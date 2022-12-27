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2022 yılında aramızdan ayrılanlar

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#2022'De Kaybettiğimiz İsimler#Cüneyt Arkın#İsmail İncekara
2022 yılında aramızdan ayrılanlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 12:36

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı içinde sanat dünyasından bir çok ünlü ismi kaybettik... İşte yaptıkları ile hafızalarımızda yer edinen ve gidişiyle ardında büyük boşluklar bırakan o isimler...

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AYBERK PEKCAN - 24 OCAK

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

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Son yolculuğuna alkışlarla uğurlandıSon yolculuğuna alkışlarla uğurlandı!Haberi görüntüle

Bir süre akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan 51 yaşında hayatını kaybetti.

FATMA GİRİK - 24 OCAK

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Yeşilçam'ın usta oyuncusu FATMA GİRİK 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Girik, vefatından günler önce verdiği röportajda “Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım” demişti.

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DİLER SARAÇ - 28 OCAK

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Karaciğer kanseri tedavisi gören ünlü sinema oyuncusu Diler Saraç, 86 yaşında hayatını kaybetti.

HAYDAR DÜMEN - 9 ŞUBAT

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Posta Gazetesi köşe yazarı Haydar Dümen 91 yaşında hayata veda etti.

ARİF ŞENTÜRK - 15 ŞUBAT

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Rumeli türküleriyle bilinen Arif Şentürk 81 yaşındahayatını kaybetti.

VURAL GÖKÇAYLI - 19 ŞUBAT

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Türkiye’de Haute-Couture olarak bilinen özel dikim kıyafet tasarımlarının önemli temsilcilerinden olan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Gökçaylı’nın Vefat haberini Modacı Ferhan Aral duyurdu.

AHMET MUVAFFAK FALAY - 22 ŞUBAT

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

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Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak bilinen, 1980’lerin ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay 22 Şubat'ta hayatını kaybetti. Falay, son 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Yerleşkesi’nde hayatını sürdürüyordu.

AYTEN ERMAN - 25 ŞUBAT

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Uzun süre koronavirüs ile mücadele eden Usta Oyuncu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HÜSEYİN ELMALIPINAR - 3 MART

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Kalp krizi geçiren oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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AKREP NALAN - 4 MART

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2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Akrep Nalan” olarak tanınan şarkıcı ve oyuncu Füsun Nalan Açın (67) Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde bakıcısı tarafından ölü olarak bulundu. Nalan Açın, her geçen gün artan sağlık sorunlarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmış ve 'geliyor gelmekte olan' demişti...

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KUNT TULGAR - 16 MART

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Kunt Tulgar yaşamını yitirdi. Haberi Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu.

ERKAN KALEDİBİ - 29 MART

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi (32), evinde ölü bulundu. Evde doğal gaza bağlı ocağın açık olduğu belirlendi.

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AGAH ÖZGÜÇ - 27 NİSAN

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Yazar ve sinema araştırmacısı Agah Özgüç(90) yaşamını yitirdi. Özgüç'ün ölüm haberi Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) sosyal medya hesabından duyuruldu

LATİF DEMİRCİ - 5 HAZİRAN

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Hürriyet Gazetesi'nin usta çizeri Latif Demirci (61) hayatını kaybetti.

ŞAHSENEM BACI - 14 HAZİRAN

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Yavuz Bingöl’ün 79 yaşındaki annesi halk ozanı Şahsenem Bacı nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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YONCA TÜRKMAN - 21 HAZİRAN

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

GAMZE ÖZER - 25 HAZİRAN

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Sihirli Annem, Hanımın Çiftliği, Kınalı Kar gibi yayınlandığı dönemde ekranda fırtınalar estiren çok sayıda dizi ve filmin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Gamze Özer'in acı haberini Armağan Çağlayan duyurdu.

CÜNEYT ARKIN - 27 HAZİRAN

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Usta oyuncu CÜNEYT ARKIN (85) kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

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SENCAR SAĞDIÇ - 7 TEMMUZ

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Aralarında 'Babam ve Oğlum', 'Kosmos', 'Vay Başıma Gelenler', 'Hadi İnşallah', 'Kardeşim Benim','Ahlat Ağacı', 'Yol Kenarı', 'En Uzun Gece'nin de olduğu çok sayıda filmde rol alan oyuncu Sencar Sağdıç hayatını kaybetti. Acı Haber İzmir Kısa Film Festivali'ne ait Twitter hesabından duyuruldu.

ERDEN KIRAL - 17 TEMMUZ

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atmış Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral (80), hayatını kaybetti.

İLHAN İREM - 28 TEMMUZ

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem (67) böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti..

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Vasiyeti yerine getirildiVasiyeti yerine getirildiHaberi görüntüle

SUNGUN BABACAN - 6 AĞUSTOS

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Tom Hanks, Tom Cruise, Brad Pitt, Mel Gibson, Andy Garcia, Alec Baldwin ve Superman’in aralarında bulunduğu çok sayıda karakteri seslendiren Türkiye'nin usta dublaj sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti.Hacettepe Üniversitesi İşletme mezunu olan ve kariyeri boyunca onlarca seslendirme yapan Babacan 63 yaşındaydı.

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SEMİH SERGEN - 6 AĞUSTOS

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum’da hayatını kaybetti.Burak Sergen acı haberin ardından Instagram sayfasında birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaştı ve altına "Canım babacığım elveda" notunu düştü.

SÜREYYA GÜRSEL EVREN - 13 AĞUSTOS

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Sancaktepe’de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti.

RIZA PEKKUTSAL - 17 AĞUSTOS

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Yeşilçam’ın emektar isimlerinden Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Sunal ile birçok filmde rol alan Rıza Pekkutsal, ‘Bombacı Mülayim’ filmindeki memur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

CİVAN CANOVA - 20 AĞUSTOS

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Sinema ve tiyatronun usta oyuncusu Civan Canova (67) vefat etti. Acı haberi yakın dostu Esra Dermancıoğlu şu sözlerle duyurdu: “Elbet yine karşılaşacağız.”

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ALİ GÜNEY - 24 AĞUSTOS

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 66 yaşındaki Ali Güney’ hayatını kaybetti. Ali Güney, uzun süredir KOAH ile mücadele ediyordu.

FÜSUN GÜNUĞUR - 28 AĞUSTOS

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Tiyatro ve dizi oyuncusu Füsun Günuğur hayatını kaybetti. Günuğur'un vefat haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden Mustafa Kurt tarafından duyuruldu.

İSMAİL İNCEKARA - 7 EKİM

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

'İplikçi Nedim' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu İSMAİL İNCEKARA, hayatını kaybetti. Vefat haberin, duyuran Zafer Algöz, "Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. İsmail İncekara 72 yaşındaydı.

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AYHAN KAHYA - 10 EKİM

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

‘Transformers' serisinde ‘Optimus Prime'ı ve birçok önemli karakteri seslendiren dublaj yönetmeni, seslendirme ve opera sanatçısı Ayhan Kahya 57 yaşında hayatını kaybetti.

BİLLUR KALKAVAN - 15 EKİM

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Bir süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan (59) hayatını kaybetti.

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BÜLEND ÖZVEREN - 18 EKİM

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

TRT'de uzun yıllar çalışan ve Eurovision şarkı yarışmalarındaki sunumu ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.

HALİT KIVANÇ - 25 EKİM

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Radyo ve TV dünyasının efsane sunucusu Halit Kıvanç (97) hayatını kaybetti.

SİNEM ÜRETMEN - 25 EKİM

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Uzun süre kanser tedavisi gören 90'lı yılların ünlü mankenlerinden Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Acı haberi Deniz Pulaş sosyal medya hesabından duyurdu.

RIZA AKIN - 2 KASIM

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi arkadaşı Menderes Samancılar paylaştı: "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"

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GÜZİN ÇORAĞAN - 27 KASIM

Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan 79 yaşında yaşamını yitirdi.

TOLGA GÜLERYÜZ - 29 KASIM

2022 yılında aramızdan ayrılanlar

Tolga Güleryüz, Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün seyir halindeki tıra çarptığı feci kazada hayatını kaybetti. Güleryüz, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

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