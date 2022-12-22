50 yaşından sonra bunu yaptı: Üstümdekileri çıkarmak beni öyle rahatlattı ki anlatamam!

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50 YAŞINDAN SONRA DEĞİŞTİ

Bu ilginç ünlünün kim olduğunu merak ediyorsunuz büyük olasılıkla. O ünlü, bir döneme hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla damgasını vuran Shania Twain'den başkası değil. Gençlik yıllarında plajda bile bikini giymekten çekinen Twain, 57 yaşında ilk kez fiziksel görüntüsüyle barışık olduğunu "dosta düşmana" ilan ediyor. Üstelik bundan utanmadığını da yüksek sesle dile getiriyor.

'GÖRÜNTÜMLE BARIŞMAK BENİ ÖZGÜRLEŞTİRDİ'

Çok kısa bir süre sonra yeni albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkacak olan 57 yaşındaki Shania Twain, aslında yaşıtlarının durulup oturduğu bir yaşta neden bunları yaptığını People dergisine anlattı. Gençliğinde bile cesaret edemediklerini,60 yaşına üç yıl kala yapmasının en önemli nedenini "yaşlandıkça değişen bedenimle barışmak beni özgürleştirdi" diyerek açıkladı.

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ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİNDEN KURTULDUM

Waking Up Dreaming adlı yeni teklisi için verdiği ve bütün dikkatlerin üzerine çevrilmesine yol açan pozların, hayatı boyunca peşini bırakmayan, görüntüsüyle ilgili özgüven eksikliğinden kendisini kurtardığını sözlerine ekledi. Twain "Bu gerçeğini ifade eden benim. Kendi bedenimin içinde rahatım ve bu benim kendime güvenimi ifade etme şeklim" dedi People dergisine verdiği röportajda.

'KENDİMİ NASIL ÖZGÜR HİSSETTİĞİMİ SİZE ANLATAMAM'

Twain, röportajın geri kalan bölümünde daha iddialı açıklamalar da yaptı. "Ben 50'li yaşlarının sonunda bir kadınım" diyen ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Giysilerin arkasına saklanmak istemiyorum. Böyle cüretkar bir çekim için kamera karşısına geçmenin bana kendimi nasıl özgür hissettirdiğini size anlatamam. Menopoz çağına gelmiş bir kadın olarak yeni bedenimden utanmıyorum. Bu konuda duygusal bile değilim, sadece bununla barışığım."

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'GÜVENSİZ BENLİĞİME GERİ DÖNMEK İSTEMEDİM'

Aslında Shania Twain daha önce 1993 yılında What Made You Say adlı albümünün klibinde sutyen giymeden kamera karşısına çıkmıştı. Ancak söylediğine göre kendini çok da rahat hissetmiyordu. Bu konuda şunları söyledi Twain: "O zamanlar daha katıydım. Bu yüzden yaşlandıkça daha farklı bir baskı hissetmeye başladım. Göğüslerimin eskisi kadar dolgun olmadığını, cildimin eski gerginliğini kaybettiğini düşünüyordum. Bu yüzden de kendi kendime "belki de bütün bunları biraz gizlemelisin" dedim." Fakat sonradan bu konuda kararını değiştirdiğini sözlerine ekledi. Bu değişimi de "Güvensiz benliğime geri dönmemeye yemin ettim" sözleriyle açıkladı.

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KENDİNİ 'SANAT ESERİ' OLARAK TANIMLADI

Bunların ardından çok daha iddialı sözleri geldi Shania Twain'in. Fiziksel görüntüsünün yıllar içinde geçirdiği bütün değişimi ve şu anda geldiği hali "kabul edip kucakladığını" belirten Twain "Bu konuda utangaç olmayacağım. Cesur olmak ve bu cesaretle yönettiğim "sanat eserini" paylaşmak istiyorum" dedi. Bu arada Twain'in "sanat eseri" diye söz ettiği ayrıntının, kendi bedeni olduğunu da hatırlatalım.

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KAPAK POZLARI ÇOK KONUŞULDU

Aslına bakılırsa Shania Twain, daha önce de bu konuda yaptığı çarpıcı açıklamalarla konuşulmuştu. 57 yaşındaki Twain, beş yıllık bir suskunluğun ardından önümüzdeki yılın şubat ayında çıkaracağı yeni albümü Queen Of Me ile müzikseverlerle buluşuyor. Ön hazırlık olarak bir süredir, albüm kapağını ve tanıtım için çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor ünlü şarkıcı. Bu paylaşımlarda en çok dikkat çeken ayrıntı Shania Twain'in yarı çıplak poz vermiş olması. Bunlardan birinde bir at üzerinde çıplak olarak görünüyor, diğerinde de yine at binerken giydiği derin dekoltesi olan bir elbiseyle. Albümünün alternatif kapaklarından birinde de üzeri çamurla kaplı olarak objektif karşısına geçmiş Shania Twain.

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BAŞKALARININ NE DEDİĞİNİ ARTIK ÖNEMSEMİYOR

O dönemde konuk olarak katıldığı TalkShopLive adlı programda Shania Twain, çok konuşulan bu kapaklar ve 50'li yaşlarında böyle pozlar vermeye kendisini yönlendiren nedenler hakkında konuştu. Kanadalı şarkıcı "Benim gerçeğim şu ki, yaşlanıyorum. Bu gerçeği daha genç olduğum yıllarda fark etmeyi dilerdim" dedi. Twain, yaşı ilerledikçe artık görüntüsü konusunda daha az endişe ettiğini ve diğer insanların kendisine yönelik eleştirilerinden daha az etkilendiğini sözlerine ekledi.

'PLAJDA BİLE BİKİNİ GİYEMEZDİM'

Twain, söyleşide ilk gençlik yıllarında kendisini hayatından bezdiren güvensizliklerden de söz etti. Bedensel görünümü konusunda şu anda sahip olduğu kendine güvenin yerinde o zamanlar yeller estiğini belirtti. Ünlü şarkıcı bu konuda şunları söyledi: " Ben kendine güveni olmayan bir kızdım. Mesela plajda bile asla bikini giyemeyen genç kızlardan biriydim." Sonra da albüm için verdiği pozlara değinerek "Bunu daha gençken yapmadım, o zaman şimdi yapacağım. Kendimi olduğum gibi rahat hissediyorum ve bunu göstereceğim" diyerek pozların altında yatan nedeni ifade etti.

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'BENİM GİBİ HİSSEDEN İNSANLARLA PAYLAŞTIM'

Shania Twain, yaptığınınsadece çamura bulanıp çıplak poz vermek olduğunu belirtti. Bunun kendisi için büyük bir cesaret örneği olduğunu saklamadı ünlü şarkıcı. "Ben kendini teşhir etmeyi seven biri değilim. Bu sadece benim kendime verdiğim bir mesajdı. Şimdi kendimi, kendi tenimin içinde, olduğum gibi rahat hissetme zamanı. Ve bunu tıpkı benim gibi kendine güveni olmayan insanlarla paylaştım." diye konuştu.

'DAHA YAŞLIYKEN YAPINCA NEDEN RAHATSIZ EDİCİ OLSUN?

Shania Twain, söylediğine göre, şimdi kendi bedeninden hoşnut ve yaşlanma nedeniyle meydana gelen değişiklikler konusunda da utangaç değil. Bu konudaki görüşlerini şu kelimelerle anlattı Twain "Kendime sürekli şu mesajı tekrarlamak bir başlangıçtı:' Tamam... Kendi görüntümden memnunum, kendimle barışığım.' Ama bunu kendime ve başka insanlara bu şekilde söylemekle yetinemezdim. Bunu yaşamam gerekiyordu." Shania Twain, kariyerinin başında What Made You Say That? adlı şarkının klibinde sütyen giymeden kamera karşısına geçtiğini hatırlattı. Sonra da sözlerini şöyle noktaladı: "O halde buna benzer bir şeyi gençken değil de daha ileri yaştayken yapmış olmam neden rahatsız edici olsun ki?"

