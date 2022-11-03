'Bir formül olsa da hep beraber gitsek' Japon eşinden Rıza Akın'a duygusal veda!

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Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış, hemen ameliyata alınmıştı. Usta oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen çarşamba günü hayatını kaybetmişti.

Rıza Akın’ın dostları ve sevenleri bugün Atlas Sineması’nda bir araya geldi. Birçok başarılı projede yer alan Akın'ın veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

Başta Japon Miho Shimotashiro olmak üzere sevenleri Akın'a gözyaşlarıyla veda etti. Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Duyguları dile getiren Miho Shimotashiro, "Rıza’nın eşi olarak şunu söylemek istiyorum. Bana ‘Bundan sonra hayatında asla yalnız hissetme çünkü yanında Rıza Akın var’ dedi." ifadelerini kullandı.

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Rıza Akın'ın yakın arkadaşı Menderes Samancılar ise, '40 yıllık dostum. Rıza ile güzel günlerimiz geçti. Ölümden de konuşurduk ara ara; hayatta en zoru insanın arkadaşlarını göndermesi. Keşke bir formül olsa da hep beraber gitsek! Acı çekmeye gelmişiz sürekli arkadaşlarımızı gönderiyoruz, arkadaşları göndermek kadar kötü bir şey yok. Arkadaşları yolca etmek bitmiyor, hele Rıza gibi…" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncunun cenazesi yarın Adana’da toprağa verilecek.

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın 15 Eylül 1957 tarihinde Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatroya olan ilgisi Akın'ın hayatını değiştirdi. Eğitim için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim fakültesinde okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Birbirinden başarılı projelerde yer alan Akın, en son 'Sevmedim Deme' filminde rol almıştı.

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95’inci Akademi Ödülleri için 'Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film' adayı, yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr filmi olarak belirlendi. Rıza Akın en son Kerr filmiyle kamera karşısına geçti. Film 22 Nisan'da vizyona girecek.