ise Cameron Diaz. Kocası Benji Madden ile kızı Raddix'i kucağına aldığında Diaz, 47 yaşındaydı. Güzel oyuncu bu konuda "Genellikle insanlar, gençlik yıllarında evlenir ve çocuk dünyaya getirir. Ben bunu hayatımın ikinci yarısında yaptım" demişti.

EN KÜÇÜK ÇOCUĞUNU 45 YAŞINDA DOĞURDU

Susan Sarandon da 40 yaşından sonra iki kez anne olan ünlülerden. En büyük çocuğu Eva Amurri'yi gençlik yıllarında doğuran Sarandon, ilk oğlunu dünyaya getirdiğinde 42 yaşındaydı. İkinci oğlu doğduğunda ise ünlü oyuncu 45 yaşına girmişti.

MUCİZE BEBEK 44 YAŞINDAYKEN DÜNYAYA GELDİ

40'lı yaşlarının ortasında anne olan ünlülerden bir başkası şarkıcı Gwen Stefani. Gavin Rossdale ile evliliğinden olan üçüncü oğlunu dünyaya getirdiğinde Stefani 44 yaşındaydı. Ünlü şarkıcı oğlunu "Mucize bebek" diyerek nitelendirdi.

DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUNU 54 YAŞINDA DOĞURDU

Peki geç anne olma konusunda rekor kimde? İlk anda düşündüğünüz gibi Janet Jackson'da değil. Sylvester Stallone'nin eski eşi olarak tanınan Danimarkalı model Brigitte Nielsen'de!. İlk üç çocuğunu daha erken yaşta dünyaya getiren Nielsen, en küçük çocuğunu 54 yaşında doğurdu.