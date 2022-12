Ünlü oyuncunun dünyası başına yıkıldı: Öpüşmek de işe yaramadı!

Haberin Devamı

GİŞEDE BÜYÜK HEZİMET

Oscar ödüllü La La Land başta olmak üzere bol sükseli ve "bol gişeli" filmlerin yönetmeni Damien Chazelle'in imzasını taşıyan, önemli rollerinde de Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire gibi gözde yıldızların kamera karşısına geçtiği Babylon filmi, ABD sınırları içinde büyük bir gişe hezimetine uğradı. Geçtiğimiz 23 Aralık'ta gösterime giren film, o zamandan bu yana sadece 3. 5 milyon dolar hasılat elde etti. Oysa sektörün uzmanlarının, filmin ilk haftasında 5 milyon doların üzerinde hasılat elde edeceği gibi çok iddialı bir beklentisi vardı. O yüzden de bu rakam büyük bir düş kırıklığı oldu. Bu arada bu rakamları sıraladıktan sonra, süresi üç saat 9 dakika olan Babylon'un 79 milyon dolarlık bir bütçesi olduğunu da hatırlatalım.

Haberin Devamı

GÜZEL OYUNCUYA 2022 YILININ KÖTÜ SÜRPRİZLERİNDEN BİRİ

Gişe başarısızlığı bir yana film eleştirmenlerden de izleyiciden de öyle beklendiği gibi olumlu eleştiriler almadı. Bu durum aslında filmin yıldızı Margot Robbie için de büyük bir şok oldu. Çünkü Robbie'nin önemli rollerinden birini üstlendiği Amsterdam filmi de benzer bir 'felakete' dönüşmüştü. Robbie'nin önemli rollerini Christian Bale, Robert De Niro, Rami Malek ile paylaştığı bu film de gişede bekleneni verememişti. Bu durum da Margot Robbie'ye 2022 yılının kötü sürprizlerinden biri olarak arşivlerde yerini aldı.

YETERİ KADAR TANITILMADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Babylon'un bekleneni veremediği gişede yönetmenliğini James Cameron'un üstlendiği Avatar 2 ise ikinci haftasında 56 milyon dolar bir hasılat elde etti. Bu durum da hem sektör içinde hem de sosyal medyada seyirciler arasında ateşli tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre filmin tanıtımı yeteri kadar etkili bir şekilde yapılmadı. Bu görüştekilere göre pazarlama çalışmalarının çok daha yoğun olması gerekiyordu. Bazı sinemaseverler film hakkında hiçbir şey bilmediklerini, Babylon'un yeteri kadar anlatılmadığını ileri sürdü. Onlara göre projenin tanıtılması için gerekenin yarısı kadar bile çaba harcamadı.

Haberin Devamı

HİKAYEYİ ZAYIF BULANLAR OLDU

Noel haftasında bile Babylon'un bu kadar düşük gişe hasılatı elde etmesinden projenin kendisini sorumlu tutanlar da oldu. Bu görüştekilere göre filmle ilgili tek güzel şey yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosu. Bunlara göre filmin hikayesi son derece zayıf kalmıştı. O yüzden de kadrosuna rağmen Babylon, gişede düş kırıklığına uğradı.

AVATAR 2 BAŞARISINI SÜRDÜRDÜ

Yönetmenin ustalığına, kadronun parlak olmasına rağmen Babylon'un gişede "patlamasının" bir nedeninin de ABD'yi kasıp kavuran kar fırtınası, yani aşırı soğuk hava bir gruba göre. Birçok insan, olumsuz hava şartları nedeniyle evlerinden çıkıp sinema salonlarına gitmek istemedi. Fakat bunu çürüten bir başka görüş daha var. O da James Cameron'un yönettiği Avatar 2: The Way of Water'ın bütün bu olumsuz koşullara rağmen başarısını sürdürüyor olması. Her ne kadar Avatar 2'nin gösterimdeki ikinci haftası olsa da gişe başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmesi filmin her açıdan iyi olmasına bağlanıyor.

