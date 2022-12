Doyamadığı kocasının ardından böyle seslendi: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim bile!

Haberin Devamı

İNSAN BÖYLE GÜNLERDE KAYBETTİKLERİNİ DAHA ÇOK ÖZLÜYOR

Bu yukarıdaki satırlar, geçen yıl aniden hayata veda eden ünlü oyuncu Bob Saget'in eşi Kelly Rizzo'nun Instagram sayfasından. Sadece üç yıl evli kalabildiği eşini, 2021 yılının ocak ayında kaybeden Rizzo, Saget'siz geçirdiği ilk Noel ve yıl başı tatilinde, onu duygu yüklü bir Instagram paylaşımıyla andı. Geçen Noel tatilinde, kendi ailesini ziyaret etmek için gittikleri Chicago'da çekilen bir dizi fotoğraflarını paylaştı Kelly Rizzo. O anların Saget ile birlikte geçirdikleri son Noel tatili olduğunu hiç düşünmediğini belirtti. Rizzo, o tatildeBob Saget'in eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Lara'nın da yanlarında olduğunu yazdı. Saget'in iki yaşındaki yeğeni Alex ve o sırada henüz 2 aylık olan Brooklyn ile tanıştığını satırlarına ekledi. Bob Saget'in her zaman, herkese yaptığı gibi onları da sevgisiyle sıcacık sardığını anlatan Kelly Rizzo, bu gibi önemli günlerde insanın, kaybettiği sevdiklerini daha çok özlediğini anlattı.

'ONU TANIDIĞIM İÇİN MİNNETTARIM'

Üç yılı flört, üç yılı da evlilik olmak üzere Bob Saget ile geçirdiği altı yıl için minnettar olduğunu belirten Kelly Rizzo, "Eğer siz de bu tatil sezonunda, sevdiklerinizi özlüyorsanız, bunu atlatmanıza yardımcı olacak derin ve sevgi dolu anılarla dolu olmanız için dua ediyorum. Her zaman söylediğim gibi o inanılmaz adamı tanıdığım ve onunla 6 yıl geçirdiğim için minnettarım. Bundan daha büyük bir Noel hediyesi olamaz" yazdı. Rizzo, kocasını kaybettiğinden bu yana geçen bir yıl boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

TURNEDE HAYATA VEDA ETMİŞTİ: Bir dönem ülkemizde de gösterilen Bizim Ev (Full House) adlı diziyle tanınan Bob Saget, geçen yıl ocak ayında, bir gösteri yapmak için gittiği Florida'daki Orlando kentinde cansız bir halde bulunmuştu. Orlando polisi yapılan ilk incelemede, aktörün cinayete kurban gittiğine ya da uyuşturucu kullandığına dair bir işaret olmadığını açıkladı. 65 yaşındaki Saget, o sırada çıktığı ABD turnesi kapsamında çeşitli şehirlerde gösteriler sergiliyordu.





KAFASINI ÇARPIP ÖNEMSEMEMİŞ

Sadece eşi Kelly Rizzo ve ailesini değil hayranlarını da yasa boğan bu şok ölümün üzerinden bir ay geçtikten sonra Bob Saget'in aniden hayata veda etmesinin nedeni de ortaya çıktı. İlk anda aktörün, alkol ya da uyuşturucu nedeniyle öldüğü ileri sürülse de durum öyle değildi. Yapılan otopsi sonucu Bob Saget'in ölüm nedeni belirlendi ve ailesi de bunu People dergisi aracılığıyla duyurdu. Açıklamada yer alan bilgiye göre Bob Saget, kafa travması nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinin açıklamasında,Saget'in, başının arka kısmını kazayla bir yere ya da bir şeye çarptığı, o gece bunu umursamadan uyuduğu belirtildi. Saget'in önemsemediği bu çarpmanın beyin kanamasına neden olduğu yapılan otopside ortaya çıktı.

