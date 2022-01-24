Fatma Girik kimdir, çocuğu var mı, kaç yaşında vefat etti? Fatma Girik filmleri ve ünlü isimlerden taziye mesajları..

Fatma Girik hayatını kaybetmesinin ardından biyografisi ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TÜRK sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, geçtiğimiz yaz da göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Sağlık sorunları bir süredir devam eden Fatma Girik, bu sabah Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. hayata veda etti. Peki, Fatma Girik kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, Türk sineması için önemli bir yere sahip olan Fatma Girik filmleri ve dizileri
FATMA GİRİK KİMDİR?Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. Fatma Girik, 79 yaşında hayata veda etmiştir.
Fatma Girik'in koruyucu anne olarak büyüttüğü 33 yaşında Ahu isminde bir kızı olduğu ve İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi
1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı
1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı
1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu
1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu
3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu
35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü
18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü
Babalar ve Evlatlar
Bilinmiyor
|2012
Altın Kızlar
Türkiye
|
Aile, Komedi, Romantik
|2009
Oğlum İçin
Türkiye
|
Dram
|2007
Hasret
Türkiye
|
Dram
|2006
Sinema Bir Mucizedir
Türkiye
|
103 dk
|
Dram
|2005
Gurbet Kadını
Türkiye
|
Dram
|2003
Benim İçin Ağlama
Türkiye
|
Dram
|2001
Bize Ne Oldu?
Türkiye
|
Dram
|1999
Gün Ortasında Karanlık
Türkiye
|
Dram
|1990
Bu Devrin Kadını
Türkiye
|1988
Kadın Dul Kalınca
Türkiye
|
Macera, Romantik
|1988
Sevgilerin En Güzeli
Türkiye
|
Aile
|1988
Japon İşi
Türkiye
|
89 dk
|
Bilim Kurgu, Aile, Komedi, Romantik
|1987
Gönül Dostları
Türkiye
|
Dram, Gençlik
|1987
Dişi Kurt
Türkiye
|
Dram, Macera
|1987
Hacer Ana Ve Oğulları
Türkiye
|
Aile, Dram
|1987
Namusun Bedeli
Türkiye
|
Dram
|1986
Oğlum Oğlum
Türkiye
|
Dram
|1986
Yılanların Öcü
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Dram
|1985
Nefret
Türkiye
|
90 dk
|
Dram
|1984
Postacı
Türkiye
|
87 dk
|
Dram, Komedi
|1984
Yakılacak Kadın
Türkiye
|
Dram
|1982
Gülsüm Ana
Türkiye
|
86 dk
|
Aile, Dram
|1982
Kaçak
Türkiye
|
91 dk
|
Macera
|1982
Kanlı Nigar
Türkiye
|
90 dk
|
Aile, Dram, Komedi, Romantik
|1981
Bağrıyanık
Türkiye
|
Gençlik
|1980
Gelincik
Türkiye
|
84 dk
|
Dram, Macera
|1978
Yaşam Kavgası
Türkiye
|
90 dk
|
Aile, Dram
|1978
Ana Ocağı
Türkiye
|
Aile, Dram
|1977
Hatasız Kul Olmaz
Türkiye
|
Dram, Romantik
|1977
Meryem Ve Oğulları
Türkiye
|
82 dk
|
Dram
|1977
Ölmeyen Şarkı
Türkiye
|
160 dk
|
Dram
|1977
Kadın Hamlet
Türkiye
|
Dram
|1976
Ana Kurban Can Kurban
Türkiye
|
Dram
|1975
Ağrı Dağı Efsanesi
Türkiye
|
Dram
|1975
Kalleş
Türkiye
|
Dram
|1974
Talihsiz Yavrum
Türkiye
|
Dram
|1974
Önce Vatan
Türkiye
|
89 dk
|
Dram, Tarih
|1974
Talihsiz Evlat
Türkiye
|
Dram
|1974
Kuma
Türkiye
|
68 dk
|
Dram
|1974
Ezo Gelin
Türkiye
|
Dram
|1973
Kızgın Toprak
Türkiye
|
Dram
|1973
Hz. Ömer'in Adaleti
Türkiye
|
Biyografi
|1973
Gönülden Yaralılar
Türkiye
|
86 dk
|
Aile, Dram, Polisiye, Romantik
|1973
Dağdan İnme
Türkiye
|
70 dk
|
Komedi, Romantik
|1973
Kızım
Türkiye
|
Aile, Dram
|1973
Rabia
Türkiye
|
83 dk
|
Dram
|1973
Kambur
Türkiye
|
Dram, Romantik
|1973
Toprak Ana
Türkiye
|
Dram
|1973
Ekmekçi Kadın
Türkiye
|
78 dk
|
Dram
|1972
Evlat
Türkiye
|
84 dk
|
Dram
|1972
Namus
Türkiye
|
Dram
|1972
Murat ile Nazlı
Türkiye
|
Dram, Romantik
|1972
Leyla İle Mecnun
Türkiye
|
90 dk
|
Dram, Romantik
|1972
Vahşi Bir Kız Sevdim
Türkiye
|
Dram, Romantik
|1972
Satın Alınan Koca
Türkiye
|
88 dk
|
Dram
|1971
Acı
Türkiye
|
Dram
|1971
Yarın Son Gündür
Türkiye
|
Macera
|1971
İki Ruhlu Kadın
Türkiye
|
84 dk
|
Dram
|1971
Kerem ile Aslı
Türkiye
|
80 dk
|
Dram, Komedi, Romantik
|1971
Mahşere Kadar
Türkiye
|
77 dk
|
Aile, Dram, Romantik, Psikolojik
|1971
Solan Bir Yaprak Gibi
Türkiye
|
80 dk
|
Romantik
|1971
Mualla
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Dram, Romantik
|1971
Şoför Nebahat
Türkiye
|
Dram, Komedi
|1970
Kara Peçe
Türkiye
|
Dram
|1970
Duyduk Duymadık Demeyin
Türkiye
|
Dram
|1970
Ham Meyva
Türkiye
|
Dram
|1970
Meçhul Kadın
Türkiye
|
Dram
|1970
Sevenler Ölmez
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Dram, Müzikal, Romantik
|1970
Menekşe Gözler
Türkiye
|
Komedi, Müzikal, Romantik
|1969
Büyük Yemin
Türkiye
|
84 dk
|
Dram
|1969
Erkek Fatma
Türkiye
|
Komedi
|1969
Boş Beşik
Türkiye
|
75 dk
|
Dram
|1969
Vatan Ve Namık Kemal
Türkiye
|
75 dk
|
Dram, Savaş
|1969
Kafkas Kartalı
Türkiye
|
74 dk
|
Savaş, Tarih
|1968
Ezo Gelin
Türkiye
|
81 dk
|
Dram
|1968
Köroğlu
Türkiye
|
85 dk
|
Dram, Macera, Tarih
|1968
Öksüz
Türkiye
|1968
Vuruldum Bu Kıza
Türkiye
|
90 dk
|
Dram, Komedi, Macera
|1968
Ana Hakkı Ödenmez
Türkiye
|1968
Nilgün
Türkiye
|
75 dk
|
Aile, Dram, Macera, Romantik
|1968
Sürtüğün Kızı
Türkiye
|
Dram
|1967
Ayşecik Canım Annem
Türkiye
|
Dram
|1967
Kiralık Kadın
Türkiye
|
Dram, Romantik
|1967
Ya Sev Ya Öldür
Türkiye
|
Dram
|1967
Ömre Bedel Kız
Türkiye
|
96 dk
|
Aile, Dram, Komedi, Romantik
|1967
Yaprak Dökümü
Türkiye
|
117 dk
|
Dram
|1967
Zilli Nazife
Türkiye
|
Komedi
|1967
Dolmuş şoförü
Türkiye
|
Dram
|1967
Anadolu Kızı
Türkiye
|
Dram
|1967
Hırsız Prenses
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Macera, Romantik, Suç
|1967
Son Gece
Türkiye
|
80 dk
|
Dram, Romantik, Savaş
|1967
Kız Kolunda Damga Var
Türkiye
|
Macera, Suç
|1967
Yiğitler ölmezmiş
Türkiye
|
Dram
|1966
Kolsuz Kahraman
Türkiye
|
Dram
|1966
Allahaısmarladık Yavrum
Türkiye
|
Dram
|1966
Kucaktan Kucağa
Türkiye
|
117 dk
|
Dram
|1966
Ölüm Temizler
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Aksiyon, Dram, Romantik, Suç
|1966
Seni Bekleyeceğim
Türkiye
|
Dram
|1966
Ağa Düşen Kadın
Türkiye
|
Dram
|1966
Aşkın Kanunu
Türkiye
|
Romantik
|1966
Karakolda Ayna Var
Türkiye
|
76 dk
|
Macera
|1966
Bana Bela Derler
Türkiye
|
Polisiye
|1966
Ben Bir Sokak Kadınıyım
Türkiye
|
90 dk
|
Aile, Dram, Romantik, Psikolojik
|1966
Avare Kız
Türkiye
|
102 dk
|
Psikolojik
|1966
Fabrikanın Şoförü
Türkiye
|
Dram, Romantik
|1966
Fakir Çocuklar
Türkiye
|
Dram
|1966
Hedef Ankara
Türkiye
|
Polisiye
|1966
Namusum İçin
Türkiye
|
85 dk
|
Macera
|1965
Şeker Gibi Kızlar
Türkiye
|
86 dk
|
Komedi
|1965
Yıldız Tepe
Türkiye
|
95 dk
|
Gerilim
|1965
Seveceksen Yiğit Sev
Türkiye
|
Dram
|1965
Şeker Hafiye
Türkiye
|
85 dk
|
Komedi, Macera, Polisiye
|1965
Korkunç intikam
Türkiye
|
Polisiye
|1965
Üç Kardeşe Bir Gelin
Türkiye
|
Komedi
|1965
Kartalların Öcü
Türkiye
|
Romantik, Savaş
|1965
Altın Şehir
Türkiye
|
Aile, Dram
|1965
Sevişmek Yasak
Türkiye
|
87 dk
|
Komedi
|1965
şenol Birol Gool
Türkiye
|
Komedi, Macera
|1965
Hırsız
Türkiye
|
Dram
|1965
Bir Garip Adam.
Türkiye
|
Dram
|1965
Kumarbaz
Türkiye
|
Komedi
|1965
Öp Annenin Elini
Türkiye
|
Komedi
|1964
Varan Bir
Türkiye
|
Macera
|1964
Tophaneli Osman
Türkiye
|
Gizem, Komedi
|1964
Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
Türkiye
|
Komedi
|1964
Kırk Küçük Anne
Türkiye
|
Komedi, Romantik
|1964
Bitirim Fatma
Türkiye
|
Komedi
|1964
Kanun Karşısında
Türkiye
|
Dram, Macera
|1964
Fatoşun Fendi Tayfuru Yendi
Türkiye
|
Komedi
|1964
Koçum Benim
Türkiye
|
Dram, Macera
|1964
Öpüşmek Yasak
Türkiye
|
Komedi
|1964
Kimse Fatma Gibi Öpemez
Türkiye
|
Dram, Komedi
|1964
Beş Şeker Kız
Türkiye
|
105 dk
|
Komedi, Müzikal
|1964
Köye Giden Gelin
Türkiye
|
Dram
|1964
Keşanlı Ali Destanı
Türkiye
|
63 dk
|
Tarih
|1964
Halk Çocuğu
Türkiye
|
Dram
|1964
Bazıları Dayak Sever
Türkiye
|
Komedi
|1963
Hop Dedik
Türkiye
|
Dram, Suç
|1963
Katır Tırnağı
Türkiye
|
Komedi
|1963
Yaralı Aslan
Türkiye
|
Suç
|1963
Badem Şekeri
Türkiye
|
78 dk
|
Komedi, Romantik
|1963
Tatlı Sert
Türkiye
|
Komedi
|1963
Bire On Vardı
Türkiye
|
Gerilim, Macera
|1963
Bulunmaz Uşak
Türkiye
|
91 dk
|
Komedi
|1963
Yavaş Gel Güzelim
Türkiye
|
Komedi, Romantik
|1963
Barut Fıçısı
Türkiye
|
Komedi, Romantik
|1963
Çöpçatan
Türkiye
|
97 dk
|
Aile, Komedi
|1962
Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?
