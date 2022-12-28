Cüretkar yıldızdan şaşırtan hareket: Göğüs dekoltesine balıklı sansür!

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YENİ YILI TATİLDE KARŞILAYACAK
Bu sözünü ettiğimiz kişi, Hollywood'un son dönemdeki en gözde ve "servetine servet katan" yıldızlarından biri olan Sofia Vergara. Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla da bilinen 50 yaşındaki Vergara, bir süredir kocası Joe Manganiello ile birlikte hem Noel ve yılbaşı tatili yapıyor hem de sezonun yorgunluğunu üzerinden atıp 2023 yılındaki çalışmalarına hazırlanıyor.
BALIK EMOJİSİYLE KAPATTI
Kolombiya doğumlu Sofia Vergara, bir yandan denizin ve güneşin tadını çıkarırken mutlu anlarını da Instagram hesabından paylaşıyor. Güzel yıldız, son paylaşımlarından birinde takipçilerini şaşırtan ilginç bir "otosansüre" imza attı. 27.5 milyon takipçisine de sanki kendisiyle birlikte tropik adada tatil yapıyormuş gibi hissettiren paylaşımlarından birinde göğüs dekoltesini fazla buldu ve orayı bir balık emojisiyle kapattı. Bu durum da takipçilerinin gözünden kaçmadı.
KARISI YERİNE KÖPEĞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Sofia Vergara, bu tatilinde 2015'ten bu yana evli olduğu kocası Joe Manganiello ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını da gözler önüne serdi. Bir süredir çift hakkında aralarının kötü olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Bunun nedeni de Vergara'nın doğum günü kutlamalarında yanında Manganiello'nun olmamasıydı. Hatta yakışıklı oyuncu, tam Vergara'nın doğum gününde minik köpeğiyle çektirdiği bir pozuna Instagram'da yer verdi ve onun doğum gününü kutladı. Bütün bunlar da Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun arasının bozulduğu yorumlarına neden oldu. Fakat en son tatil pozlarına bakılırsa böyle bir durum yok. Ya da çift, bir anlaşmazlık yaşadıysa da bu artık geride kaldı.
Yıllar önce kanser hastalığını yenen Sofia Vergara, geçen temmuz ayında hayatında yeni bir sayfa açmış ve 50'li yaşlarına adım atmıştı. 10 Temmuz 1972'de Kolombiya'nın Barranquilla kentinde dünyaya gelen Vergara, ailesi ve sevdikleriyle birlikte 50'inci yaşını kutladı. Vergara, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üflerken çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Vergara'yı bu mutlu gününde oğlu Monolo da yalnız bırakmadı. Sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir başka ayrıntı da Vergara'nın kocası Joe Manganiello ile ilgiliydi.
SÖYLENTİLERİN KAYNAĞI BU PAYLAŞIM
Her yıl özel günlerinde sosyal medya sayfalarında birbirlerini kutlayan çift için bu yıl bu gelenek bozuldu. Manganiello, aynı gün köpeği Bubles'ın dokuzuncu yaşını kutlayan bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine takipçileri ona neden Sofia'nın doğum gününü kutlamadığını soran mesajlar yazdı.Fakat her ne kadar Sofia Vergara'nın sosyal medya paylaşımlarında da Joe Manganiello görünmese de yıldızın mutlu ve hayatından memnun olduğu dikkat çekti. Manganiello'nun yanı sıra Sofia Vergara da Bubles'ın dokuncu yaşı için bir kutlama fotoğrafı paylaştı. Bu durum çiftin arasının iyi olup olmadığı yolundaki merakı biraz olsun giderdi. Ama Vergara'nın toplu kutlama fotoğrafında kocasının yer almaması da "kesin aralarında bir şeyler oluyor" yorumlarına neden oldu.
NİŞANLISINDIN AYRILDIĞINI BİLMİYORDUM: Ama son fotoğraflarından da görüldüğü gibi Vergara ile Manganiello hakkındaki söylentiler doğru değil. Çift, 2014 yılında tanıştı ve kısa bir süre sonra da evlendi. Ünlü oyuncu Joe Manganiello, 2014'te tanışıp bir yıl sonra evlendiği Sofia Vergara'yı bir partide ilk kez gördüğünde neler hissettiğini anlattı. 43 yaşındaki Manganiello, konuk olduğu The Jess Cagle Show'da Vergara'yı gördüğü anı " Harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım" diye anlatmıştı. Manganiello o gece daha sonra yaşananları da şöyle anlattı: "Jesse Tyler Ferguson yanıma geldi arkadaşı Sofia'nın bana "merhaba" demek istediğini belirtti. Fakat ben onun nişanlısından ayrıldığını bilmediğim için buna pek sıcak bakmadım."
DAMADA OĞLU TESLİM ETTİ
Aynı gece Manganiello evine gittikten sonra Vergara'yı arada. Çift, saatlerce telefonda sohbet etti. Ondan sonra da aralarındaki ilişki gelişti. 2014 yılında tanışan çift, 2015 yılında da dünyaevine girdi. Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun mutlu evliliği sürüyor. Bu, Joe Manganiello'nun ilk Vergara'nın da ikinci evliliği. Sofia Vergara'ya düğününde ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo da eşlik etti.
Oğlunu yalnız başına, sadece kendi ailesinin desteğiyle büyüttü Vergara. Bu kadar genç yaşta anne olmasıyla ilgili olarak bar bir röportajında şunları söylemişti: Vergara "Çevremde yaşıtım olan ve küçük çocuklarını büyütmeye çalışan arkadaşlarım var. ABD'de kadınlar anneliği erteliyor. Ama Latin Amerika'da durum böyle değil. Kolombiya'da yaşıtım birçok kadın benim oğlum Manolo'ya yakın yaşlarda bir ya da birkaç çocuğu sahip."
KANSERİ YENDİ
Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat yaşıyor gibi görünse de Vergara da zorlu dönemlerden geçti. Henüz 28 yaşındayken tiroid kanseri teşhisi aldı. Fakat hastalığa direndi. Bu konuda da bir röportajında "Kanser gibi dramatik bir şeyle karşılaştığınızda, sizin için neyin önemli olduğuna bakarsınız. Şanslıydım çünkü tüm kanserler arasında bu, tedavi edilebilir olanıydı. Çok daha kötüsü olabilirdi" diye konuşmuştu.
DONDURULAN EMBRİYOLAR DAVASI: Sofia Vergara, bir dönem Nick Loebb ile nişanlıydı. Hatta çift, ileride çocuk sahibi olmak için embriyo dondurma yöntemini bile tercih etti. Ancak sonra araları açıldı ayrıldılar. Bu dondurulan embriyolar da daha sonra dava konusu oldu. Vergara, Loebb ayrılığından kısa bir süre sonra oyuncu Joe Manganiello ile tanıştı. Manganiello, görür görmez ondan etkilendi. Çift bir süre sonra flört etmeye başladı.