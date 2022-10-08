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Kurtlar Vadisi'nin 'İplikçi Nedim'i İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

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#İsmail İncekara#Kurtlar Vadisi#İplikçi Nedim
Kurtlar Vadisinin İplikçi Nedimi İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 14:35

72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara İstanbul Tekel Sahnesi’ndeki anma programının ardından, son yolculuğuna uğurlandı.

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Geçirdiği kalp krizi sonrası 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi’nde anma programı düzenlendi.

Kurtlar Vadisinin İplikçi Nedimi İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

Programa İncekara’nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere oyuncu arkadaşları katıldı.

İncekara’nın yakınları hayatını kaybeden sanatçıyla ilgili anılarını anlattı.

Kurtlar Vadisinin İplikçi Nedimi İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

İsmail İncekara’nın ölüm haberini oyuncu Zafer Alagöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" paylaşımıyla duyurmuştu.

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Kurtlar Vadisinin İplikçi Nedimi İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

İsmail İncekara’nın cenazesi, Beykoz İskender Paşa Camii’nde kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kurtlar Vadisinin İplikçi Nedimi İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

'İplikçi Nedim' İsmail İncekara hayatını kaybetti'İplikçi Nedim' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu İsmail İncekara, hayatını kaybetti. Vefat haberin, duyuran Zafer Algöz, "Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için'İplikçi Nedim' İsmail İncekara hayatını kaybetti
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#İsmail İncekara#Kurtlar Vadisi#İplikçi Nedim

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