NEREDEYSE SESİNİ KAYBEDİYORDU: Shania Twain'in bu yeni albümünün, kapak ve tanıtım pozlarından daha çarpıcı bir özelliği var. Bu, Twain'in 2018 yılında geçirdiği ve sesinin kurtarılmasını sağlayan gırtlak operasyondan sonra hazırladığı ilk albüm. Yeri gelmişken... Twain'in sesini kaybetmesine bile neden olabilecek bu sorunun Lyme hastalığından kaynaklandığını da hatırlatalım. Twain, gırtlağından geçirdiği operasyonun iyileşme sürecinde şarkı söylemeyi yeniden öğrendiğini sözlerine ekledi. Şarkıcı o günlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Albümün kayıtları sırasında her gün sesimi test ediyordum. Şarkı söylemeyi yeniden öğrendim. Bir gün, zamanın bir noktasında hastalığımın tekrarlayabileceğini de biliyorum." Hastalığı tekrarlayıp da sesini bir daha tehlikeye atarsa ne yapacağını bilmediğini saklamadı Shania Twain. "Yeniden bir operasyon geçirecek miyim geçirmeyecek miyim? O noktada sadece başka insanların albümlerinde seslendirmesi için şarkı mı yazacağım?"





'SIK SIK BAYILMAYA BAŞLADIM'

Shania Twain, sesini kaybetme tehlikesi bir yana başka sağlık sorunlarına da yol açan Lyme hastalığıyla 2003 yılından bu yana mücadele ediyor. Başlarda hastalığının ne olduğunun bulunması için uzun süre uğraştı. Twain sonradan kendisini konu alan bir belgeselde Lyme teşhisi almadan önce sahnede birkaç kez baygınlık geçirdiğini anlattı. O belgeselde şunları söyledi Twain: "Belirtiler korkunçtu. Sahnedeyken sürekli başım dönüyordu, baygınlık geçiriyordum. Hastalık sesimi de etkiledi. Şarkı söylerken sesimi kontrol etmekte zorlanıyordum. Bir daha asla şarkı söylemeyeceğimi bile düşündüm" diye konuştu.

BOŞANMAYI ÖLÜM ACISINA BENZETTİ

İşte o süreçte başka bir sorun daha yaşadı ünlü şarkıcı. 1993 yılında evlendiği yapımcı Robert Lange ile aralarındaki ilişki bozuldu. Çiftin bir oğlu vardı ama o bile evliliği kurtarmaya yetmedi. Çift, 2008 yılında yollarını ayırdı, iki yıl sonra resmen boşandılar. İşin daha da kötü yanı Lange, Twain'i başka bir kadın için terk etti. Bir yandan hastalık diğer yandan boşanma nedeniyle çok zor zamanlar geçirdi Twain. Kendi hayatını konu alan belgeselde kocasından boşanmayı "ölüm acısına" benzetti şarkıcı.

AŞK DÖRTGENİ: EN YAKIN ARKADAŞININ KOCASIYLA EVLENDİ, ARKADAŞI DA ONUN KOCASIYLA

Shania Twain, ikinci evliliğini 2011 yılında Frederic Thiebaud ile yaptı. Bu da bir tür skandal yarattı o dönemde. Çünkü bu evliliğin ardında çok tuhaf bir aşk dörtgeni vardı. Shania Twain'in kocası, onu şarkıcının çok iyi arkadaşı olan Marie Anne Thiebaud için terk etti. Shania Twain de sonradan kocasını elinden alan Marie Anne'in eski kocası Frederic ile evlendi.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY