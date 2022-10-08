Kurtlar Vadisi'nin 'İplikçi Nedim'i İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

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Geçirdiği kalp krizi sonrası 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi’nde anma programı düzenlendi.

Programa İncekara’nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere oyuncu arkadaşları katıldı.

İncekara’nın yakınları hayatını kaybeden sanatçıyla ilgili anılarını anlattı.

İsmail İncekara’nın ölüm haberini oyuncu Zafer Alagöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" paylaşımıyla duyurmuştu.

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İsmail İncekara’nın cenazesi, Beykoz İskender Paşa Camii’nde kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.