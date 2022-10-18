Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Billur Kalkavan'a gözyaşları içinde veda ettiler!

Güncelleme Tarihi:

#Billur Kalkavan#Buğra Bahadırlı#Hamgi Alkan
Billur Kalkavana gözyaşları içinde veda ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 07:21

59 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan dün son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camisi’nde yapılan cenaze törenine sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Haberin Devamı

BİR süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan cumartesi günü tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitiren 59 yaşındaki sanatçı dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kalkavan’ın cenaze töreni Zincirlikuyu Camisi’nde yapıldı. Cenaze töreninde taziyeleri ünlü sanatçının kardeşi Rıza Kalkavan ve 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı kabul etti.

KALBİ ÇOK YORULDU

Cenaze avlusunda gözyaşlarına hâkim olamayan Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı duygularını şöyle ifade etti: “Son bir buçuk hafta enfeksiyon ağırlaştığı için bilinci pek yerinde değildi. Süreci o kadar güzel atlatıyordu ki bütün tümörlerinde gerilemeler olmuştu. Vücudu kuvvetlenmiş ve kilo alıyordu. Squat yapıp dambıl çalışıyordu, hayata hazırlıyordu kendisini. ‘Güzel sonuç alıyorsunuz, mucize yaratıyorsunuz literatüre gireceksiniz’ diyorlardı doktorları. Fakat kemoterapi hortumunun içine yerleşen bir mantar enfeksiyonundan sonra tablo terse döndü. 3 hafta bununla savaştı. Sonunda gücü yetmedi ve kalbi durdu. O benim yarım değil, o bendim. Güzel hayallerimiz vardı onları icra edemedik. Üzüntüm tamimiyle sevgiden. Ölüm hayatı bitirir ilişki değil. Oradan bize sevgi ve mutlulukla baktığını düşünüyorum.”

Haberin Devamı

Billur Kalkavana gözyaşları içinde veda ettiler

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Billur Kalkavan’ın cenazesi sanat ve iş dünyasını bir araya getirdi. Kalkavan’a veda etmek için cenazeye katılan ünlü isimler gözyaşlarına hâkim olamadı. Merhumenin cenazesine katılanlar arasında Ömer Koç, Nevbahar Koç, İlber Ortaylı, Hamdi Alkan, Selen Görgüzel, Yeşim Salkım, Nilgün Belgün, Halil Sezai, Yeliz, Berksan da vardı. Billur Kalkavan, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Nevbahar Koç - Ömer Koç - Rıza Kalkavan - İlber Ortaylı

Billur Kalkavana gözyaşları içinde veda ettiler

Haberin Devamı

 Şarkıcı Yeliz ve Yeşim Salkım tabutun başında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Billur Kalkavana gözyaşları içinde veda ettiler

Hamdi Alkan, “30 sene dostluğumuz var. Vakitsiz gitti. Çok iyi bir insandı”dedi.

Billur Kalkavana gözyaşları içinde veda ettiler

Halil Sezai de törene katıldı.

Billur Kalkavana gözyaşları içinde veda ettiler

Esra Sönmezer
Billur Kalkavana gözyaşları içinde veda ettiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Billur Kalkavan#Buğra Bahadırlı#Hamgi Alkan

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve