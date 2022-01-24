Fatma Girik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu... Cüneyt Arkın: Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gitti

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Sanatçılardan, siyasilerden art arda açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...

Cüneyt Arkın: İnanamıyorum...Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden... Ne kadar iyiydi o...Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gitti...Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki...

Hülya Koçyiğit: Çok büyük büyük acı içindeyim. İnanamıyorum hala. Fatma gerçekten canım ciğerim arkadaşım değil tüm Türkiye'nin sevdiği çok çok büyük bir sanatçıydı. Büyük bir kayıp. Ancak son bir kaç senedir gerçekten rahatsızdı. Bana şöyle dedi: Memduh gitti, her şey bitti. Artık bende gitmek istiyorum dedi. Bunu derken gözleri dolu doluydu. hayatta en sevdiği insanı kaybetti, Fatma da solmuştu. Sağlık sorunları ile uğraşıyordu. Yürüme zorluğu çekiyordu. Gözleri ışıl ışıl yaşama tutunmaya çalışıyordu. Hasta olsa da beklenilen bir şey değildi ölümü. Sabah böyle bir haber almak. Hala kendime gelemedim. Konuşmakta zorlanıyorum.

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"ÇOK BÜYÜK BİR KAYIPTI"

Orhan Gencebay: Son derece üzgünüm. Biraz önce haberini TV'den aldım. Çok büyük bir kayıptır. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Son zamanlardaki durumu hassastı. Türk sinemasına en büyük emekleri veren en büyük örneklerden biriydi. Beraber çalışmalarımız olmuştu. Bu tatilde Bodrum'da o kendisi Bodrum'da kalıyordu. Gidecektim fakat İstanbul'a döndü. Kendisi ile bir kaç defa telefonda konuştuk. İstanbul'da ziyarete gidecektim ama ziyaretçi almıyorlardı. Yakın takipteydik. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Kendisini çok seviyorduk, Allah gani gani rahmet eylesin.

Birlikte çalıştığımız dönemlerde çok güzel çalışmalar yaptık. Çok güzel anılarımız var. Kendisini çok severdik ve yakın takip ederdik. O çok sevilen biriydi. Hepimize başsağlığı diliyorum, harika bir insanı kaybettik. Sinemamızın Fatma annesini, Fatma hanımını kaybettik.

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"SEVEREK UĞURLUYORUZ FATMA GİRİK'İ"

Nebil Özgentürk: Bu ülkenin büyük oyuncuları ve ölümsüzleri vardır. Bugün Uğur Mumcu'yu da anacağız, fikirleri öldüremezsiniz diye. Fatma Girik de bu ülkenin ölümsüzlerindendir. Türkan Şoray ve Filiz Akın'la birlikte. Çok değerli filmleri var, çok değerli oyuncularla... Sinemamızın kendine has kuralları ve sıcaklığıyla çekilmiş filmlerdir bunlar. Çok onurlu bir hayat sürmüşlerdir. Fatma Hanım'ı gökyüzüne sevgiyle uğurlayacağız. Söz Fato'da programı yapmıştı, orada hepimizin ablasıydı. Belediye Başkanlığı da yapmıştı. Onun yanında güven duyarsınız. Bir anda ablanız olur. Bir esnaf ona derdini anlatabilir. TV programlarında Söz Fato'da da kötü adamları kırıp dövüyordu. Hakikaten çok üzüldüm. Fatma Girik'in değerinin bilindiğini de biliyorum. Severek uğurluyoruz Fatma Girik'i.

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"FATMA GİRİK'TE EGO DİYE BİR ŞEY YOKTU"

Perihan Savaş: Herkesin ablasıydı. Gerek Yeşilçam'da gerekse belediye başkanlığı ve TV programı yaptığı dönemde herkesi kucakladı, herkesin yardımına elinden geldiğince koştu. Onu herkes sanıyorum ki abla olarak büyük bir sevgiyle bağrına bastığı insanlar hatırlayacak. Ben en son sağlık durumu ile ilgili bilgi alıyordum, çok fazla telefonda konuşamıyordum. En son Hülya Koçyiğit ile birlikte bir öğle yemeği yemiştik. Çok keyifli bir yemekti. Haberleri sevgili menajeri Bircan'dan alıyordum. Kendisi ile bir kez konuşabildim Memduh abinin vefatından sonra. Sonra hastalığında konuştum. 'İyiyim, iyi olacağım' dedi. Bodrum'da çok keyifliyim dedi. Memduh abinin ölümünden sonra Fatma'da bedensel ve ruhsal olarak sorular söz konusu oldu. Bu da çok doğaldı, çünkü onların aşkı çok büyüktü.

Onda ego diye bir şey yoktu.

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Göksel Arsoy: Onun kadar sevecen, iyi bir sanatçıya ben rastlamadım. Her dakika gülmek, hep pozitif bir insan. Onunla çektiğimiz şahane bir film vardı aklıma. Ben onu bir kaç defa hatır sormak için aradığımda hep telefonu kapalıydı, konuşamadım. Benim duyduğum onun bacaklarında bir kuvvet kaybı olmuştu. Bu haber şoke etti. Neden olmuş bilmiyorum. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Onu sevenler kalplerinde yaşatacaktır, Fatma Girik ölmez.

"YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR İNSANDI"

Bahar Öztan: Şahsına münhasır muhteşem bir insandı. Hayat böyle bir şey. Bugün varız yarın yokuz. Çok değerliydi. Güzel bir film çekmiştik, Kanlı Nigar diye. Hepimize kol kanat germiştir. Yeri doldurulamayacak bir insandı Fatma abla. Sağlık durumu ile ilgili hep bilgilere sahiptim, pek görüşemedik. Benim de çok rahatsızlıklarım var. Şu anda da rahatsızım. Yeni bir operasyon geçirdim Arada çok sevdiğim insanlardan Fatma abla ile ilgili her türlü bilgiyi biliyorum. Ben şimdi öğrendim, sizden öğrendim. Çok şok oldum. O yoncanın biriydi zaten. Çok büyük bir kayıp. Çok özel bir insandı.

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Demet Akalın: Nur içinde uyu...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sinemamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sinemamızın usta oyuncusu #FatmaGirik hanımefendiye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Geride bıraktığı güzel eserleriyle anılmaya devam edecek. Hepimizin başı sağ olsun.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yeşilçam’ın usta isimlerinden Fatma Girik'e Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türk sinemasının kıymetli isimlerinden Fatma Girik'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz sinemasının bir dönemine damga vuran sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Halkımızın ve Türk sinemasının başı sağ olsun.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sanat ve siyaset dünyamızın usta ismi Fatma Girik’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız Fatma Girik’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun!