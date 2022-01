Son dakika haberi: Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti... Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirilecek...

Haberin Devamı

Son dakika haberi.. Usta oyuncu Fatma Girik vefat etti. Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam'ın usta ismi bugün hayatını kaybetti.

Acı haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından duyurdu: "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

10 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI!

Fatma Girik'in doktoru Tolga Simru Tuğrul yaptığı açıklamada usta sanatçının bu sabah saat 07.00’de vefat ettiğini söyledi:

Haberin Devamı

“Türk sinemasının dev çınarı değerli Fatma Girik’i bu sabaha karşı kaybettik. Fatma Girik uzun zamandır tedavi görmekteydi. En son zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hastanemize geldi. Yapılan kontrollerin ardından Kovid 19 olduğu anlaşıldı.

Yapılan tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliği gelişti. Bu sabah 07.00 civarı hakkın rahmetine kavuştu. Günlerini solunum cihazıyla geçiriyordu. 10 gündür yoğun bakımdaydı.”

Hastaneden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." .



Ünlü sanatçının ölüm ile ilgili bu sözleri duygulandırdı:

"Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum”

Haberin Devamı

ANMA TÖRENİ YARIN

Usta sanatçı Fatma Girik'in anma töreni ve cenazesiyle ilgili detaylar da belli oldu. Girik, yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreninin ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek törenle anılacak.

Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'da toprağa verilmek üzere yola çıkılacak.

Fatma Girik, 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün’ün yanına defnedilecek. Belediye ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Torba Mezarlığı’nda Girik’in toprağa verileceği Ün’ün yanındaki mezar yerinde hazırlıklara başladı.

Haberin Devamı

'ABLAM HASTANEDE KORONA OLDU'

Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, "Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu” dedi. Girik ailesinin yakını Ahmet Hamdi Gürbüz ve Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, hastane önünde açıklamalarda bulundu.

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz “Bizim kimseyi suçlama niyetimiz yok ama hastaneye gelen bir insanın sanki koronayla buraya gelip, burada vefat ettiği algısı çok doğru bir algı değil. Kendisi buraya geldiğinde fiziki bir takım sorunlar vardı. Zaten rutin gidip geliyordu. Aile ya da sevenleri hastaneyi suçlayacak değil ama buraya geldikten sonra hastanede bir insanın korona olması çok kabul edilir bir şey değil. Burada bir şikayet yok Günay Bey’in de bizim de zaten hastane bildiğimiz bir hastane” diye konuştu.

Haberin Devamı

Kardeşi Günay Girik ise “Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile... Ben 'hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır' demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim” şeklinde konuştu.

SON FOTOĞRAFINI YEĞENİ PAYLAŞMIŞTI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

Haberin Devamı

ONU KAYBETTİĞİMİZE İNANAMIYORUM

Fatma Girik'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını dile getirdi.

Hülya Koçyiğit yaşadığı büyük acıyı CNN Türk ekranlarında anlattı: "Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu. Son görüşmelerimizde 'Memduh gitti, benim için her şey bitti, ben de gitmek istiyorum' demişti...'

Filiz Akın: Şimdi daha haberin şokundayım. 'Herhalde yanlış duydum' diyorum olmuyor telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor. Ah benim dobra arkadaşım daha yeni 'Instagram sayfası açtı' diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe Gözlüm' diyeceğim?

Hale Soygazi: İlk ameliyatından sonra ziyaret etmiştik . Gene gidecektik olmadı . Başımız sağ olsun, Türk sinemasının sembolü Fatma Girik saygıyla sevgiyle anacağız.

Kerem Alışık: Ah benim insanları insan kalbi ile seven Fatma ablam. Sıcak ekmek kokuları bıraktın bağrımızda. Ve bugün gök yüzüne can arkadaşlarının yanına gittin. Her yer soğuk şimdi. Hepimizin kalbi, nefesi, ruhu üşüyor. Acımı hangi dilde tercüme etsem üzüntümü anlatmaya yetmiyor. Nurlar içinde uyu.

Tamer Yiğit: Türk Sineması'nın en değerli kadın oyuncularından çok kıymetli sanatçı dostum Fatma Girik'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisi sanatı ve karakteri ile yeri doldurulamayacak bir kişi. Allah'tan kendisine rahmet ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.

Itır Esen: Çocuk yaşlarımdan tanıyorum Fatma Girik’i büyüleyici bir ışığı vardı, gözlerindeki yıldızlı parıltıdan etkilenmemek olanaksızdı, sinemaya olan tutkusu, Fatma ablayı oyunculukta da onu zirveye taşıdı. Cesareti, yüreğindeki Kartal’ı hep zirveye taşıdı. Çok ama çok üzgünüm. Gittiğin yerde seni ayakta karşılayacak tüm sevdiklerin. Alkışlarla yürü yeni yolunda.

Selda Alkor: Fatma’nın hep çocuk gibi bir ruhu vardı. Çok güçlüydü, çok açık sözlü bir kadın ve çok önemli bir sanatçıydı. Özlemle anacağım arkadaşımı, çok ama çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun.

Perihan Savaş: Sözün bittiği yerdeyiz. Çok üzgünüm. Türk sineması çok önemli bir değerini daha kaybetti. Ben kendisiyle film çektim. Çok sevecen, çok cana yakın. filmdeki bütün kıyafetlerimle, makyajımla kendi ilgilendi. Kardeşini oynuyordum onun.

Cüneyt Arkın: Büyük parçam gitti, yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor dostlar yüreğim yanıyor. Gitti.... Gitti

Orhan Gencebay: Son derece üzgünüm. Biraz önce haberini TV'den aldım. Çok büyük bir kayıptır. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Son zamanlardaki durumu hassastı. Türk sinemasına en büyük emekleri veren en büyük örneklerden biriydi. Beraber çalışmalarımız olmuştu. Bu tatilde Bodrum'da o kendisi Bodrum'da kalıyordu. Gidecektim fakat İstanbul'a döndü. Kendisi ile bir kaç defa telefonda konuştuk. İstanbul'da ziyarete gidecektim ama ziyaretçi almıyorlardı. Yakın takipteydik. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Kendisini çok seviyorduk, Allah gani gani rahmet eylesin.

Birlikte çalıştığımız dönemlerde çok güzel çalışmalar yaptık. Çok güzel anılarımız var. Kendisini çok severdik ve yakın takip ederdik. O çok sevilen biriydi. Hepimize başsağlığı diliyorum, harika bir insanı kaybettik. Sinemamızın Fatma annesini, Fatma hanımını kaybettik.

Göksel Arsoy: O kadar üzgünüm ki konuşacak durumda değilim. Allah rahmet eylesin. O her zaman yaşayacaktır. Onun kadar sevecen, iyi bir sanatçıya ben rastlamadım. Her dakika gülmek, hep pozitif bir insan. Onunla çektiğimiz şahane bir film vardı aklıma. Ben onu bir kaç defa hatır sormak için aradığımda hep telefonu kapalıydı, konuşamadım. Benim duyduğum onun bacaklarında bir kuvvet kaybı olmuştu. Bu haber şoke etti. Neden olmuş bilmiyorum. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Onu sevenler kalplerinde yaşatacaktır, Fatma Girik ölmez.

Nebil Özgentürk : Bu ülkenin büyük oyuncuları ve ölümsüzleri vardır. Bugün Uğur Mumcu'yu da anacağız, fikirleri öldüremezsiniz diye. Fatma Girik de bu ülkenin ölümsüzlerindendir. Türkan Şoray ve Filiz Akın'la birlikte. Çok değerli filmleri var, çok değerli oyuncularla... Sinemamızın kendine has kuralları ve sıcaklığıyla çekilmiş filmlerdir bunlar. Çok onurlu bir hayat sürmüşlerdir. Fatma Hanım'ı gökyüzüne sevgiyle uğurlayacağız. Söz Fato'da programı yapmıştı, orada hepimizin ablasıydı. Belediye Başkanlığı da yapmıştı. Onun yanında güven duyarsınız. Bir anda ablanız olur. Bir esnaf ona derdini anlatabilir. TV programlarında Söz Fato'da da kötü adamları kırıp dövüyordu. Hakikaten çok üzüldüm. Fatma Girik'in değerinin bilindiğini de biliyorum. Severek uğurluyoruz Fatma Girik'i.

ALİ SUNAL

Ah Fatma Girik babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi. Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz, çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…

GANİ MÜJDE

Türkiye en güzel gözlü kadınını , Bodrum en tatlı hemşehrisini kaybetti. Komşum Fatma Girik'i sonsuzluğa uğurluyoruz bugün. Memduh hocamıza kavuştu sonunda. Birbirini tamamlayan muhteşem bir çifttiler. Sizi çok özleyeceğiz.

BETÜL DEMİR

Çocukken denetlemeye çıktığında (belediye başkanı iken) sokaklarda karşılaşırdık, öyle ışık saçan, öyle onurlu duruşu vardı ki son nefesine kadar hep dik...

GONCA VUSLATERİ

Kadın Hamlet'im... Canımızın içi! Başımız sağ olsun.