Türkiye
|1962
Belalı Torun
Türkiye
|
Komedi, Romantik
|1962
Fatoş'un Bebekleri
Türkiye
|
Macera
|1962
Sokak Kızı
Türkiye
|
Dram
|1962
Fosforlu Oyuna Gelmez
Türkiye
|
Macera
|1962
Günahsız Aşıklar
Türkiye
|
Dram, Suç
|1962
Kısmetin En Güzeli
Türkiye
|
Romantik
|1962
Kiralık Koca
Türkiye
|
Dram, Macera, Romantik
|1962
Küçük Beyefendi
Türkiye
|
83 dk
|
Dram, Romantik
|1962
Cengiz Han'ın Hazineleri
Türkiye
|
94 dk
|
Komedi, Macera
|1962
İki Damla Gözyaşı
Türkiye
|
Dram
|1961
Mahalleye Gelen Gelin
Türkiye
|
Komedi, Romantik
|1961
Avare Mustafa
Türkiye
|
Dram, Macera
|1961
Seviştiğimiz Günler
Türkiye
|
Dram, Romantik
|1961
Boş Yuva
Türkiye
|
Dram, Romantik
|1961
Duvaksız Gelin
Türkiye
|
Dram, Komedi
|1961
Üsküdar iskelesi
Türkiye
|
Dram, Komedi
|1960
Aliii
Türkiye
|
Aile, Polisiye, Suç
|1960
Aşk Hırsızı
Türkiye
|
Romantik
|1960
Fakir Şarkıcı
Türkiye
|
Komedi
|1960
Kaldırım Çocuğu Kopuk
Türkiye
|
Dram
|1960
Ölüm Peşimizde
Türkiye
|
Dram, Polisiye
|1960
Telli Kurşun
Türkiye
|
Dram, Suç
|1960
Cici Katibem
Türkiye
|
96 dk
|
Komedi
|1960
Civanmert
Türkiye
|
Macera
|1960
Vatan Ve Namus
Türkiye
|
88 dk
|
Dram, Macera
|1960
Çakır Eminem
Türkiye
|
Romantik
|1959
Eceline Susamışlar
Türkiye
|
Macera, Polisiye, Suç
|1959
Ömrümün Tek Gecesi
Türkiye
|
Dram
|1959
Sevdalı Gelin
Türkiye
|
Dram, Suç
|1959
Talihsizler
Türkiye
|
Dram
|1959
İstiklal Uğrunda
Türkiye
|
Savaş, Tarih
|1958
Memiş Haydutlar Arasında
Türkiye
|
Komedi, Macera
|1958
Murada Ereceğiz
Türkiye
|
Romantik
|1958
Esrarlı Kadın (günah Bende)
Türkiye
|
Dram
|1958
Gönülden Ağlayanlar
Türkiye
|
Dram
|1958
Leke
Türkiye
|
Dram
|1957
Memiş İş Peşinde
Türkiye
|
Dram, Macera
|1957
Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den aday olduğu Şişli belediye başkanlığını 1989 yerel seçimleri sonunda kazandı. 1994 yerel seçimlerine kadar görevini devam ettirdi.
Son derece üzgünüm. Biraz önce haberini TV'den aldım. Çok büyük bir kayıptır. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Son zamanlardaki durumu hassastı. Türk sinemasına en büyük emekleri veren en büyük örneklerden biriydi. Beraber çalışmalarımız olmuştu. Bu tatilde Bodrum'da o kendisi Bodrum'da kalıyordu. Gidecektim fakat İstanbul'a döndü. Kendisi ile bir kaç defa telefonda konuştuk. İstanbul'da ziyarete gidecektim ama ziyaretçi almıyorlardı. Yakın takipteydik. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Kendisini çok seviyorduk, Allah gani gani rahmet eylesin.
Birlikte çalıştığımız dönemlerde çok güzel çalışmalar yaptık. Çok güzel anılarımız var. Kendisini çok severdik ve yakın takip ederdik. O çok sevilen biriydi. Hepimize başsağlığı diliyorum, harika bir insanı kaybettik. Sinemamızın Fatma annesini, Fatma hanımını kaybettik.
Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu.
İnanamıyorum ya... Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden, ne kadar iyi biriydi o, ne kadar yiğitti, benim parçam gitti, yüreğim yanıyor, yüreğim yanıyor. Hatıralarım gitti. O benim can yoldaşımdı, Allah'ım bana sabır ver. Gözümün önünde mavi bakışları, o yiğit bakışları. Çok cesur, çok alçak gönüllü dünyalar güzeli bir hanım efendiydi o.
Yani sözün bittiği yerdeyiz aslında, çok üzgünüm tabi ki, türk sineması gerçekten çok önemli bir değerini daha kaybetti. Ben kendisiyle 3 filmde birlikte oynamıştım. Bir filmde kardeşini oynuyordum onun. makyajım, kıyafetimle her şeyimle ilgilenmişti. Çok cana yakın bir insandı. Çok seviyorum onu, çok üzgünüm, allah rahmet eylesin.