Billur Kalkavan'a gözyaşları içinde veda ettiler!

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BİR süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan cumartesi günü tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitiren 59 yaşındaki sanatçı dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kalkavan’ın cenaze töreni Zincirlikuyu Camisi’nde yapıldı. Cenaze töreninde taziyeleri ünlü sanatçının kardeşi Rıza Kalkavan ve 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı kabul etti.

KALBİ ÇOK YORULDU

Cenaze avlusunda gözyaşlarına hâkim olamayan Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı duygularını şöyle ifade etti: “Son bir buçuk hafta enfeksiyon ağırlaştığı için bilinci pek yerinde değildi. Süreci o kadar güzel atlatıyordu ki bütün tümörlerinde gerilemeler olmuştu. Vücudu kuvvetlenmiş ve kilo alıyordu. Squat yapıp dambıl çalışıyordu, hayata hazırlıyordu kendisini. ‘Güzel sonuç alıyorsunuz, mucize yaratıyorsunuz literatüre gireceksiniz’ diyorlardı doktorları. Fakat kemoterapi hortumunun içine yerleşen bir mantar enfeksiyonundan sonra tablo terse döndü. 3 hafta bununla savaştı. Sonunda gücü yetmedi ve kalbi durdu. O benim yarım değil, o bendim. Güzel hayallerimiz vardı onları icra edemedik. Üzüntüm tamimiyle sevgiden. Ölüm hayatı bitirir ilişki değil. Oradan bize sevgi ve mutlulukla baktığını düşünüyorum.”

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ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Billur Kalkavan’ın cenazesi sanat ve iş dünyasını bir araya getirdi. Kalkavan’a veda etmek için cenazeye katılan ünlü isimler gözyaşlarına hâkim olamadı. Merhumenin cenazesine katılanlar arasında Ömer Koç, Nevbahar Koç, İlber Ortaylı, Hamdi Alkan, Selen Görgüzel, Yeşim Salkım, Nilgün Belgün, Halil Sezai, Yeliz, Berksan da vardı. Billur Kalkavan, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Nevbahar Koç - Ömer Koç - Rıza Kalkavan - İlber Ortaylı

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Şarkıcı Yeliz ve Yeşim Salkım tabutun başında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Hamdi Alkan, “30 sene dostluğumuz var. Vakitsiz gitti. Çok iyi bir insandı”dedi.

Halil Sezai de törene katıldı.

Esra Sönmezer