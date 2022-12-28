Cüretkar yıldızdan şaşırtan hareket: Göğüs dekoltesine balıklı sansür!

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YENİ YILI TATİLDE KARŞILAYACAK

Bu sözünü ettiğimiz kişi, Hollywood'un son dönemdeki en gözde ve "servetine servet katan" yıldızlarından biri olan Sofia Vergara. Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla da bilinen 50 yaşındaki Vergara, bir süredir kocası Joe Manganiello ile birlikte hem Noel ve yılbaşı tatili yapıyor hem de sezonun yorgunluğunu üzerinden atıp 2023 yılındaki çalışmalarına hazırlanıyor.

BALIK EMOJİSİYLE KAPATTI

Kolombiya doğumlu Sofia Vergara, bir yandan denizin ve güneşin tadını çıkarırken mutlu anlarını da Instagram hesabından paylaşıyor. Güzel yıldız, son paylaşımlarından birinde takipçilerini şaşırtan ilginç bir "otosansüre" imza attı. 27.5 milyon takipçisine de sanki kendisiyle birlikte tropik adada tatil yapıyormuş gibi hissettiren paylaşımlarından birinde göğüs dekoltesini fazla buldu ve orayı bir balık emojisiyle kapattı. Bu durum da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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KARISI YERİNE KÖPEĞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sofia Vergara, bu tatilinde 2015'ten bu yana evli olduğu kocası Joe Manganiello ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını da gözler önüne serdi. Bir süredir çift hakkında aralarının kötü olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Bunun nedeni de Vergara'nın doğum günü kutlamalarında yanında Manganiello'nun olmamasıydı. Hatta yakışıklı oyuncu, tam Vergara'nın doğum gününde minik köpeğiyle çektirdiği bir pozuna Instagram'da yer verdi ve onun doğum gününü kutladı. Bütün bunlar da Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun arasının bozulduğu yorumlarına neden oldu. Fakat en son tatil pozlarına bakılırsa böyle bir durum yok. Ya da çift, bir anlaşmazlık yaşadıysa da bu artık geride kaldı.

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Yıllar önce kanser hastalığını yenen Sofia Vergara, geçen temmuz ayında hayatında yeni bir sayfa açmış ve 50'li yaşlarına adım atmıştı. 10 Temmuz 1972'de Kolombiya'nın Barranquilla kentinde dünyaya gelen Vergara, ailesi ve sevdikleriyle birlikte 50'inci yaşını kutladı. Vergara, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üflerken çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Vergara'yı bu mutlu gününde oğlu Monolo da yalnız bırakmadı. Sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir başka ayrıntı da Vergara'nın kocası Joe Manganiello ile ilgiliydi.

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SÖYLENTİLERİN KAYNAĞI BU PAYLAŞIM

Her yıl özel günlerinde sosyal medya sayfalarında birbirlerini kutlayan çift için bu yıl bu gelenek bozuldu. Manganiello, aynı gün köpeği Bubles'ın dokuzuncu yaşını kutlayan bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine takipçileri ona neden Sofia'nın doğum gününü kutlamadığını soran mesajlar yazdı.Fakat her ne kadar Sofia Vergara'nın sosyal medya paylaşımlarında da Joe Manganiello görünmese de yıldızın mutlu ve hayatından memnun olduğu dikkat çekti. Manganiello'nun yanı sıra Sofia Vergara da Bubles'ın dokuncu yaşı için bir kutlama fotoğrafı paylaştı. Bu durum çiftin arasının iyi olup olmadığı yolundaki merakı biraz olsun giderdi. Ama Vergara'nın toplu kutlama fotoğrafında kocasının yer almaması da "kesin aralarında bir şeyler oluyor" yorumlarına neden oldu.

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NİŞANLISINDIN AYRILDIĞINI BİLMİYORDUM: Ama son fotoğraflarından da görüldüğü gibi Vergara ile Manganiello hakkındaki söylentiler doğru değil. Çift, 2014 yılında tanıştı ve kısa bir süre sonra da evlendi. Ünlü oyuncu Joe Manganiello, 2014'te tanışıp bir yıl sonra evlendiği Sofia Vergara'yı bir partide ilk kez gördüğünde neler hissettiğini anlattı. 43 yaşındaki Manganiello, konuk olduğu The Jess Cagle Show'da Vergara'yı gördüğü anı " Harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım" diye anlatmıştı. Manganiello o gece daha sonra yaşananları da şöyle anlattı: "Jesse Tyler Ferguson yanıma geldi arkadaşı Sofia'nın bana "merhaba" demek istediğini belirtti. Fakat ben onun nişanlısından ayrıldığını bilmediğim için buna pek sıcak bakmadım."

Joe Manganiello, Vergara'nın nişanlısının da aynı partide olduğunu sanıyordu. Fakat konuşmanın ilerleyen dakikalarında Vergara'nın nişanlısından ayrılmış olduğunu da öğrendi. Joe Manganiello ile Sofia Vergara o gece tanıştılar. Birkaç hafta sonra da Vergara, nişanlısından ayrıldığını basına da açıkladı. Bu ayrılığın açıklanmasından sonra Manganiello, kendisini Vergara ile tanıştıran arkadaşına "Nasıl bir ruh halinde olduğunu bilmiyorum fakat onu dışarı çıkarmak istiyorum. Bana Sofia'nın numarasını verir misin" dedi.

DAMADA OĞLU TESLİM ETTİ

Aynı gece Manganiello evine gittikten sonra Vergara'yı arada. Çift, saatlerce telefonda sohbet etti. Ondan sonra da aralarındaki ilişki gelişti. 2014 yılında tanışan çift, 2015 yılında da dünyaevine girdi. Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun mutlu evliliği sürüyor. Bu, Joe Manganiello'nun ilk Vergara'nın da ikinci evliliği. Sofia Vergara'ya düğününde ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo da eşlik etti.

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200 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR: Sofia Vergara, rol aldığı Modern Family dizisiyle ekranın en çok kazananları listesinde ilk sıralara yerleşti. Bölüm başına 500 bin dolar kazanan Vergara, son yıllarda da Americas Got Talent adlı yarışmada jüri üyesi olarak görev yaptı. Vergara'nın toplam serveti 200 milyon dolara yakın.

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Vergara'nın gösteri dünyasına adım atma öyküsüne gelirsek... Henüz lisede okurken plaja gittiği bir gün, güneşlenmeye başladı. O sırada orada bulunan bir fotoğrafçı da onu görüntülemek için izin istedi. Bu şekilde de kariyer yolu çizilmiş oldu. Kısa bir süre sonra ünlü bir markadan modellik teklifi aldı Vergara. Fakat bu okuduğu Katolik lisesinin kurallarına uymadığı ve okuldan atılma riski olduğu için bunu önce geri çevirdi. Sonra kabul etti. O sırada Vergara henüz 17 yaşındaydı. Aslında Sofia Vergara'nın öğrencilik yıllarında model ya da oyuncu olmak gibi bir amacı yoktu. Hedefi diş hekimi olmaktı. Ama hayat ona bambaşka bir yol çizdi.

Sofia Vergara , önce ülkesi Kolombiya'da adını duyurdu. İlk evliliğini de keşfedildikten bir yıl sonra yani 18 yaşında, çocukluk aşlı Joe Gonzales ile yaptı. Bu evlilikten şu anda boyunu geçen Monolo adında bir oğlu dünyaya geldi. Genç yaşta anne olan Vergara'nın evliliği ise o 21 yaşına geldiğinde bitti.

Oğlunu yalnız başına, sadece kendi ailesinin desteğiyle büyüttü Vergara. Bu kadar genç yaşta anne olmasıyla ilgili olarak bar bir röportajında şunları söylemişti: Vergara "Çevremde yaşıtım olan ve küçük çocuklarını büyütmeye çalışan arkadaşlarım var. ABD'de kadınlar anneliği erteliyor. Ama Latin Amerika'da durum böyle değil. Kolombiya'da yaşıtım birçok kadın benim oğlum Manolo'ya yakın yaşlarda bir ya da birkaç çocuğu sahip."

Kolombiya 'da adını duyurduktan sonra şansını denemek için ABD'ye gitti Vergara. İlk başlarda biraz zorlansa da öne model sonra da oyuncu olarak kendini kabul ettirdi. Rol aldığı Modern Family dizisi ise onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu dizi sayesinde birçok önemli ödüle aday oldu ya da kazandı. Bunun yanı sıra defalarca ekranın en çok kazanan kadın yıldızı unvanını da aldı. Vergara aynı zamanda bir giyim markasının da kurucusu.

KANSERİ YENDİ

Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat yaşıyor gibi görünse de Vergara da zorlu dönemlerden geçti. Henüz 28 yaşındayken tiroid kanseri teşhisi aldı. Fakat hastalığa direndi. Bu konuda da bir röportajında "Kanser gibi dramatik bir şeyle karşılaştığınızda, sizin için neyin önemli olduğuna bakarsınız. Şanslıydım çünkü tüm kanserler arasında bu, tedavi edilebilir olanıydı. Çok daha kötüsü olabilirdi" diye konuşmuştu.