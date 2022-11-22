Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda

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“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahneleyen tiyatro ekibini taşıyan minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde tıra arkadan çarpmış, meydana gelen feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.Hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın cenazeleri, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Tolga Güleryüz'e acı veda

Tolga Güleryüz içinse, memleketi İzmir’in Çiğli ilçesindeki 700. Yıl Osmanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı anne Medine Güleryüz’ü yakınları teselli ederken, baba Ergül Güleryüz ise oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Aktürk de cenazeye katılarak, Güleryüz’e karşı olan son görevlerini yerine getirdi.



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Tolga Güleryüz, ailesi, yakınları ve sevenlerinin dualarıyla, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığına defnedildi.Pek çok oyunda yapımcı, yönetmen ve ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, “Baş Belası” adlı son tiyatro oyununda ise ışık tasarımcısı olarak görev almıştı.

Burak Topçu, son yolculuğuna uğurlandı

AMASYA'daki kazada hayatını kaybeden tiyatro oyuncularından Burak Topçu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.



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Amasya'nın Merzifon ilçesinde turne dönüşü trafik kazası geçiren 'Baş Belası' oyunu ekibinden Tolga Güleryüz Özgür Karataş ve Burak Topçu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Tiyatro oyuncularından 2 çocuk babası Burak Topçu, bugün Beyoğlu'ndaki Emir Efendi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Topçu'nun tabutunun üstüne montu örtüldü.Topçu'nun cenazesine, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Baba Selahattin Topçu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Anne Ayşe Topçu, eşi Nihal Topçu ile kızları Aleyna ve Ebru Topçu da, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Namazın ardından, defnedilmek için taşınan tabutun arkasından Topçu'nun kızı Aleyna, 'yavaş taşıyın' diyerek ağladı. Topçu'nun cenazesi Hasköy Kalaycı Bahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da cenazeye çelenk gönderdi.Gökçe KARAKÖSE - Erdi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)