Haberin Devamı

ÖPÜŞME SAHNESİ İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Oysa Babylon gösterime girmeden önce yapılan basın toplantılarında özellikle de Margot Robbie'nin verdiği röportajlarda büyük olasılıkla pazarlama taktiği olduğu düşünülen bazı açıklamalar yapılmıştı. Buna göre Margot Robbie, Chazelle'in senaryosunda Brad Pitt'in oynadığıkarakterle kendi canlandırdığı karakterin öpüşme sahnesi olmadığını bunu kendi isteğiyle eklettiğini söylemişti. Ardından da "Brad Pitt ile öpüşme şansı her zaman ele geçmez" diyerek konuşmuştu.

AMA O BİLE İŞE YARAMADI GÖRÜNÜŞE GÖRE

E! News'a konuk olan Margot Robbie,Damien Chazalle'in kaleme aldığı senaryoya "küçük bir katkıda bulunduğunu" söyledi. Anlattığına göre Margot Robbie, Chazelle'e, kendisinin oynadığı karakterin, Brad Pitt'in oynadığı karakteri öpmesi teklifinde bulundu. Margot Robbie, konuk olduğu programda bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: " Bu sahne, senaryoda yoktu. Ama düşündüm ki başka ne zaman Brad Pitt'i öpme şansını bulacaktım. Sadece bu yapmak istiyordum." Babylon filmiyle ilgili bu anısını gülerek anlatan Margot Robbie sonunda da "ölmeden önce yapılacaklar listesi"ndeki bir maddeye çarpı attığını ekledi.

Haberin Devamı

BRAD PITT DE O SAHNE HAKKINDA KONUŞTU

Ardından Brad Pitt de bu konuda yine dikkat çekici sözler sarf etti. Margot Robbie'nin filmdeki rol arkadaşı Brad Pitt Entertainment Tonight'a verdiği röportajda bu konu hakkındaki görüşlerini anlattı. Yılların oyuncusu 58 yaşındaki Pitt, senaryoda olmayan o sahnenin filme eklenmesiyle ilgili olarak "Sinemada karakter yorumuna her zaman yer vardır" diye konuştu. O sahnede Margot Robbie'nin iyi bir performans çıkardığını söyleyen Brad Pitt öpücüğün de gayet "terbiyeli" olduğunu sözlerine ekledi. Margot Robbie'nin performansı hakkında da "alev alevdi" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncunun çocuklarının dadısıydı, sonra onun karısı oldu Haberi görüntüle

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI

Onların bu açıklamaları ise filmin konuşulmasına neden olan bir tartışmaya neden oldu sosyal medyada. Ona da değinelim... Çünkü işin tartışmalı kısmı da o noktada zaten. Margot Robbie'nin, senaryoda olmayan öpüşme sahnesini eklettiğini gülerek anlatmasından sonra sosyal medya üzerinde farklı tartışmalar yaşandı. Kullanıcılar kelimenin tam anlamıyla ikiye bölündü. Bazıları tıpkı Brad Pitt gibi bunun setlerde normal bir durum olduğunu, senaryoya bazı eklemeler yapılabileceğini, gerektiğinde bazı bölümlerin çıkarılabileceğini ya da değiştirilebileceğini savundu. Ama olayı farklı bir açıdan ele alan bir grup da vardı.

ELEŞTİRİLER TACİZ BOYUTUNA KADAR UZANDI

Bu gruptakiler ise son yıllarda Hollywood'u kasıp kavuran, hatta nüfuzlu yapımcı Harvey Weinstein'ın "sonunu getiren" #metoo hareketine gönderme yaptı. Bu görüşü savunanlara göre aslında konu Margot Robbie'nin gülerek anlattığı kadar basit değil. Çünkü eğer filmin senaryosuna, olmayan öpüşme sahnesini ekleten oyuncu erkek, karşısındaki rol arkadaşı kadın olsaydı bu durum "taciz" olarak bile yorumlanabilirdi. Bakalım bu konuda daha ne gibi gelişmeler olacak. Biz hemen bunca konuşulan Babylon filminin konusuna şöyle bir bakalım.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON