Titanik filmi hafızalara kazınmıştı: Bu ne zalim bir eleştiri: 'Şişman kız!  Jack senin yüzünden öldü

ONUN HAFIZASINDA KÖTÜ ANILAR DA VAR

Her ne kadar daha sonra birçok filmde kamera karşısına geçip hafızalardan silinmeyen karakterlere hayat verse de Winslet, milyonlarca seyircinin kalbinde Titanik filmindeki Rose DeWitt Bukater olarak yer etti. Filmde Jack Dawson karakterini canlandıran Leonardo DiCaprio ile kamera karşısındaki kimyaları öylesine uyumluydu ki iki yıldız daha sonra da birlikte çalıştı. İşte Winslet'ın yıllar sonra cevap verdiği o tuhaf eleştiriler de Titanik filminde Jack karakterinin boğularak öldüğü sahneyle ilgili.

'ROSE ŞİŞMAN OLMASAYDA JACK DE KURTULURDU'

Happy Sad Confused adlı podcast yayınına konuk olan Kate Winslet'ın anlattığına göre Titanik filminin bazı hayranları, filmin sonunda Jack karakterinin ölümünü, Rose'un fazla kilolarına bağladı. Finalde, Titanik transatlantiğinin battığı sırada yerinden sökülen bir kapıya tutunuyordu Jack ile Rose. Fakat sonunda Jack başaramayıp ölüyordu. Winslet'in "zalimce" diye nitelendirdiği eleştiriler de işte bu noktada düğümleniyor. Bazı Titanik hayranları aklın, mantığın ve nezaketin sınırlarını aşıp Jack karakterinin o kapının üzerine tırmanıp kurtulmasına engel olan kişinin "şişman Rose olduğunu belirtip ilginç eleştirilerde bulundu.Titanik filminin, seyirciyi gözyaşlarına boğan finalinde, Jack karakteri buz gibi sulara gömülüp hayata veda ederken Rose karakteri ise canını kurtarıyordu.

'NEDEN BANA BU KADAR KÖTÜ DAVRANDILAR Kİ!'

Kate Winslet, bu eleştiriler hakkında "Söylediklerine göre ben çok şişmanmışım. Neden bana bu kadar kötü davrandılar ki! Bu eleştirileri yapanlar çok kabaydı. Ben şişman bile değildim" diye konuştu. Ünlü oyuncu, o dönemde bu zalimce yorumlar hakkında konuşmadığını fakat bunu yapmış olmayı dilediğini gizlemedi. Winslet "Cevap verseydim şöyle derdim: "Bana böyle davranmaya nasıl cüret edersiniz! Ben genç bir kadınım ve bedenim değişiyor. Bu konuda derin bir kendime güven eksikliğim var. Zaten korkuyorum, bunu daha da zorlaştırmayın' derdim" şeklinde konuştu. Bunun zorbalık olduğunu sözlerine ekleyen Kate Winslet, durumun taciz sınırlarına girdiğini de ekledi.

ZAYIFLIK BASKISINDAN FAZLASIYLA NASİBİNİ ALDI

Kariyerinde ne kadar başarılı olursa olsun, dış görünümü yani kıvrımlı fiziği yüzünden büyük baskı altında bırakılan Winslet, daha önce de bu konuda görüşlerini ifade etmişti. Bu ayın ilk haftasında Sunday Times gazetesine bir röportaj veren Kate Winslet ilk gençlik yıllarında kendisine "sadece şişman kız rolleri oynayabilirsin" denildiğini itiraf etti. Oscar ödüllü Winslet bu durumun "uç noktada olumsuz olabildiğini" sözlerine ekledi. Bu baskının, genç ve savunmasız kişilerin "kaldırabileceğinden daha ağır" olduğunu vurguladı.

MENAJERİME KAÇ KİLO OLDUĞUMU SORUYORLARDI

Kariyerine çok genç yaşta başlayan ve 1997 tarihli Titanik ile yıldızını parlatan Kate Winslet, artık Sinema sektöründe bu durumun değiştiğini de sözlerine ekledi. Winslet bu konuda kariyerinin ilk döneminde yaşadıklarını şöyle anlattı: " Ben gençken menajerin benim kaç kilo olduğumu soran telefonlar alıyordu. Şaka yapmıyorum. Bu yüzden artık bu durumun değişmeye başlaması gerçekten insanın içini açan bir durum."

MÜKEMMEL TANIMINA UYMUYORDU AMA HAYALLERİ VARDI: Kate Winslet, çocukken görünümü yüzünden insanların kendisine isim taktıklarını belirtip o dönemde "şişman kız" rolleriyle yetinmesi gerektiğinin söylendiğini anlattı. Belirttiğine göre o dönemde kendisinin asla uymadığı bir "mükemmel tanımı vardı, özellikle de bir oyuncu olarak. Ama Kate Winslet'in kafasında farklı şeyler vardı. Grease'de Sandy'yi oynamak, Batı Yakasının Hikayesi'nde Maria'yı canlandırmak gibi... Hatta Titanik filminde Rose'u oynamak istiyordu ve sonunda bu hayalini gerçekleştirdi. Bütün bu önyargılarla başa çıkan Kate Winslet ardından Titanik başta olmak üzere hayal ettiği birçok rolü oynadı. Hatta The Reader (Okuyucu) filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar bile kazandı. Hatta son çalışmasının kendisi için bambaşka bir önemi var. İlk evliliğinden dünyaya gelen 22 yaşındaki kızı Ruth ile birlikte aynı dizi için kamera karşısına geçiyor. Winslet, Jim Threapleton ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Mia ile birlikte I'm Ruth adlı yapımda oynuyor. Kate ile Mia, o filmde de tıpkı gerçek hayattaki gibi bir anne ile kızını oynuyorlar.





REKOR KIRAN TİTANİK'TEN SONRA BİLE DURUM DEĞİŞMEDİ

Aslına bakılırsa Kate Winslet, kariyerinin en parlak döneminde bile kiloları yüzünden mercek altına alındı. Bu durum henüz 21 yaşındayken oynadığı Titanik filminden sonra da değişmedi. Filmin onca başarısına rağmen konuşulan en önemli konu Winslet'in kilolarıydı. Bundan yıllar sonra ünlü oyuncu o dönemi hatırlarken şunları söylemişti: "20'li yaşlarımdayken insanlar benim kilomla ilgili çok fazla konuşuyorlardı. Görüntüme dair sorular soruluyordu. O dönemde adıl "sözünü sakınmayan oyuncu" olarak anılıyordu. Oysa ben o sırada sadece kendimi savunuyordum."

GİŞE REKORTMENLİĞİNİ UZUN SÜRE KİMSEYE KAPTIRMADI

Gelelim sinemanın bir dönemine damgasını vuran ve Kate Winslet'ın hafızasında sadece iyi değil kötü anılar da bırakan Titanik filmine. Yönetmenliğini James Cameron'un üstlendiği film, tarihin en büyük facialarından birinden alıyor esin kaynağını. Filmin kurgusal kahramanları, farklı toplumsal sınıflardan gelen Jack ile Rose. Üst sınıftan Rose, zengin bir iş insanının oğlu olan nişanlısı Caledon ve annesiyle birlikte gemiye biner. Bu evliliğe gönlü razı olmayan Rose, tam kendini gemiden atacakken, üçüncü sınıf yolcularından Jack onu kurtarır. Yolculuğun ilerleyen günlerinde ikili arasında bir aşk doğar. Fakat buzdağına çarpıp batan Titanik'in hazin sonu onları da etkiler. Jack hayata tutunamazken Rose bu faciadan kurtulur.

14 DALDA OSCAR ADAYI OLDU, 11 DALDA ÖDÜLÜ KAZANDI

Titanik filmi, 19 Aralık 1997'de gösterime girdi. İlk gösteriminden sonra da büyük bir sükse yaptı. Tam 14 dalda Oscar adayı gösterildi. En iyi film ve en iyi yönetmen dahil 11 dalda heykelciğe uzandı. Dünya çapında 2 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Cameron'ın bir sonraki filmi Avatar'a kadar yani 2009 yılına kadar bu gişe rekortmeni unvanını kimseye kaptırmadı. Bu arada My Heart Will Go On adlı şarkı da film sayesinde hafızalarda yer etti.

TARİHİN EN BÜYÜK DENİZ FACİALARINDAN BİRİ

Elbette bu filmdeki aşk öyküsü kurguydu ama Titanik faciası gerçeğin ta kendisi... Meraklıları çok daha geniş bir şekilde araştırma yapar ama biz kısaca bir hatırlayalım. RMS Titanic, White Star Line şirketine ait Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisiydi. Harland and Wolff (Belfast, Kuzey İrlanda) tersanelerinde üretilen transatlantik 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarptı. Sadece iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömüldü. 1912'de yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olarak nitelendiriliyordu. Batışıyla bin 514 kişiyi hayattan kopardı. Tarihin eh büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.

