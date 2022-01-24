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Fatma Girik kimdir, çocuğu var mı, kaç yaşında vefat etti? Fatma Girik filmleri ve ünlü isimlerden taziye mesajları..

#Fatma Girik#Fatma Girik Filmleri#Fatma Girik Kimdir

Fatma Girik kimdir, kaç yaşında vefat etti ve çocuğu var mı sorusu, bu sabah duayen sanatçının hayatını kaybettiği haberlerinin ardından pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Türk sinemasına kazandırdığı filmler ve yapımlar ile yakinen tanınan Fatma Girik, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Kemal Sunal'ın oynadığı pek çok filmde senaristlik ve yapımcılık da üstlenmiştir. Fatma Girik'in vefatının ardından pek çok ünlü isimden de taziye mesajı geldi. Peki, Fatma Girik kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, Fatma Girik filmleri ve ünlü isimlerden taziye mesajları

1/10Fatma Girik kimdir, çocuğu var mı, kaç yaşında vefat etti Fatma Girik filmleri ve ünlü isimlerden taziye mesajları..

Fatma Girik hayatını kaybetmesinin ardından biyografisi ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TÜRK sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, geçtiğimiz yaz da göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Sağlık sorunları bir süredir devam eden Fatma Girik, bu sabah Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. hayata veda etti. Peki, Fatma Girik kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, Türk sineması için önemli bir yere sahip olan Fatma Girik filmleri ve dizileri

FATMA GİRİK KİMDİR?Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

2/10SİYASETE ATILDI

SİYASETE ATILDI

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. Fatma Girik, 79 yaşında hayata veda etmiştir.

3/10FATMA GİRİKİN ÇOCUĞU VAR MI

FATMA GİRİK'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Fatma Girik'in koruyucu anne olarak büyüttüğü 33 yaşında Ahu isminde bir kızı olduğu ve İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi

4/10FATMA GİRİK ÖDÜLLERİ

FATMA GİRİK ÖDÜLLERİ

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu

3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu

35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü

5/10FATMA GİRİK FİLMLERİ VE DİZİLERİ

FATMA GİRİK FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Babalar ve Evlatlar

Bilinmiyor

2012

Altın Kızlar

Türkiye

|

Aile, Komedi, Romantik

2009

Oğlum İçin

Türkiye

|

Dram

2007

Hasret

Türkiye

|

Dram

2006

Sinema Bir Mucizedir

Türkiye

|

103 dk

|

Dram

2005

Gurbet Kadını

Türkiye

|

Dram

2003

Benim İçin Ağlama

Türkiye

|

Dram

2001

Bize Ne Oldu?

Türkiye

|

Dram

1999

Gün Ortasında Karanlık

Türkiye

|

Dram

1990

Bu Devrin Kadını

Türkiye

1988

Kadın Dul Kalınca

Türkiye

|

Macera, Romantik

1988

Sevgilerin En Güzeli

Türkiye

|

Aile

1988

Japon İşi

Türkiye

|

89 dk

|

Bilim Kurgu, Aile, Komedi, Romantik

1987

Gönül Dostları

Türkiye

|

Dram, Gençlik

1987

Dişi Kurt

Türkiye

|

Dram, Macera

1987

Hacer Ana Ve Oğulları

Türkiye

|

Aile, Dram

1987

Namusun Bedeli

Türkiye

|

Dram

1986

Oğlum Oğlum

Türkiye

|

Dram

1986

Yılanların Öcü

Türkiye

|

80 dk

|

Aile, Dram

1985

Nefret

Türkiye

|

90 dk

|

Dram

1984

Postacı

Türkiye

|

87 dk

|

Dram, Komedi

1984

Yakılacak Kadın

Türkiye

|

Dram

1982

Gülsüm Ana

Türkiye

|

86 dk

|

Aile, Dram

1982

Kaçak

Türkiye

|

91 dk

|

Macera

1982

Kanlı Nigar

Türkiye

|

90 dk

|

Aile, Dram, Komedi, Romantik

1981

Bağrıyanık

Türkiye

|

Gençlik

1980

Gelincik

Türkiye

|

84 dk

|

Dram, Macera

1978

Yaşam Kavgası

Türkiye

|

90 dk

|

Aile, Dram

1978

Ana Ocağı

Türkiye

|

Aile, Dram

1977

Hatasız Kul Olmaz

Türkiye

|

Dram, Romantik

1977

Meryem Ve Oğulları

Türkiye

|

82 dk

|

Dram

1977

Ölmeyen Şarkı

Türkiye

|

160 dk

|

Dram

1977

Kadın Hamlet

Türkiye

|

Dram

1976

Ana Kurban Can Kurban

Türkiye

|

Dram

1975

Ağrı Dağı Efsanesi

Türkiye

|

Dram

1975

Kalleş

Türkiye

|

Dram

1974

Talihsiz Yavrum

Türkiye

|

Dram

1974

Önce Vatan

Türkiye

|

89 dk

|

Dram, Tarih

1974

Talihsiz Evlat

Türkiye

|

Dram

1974

Kuma

Türkiye

|

68 dk

|

Dram

1974

Ezo Gelin

Türkiye

|

Dram

1973

Kızgın Toprak

Türkiye

|

Dram

1973

Hz. Ömer'in Adaleti

Türkiye

|

Biyografi

1973

Gönülden Yaralılar

Türkiye

|

86 dk

|

Aile, Dram, Polisiye, Romantik

1973

Dağdan İnme

Türkiye

|

70 dk

|

Komedi, Romantik

1973

Kızım

Türkiye

|

Aile, Dram

1973

Rabia

Türkiye

|

83 dk

|

Dram

1973

Kambur

Türkiye

|

Dram, Romantik

1973

Toprak Ana

Türkiye

|

Dram

1973

Ekmekçi Kadın

Türkiye

|

78 dk

|

Dram

1972

Evlat

Türkiye

|

84 dk

|

Dram

1972

Namus

Türkiye

|

Dram

1972

Murat ile Nazlı

Türkiye

|

Dram, Romantik

1972

Leyla İle Mecnun

Türkiye

|

90 dk

|

Dram, Romantik

1972

Vahşi Bir Kız Sevdim

Türkiye

|

Dram, Romantik

1972

Satın Alınan Koca

Türkiye

|

88 dk

|

Dram

1971

Acı

Türkiye

|

Dram

1971

Yarın Son Gündür

Türkiye

|

Macera

1971

İki Ruhlu Kadın

Türkiye

|

84 dk

|

Dram

1971

Kerem ile Aslı

Türkiye

|

80 dk

|

Dram, Komedi, Romantik

1971

Mahşere Kadar

Türkiye

|

77 dk

|

Aile, Dram, Romantik, Psikolojik

1971

Solan Bir Yaprak Gibi

Türkiye

|

80 dk

|

Romantik

1971

Mualla

Türkiye

|

80 dk

|

Aile, Dram, Romantik

1971

Şoför Nebahat

Türkiye

|

Dram, Komedi

1970

Kara Peçe

Türkiye

|

Dram

1970

Duyduk Duymadık Demeyin

Türkiye

|

Dram

1970

Ham Meyva

Türkiye

|

Dram

1970

Meçhul Kadın

Türkiye

|

Dram

1970

Sevenler Ölmez

Türkiye

|

80 dk

|

Aile, Dram, Müzikal, Romantik

1970

Menekşe Gözler

Türkiye

|

Komedi, Müzikal, Romantik

1969

Büyük Yemin

Türkiye

|

84 dk

|

Dram

1969

Erkek Fatma

Türkiye

|

Komedi

1969

Boş Beşik

Türkiye

|

75 dk

|

Dram

1969

Vatan Ve Namık Kemal

Türkiye

|

75 dk

|

Dram, Savaş

1969

Kafkas Kartalı

Türkiye

|

74 dk

|

Savaş, Tarih

1968

Ezo Gelin

Türkiye

|

81 dk

|

Dram

1968

Köroğlu

Türkiye

|

85 dk

|

Dram, Macera, Tarih

1968

Öksüz

Türkiye

1968

Vuruldum Bu Kıza

Türkiye

|

90 dk

|

Dram, Komedi, Macera

1968

Ana Hakkı Ödenmez

Türkiye

1968

Nilgün

Türkiye

|

75 dk

|

Aile, Dram, Macera, Romantik

1968

Sürtüğün Kızı

Türkiye

|

Dram

1967

Ayşecik Canım Annem

Türkiye

|

Dram

1967

Kiralık Kadın

Türkiye

|

Dram, Romantik

1967

Ya Sev Ya Öldür

Türkiye

|

Dram

1967

Ömre Bedel Kız

Türkiye

|

96 dk

|

Aile, Dram, Komedi, Romantik

1967

Yaprak Dökümü

Türkiye

|

117 dk

|

Dram

1967

Zilli Nazife

Türkiye

|

Komedi

1967

Dolmuş şoförü

Türkiye

|

Dram

1967

Anadolu Kızı

Türkiye

|

Dram

1967

Hırsız Prenses

Türkiye

|

80 dk

|

Aile, Macera, Romantik, Suç

1967

Son Gece

Türkiye

|

80 dk

|

Dram, Romantik, Savaş

1967

Kız Kolunda Damga Var

Türkiye

|

Macera, Suç

1967

Yiğitler ölmezmiş

Türkiye

|

Dram

1966

Kolsuz Kahraman

Türkiye

|

Dram

1966

Allahaısmarladık Yavrum

Türkiye

|

Dram

1966

Kucaktan Kucağa

Türkiye

|

117 dk

|

Dram

1966

Ölüm Temizler

Türkiye

|

80 dk

|

Aile, Aksiyon, Dram, Romantik, Suç

1966

Seni Bekleyeceğim

Türkiye

|

Dram

1966

Ağa Düşen Kadın

Türkiye

|

Dram

1966

Aşkın Kanunu

Türkiye

|

Romantik

1966

Karakolda Ayna Var

Türkiye

|

76 dk

|

Macera

1966

Bana Bela Derler

Türkiye

|

Polisiye

1966

Ben Bir Sokak Kadınıyım

Türkiye

|

90 dk

|

Aile, Dram, Romantik, Psikolojik

1966

Avare Kız

Türkiye

|

102 dk

|

Psikolojik

1966

Fabrikanın Şoförü

Türkiye

|

Dram, Romantik

1966

Fakir Çocuklar

Türkiye

|

Dram

1966

Hedef Ankara

Türkiye

|

Polisiye

1966

Namusum İçin

Türkiye

|

85 dk

|

Macera

1965

Şeker Gibi Kızlar

Türkiye

|

86 dk

|

Komedi

1965

Yıldız Tepe

Türkiye

|

95 dk

|

Gerilim

1965

Seveceksen Yiğit Sev

Türkiye

|

Dram

1965

Şeker Hafiye

Türkiye

|

85 dk

|

Komedi, Macera, Polisiye

1965

Korkunç intikam

Türkiye

|

Polisiye

1965

Üç Kardeşe Bir Gelin

Türkiye

|

Komedi

1965

Kartalların Öcü

Türkiye

|

Romantik, Savaş

1965

Altın Şehir

Türkiye

|

Aile, Dram

1965

Sevişmek Yasak

Türkiye

|

87 dk

|

Komedi

1965

şenol Birol Gool

Türkiye

|

Komedi, Macera

1965

Hırsız

Türkiye

|

Dram

1965

Bir Garip Adam.

Türkiye

|

Dram

1965

Kumarbaz

Türkiye

|

Komedi

1965

Öp Annenin Elini

Türkiye

|

Komedi

1964

Varan Bir

Türkiye

|

Macera

1964

Tophaneli Osman

Türkiye

|

Gizem, Komedi

1964

Hizmetçi Dediğin Böyle Olur

Türkiye

|

Komedi

1964

Kırk Küçük Anne

Türkiye

|

Komedi, Romantik

1964

Bitirim Fatma

Türkiye

|

Komedi

1964

Kanun Karşısında

Türkiye

|

Dram, Macera

1964

Fatoşun Fendi Tayfuru Yendi

Türkiye

|

Komedi

1964

Koçum Benim

Türkiye

|

Dram, Macera

1964

Öpüşmek Yasak

Türkiye

|

Komedi

1964

Kimse Fatma Gibi Öpemez

Türkiye

|

Dram, Komedi

1964

Beş Şeker Kız

Türkiye

|

105 dk

|

Komedi, Müzikal

1964

Köye Giden Gelin

Türkiye

|

Dram

1964

Keşanlı Ali Destanı

Türkiye

|

63 dk

|

Tarih

1964

Halk Çocuğu

Türkiye

|

Dram

1964

Bazıları Dayak Sever

Türkiye

|

Komedi

1963

Hop Dedik

Türkiye

|

Dram, Suç

1963

Katır Tırnağı

Türkiye

|

Komedi

1963

Yaralı Aslan

Türkiye

|

Suç

1963

Badem Şekeri

Türkiye

|

78 dk

|

Komedi, Romantik

1963

Tatlı Sert

Türkiye

|

Komedi

1963

Bire On Vardı

Türkiye

|

Gerilim, Macera

1963

Bulunmaz Uşak

Türkiye

|

91 dk

|

Komedi

1963

Yavaş Gel Güzelim

Türkiye

|

Komedi, Romantik

1963

Barut Fıçısı

Türkiye

|

Komedi, Romantik

1963

Çöpçatan

Türkiye

|

97 dk

|

Aile, Komedi

1962

Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?

Türkiye

1962

Belalı Torun

Türkiye

|

Komedi, Romantik

1962

Fatoş'un Bebekleri

Türkiye

|

Macera

1962

Sokak Kızı

Türkiye

|

Dram

1962

Fosforlu Oyuna Gelmez

Türkiye

|

Macera

1962

Günahsız Aşıklar

Türkiye

|

Dram, Suç

1962

Kısmetin En Güzeli

Türkiye

|

Romantik

1962

Kiralık Koca

Türkiye

|

Dram, Macera, Romantik

1962

Küçük Beyefendi

Türkiye

|

83 dk

|

Dram, Romantik

1962

Cengiz Han'ın Hazineleri

Türkiye

|

94 dk

|

Komedi, Macera

1962

İki Damla Gözyaşı

Türkiye

|

Dram

1961

Mahalleye Gelen Gelin

Türkiye

|

Komedi, Romantik

1961

Avare Mustafa

Türkiye

|

Dram, Macera

1961

Seviştiğimiz Günler

Türkiye

|

Dram, Romantik

1961

Boş Yuva

Türkiye

|

Dram, Romantik

1961

Duvaksız Gelin

Türkiye

|

Dram, Komedi

1961

Üsküdar iskelesi

Türkiye

|

Dram, Komedi

1960

Aliii

Türkiye

|

Aile, Polisiye, Suç

1960

Aşk Hırsızı

Türkiye

|

Romantik

1960

Fakir Şarkıcı

Türkiye

|

Komedi

1960

Kaldırım Çocuğu Kopuk

Türkiye

|

Dram

1960

Ölüm Peşimizde

Türkiye

|

Dram, Polisiye

1960

Telli Kurşun

Türkiye

|

Dram, Suç

1960

Cici Katibem

Türkiye

|

96 dk

|

Komedi

1960

Civanmert

Türkiye

|

Macera

1960

Vatan Ve Namus

Türkiye

|

88 dk

|

Dram, Macera

1960

Çakır Eminem

Türkiye

|

Romantik

1959

Eceline Susamışlar

Türkiye

|

Macera, Polisiye, Suç

1959

Ömrümün Tek Gecesi

Türkiye

|

Dram

1959

Sevdalı Gelin

Türkiye

|

Dram, Suç

1959

Talihsizler

Türkiye

|

Dram

1959

İstiklal Uğrunda

Türkiye

|

Savaş, Tarih

1958

Memiş Haydutlar Arasında

Türkiye

|

Komedi, Macera

1958

Murada Ereceğiz

Türkiye

|

Romantik

1958

Esrarlı Kadın (günah Bende)

Türkiye

|

Dram

1958

Gönülden Ağlayanlar

Türkiye

|

Dram

1958

Leke

Türkiye

|

Dram

1957

Memiş İş Peşinde

Türkiye

|

Dram, Macera

1957

6/101989-1994 YILLARI ARASI BAŞKANLIK YAPTI

1989-1994 YILLARI ARASI BAŞKANLIK YAPTI

Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den aday olduğu Şişli belediye başkanlığını 1989 yerel seçimleri sonunda kazandı. 1994 yerel seçimlerine kadar görevini devam ettirdi.

7/10Orhan Gencebay;

Orhan Gencebay;

Son derece üzgünüm. Biraz önce haberini TV'den aldım. Çok büyük bir kayıptır. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Son zamanlardaki durumu hassastı. Türk sinemasına en büyük emekleri veren en büyük örneklerden biriydi. Beraber çalışmalarımız olmuştu. Bu tatilde Bodrum'da o kendisi Bodrum'da kalıyordu. Gidecektim fakat İstanbul'a döndü. Kendisi ile bir kaç defa telefonda konuştuk. İstanbul'da ziyarete gidecektim ama ziyaretçi almıyorlardı. Yakın takipteydik. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Kendisini çok seviyorduk, Allah gani gani rahmet eylesin.

Birlikte çalıştığımız dönemlerde çok güzel çalışmalar yaptık. Çok güzel anılarımız var. Kendisini çok severdik ve yakın takip ederdik. O çok sevilen biriydi. Hepimize başsağlığı diliyorum, harika bir insanı kaybettik. Sinemamızın Fatma annesini, Fatma hanımını kaybettik.

8/10Hülya Koçyiğit;

Hülya Koçyiğit;

Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu.

9/10Cüneyt Arkın;

Cüneyt Arkın;

İnanamıyorum ya... Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden, ne kadar iyi biriydi o, ne kadar yiğitti, benim parçam gitti, yüreğim yanıyor, yüreğim yanıyor. Hatıralarım gitti. O benim can yoldaşımdı, Allah'ım bana sabır ver. Gözümün önünde mavi bakışları, o yiğit bakışları. Çok cesur, çok alçak gönüllü dünyalar güzeli bir hanım efendiydi o.

10/10Perihan Savaş;

Perihan Savaş;

Yani sözün bittiği yerdeyiz aslında, çok üzgünüm tabi ki, türk sineması gerçekten çok önemli bir değerini daha kaybetti. Ben kendisiyle 3 filmde birlikte oynamıştım. Bir filmde kardeşini oynuyordum onun. makyajım, kıyafetimle her şeyimle ilgilenmişti. Çok cana yakın bir insandı. Çok seviyorum onu, çok üzgünüm, allah rahmet eylesin.

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