İlhan İrem'e veda...Vasiyeti yerine getirildi

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VASİYET ETTİ, NAAŞI TÜRK BAYRAĞINA SARILDI

İlhan İrem için ilk tören saat 12:00'de AKM'de başladı. Usta sanatçının naaşı, vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarılı olarak AKM sahnesine getirildi. Törende, dostlarının ve sevenlerinin alkışları dakikalarca sürdü.





İrem, Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DOSTLARI BÖYLE VEDA ETTİ

Törende İrem'in meslektaşları ve arkadaşları usta sanatçıya veda konuşmaları yaptı. İşte onların sözleriyle İlhan İrem..

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ALİ KOCATEPE: YOLUNU IŞIKLAR AYDINLATSIN

"İlk plağı yayınlandığında 18 yaşındaydı. Öyle güzel 'Boş ver arkadaş' dedi ki... Yer yerinden oynadı. Onu tanıdıkça sevdik. Türkiye'nin genç bir aydını olarak, çok güzel şarkıların bestecisi ve yorumcusu olarak... Yeniliklere açıktı. 1974'te 7 sanatçı arkadaş bir araya gelerek Antalya festivalleri için 'Antalya'ya Koş' şarkısını söylemiştik.

80'lerin sonunda 'Yeşiller Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldık, ama siyaseti sevmedik. Çok değerli bir düşünce insanıydı. Sevgi dolu bir yol açtı. Cesurdu, dik duruşunu hiç değiştirmedi. Susmadı, sözünü hiç esirgemedi.

Onu son konserinde de izlemiştim. Bize armağan ettiğin şarkılar ve kitaplar için sonsuz teşekkürler. Yolunu ışıklar aydınlatsın. Güle güle arkadaşım.

COŞKUN DEMİR: 'İKİ GÜNDÜR KAFAMI TOPARLAYAMIYORUM'

Ben 1980 yılında rahmetli Melih Kibar ve Çiğdem Talu vasıtasıyla tanıştım. 40 sene oldu. O kadar iyi dostuz ki... Benden daha tecrübeliydi. Bu piyasanın bütün inceliklerini anlatırdı. Benim sesimi çok severdi. O kadar güzel anılarımız oldu ki. Şarkılarını kimseyle paylaşmak istemezdi. Benim 4 şarkıma imza attı. Beni ne kadar sevdiğini anladım. Hiç kardeşim olmadı. Onu kardeşim belledim. Son bir yıldır onu göremedim. Sevgili eşinden haber alıyordum. Hansu, dev gibi kalbi olan bir eş. Ben onu teselli edeceğime o beni teselli etti. İlhan bana "Coşuvar" derdi, 'yok saçlı prensim' derdi. İlhan'cığım o kadar aramızdaki bağ güçlüydü ki...

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Kim O? adlı bir şarkı yazdı bana. Bu şarkının isim annesi Çiğdem Talu idi. O kadar mükemmel bir söz yazdı ki İlhan. Çok arayacağım onu. İki gündür kafamı toparlayamıyorum. İlhan'ım görüşmek üzere inşallah. Işıklar içinde uyu.





ONUR ATAMAN : 'MASUMİYET EN DEĞERLİ ŞEY' DİYE YAZMIŞTI

2015'ten itibaren İlhan Abi ile çalışma şerefine nail oldum. 'Onur'cuğum İlhan Abi ile çalmak ister misin?' dedi. İlhan Abi'den biz büyümeyi öğrendik. Bize bir mail atmıştı ilk konserden sonra, onu paylaşmak istiyorum...

"Kainat bazı zamanlarda bazı insanlara büyülü bir dokunuş yapar. Bu ışığın içine girdiniz. Muhteşem bir konser verdik. Harika bir performans sergilediniz. Hayatın her anı kristal. Başarınızı kıskananlar olacaktır. Kalbinizi avuçlarının içine alıp kafanızı karıştıranlar olacaktır. Ruhunda müzik aşkı olmayan tatlı su rock'çılarına dikkat edin. Sağ duyunuza güvenin. Kalbinizin sesini dinleyin. Masumiyet en değerli şey. Önünüze çıkan engellerde hatırlamanız için sizinle bu mesajı paylaşıyorum. Işık ve sevgiyle"...

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MURAT MERİÇ: 'BİR TEK BUNA HAZIRLIKLI DEĞİLDİM'

Her konser öncesi 'Murat Meriç kaç kişi geliyorsunuz?' derdi. Orada olurduk. 'Her şeye hazırlıydım' dedim ya. Bir tek buna hazırlıklı değildim. Çevre hareketinde, barış hareketinde hep en önde oldu. Her şeyden öte onun dik duruşu benim için çok önemli. Bakıyorum salona, çok sevdiklerim burada. Hepimizi birleştiren bir orkestra şefi gibiydi İlhan İrem. Bir gün bir yerde buluşacağız nasılsa. Onu, o imza cümlesiyle uğurlamak istiyorum: Işık ve sevgiyle usta.

ERHAN KONUK: 'YAŞARKEN PAMUKLARDA SAKLASAK KEŞKE'

"58 yaşındayım. Ben İlhan'da 'Ne kadar büyürseniz o kadar küçüleceksiniz'i gördüm. O büyüdükçe küçüldü. Tevazu sahibiydi. Sizi o kadar güzel ağırlardı ki... 14 sene sonra ilk kez radyo programıma konuk oldu. TRT FM'e geldi. Kapının önü insan doldu. Kimseyi kırmamış birisiydi. O kadar zor ki bunları konuşmak. Anlatmak da zor. Biz hep giden kişinin arkasından gözyaşı döküyoruz. Onu sonradan anladığımızı düşünüyoruz. Yaşarken onları pamuklarda saklasak keşke. Çok değerli insanlar. İlhan'ı çok ama çok seviyordum. Ben sürekli seyahat eden bir insanım. Uçak biletinin 1 saat önce olduğunu fark etmemişim. Kafamı o kadar karıştırdı ki... İlhan'ı çok sevdim... Çok seviyorum. Çok da seveceğim."

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HAKAN EREN: 'HER ZAMAN RUHEN BERABER OLACAĞIZ'

Radyo, televizyon ve sahnelerde çok şey konuşuyoruz ama burada konuşmak zor. Çok abiliğini gördüm ona müteşekkirim. Şarkı veremiyorum ama sana şiir vereceğim diyerek tanıştım. 2000 yılında çok ısrar ettim ama röportaj vermiyordu. 30'uncu yılında sana büyük bir sürpriz yapacağım dedi. 30'uncu sanat yılı için bana çok özel bir kayıt gönderdi. Ben bunu yayınladığım zaman radyonun önü konser kalabalığı kadardı. İletişimimiz hiç kopmadı. İlhan İrem'i müziği ile anlatmama gerek yok. Gerçek bir sanatçı, gerçek bir Atatürkçü ve gerçekten sözünü esirgemeyen biriydi. Gerçek sanatçılar her zaman yaşar. İşte gerçek sanatçı ve her zaman yaşayacak. Uzun zaman görüşemeyince: 'Bedenen değil, ruhen beraberiz' derdi. Her zaman ruhen beraber olacağız.

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EKREM İMAMOĞLU: ÇOK ÖZEL BİR SANATÇI

Ölüm haberini bana bildirdiklerinde çok enteresan bir şekilde yanımdaki arkadaşıma 'İlhan İrem'i kaybettik, çok seviyorum' dedim. İnsanların içinde bir şeyler birikiyor ve kaybedince hatırlıyorsunuz. Biz yan yana gelmedik, el sıkışmadık.

Çok özel bir sanatçı. Anımsadım ki ilk göz göze gelişimiz babamın dükkanın karşısındaki plakçıdaki afişti. İnsana kendini iyi hissettiren bir sesti. Böyle bir insanın bu ülkede yaşamış olması değerliydi. Parçalarını dinlediğimizde ona eşlik ediyoruz. O mistik bir şekilde gönderiyor ve biz onun sözlerini tekrar ediyoruz. Bunu bize yaşattığı için minnet duyuyoruz. İlhan İrem yerini hak etti. Hiçbir suni katkı yok. Tabii ki sanatçılığının yanı sıra kişiliği ile de herkesin kalbini kazanan biri. Atatürk'ün 'alnındaki ışığı ilk hisseden' diyerek ifade ettiği sanatçı tabirine en çok uyan isimlerden biri. Daima o güzel sözleri ve düşünceleri ile bizimle olacak. Artık İlhan İrem İstanbul'a emanettir. Onu İstanbul'da yaşatmaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.



AHMET MİSBAH DEMİRCAN: YARALI RUHLARIMIZA ŞİFA OLDU

Kalbimize dokunan çok önemli bir sanatçıya veda ediyoruz. İlhan İrem dünyayı yaşanılır kılan, dönüştürücü gücün sevgi olduğunu vurgulayan büyük bir ozandı. Yazdığı şarkı sözleri içimize işleyen, hayatla aramızdaki köprüydü. Gençlik yıllarında 'Nereden bileceksin ayrılığın acısını, sen hiç sensiz kalmadın ki' şarkısı ile aşıkların sözcüsü olmuştur. İyileştiren bir müzik yapıyordu. Şarkıları bizim yaralı ruhlarımıza şifa oldu. Düşmanlığı değil barışı aşılayan İlhan İrem, gidişiyle de tüm Türkiye'yi birleştirdi. Onu; müziği, kelimeleri ve tabutunun Türk bayrağına sarılmasını isteyecek kadar büyük vatan aşkıyla hatırlayacağım. Ona kendi sözleriyle veda etmek istiyorum:

"Çok uzak anılar çocukluğumuz

İlk öpüşün coşkusu unuttuğumuz

Hayat bir aksiseda uçurumlarda

Dağılır paramparça karşı yarlarda

Bir üçüncü göz gerek hayat sevgidir

Çöz artık gözlerini oyun bitmiştir"

Gözden Kaçmasın Kimi parada puldaydı o ise hep aşkı aradı Haberi görüntüle

"DÜNYANIN EN ÖZGÜR İLK GENÇLİĞİNİ YAŞADIM"

İlhan İrem, Temmuz 2012'de Hürriyet'e verdiği bir röportajda "Dünyanın en özgür, en mutlu çocukluk ve ilk gençliğini yaşadım" demişti. İrem çocukluğunu şu iki "olağanüstü bir düş, sonsuz bir özgürlük" ifadesiyle özetlemişti.

Eşi Hansu İrem'le mütevazı bir hayat süren İlhan İrem, 90'lı yıllarda haksızlıklara tepki olarak kendi dünyasına çekilmiş ve yedi yıl inzivada yaşamıştı.

İLHAN İREM KİMDİR?

İlhan İrem 1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında (14 yaşındayken) üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.



İlhan İrem sanat hayatında 70'li yılları "romantik dönem" olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiştir. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını devam ettirdi.

2008 yılında çocuklar için hazırladığı "Tozpembe / Progressive Çocuk Şarkıları" isimli bir albüm yayınladı.

6 KEZ ALTIN PLAK ALDI

İlhan İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Aralarında Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından "yılın şarkısı/yılın albümü" seçildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji mezunu olan eşi Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlendi. Hansu İrem aynı zamanda İlhan İrem'in sanat yönetmenliğini yapıyordu.