SON PAYLAŞIM: Bob Saget, ölümünden bir gece önce Jacksonville'de Ponte Vedra Konser Salonu'nda bir stand- up gösterisi sergilemişti. İki saat süren bu gösterinin ardından yaptığı bir öz çekimi de sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. Gösterinin ardından Bob Saget, kaldığı otele gitti ve odasına çekildi. Ertesi gün çıkış yapması gerektiği halde ortada görünmeyince otelin güvenlik görevlisi kaldığı odaya gitti. Saget'i yaşam belirtisi göstermez bir halde bulan görevli, hemen 911 hattını aradı. Çağrı üzerine otele ulaşan ekipler, Bob Saget'in ölümünü doğruladı.





2018 YILINDA EVLENDİLER

Bob Saget, ikinci evliliğini 2018 yılında Kelly Rizzo ile yapmıştı. Saget ile kendisinden 23 yaş genç olan Kelly Rizzo, 2015 yılında tanıştılar ve birbirlerine aşık oldular. Bu Saget için aynı zamanda hayatının dönüm noktalarından biriydi. İlk eşi Sherri Kramer'den 1997 yılında boşanan Saget, hayatının geri kalanında bir daha aşık olamayacağını düşünüyormuş. Aktör, 2017 yılında bu konuda Closer dergisini çarpıcı sözler söylemişti. Saget, ikinci eşi Kelly'yi tanıyıncaya kadar bir daha kimseye aşık olmayacağına inandığını itiraf etmişti. " Sadece çalış, insanları mutlu et ve onlar 90 yaşına gelene kadar çocuklarına göz kulak ol mantığındayım" diye konuşmuştu.

'ÇOK ŞANSLI BİR ADAMIM'

Fakat 2015 yılında Kelly Rizzo ile tanışınca bu fikri tamamen değişti. Bob Saget, eşi Kelly Rizzo'ya nasıl evlenme teklif ettiğini de 2017 yılında People dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: " Tuvalete gitmek için kalktım ve kasayı açtım. Dört gündür sakladığım yüzüğü oradan çıkardım. Tek dizimin üstüne çöktüm. O sırada Kelly bana "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Çok duygusallaştı, ben de öyle. Anlamlı kelimelerle ifade etmeye çalıştım." Saget o röportajda karısı hakkında "Onu çılgınca seviyorum. O harika ve ben çok şanslı bir adamım" diye konuşmuştu.

İLK EVLİLİĞİ MUTSUZ BİTMİŞTİ: Tam adı Robert Lane Saget olan Bob Saget, ilk eşi Sherri Kramer ile 1982 yılında evlendi. Çiftin; Aubrey, Lara Melanie ve Jennifer Belle adında üç tane kızı dünyaya geydi. Çift, 1997 yılında ayrıldı.

Saget'in ölümünden sonra onunla ilgili çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Radar Online adlı sitenin yazdığına göre Saget, katıldığı bir podcast yayınında kendi ölümünü anlattı. Bob Saget's Here For You adlı podcast yayınında eşi Kelly Rizzo ile sohbet ediyordu Bob Saget. Çift o sohbette Rizzo'nun en çok sevdiği Filmler hakkında konuştu. 42 yaşındaki Rizzo, The Godfather (Baba), Scarface (Yaralı Yüz), Casino ve Goodfellas'ın favori filmleri olduğunu anlattı. Eşi Kelly Rizzo'nun yer altı dünyasını yansıtan bu filmleri çok sevmesine gönderme yapan Bob Saget de "Eğer bunlar senin en sevdiğin filmlerse benim yaşayacak çok fazla zamanım yok" dedi. Ardından da o sırada duyanlara şaka gibi gelen, bugün ise duyanlara tüyler ürpertici gelen o sözleri sarf etti:" Ben yatağımda ölü bulunacağım." O sırada bu şakanın çok kısa bir süre sonra hayatının en acı gerçeğini yansıtacağından habersiz olan Kelly Rizzo ise Saget'e "Dikkat etsen iyi olur" diye yanıt verdi. 25 Ekim'deki bu sohbetin üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra Bob Saget, bir gösteri için gittiği Florida'da kaldığı otel odasında ölü bulundu.

ŞERİF OFİSİ ODANIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Saget son nefesini Florida Orlando'da bulunan lüks bir otelin suitinde verdi. Bölgenin yerel güvenlik güçleri, ünlü oyuncunun hayata veda ettiği otel odasının fotoğraflarını paylaştı. Orange County Şerif Ofisi'nin yayınladığı görüntülerde, 4012 numaralı odada Bob Saget'den geriye kalanlar görülüyor. Şerif ofisi, Saget'in cansız bedeninin bulunma anına ait görüntüleri de gözler önüne serdi. Bu görüntülerde, çıkış yapması gereken saatte Bob Saget ortalarda görünmeyince otel görevlileri tarafından çağrılan polisin, oda kapısını çaldığı ancak yanıt alamayınca kapıyı kırarak içeri girdiği de görülüyor.

BAŞINI BU YATAĞA MI ÇARPTI?

Saget'in hayatının son saatlerini geçirdiği odada bulunan yatak başı da görüntülerde dikkat çeken ayrıntılardan. Polise göre Saget, bu geniş ve beyaz yatak başına kafasını vurdu ve sonra yatıp uyudu. Kendisi herhangi bir sorun hissetmese de bu çarpma, oyuncunun beyin kanaması geçirmesine neden oldu. Bu Bob Saget'in, kafa travmasından meydana geldiği belirlenen ölümüne ilişkin öne sürülen iddialardan biri.

KAFASINDA KIRIK VARDI: Otopsi sırasında yapılan incelemelerde Saget'in kafa tasında bir kırık olduğu ve bunun da sert bir çarpmadan oluştuğu belirlenmişti. Adli tıp uzmanlarına göre bu durum Bob Saget'in bir beyin kanaması geçirmesine neden oldu. Saget'in kafa tasındaki kırığı inceleyen uzmanlar, bu tür kırıkların dışı yumuşak fakat içi sert bir yüzeye çarpma sonucu oluşabildiğini belirtti. Bu da oyuncunun, kafasını yatak başına çarpmış olabileceği iddialarını güçlendiriyor. Uzmanlar, Saget'in bu çarpma sonrasında baş dönmesi hissetmiş olabileceğini de belirtiyor.





ELBİSELERİ ASKIDA KALDI

Orange County Şerif Ofisi'nin paylaştığı görüntülerde Bob Saget'in son saatlerini geçirdiği odanın bütün ayrıntılarını görmek mümkün.Lüks otel odasında bir yuvarlak masa, dört tane sandalye, bir kanepe de yer alıyor. Saget'in askıda bulunan elbiseleri ise ertesi gün öğle saatlerinde otelden ayrılacak olan oyuncunun bavulunu toplama işini ertesi sabaha bıraktığını düşündürüyor.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON MESAJLAŞMAYIANLATTI

Bob Saget'in ölümünden çok kısa bir süre sonra eşi Kelly Rizzo, onunla birbirlerine yazdıkları son mesajları gözyaşları içinde anlattı. Hoda Kotb'un sunduğu Today adlı programa konuk olan Rizzo, kocası Bob Saget ile yaptığı son mesajlaşmayı anlattı. O anlarda da gözyaşlarını tutamadı. Bob Saget ile aralarında yaşananların "sadece aşk" olduğunu söyleyen Kelly Rizzo onunla son mesajlaşmasını da şöyle anlattı: "Sanırım ona 'seni seviyorum' dedim. O da bana "Seni sonsuzca seviyorum" dedi. Sonra ben ona "Seni yarın görmek için sabırsızlanıyorum" dedim."

Bob Saget (en sağda) ülkemizde Bizim Ev adıyla bilinen Full House adlı diziyle ünlendi. O dizideki rol arkadaşı John Stamos ile dostluğu da hala sürüyordu.