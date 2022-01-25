Oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı!

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Çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Ayberk Pekcan, ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Mersin’de özel bir hastanede tedavi gören Pekcan, dün öğleden sonra hayatını kaybetti.

Pekcan için bugün Muğdat Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Pekcan’ın ailesi, yakınları, Vali Ali İhsan Su , ilçe belediyeleri başkanları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Törenin ardından Pekcan’ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı’nda defin için alkışlarla uğurlandı.

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AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin şehirlerinde geçirdi. Pekcan ilk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Ünlü sanatçı daha sonra da oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı.

Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynayan Ayberk Pekcan, 2010 yılında da başrolünde yer aldığı 'Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası Film festivallerinde ödüller aldı. Pekcan, 2012'de gösterime giren 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.