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Civan Canova'ya veda... 'Bize bunu yapmayacaktın kardeşim'

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#Civan Canova#Cenaze Töreni#Zincirlikuyu Mezarlığı
Civan Canovaya veda... Bize bunu yapmayacaktın kardeşim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 10:51

20 Ağustos'ta hayatını kaybeden tiyatronun, sinemanın ve ekranların usta ismi Civan Canova bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Civan Canova için ilk tören İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da düzenleniyor. Canova'nın naaşı saat 11.00'de sahneye getirildi. Törene katılarlar arasında eski rol arkadaşları Zafer Ergin, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş ve Nesrin Cavadzade de vardı. 

Ailesinin 'Kalbin kalbimizde, elin elimizde... Daima ve sonsuza kadar' yazılı çelengi duygulandırdı.

Civan Canovaya veda... Bize bunu yapmayacaktın kardeşim

METİN BELGİN DOSTUNA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

"'Canım kardeşim, biraderim' 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize… Bunu bize yapmayacaktın. Sen o kadar ince, yüreği o kadar sevgi dolu bir insandı ki bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader… "

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Civan Canovaya veda... Bize bunu yapmayacaktın kardeşim

"Hiçbir zaman birbirimize kötü bir söz söylemedik, sen her şeyi içine atardın yine içine attın galiba… Bir tek şey söyleyeceğim sana, şu korona günlerinde üç ay beraber yaşadık birbirimize hiç kötü söz söylemedik, sen eline fırçanı aldın güzel resimler yaptın… Seni hiçbir zaman yüreğimizden çıkarmayacağız, hep bizimle olacaksın, nur içinde uyu."

Civan Canovaya veda... Bize bunu yapmayacaktın kardeşim

 T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan:

"Hepimizin başı sağ olsun. Böylesi acılı günlerde elimizden gelen onları hayırla anlatmak, anmak. Çünkü acımız anca böyle hafifliyor, bir vazifemiz daha var onları yaptıklarıyla yaşatmak. Civan Canova kendinden sonra gelen kuşakları çok etkilemiş, sahnede beyazperde ve televizyonda önemli işler yapmış, en önemlisi seyirciyle bağı sağlam tutmuş, karşılığında da çok sevilmiş takdir görmüş bir sanatçı ona veda ediyoruz. Çok yönlü ve çok yetenekli bir sanatçıydı. Aktörlüğünün yanında usta bir yazar, yönetmen ve ressamdı aynı zamanda. Arkadaş filmiyle başladığı sanat yolculuğu Çiçek Taksi gibi klasikleşmiş rolleri hala hafızamızda, bir de azımsanamayacak yetkinlikteki ressamlığı var. Ona veda ederken Cemil Meriç’in şu sözlerini paylaşıyorum. 'Sanatçının tek vazifesi vardır bence: insanları birbirine sevdirmek, iki insanı veya iki milyar insanı. Sanat, bir heyecan seyyalesiyle kilometrelerin ve asırların ayırdığı kalpleri birleştiren büyüdür.'"

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ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Törenin ardından Zincirlikuyu Camii'ne götürülecek olan Canova'nın cenazesi, öğlen namazını takiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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 4 AĞUSTOS'TA SEVENLERİNE SESLENMİŞTİ

Bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sevenlerine Canova, "Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum. Çünkü Akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler." diyerek seslenmişti.

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#Civan Canova#Cenaze Töreni#Zincirlikuyu Mezarlığı

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